Как пережить коронакризис: 3 секрета от героев рубрики «Маленький, но гордый бизнес»

Если это нравится мне, может понравиться и другим



Жительница Новосибирска Наталья Зайцева работала простым менеджером в рекламном агентстве — заносила данные в специальную программу, но однажды корпоратив изменил её жизнь и сделал успешным дизайнером украшений.



— У нас намечался корпоратив в компании, и получилось так, что у меня было готово всё — туфли, платье, но я поняла, что у меня нет никаких аксессуаров, чтобы дополнить этот образ, — рассказывает Наталья. — Зарплата была небольшой, времени на поиски украшений тоже было мало. На тот момент у нас в Новосибирске можно было купить либо что-то дорогое и брендовое, либо совсем масс-маркет, который есть у каждого. Мне захотелось как-то выделиться. Я заказала фурнитуру, камни по интернету и сделала украшения своими руками — браслеты, колье. Всё это выглядело на тот момент очень круто, мне очень понравилось. Я сходила на корпоратив, все тоже были в восторге. И благодаря этим отзывам я подумала: если людям нравится, то, возможно, я смогу на этом зарабатывать, возможно, это будет нравиться и другим.