А где это? 8 крутых мест для фото в Новосибирске, о которых вы не знали (например, местный Чернобыль)

Если вам кажется, что вы уже везде сфотографировались в Новосибирске и соцсети ломятся от ярких фотографий, вам это действительно только кажется. В городе масса неизведанных мест, о которых вы даже не подозреваете. Можно каждый день ходить мимо тихого темного дворика и не знать, какая живописная там архитектура, а если выехать чуть дальше за пределы центра, то и вовсе открываются чудесные пейзажи. Мы собрали для вас самые красивые и оригинальные места для ваших фотосессий — сохраняйте или запоминайте.
Недалеко от плотины ГЭС на Шлюзах расположены яхт-клуб и база отдыха «Маяк», где есть и пристань, и пришвартованные вдоль яхты. Чаще всего там можно встретить молодоженов, но и просто проходящие мимо гости базы не прочь сделать пару кадров. Если решили приехать специально ради крутых фотографий, советуем остаться отдохнуть у бассейна или на берегу Оби, чтобы оправдать дальнюю поездку. Кстати, начиная от плотины и вдоль берега, до самой базы тоже открывается шикарный вид, особенно на закате.
Продолжаем исследовать левый берег. Снова Шлюз и одинокий маяк без смотрителя. Уже не клуб и не база, а настоящий, с работающим источником света, в 2ГИС обозначен как «двухэтажное сооружение». Вокруг маяка живописный каменистый берег (и очень много маленьких ящерок). Если соберетесь исследовать место, имейте в виду, что необходим пропуск — его выпишут прямо на месте, въезд — 200 рублей с машины.
Для романтичных кадров в старой лодке на лоне природы предлагаем вам прогуляться вниз, вдоль побережья за жилым комплексом «Европейский берег» по старой технологической дороге Бугринского моста. Мы не беремся утверждать, что лодка бесхозная, но она там давно стоит (и не одна). Брать вёсла и устраивать заплыв вдоль берега не советуем — лодка наверняка дырявая.
Продолжим водную тематику — пристань пляжа «Бумеранг». Обычно там обитают местные жители и те, кто живет не сильно далеко. Но если сильно хочется фото в легком белом платье, в соломенной шляпе и с бокалом белого вина (почему нет) на фоне белой смотровой вышки — советуем посетить место в раннее время суток и лучше в будни, чтобы избежать большого скопления народа.
В этом году пляж Академгородка расцветает на глазах благодаря работе волонтёров — приезжать туда одно удовольствие, фотосессия скорее простой бонус. Напротив берега установили большие деревянные качели из бревен — любимая фотозона отдыхающих. Если вы ещё не видели — обязательно взгляните. К слову, пристань с розовыми досками (рядом с качелями) не менее популярна у фотографов и их моделей — снимки получаются яркие и красивые. И обязательно загляните в наш репортаж.
Если вы таки доехали до Академгородка, не спешите покидать его рано — там есть ещё одно довольно примечательное место, которое можно использовать для оригинальных снимков — местный Чернобыль. Это заброшенное недостроенное промышленное здание располагается в верхней зоне городка недалеко от проспекта Лаврентьева (ориентир — проспект Академика Лаврентьева, 2/1). Можно нафотографировать сотни эффектных кадров в респираторных масках — нынче популярный аксессуар.
В городе Искитиме есть мраморный карьер — излюбленное место блогеров и фотографов (особенно красиво там осенью). Удивительно, но очень похожее место место располагается далеко в Финляндии (можно всех обхитрить) — карьер по добыче известняка. Финны, трепетно относящиеся к истории, даже установили рядом памятник рабочему.
Другие статьи по теме:
Лицом не вышла: 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото (и выглядите крупнее).
Внимание, сейчас вылетит пышка: 7 удачных поз для фото, чтобы выглядеть худее на 3 размера и выше.
Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть.