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Еда на колёсах: в Новосибирске бум фуд-траков — показываем новые и вспоминаем интересные старые

Шаурма с брискетом, эмпанадас, том-ям на вынос и смузи-боулы. Что ещё там (и за сколько) продают

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Коронавирусный кризис заставил многих пересмотреть подход к своему бизнесу

Коронавирусный кризис заставил многих пересмотреть подход к своему бизнесу

Трехмесячный запрет на работу в нормальном режиме для новосибирского общепита дал мощный толчок уличной еде. За несколько месяцев в городе появилось больше передвижных закусочных, чем за все последние годы. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал всё интересное, что попалось ему на глаза, а заодно вспомнил самые яркие примеры этого жанра последнего десятилетия.

Что за трак такой

Фуд-траки как формат и стиль зародились в США — самой, пожалуй, автомобилизированной стране мира. А где много машин, там много старых машин, которые можно купить за копейки, чуток подремонтировать, переоборудовать под кухню и начать торговать хот-догами, такос или лапшой. Как и всё американское, передвижные закусочные стали популярны во всём мире. И теперь фуд-трак-парки можно встретить даже в самых неожиданных местах вроде Венеции.

Движение фуд-траков в Новосибирске началось с передвижных кофеен

Движение фуд-траков в Новосибирске началось с передвижных кофеен

В России у фуд-траков до сих пор всё сложно. Главная проблема в том, что у нас нельзя получить разрешение на торговлю без привязки к конкретной точке на карте. Что, разумеется, лишает фуд-трак половины очарования и примерно всего смысла. Зафиксированный на местности, он превращается просто в ларёк необычной формы. Разве что на ночь его можно увозить куда-то в безопасное место, чтобы хулиганы не разрисовали.

От кофемобиля до пиццерии в пожарке

В Новосибирске фуд-трак-движение началось в 2012 году с кофемобиля. Этот формат потом пытались освоить многие, но он как-то так и не прижился у нас. Хотя есть города, где подобных машин масса. После того как стало понятно, что так можно работать, чего только ни придумывали предприимчивые горожане. Были и автобус с лапшой (и ещё один автобус побольше с хот-догами), и фургон с тандыром, и тележка с пловом.

Переделанная в пиццерию пожарная машина

Переделанная в пиццерию пожарная машина

Но самый впечатляющий фуд-трак сделали энтузиасты из Академгородка, купившие в Германии настоящую старую пожарную машину и поставившие внутрь дровяную печь для пиццы. Заведение работало, правда, исключительно на мероприятиях. Поскольку согласовать подобную мобильную пиццерию по всем действующим российским правилам вряд ли возможно.

Самый большой фуд-трак в истории Новосибирска — под него приспособили целый автобус

Самый большой фуд-трак в истории Новосибирска — под него приспособили целый автобус

В этом году в Новосибирске на площадке перед Универсамом появился первый фуд-трак-парк. Кофемобили здесь, конечно, обосновались давно. Но сейчас там уже выстроилось четыре фургона. И, в принципе, есть место ещё для парочки. Встречайте новичков.

Street Burger

Стандартный фургон производства российского бренда «Еда на Колесах», который в этом году, уверен, не успевает отправлять свою продукцию по всей России. Стоит такая штука от миллиона рублей. В меню бургеры и большие жареные пельмени, которые здесь называют на испанский манер «эмпанадас». Что, в принципе, не далеко от истины, поскольку empanadas — это по-испански просто пирожок (не важно, печеный или жареный).

Мобильная бургерная на улице Ленина

Мобильная бургерная на улице Ленина

Бургеры в целом неплохи, с большим сочным бифштексом. Но это такой стандартный продукт без явных попыток какого-то креатива. Лучше, чем в «Бургер Кинге», но хуже, чем в «Мясорубе». Специально за такими никто не поедет. Но если вы уже пришли на Ленина, то взять можно, тем более что цена вполне соответствует качеству — 260 рублей. В целом выглядит всё гладко, но как-то безлико. Начиная с названия и заканчивая едой.

«ХалапеньО смокер»

Фургон «ХалапеньО» у Универсама

Фургон «ХалапеньО» у Универсама

Брутальный фургон, который явно сделан под себя. И торгует продуктом пусть не уникальным, но сделанным своими руками. Жаль, что покупатели не видят главного — самого техасского смокера, в котором готовится мясо, и гравче (балканское блюдо из фасоли и мясного сока).

Бургер с брискетом за 350 рублей

Бургер с брискетом за 350 рублей

Здешняя звезда, конечно, это брискет — говяжья грудинка, которую огромными кусками томят в смокере не меньше восьми часов. Получается нежное, но всё ещё упругое мясо с глубоким, ярким вкусом. Лучше всего его брать отдельно, с овощами и острым перцем. Скромная порция стоит 200 рублей. Но брискет прекрасно себя проявляет и в бургерах (350 рублей) и даже в шаурме (300 рублей).

