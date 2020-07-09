9 июля четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 3/10
usd 71.24
eur 80.41
Тема дняКогда ждать вторую волну коронавируса

Все новости

Все новости
АвтоИстории

Новосибирец убедился, что немецкие машины лучше «Тойот». Рассказываем почему и показываем его 28-летнюю Audi 100

Универсал Audi 100 Avant 1992 года выпуска, на котором ездят Владимир и Татьяна

4 507
142 Обсудить

Поделиться

Audi 100 Avant 1992 года выпуска

Audi 100 Avant 1992 года выпуска

Продолжаем рассказывать на НГС о редких автомобилях новосибирцев. Сегодня у нас универсал Audi 100 Avant 1992 года выпуска. Его владельцы Владимир и Татьяна предпочитают старый немецкий автопром старым «Тойотам», поскольку любят управляемость, удобство и комфорт. В каком состоянии «немец» и что в нем пришлось чинить — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Владимир и Татьяна вместе со своими детьми передвигаются на этой машине каждый день

Владимир и Татьяна вместе со своими детьми передвигаются на этой машине каждый день

Владимир и Татьяна вместе со своими детьми передвигаются на этой машине каждый день с 2016 года, для них Audi — рабочая лошадка, а не выставочный экземпляр.

28-летний Audi 100 Avant оснащен 2,8-литровым 174-сильным двигателем

28-летний Audi 100 Avant оснащен 2,8-литровым 174-сильным двигателем

28-летний Audi 100 Avant оснащен 2,8-литровым 174-сильным двигателем и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод у машины передний.

Машину купили после «Тойоты»

Машину купили после «Тойоты»

— Была «Тойота», жена на ней поездила, было много претензий в плане управляемости, удобства посадки и так далее. Начали смотреть машины, обратили внимание на группу VAG. Случайно увидели объявление, увидели этот автомобиль, приехали посмотрели, все понравилось.

Двигатель требовал капремонта

Двигатель требовал капремонта

Состояние машины после покупки было, конечно, не таким, как сейчас — двигатель требовал капремонта, подвеска нуждалась в ревизии, кузов — в покраске.

Полностью расточили блок двигателя, поменяли поршни, кольца

Полностью расточили блок двигателя, поменяли поршни, кольца

— По нашим замерам, за 100 километров она скушала больше литра масла, после чего автомобиль был практически полностью пересобран. Полностью расточили блок двигателя, поменяли поршни, кольца, вкладыши, собрали двигатель заново. Коробку отвезли к профессионалам, они ее отдефектовали, тоже какие-то там провели изменения.

Велюровый салон сохранился в отличном состоянии

Велюровый салон сохранился в отличном состоянии

А вот велюровый салон сохранился в отличном состоянии, что для этих лет большая редкость. Перетягивать и менять практически ничего не пришлось.

Кузовщики плотно поработали с автомобилем

Кузовщики плотно поработали с автомобилем

— Подвеска разбиралась, пескоструилась, красилась. Кузовщики плотно поработали с автомобилем, потому что за годы накапливаются вот эти все тычки.

Стойки меняются картриджами

Стойки меняются картриджами

— Стойки поменяны все, здесь, кстати, плюс — стойки меняются картриджами, не надо менять полностью стойку. Оригинальные два картриджа, например, вперед, «Монро», я брал, они стоили 1700 рублей две штуки, ну это очень дешево.

С запчастями проблем не бывает

С запчастями проблем не бывает

— В плане доступности запчастей есть практически все, кроме резинок по низу дверей, молдингов — то, что не выпускается в оригинале. А то, что выпускается дублями, не всегда геометрически подходит. Я брал два комплекта тайваньских молдингов, какие-то обрезал, какие-то подклеивал.

Это оригинальные диски Audi 16-го размера

Это оригинальные диски Audi 16-го размера

Колеса тоже поменяли — старые показались маловаты. Взяли оригинальные диски Audi 16-го размера — внешне машина преобразилась, стала, как говорит Владимир, «бодрее».

Владимир многое делает сам

Владимир многое делает сам

— Бампера паяю, клею я сам, по покраске часть работ делаю сам, часть — обращаюсь к профессионалам. Жене тоже нравится заниматься автомобилем, у нас такое хобби.

После того как машину привели в порядок, с надежностью проблем почти не возникало. Владимир предпочитает тщательно следить за автомобилем и заранее разбираться со слабыми местами.

После того как машину привели в порядок, с надежностью проблем почти не возникало. Владимир предпочитает тщательно следить за автомобилем и заранее разбираться со слабыми местами.

Один раз потек радиатор печки

Один раз потек радиатор печки

— Каких-то особых расходов или неожиданностей практически не было, кроме того, что как-то раз потек радиатор печки. Почему-то его не поменяли, когда все перетряхивали. Обошелся в 4500 рублей, менял я сам. Все остальное время мы ездим — самый главный рецепт не доводить до состояния, когда что-то там загремело, отвалилось.

Автомобиль устраивает рулежкой и динамикой

Автомобиль устраивает рулежкой и динамикой

— По поводу ездовых качеств — автомобиль устраивает всем. Это отличная рулежка, это динамика, потому что двигатель 2,8 литра позволяет очень динамично ехать. Стартует она достаточно бодро, серьезный аппарат.

Расход в городе 15–16 литров на 100 километров

Расход в городе 15–16 литров на 100 километров

— Экономичности ждать от почти 3-литрового двигателя, наверное, не стоит. По городу мы если ездим — 2 километра в «Ашан», 1,5 километра в «Ленту» — показывает 15–16 литров на 100 километров. Если едем по трассе, получается 10–11 литров, при условии, что никто не «пенсионерит», едем, как говорится, на все деньги.

Салон удобный, посадка удобная

Салон удобный, посадка удобная

— Салон удобный, посадка удобная, мы ездили в Барнаул, в Кемерово, в ближайшие города. На «Тойоте» бюджетной достаточно уставали, за 2-часовую поездку спина прямо ощутимо уставала. Здесь просто сидишь, получаешь удовольствие.

На машине возили даже цемент

На машине возили даже цемент

— Багажник достаточно объемный, все-таки универсал. Одним из поводов приобрести этот автомобиль было то, что кузов — универсал. У нас свой дом, и грузы периодически приходится привозить. Пока ремонт был, и цемент возили. Багажник на крыше тоже очень сильно выручает.

Съемные стекла на фарах

Съемные стекла на фарах

— Есть приятные вещи в плане эксплуатации, например, съемные стекла на фарах и туманках. Менял стекла, 350 рублей. Замена занимает 15 минут.

Владимир и Татьяна любят следить за машиной

Владимир и Татьяна любят следить за машиной

— По сути, это некий стиль жизни, покопаться с автомобилем мне доставляет удовольствие, жена тоже никаких претензий не предъявляет, тем более что оба гаража — возле дома. Спустился, поработал, зашел домой.

Люди интересуются и удивляются такой машине

Люди интересуются и удивляются такой машине

— Люди подходят на парковках, спрашивают. Раз в месяц минимум звучит предложение его купить. Многие обращают внимание на состояние, именно в таком состоянии автомобили этих лет точно по пальцам пересчитать. Молодежь подходит просто спрашивает: «А какого года машина? Мы такого практически не видели!»

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семён владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретро-авто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Audiавто с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (142)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!