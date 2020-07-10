Еда на колёсах: в Новосибирске бум фуд-траков — показываем новые и вспоминаем интересные старые

Трехмесячный запрет на работу в нормальном режиме для новосибирского общепита дал мощный толчок уличной еде. За несколько месяцев в городе появилось больше передвижных закусочных, чем за все последние годы. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал всё интересное, что попалось ему на глаза, а заодно вспомнил самые яркие примеры этого жанра последнего десятилетия.
Что за трак такой
Фуд-траки как формат и стиль зародились в США — самой, пожалуй, автомобилизированной стране мира. А где много машин, там много старых машин, которые можно купить за копейки, чуток подремонтировать, переоборудовать под кухню и начать торговать хот-догами, такос или лапшой. Как и всё американское, передвижные закусочные стали популярны во всём мире. И теперь фуд-трак-парки можно встретить даже в самых неожиданных местах вроде Венеции.
В России у фуд-траков до сих пор всё сложно. Главная проблема в том, что у нас нельзя получить разрешение на торговлю без привязки к конкретной точке на карте. Что, разумеется, лишает фуд-трак половины очарования и примерно всего смысла. Зафиксированный на местности, он превращается просто в ларёк необычной формы. Разве что на ночь его можно увозить куда-то в безопасное место, чтобы хулиганы не разрисовали.
От кофемобиля до пиццерии в пожарке
В Новосибирске фуд-трак-движение началось в 2012 году с кофемобиля. Этот формат потом пытались освоить многие, но он как-то так и не прижился у нас. Хотя есть города, где подобных машин масса. После того как стало понятно, что так можно работать, чего только ни придумывали предприимчивые горожане. Были и автобус с лапшой (и ещё один автобус побольше с хот-догами), и фургон с тандыром, и тележка с пловом.
Но самый впечатляющий фуд-трак сделали энтузиасты из Академгородка, купившие в Германии настоящую старую пожарную машину и поставившие внутрь дровяную печь для пиццы. Заведение работало, правда, исключительно на мероприятиях. Поскольку согласовать подобную мобильную пиццерию по всем действующим российским правилам вряд ли возможно.
В этом году в Новосибирске на площадке перед Универсамом появился первый фуд-трак-парк. Кофемобили здесь, конечно, обосновались давно. Но сейчас там уже выстроилось четыре фургона. И, в принципе, есть место ещё для парочки. Встречайте новичков.
Street Burger
Стандартный фургон производства российского бренда «Еда на Колесах», который в этом году, уверен, не успевает отправлять свою продукцию по всей России. Стоит такая штука от миллиона рублей. В меню бургеры и большие жареные пельмени, которые здесь называют на испанский манер «эмпанадас». Что, в принципе, не далеко от истины, поскольку empanadas — это по-испански просто пирожок (не важно, печеный или жареный).
Бургеры в целом неплохи, с большим сочным бифштексом. Но это такой стандартный продукт без явных попыток какого-то креатива. Лучше, чем в «Бургер Кинге», но хуже, чем в «Мясорубе». Специально за такими никто не поедет. Но если вы уже пришли на Ленина, то взять можно, тем более что цена вполне соответствует качеству — 260 рублей. В целом выглядит всё гладко, но как-то безлико. Начиная с названия и заканчивая едой.
«ХалапеньО смокер»
Брутальный фургон, который явно сделан под себя. И торгует продуктом пусть не уникальным, но сделанным своими руками. Жаль, что покупатели не видят главного — самого техасского смокера, в котором готовится мясо, и гравче (балканское блюдо из фасоли и мясного сока).
Здешняя звезда, конечно, это брискет — говяжья грудинка, которую огромными кусками томят в смокере не меньше восьми часов. Получается нежное, но всё ещё упругое мясо с глубоким, ярким вкусом. Лучше всего его брать отдельно, с овощами и острым перцем. Скромная порция стоит 200 рублей. Но брискет прекрасно себя проявляет и в бургерах (350 рублей) и даже в шаурме (300 рублей).
