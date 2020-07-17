Хозяин неба. Летаем над Новосибирском с пилотом, который оставляет загадочные надписи в воздухе

А через неделю Олег Кобзев написал на небе фразу «отпуск будет» для сына-офицера, который служит на Камчатке и не мог вырваться в Новосибирск на время отпуска из-за ограничительных мер. Вообще, по словам пилота, ему в принципе нравится летать, а с какой-то целью — вдвойне:



— До сих пор каждый полет я воспринимаю как какое-то интересное событие в своей жизни, и мне это нравится, то есть у меня не притупилось это чувство. Но интересно лететь целенаправленно, например в конкретное место. И это тоже был уже не просто полет, а полет с целью, был спортивный азарт и интерес. Вот из этого сложились эти два полета.



На Vc.ru появлялась информация, что обе надписи стали частью рекламной кампании AviaSales, однако, по словам Олега Кобзева, лично он к ней никакого отношения не имеет. Приятелю, который предложил ему сделать надписи, летчику-инженеру Константину Лабецкому сперва самому предложили написать в небе, а он рассказал об этом другу, и тому просто понравилась идея, и он решил воплотить её в жизнь.

Малой авиации нужна массовость

Олег Кобзев и его команда одной из своих главных задач считают популяризацию авиации общего назначения, или малой авиации. Он знаком с другими её представителями из разных уголков страны и отмечает, что таких людей может и должно быть больше:

— Нужно создавать массовость, потому что без неё мы никому не интересны. Нужно привлекать в эту сферу как можно больше людей, энтузиастов. Из-за того что нас очень мало, получается, что и доступность авиации не растет. Государство не строит, и, скорее всего, не будет строить маленькие аэродромчики. Для того чтобы куда-то летать, нужно, чтобы была наземная инфраструктура, и её могут создать только энтузиасты. Надо, чтобы их было много. Например, у кого-то бабушка живет в Северном. На машине туда ехать часов 10, лететь на самолете — часа два с половиной. Есть разница. И если появится такой увлеченный человек, то легко сможет создать посадочную площадку в Северном, и люди смогут туда летать. Так можно пытаться хотя бы что-то развивать.