Стоит обратить внимание также на свиные ребра. Смокер превращает всю соединительную ткань, которой богата эта часть туши, в полностью съедобный набор разных вкусов и текстур, которому даже и соусы-то не особенно нужны. То есть до них банально не доходят руки — только вспомнишь, а ребра уже кончились. Можно сходить за добавкой. В меню есть также кесадия, супы и даже пицца, но я ни разу не видел, чтобы её здесь кто-то ел.

«Бар Здоровых привычек»

Сеть кафе «правильного питания» из Ростова, в которой, в принципе, есть и салаты, и каши, и сэндвичи. Но на новосибирский рынок она решила выйти в таком вот неожиданном виде. Ну что, в самом деле, может меньше ассоциироваться со здоровым питанием, чем стритфуд?

Проходя мимо этого зеленого фургона, трудно представить, что здесь продаются смузи и йогуртовое мороженое

Проходя мимо этого зеленого фургона, трудно представить, что здесь продаются смузи и йогуртовое мороженое

Еды в фургоне фактически нет. Почти всё меню состоит из напитков: кофе, соки, лимонады, молочные коктейли. Цены божеские. Эспрессо стоит 50 рублей, латте — 100. Местная фишка — смузи-боул — смесь измельченных фруктов и ягод, молока (есть кокосовое), украшенное гранолой (от 179 рублей). Интересный летний перекус — легкий, освежающий, но при этом утоляющий голод. С теми же целями можно взять здесь йогуртовое мороженое (от 129 рублей). Ничего уникального в нем нет, но на улицах такое продают нечасто. Интересный формат, даже жалко, что в таком большом фургоне не нашлось места для какой-то ещё еды. Но, может быть, это явление временное

TomYummBar

Несмотря на близость к материнскому кафе, фургон не отнимает, а добавляет ему покупателей

Несмотря на близость к материнскому кафе, фургон не отнимает, а добавляет ему покупателей

Маленький, но чудовищно стильный фургончик, который владельцы одноименной сети поставили рядом со своим кафе на Красном проспекте ещё тогда, когда это не было модно. Потом грянул карантин, и оказалось, что это едва ли не единственное место в городе, где можно быстро купить навынос нормальной, вкусной еды. Сейчас работает как круглосуточная точка с усеченным меню. Днем здесь можно заказать только три тайских супа и вьетнамский фо бо, а ночью к ним добавляются роллы. Супы продаются, к слову, в чертовски удобной упаковке — можно взять в машину или унести в руке.

Ludwig 64

Маленькими кофейнями уже никого не удивить, но можно сделать это, организовав кофейню в старом автомобиле&nbsp;

Маленькими кофейнями уже никого не удивить, но можно сделать это, организовав кофейню в старом автомобиле 

Кофемобиль на базе микроавтобуса «Фольксваген», превращенного в эдакий кабриолет (у него снята крыша, вместо которой стоит тент). Оригинальным внешним видом его достоинства, в принципе, ограничиваются. Но фото со стаканом латте на фоне точно добавит лайков вашему инстаграму. Можно ли мечтать о большем?

«Легендарный Нью-Йоркский хот-дог»

Точка с «легендарными» хот-догами у ТЦ «Пирамида»

Точка с «легендарными» хот-догами у ТЦ «Пирамида»

Слово «легендарный» — это просто часть логотипа, нужно же было чем-то уравновесить название блюда под топонимом. Хот-доги тут вполне ординарные, но сделаны они в классическом американском стиле (длинная сосиска и булочка, разрезанная вдоль). Большинству новосибирцев, вскормленных «Хот-дог мастером», это, конечно, чуждо. Но можно почувствовать себя немного туристом. Сейчас «легенда» припарковалась у стены ТЦ «Пирамида».

M-Grill

Мобильная закусочная M-Grill на улице Дмитрия Шамшурина

Мобильная закусочная M-Grill на улице Дмитрия Шамшурина

Один из старожилов новосибирского рынка шаурмы. В основном в арсенале сети более просторные павильоны, но есть и настоящие фургоны, которые при желании можно увезти куда угодно. M-Grill делает добротный продукт, который выглядит чуть интереснее, чем его основной конкурент «Дядя Дёнер». Но, возможно, причина в том, что этих точек просто в несколько раз меньше и они не так часто попадаются на глаза.

Псевдофургон на Плановой

Псевдофургон на Плановой

Фуд-траки стали настолько модным трендом, что под них уже мимикрируют обычные павильоны, которые можно сдвинуть с места только с помощью крана. Пара таких лжефургонов, например, стоит в районе перекрестка Нарымской с Плановой. Это точно признание.

Интерес к фуд-тракам подстегнул запрет на работу заведений иначе, чем навынос и в доставку. На этой неделе общепиту разрешили открыть летние веранды. Часть кафе и ресторанов успели сделать это буквально через пару часов после публикации постановления. Как новосибирцы отметили открытие летников — смотрите в нашем вечернем репортаже из баров.

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