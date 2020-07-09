Новосибирец убедился, что немецкие машины лучше «Тойот». Рассказываем почему и показываем его 28-летнюю Audi 100

Продолжаем рассказывать на НГС о редких автомобилях новосибирцев. Сегодня у нас универсал Audi 100 Avant 1992 года выпуска. Его владельцы Владимир и Татьяна предпочитают старый немецкий автопром старым «Тойотам», поскольку любят управляемость, удобство и комфорт. В каком состоянии «немец» и что в нем пришлось чинить — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Владимир и Татьяна вместе со своими детьми передвигаются на этой машине каждый день с 2016 года, для них Audi — рабочая лошадка, а не выставочный экземпляр.
28-летний Audi 100 Avant оснащен 2,8-литровым 174-сильным двигателем и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод у машины передний.
— Была «Тойота», жена на ней поездила, было много претензий в плане управляемости, удобства посадки и так далее. Начали смотреть машины, обратили внимание на группу VAG. Случайно увидели объявление, увидели этот автомобиль, приехали посмотрели, все понравилось.
Состояние машины после покупки было, конечно, не таким, как сейчас — двигатель требовал капремонта, подвеска нуждалась в ревизии, кузов — в покраске.
— По нашим замерам, за 100 километров она скушала больше литра масла, после чего автомобиль был практически полностью пересобран. Полностью расточили блок двигателя, поменяли поршни, кольца, вкладыши, собрали двигатель заново. Коробку отвезли к профессионалам, они ее отдефектовали, тоже какие-то там провели изменения.
А вот велюровый салон сохранился в отличном состоянии, что для этих лет большая редкость. Перетягивать и менять практически ничего не пришлось.
— Подвеска разбиралась, пескоструилась, красилась. Кузовщики плотно поработали с автомобилем, потому что за годы накапливаются вот эти все тычки.
— Стойки поменяны все, здесь, кстати, плюс — стойки меняются картриджами, не надо менять полностью стойку. Оригинальные два картриджа, например, вперед, «Монро», я брал, они стоили 1700 рублей две штуки, ну это очень дешево.
— В плане доступности запчастей есть практически все, кроме резинок по низу дверей, молдингов — то, что не выпускается в оригинале. А то, что выпускается дублями, не всегда геометрически подходит. Я брал два комплекта тайваньских молдингов, какие-то обрезал, какие-то подклеивал.
Колеса тоже поменяли — старые показались маловаты. Взяли оригинальные диски Audi 16-го размера — внешне машина преобразилась, стала, как говорит Владимир, «бодрее».
— Бампера паяю, клею я сам, по покраске часть работ делаю сам, часть — обращаюсь к профессионалам. Жене тоже нравится заниматься автомобилем, у нас такое хобби.
— Каких-то особых расходов или неожиданностей практически не было, кроме того, что как-то раз потек радиатор печки. Почему-то его не поменяли, когда все перетряхивали. Обошелся в 4500 рублей, менял я сам. Все остальное время мы ездим — самый главный рецепт не доводить до состояния, когда что-то там загремело, отвалилось.
— По поводу ездовых качеств — автомобиль устраивает всем. Это отличная рулежка, это динамика, потому что двигатель 2,8 литра позволяет очень динамично ехать. Стартует она достаточно бодро, серьезный аппарат.
— Экономичности ждать от почти 3-литрового двигателя, наверное, не стоит. По городу мы если ездим — 2 километра в «Ашан», 1,5 километра в «Ленту» — показывает 15–16 литров на 100 километров. Если едем по трассе, получается 10–11 литров, при условии, что никто не «пенсионерит», едем, как говорится, на все деньги.
— Салон удобный, посадка удобная, мы ездили в Барнаул, в Кемерово, в ближайшие города. На «Тойоте» бюджетной достаточно уставали, за 2-часовую поездку спина прямо ощутимо уставала. Здесь просто сидишь, получаешь удовольствие.
— Багажник достаточно объемный, все-таки универсал. Одним из поводов приобрести этот автомобиль было то, что кузов — универсал. У нас свой дом, и грузы периодически приходится привозить. Пока ремонт был, и цемент возили. Багажник на крыше тоже очень сильно выручает.
— Есть приятные вещи в плане эксплуатации, например, съемные стекла на фарах и туманках. Менял стекла, 350 рублей. Замена занимает 15 минут.
— По сути, это некий стиль жизни, покопаться с автомобилем мне доставляет удовольствие, жена тоже никаких претензий не предъявляет, тем более что оба гаража — возле дома. Спустился, поработал, зашел домой.
— Люди подходят на парковках, спрашивают. Раз в месяц минимум звучит предложение его купить. Многие обращают внимание на состояние, именно в таком состоянии автомобили этих лет точно по пальцам пересчитать. Молодежь подходит просто спрашивает: «А какого года машина? Мы такого практически не видели!»
На каких еще машинах ездят читатели НГС
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