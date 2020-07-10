Еда на колёсах: в Новосибирске бум фуд-траков — показываем новые и вспоминаем интересные старые

Трехмесячный запрет на работу в нормальном режиме для новосибирского общепита дал мощный толчок уличной еде. За несколько месяцев в городе появилось больше передвижных закусочных, чем за все последние годы. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал всё интересное, что попалось ему на глаза, а заодно вспомнил самые яркие примеры этого жанра последнего десятилетия.



Что за трак такой



Фуд-траки как формат и стиль зародились в США — самой, пожалуй, автомобилизированной стране мира. А где много машин, там много старых машин, которые можно купить за копейки, чуток подремонтировать, переоборудовать под кухню и начать торговать хот-догами, такос или лапшой. Как и всё американское, передвижные закусочные стали популярны во всём мире. И теперь фуд-трак-парки можно встретить даже в самых неожиданных местах вроде Венеции.