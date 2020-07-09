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Константин Голодяев

Краевед, сотрудник музея Новосибирска
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Константин Голодяев

Краевед, сотрудник музея Новосибирска

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Хватит невнятных и «сельских» стел: краевед — о том, почему Новосибирску не нужна стела «Город трудовой доблести»

Какой памятник нужен городу? Рассуждаем вместе с Константином Голодяевым

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Голосование за присвоение Новосибирску звания города трудовой доблести проходило 1 июля — вместе с голосованием по поправкам к Конституции

Голосование за присвоение Новосибирску звания города трудовой доблести проходило 1 июля — вместе с голосованием по поправкам к Конституции

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. По этому поводу в городе тем же вечером устроили шикарный фейерверк рядом с оперным театром. Но не все оказались согласны с установкой такой стелы. Краевед Константин Голодяев рассуждает, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Публикуем его авторскую колонку.

— Я реально не понимаю, зачем нам новая стела про войну. У нас уже количество камней памятных к 30, 40, 65-летию Победы и памятников войне зашкаливает. И ладно бы хороших, а то танки да пушки бутафорские в шапке-ушанке. Деревня. Один лишь Монумент Славы является достойным.

Я сам не сторонник псевдопатриотических кричалок, парадов и прочего бряцания оружием, но знать и понимать, что наша страна Победе в той страшной войне обязана в огромной доле именно Новосибирску и той ещё большой области, необходимо. Просто жители наши об этом не знают. Говорят, вы ещё Бородинскую битву 1812 года вспомните. А, кстати, мы помним — наши кривощёковцы в ней тоже участвовали.

Думаю, те кто говорит, что если нет героического настоящего, то нечего обращаться и к героическому прошлому, — ошибаются. Это потому, что большинство из написанного и снятого о той войне, скучно, пафосно, а то и откровенно лживо, причем подаётся навязчиво.

Не дай вам бог испытать на собственной шкуре то героическое прошлое. Я говорю это не понаслышке, не из пропагандистских фильмов, а из документов. Создал несколько документальных фильмов о вкладе нашего города в Победу, написал несколько десятков работ на эту тему, монографию «Забытый герой Победы», заканчиваю ещё одну — «Военный Новосибирск в воспоминаниях». В непарадных воспоминаниях именно очевидцев. Это зачастую страшно.

Вместе с Музеем Новосибирска я участвовал в подготовке документов для присвоения нам статуса «Город трудовой доблести», и я уверен, что Новосибирск вполне достоин ещё большего статуса — «Город-герой».

Это и дивизии сибиряков, ценой собственной жизни закрывших в 1941-м Москву и фактически спасших страну от поражения (об этом почему-то написано очень мало), и подвиг тружеников тыла (всем известны цифры про половину выпущенных в стране истребителей Як, 125 миллионов снарядов), и самоотверженность новосибирских врачей, вернувших к жизни 93% раненых, эвакуацию беженцев (1,5 миллиона человек, прошедших через новосибирский эвакопункт, — почти в 4 раза больше населения города), и ковчег спасения культурных ценностей страны. Это смерти горожан от дистрофии и реальные сроки за опоздание на работу или колосок.

И забывать о той страшной войне никак нельзя. Хотя бы для того, чтобы не повторить её ужасов в новой. Но это вовсе не значит, что нужно утыкать город памятными стелами или камнями в честь какого-то юбилея. Это мелко. Город достоин гораздо большего. Мне вспоминаются слова министра культуры РСФСР Н. А. Кузнецова, сказанные в середине 1960-х: «Сибиряки золотого памятника достойны!»

На левобережье у нас есть жемчужина — Монумент Славы. А на правом? Кроме нескольких важных, но локальных памятников людям (Старощуку, Покрышкину, Чаплыгину) нет. Зато есть много стел, макетов танков-пушек и тех самых юбилейных камней.

Хватит столичному городу невнятных «сельских» стел.

Предлагаю силами худсовета провести художественную ревизию, выявление низкопробных памятников и объявление конкурса на Монумент трудовой доблести.

Пусть он встанет не в этом году, здесь торопиться не надо. Пока можно на въездах в город предусмотреть размещение памятного знака. В самолетах и поездах объявлять о прибытии в Город трудовой доблести и славы. Или мощИ не хватит?

Сейчас выберут новые Советы, и вновь начнётся гонка установки своих, «депутатских» патриотических стел и танков в шапках-ушанках. Не лучше ли аккумулировать эти средства и направить их на большой, достойный монумент нашему городу трудовой доблести, не забывая при этом и про другие памятные исторические моменты, например, в городе до сих пор отсутствует единый памятник его первостроителям: Будагову, Тихомирову, Меженинову, Жандру и так далее.

Я горжусь своим городом, знаю его историю — и трагическую, и героическую, вижу его сегодняшние промахи и достижения и хочу, чтобы он стал ещё удобнее и комфортнее. Не только Городом трудовой доблести, но и высокой культуры в архитектуре, монументалистике, в отношениях людей.

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    краеведениеГород трудовой доблести
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