Стоит обратить внимание также на свиные ребра. Смокер превращает всю соединительную ткань, которой богата эта часть туши, в полностью съедобный набор разных вкусов и текстур, которому даже и соусы-то не особенно нужны. То есть до них банально не доходят руки — только вспомнишь, а ребра уже кончились. Можно сходить за добавкой. В меню есть также кесадия, супы и даже пицца, но я ни разу не видел, чтобы её здесь кто-то ел.
«Бар Здоровых привычек»
Сеть кафе «правильного питания» из Ростова, в которой, в принципе, есть и салаты, и каши, и сэндвичи. Но на новосибирский рынок она решила выйти в таком вот неожиданном виде. Ну что, в самом деле, может меньше ассоциироваться со здоровым питанием, чем стритфуд?
Еды в фургоне фактически нет. Почти всё меню состоит из напитков: кофе, соки, лимонады, молочные коктейли. Цены божеские. Эспрессо стоит 50 рублей, латте — 100. Местная фишка — смузи-боул — смесь измельченных фруктов и ягод, молока (есть кокосовое), украшенное гранолой (от 179 рублей). Интересный летний перекус — легкий, освежающий, но при этом утоляющий голод. С теми же целями можно взять здесь йогуртовое мороженое (от 129 рублей). Ничего уникального в нем нет, но на улицах такое продают нечасто. Интересный формат, даже жалко, что в таком большом фургоне не нашлось места для какой-то ещё еды. Но, может быть, это явление временное
TomYummBar
Маленький, но чудовищно стильный фургончик, который владельцы одноименной сети поставили рядом со своим кафе на Красном проспекте ещё тогда, когда это не было модно. Потом грянул карантин, и оказалось, что это едва ли не единственное место в городе, где можно быстро купить навынос нормальной, вкусной еды. Сейчас работает как круглосуточная точка с усеченным меню. Днем здесь можно заказать только три тайских супа и вьетнамский фо бо, а ночью к ним добавляются роллы. Супы продаются, к слову, в чертовски удобной упаковке — можно взять в машину или унести в руке.
Ludwig 64
Кофемобиль на базе микроавтобуса «Фольксваген», превращенного в эдакий кабриолет (у него снята крыша, вместо которой стоит тент). Оригинальным внешним видом его достоинства, в принципе, ограничиваются. Но фото со стаканом латте на фоне точно добавит лайков вашему инстаграму. Можно ли мечтать о большем?
«Легендарный Нью-Йоркский хот-дог»
Слово «легендарный» — это просто часть логотипа, нужно же было чем-то уравновесить название блюда под топонимом. Хот-доги тут вполне ординарные, но сделаны они в классическом американском стиле (длинная сосиска и булочка, разрезанная вдоль). Большинству новосибирцев, вскормленных «Хот-дог мастером», это, конечно, чуждо. Но можно почувствовать себя немного туристом. Сейчас «легенда» припарковалась у стены ТЦ «Пирамида».
M-Grill
Один из старожилов новосибирского рынка шаурмы. В основном в арсенале сети более просторные павильоны, но есть и настоящие фургоны, которые при желании можно увезти куда угодно. M-Grill делает добротный продукт, который выглядит чуть интереснее, чем его основной конкурент «Дядя Дёнер». Но, возможно, причина в том, что этих точек просто в несколько раз меньше и они не так часто попадаются на глаза.
Фуд-траки стали настолько модным трендом, что под них уже мимикрируют обычные павильоны, которые можно сдвинуть с места только с помощью крана. Пара таких лжефургонов, например, стоит в районе перекрестка Нарымской с Плановой. Это точно признание.
Интерес к фуд-тракам подстегнул запрет на работу заведений иначе, чем навынос и в доставку. На этой неделе общепиту разрешили открыть летние веранды. Часть кафе и ресторанов успели сделать это буквально через пару часов после публикации постановления. Как новосибирцы отметили открытие летников — смотрите в нашем вечернем репортаже из баров.