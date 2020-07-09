А где это? 8 крутых мест для фото в Новосибирске, о которых вы не знали (например, местный Чернобыль)

Если вам кажется, что вы уже везде сфотографировались в Новосибирске и соцсети ломятся от ярких фотографий, вам это действительно только кажется. В городе масса неизведанных мест, о которых вы даже не подозреваете. Можно каждый день ходить мимо тихого темного дворика и не знать, какая живописная там архитектура, а если выехать чуть дальше за пределы центра, то и вовсе открываются чудесные пейзажи. Мы собрали для вас самые красивые и оригинальные места для ваших фотосессий — сохраняйте или запоминайте.