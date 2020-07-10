Как пережить коронакризис: 3 секрета от героев рубрики «Маленький, но гордый бизнес»

Карантин из-за коронавируса больно ударил по многим новосибирским компаниям (и этот процесс продолжается). Сложившуюся ситуацию стали называть коронакризисом. Особенно пострадали представители сферы общепита, фитнес-центры, торговые центры. Но многие предприниматели не отчаиваются и придумывают новые методы работы, подходы к бизнесу, услуге, чтобы не дойти до закрытия. Историями о том, как не только выжить, но и получать прибыль в это непростое время, участники проекта «Маленький, но гордый бизнес» поделились с НГС.
Если это нравится мне, может понравиться и другим
Жительница Новосибирска Наталья Зайцева работала простым менеджером в рекламном агентстве — заносила данные в специальную программу, но однажды корпоратив изменил её жизнь и сделал успешным дизайнером украшений.
— У нас намечался корпоратив в компании, и получилось так, что у меня было готово всё — туфли, платье, но я поняла, что у меня нет никаких аксессуаров, чтобы дополнить этот образ, — рассказывает Наталья. — Зарплата была небольшой, времени на поиски украшений тоже было мало. На тот момент у нас в Новосибирске можно было купить либо что-то дорогое и брендовое, либо совсем масс-маркет, который есть у каждого. Мне захотелось как-то выделиться. Я заказала фурнитуру, камни по интернету и сделала украшения своими руками — браслеты, колье. Всё это выглядело на тот момент очень круто, мне очень понравилось. Я сходила на корпоратив, все тоже были в восторге. И благодаря этим отзывам я подумала: если людям нравится, то, возможно, я смогу на этом зарабатывать, возможно, это будет нравиться и другим.
Наталья рискнула и уволилась, чтобы заниматься любимым делом, и в первый же месяц заработала такую же сумму, как и на предыдущей работе. Теперь она позиционирует свои украшения вне моды — они либо откликаются людям, совпадают по энергетике и эстетике, либо нет. И многим они действительно нравятся — Наталья зарабатывала до 200 тысяч рублей в месяц до кризиса.
К счастью, сейчас ситуация начинает налаживаться.
— Снова открылся магазин, в котором представлен мой бренд, в Костроме заработало производство, большинство людей снова вышло на работу, а это значит, что появился повод украсить себя. Но в любом случае в сравнении с этим же периодом прошлого года нынешняя ситуация с продажами очень печальна. Но я не отчаиваюсь, спасибо моему мужу, он меня очень сильно поддержал морально, я утерла слезы и стала воспринимать эту ситуацию как временные трудности, которые скоро закончатся, — заключает она.
Подробнее про бизнес Натальи Зайцевой читайте тут.
Знай нужды любого клиента
Ания и Тимур Чегодарь вместе работали в крупной сырьевой компании: она — технологом-демонстратором, он — продажником. Получив большой опыт в этой сфере, семья решила открыть свою пекарню. Ания придумывала рецепты хлеба, которые удивляли покупателей. Но некоторые клиенты всё-таки не смогли променять привычный классический хлеб на какой-то неизведанный.
— Когда мы открылись с тем ассортиментом, который придумали на основе современных ингредиентов, то увидели много удивлённых людей. Они недоумевали, что в одном месте сконцентрировано такое количество разных новинок. Раньше такого не было, поэтому люди не понимали, почему хлеб стоит столько и что это за хлеб такой. Мы рассказывали, участвовали в разных фестивалях, снимали видео, брали интервью, широко рассказывали об этом в Instagram... Определённый ассортимент прижился, и эта продукция по сей день с нами, — делится Ания.
Но именно это создавало и определённые сложности, потому что люди приходили и не видели на витрине привычных продуктов.
— Это наша обратная сторона, нам надо над этим работать. Если к нам придёт человек, который работает с диетологом, мы развернёмся перед ним, это наш покупатель: понимаем, что ему предложить, зачем и так далее. Но иногда приходят обычные люди, они стоят у витрины и не совсем ловят то, что им надо, возможно, не видят, или, может, это имеет другой внешний вид, что нам тоже всегда нравилось делать — преобразовывать. Из-за этого есть определённые сложности именно по работе с ассортиментом и с покупателями, — говорит Тимур.
Как семья Чеботарь открыла свою пекарню (а потом и ещё одну) и сколько денег у них ушло на запуск собственного бизнеса — читайте тут.
Изучай процессы изнутри
София Мальгина работала менеджером по рекламе, а потом внезапно увлеклась керамикой: мечтала о гончарном круге, а когда попробовала — закрутило. Сначала она ходила в гончарную мастерскую и занималась эти делом как хобби, а однажды владелица этой мастерской предложила Соне купить бизнес, потому что они с мужем переезжали в Москву. И Мальгина поняла, что, несмотря на страх, отказываться нельзя.
— Мне было очень страшно менять насиженное место, стабильную зарплату 13-го числа каждого месяца, запланированный отпуск и прочие блага наёмного труда, — делится София. — Но я понимала, что это предложение, от которого нельзя отказываться. Плюс был в том, что я видела мастерскую изнутри, ходила туда долгое время как гость и видела, как она работает, сколько людей приходит, как это всё устроено, и, в принципе, была уверена, что это пойдёт. На тот момент было очень мало конкурентов, и до сих пор эта сфера в городе у нас остаётся низкоконкурентной. Конечно, с каждым годом появляются всё новые и новые мастерские, но до насыщения рынка ещё далеко, поэтому в таком низкоконкурентном рынке нестрашно было приобретать мастерскую.
Соня признаётся, что с нуля бы сама не открыла такой бизнес, а так ей перешла знакомая мастерская с гончаром, с наработанной клиентской базой. Только девушка до сих пор учится относиться к своему любимому делу как к бизнесу.
Из-за коронавируса работа мастерской перешла в онлайн, Соня нашла в этом плюс, потому что давно собиралась записать мастер-классы для тех, кто не может приехать в мастерскую:
— Наконец-то на это появилось время, и такой формат оказался востребованным. Конечно, не в том объёме, который был в офлайн-формате до самоизоляции. Многие боятся, думают, что у них не получится, а кто-то говорит, что просто хочет прийти в мастерскую, потому что здесь есть атмосфера творчества.
Как работает гончарная мастерская — читайте тут.