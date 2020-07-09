«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса

— Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению, — заявил Гебрейесус.



Он подчеркнул, что многим странам, которые принимали комплексные меры по борьбе с коронавирусом (тестирование, изоляция, отслеживание контактов и т. д .) удалось подавить распространение инфекции и спасти жизни. Но это еще не победа.

— Ожидается обострение ситуации, когда страны начнут снимать ограничения, — заявил глава ВОЗ.

В России не спешат со снятием международных ограничений, однако внутренние противоэпидемические меры начали ослаблять. Первой из режима самоизоляции начала выходить Москва, а следом потянулись регионы — уже никого не отправляют в карантин по прибытии из другой области, открываются пляжи и летние кафе, в скором времени начнут работу кинотеатры.