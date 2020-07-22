В Новосибирске заработала система контроля лекарств — подорожают ли препараты и исчезнут ли из аптек

С 1 июля в России начала работать обязательная маркировка лекарственных препаратов: и производителям, и продавцам дали время на её введение, приобретение необходимого оборудования и так далее. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у представителей сферы, все ли успели подготовиться к этому, какова вероятность, что потребители останутся без каких-то лекарств, подорожают ли препараты и как в целом изменится рынок.
Кто отвечает за маркировку лекарств в стране
Оператором федеральной государственной информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП) по решению правительства стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он в свою очередь создал Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — «Честный знак», где потребители могут проверять товары и жаловаться на них.
В пресс-службе оператора системы «Честный знак» — ЦРПТ журналисту НГС сказали, что готовность участников оборота лекарственных препаратов в целом по России оценивается как высокая. Даже по данным на 2
— Данные по регистрации аптек в конкретном регионе оператор может предоставить только по запросу органов власти. Всего же по России на
Готовы ли новосибирские производители
Директор по маркетингу и рекламе фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов поясняет, что проектирование маркировочных линий, оснащение оборудованием и написание программной части началось на предприятии в
— «ПФК Обновление» начал отгрузку маркированной продукции дистрибьюторам, крупным аптечным сетям и розничным аптекам в октябре
Он добавляет, что для подготовки к процессу маркировки отрасли было предоставлено более четырёх лет.
— Это достаточный период как для технического, так и для программного оснащения. Производители, которые начали вводить маркировку только накануне её запуска, конечно, рискуют получить провал товарооборота и теперь вынуждены прибегать к сторонним решениям в части оборудования и программного обеспечения. Это влечёт большие расходы и меньшую прогнозируемость корректного функционирования системы, — уверен Лубов.
Готовы ли аптеки
Замдиректора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Марина Кочерова разделяет мнения экспертов о том, что участникам рынка дали достаточно времени для настройки бизнес-процессов. А для тех, кто ещё не готов по объективным причинам, правительство приняло дополнительные меры по «мягкому вхождению в систему»: утвержден порядок продажи лекарств без маркировки, произведенных с
— Что касается затрат, то они индивидуальны для каждой аптечной организации и зависят от количества рабочих мест, модернизированных для работы в ИС МДЛП, надо учитывать и состояние используемого программного комплекса, приобретения дополнительного оборудования, оснащённости ККМ (контрольно-кассовая машина. — Прим. ред.) для онлайн-передачи данных оператору фискальных данных, затрат на обучение специалистов и так далее, — дополняет Марина Кочерова.
Готовность Новосибирской области — мнение властей
В пресс-службе регионального Минздрава журналисту НГС пояснили, что контроль готовности аптечных сетей и производителей к введению маркировки лекарств входит в компетенцию Росздравнадзора, а подведомственные областному министерству медицинские учреждения и ГКУ HCO «Новосибоблфарм» готовы и подключены к информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что учреждений, подведомственных Минздраву, 98:
— С октября 2019 года в регионе уже осуществляется внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов информации обо всех операциях с лекарствами из перечня высокозатратных нозологий (перечень дорогих и жизненно необходимых лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Система маркировки лекарственных препаратов, охватывающая весь цикл движения препарата от производителя до конечного потребителя, будет способствовать повышению качества лекарственных препаратов и позволит исключить в обороте наличие контрафактного и недоброкачественного товара, — заявляют в пресс-службе правительства.
В правительстве также отмечают, что в настоящий момент около
В Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области объяснили, что, в соответствии с Федеральным законом от
— На 13 июля 2020 года к ИС МДЛП в Новосибирской области подключено свыше
Будет ли нехватка лекарств
Денис Лубов на вопрос, станет ли больше проблем с отсутствием лекарств, ответил так:
— По нашим данным, у компаний, которые уже приступили к выпуску маркированной продукции, текущие производственные мощности достаточны для покрытия потребности жителей РФ в лекарственных препаратах.
Так же отвечает и пресс-служба оператора информационной системы ЦРПТ:
— Разработаны сценарии, нивелирующие любые риски при поставках. С
Марина Кочерова солидарна с ними и говорит о том, что внедрение системы маркировки не создаст проблем для врачей и пациентов в лекарственном обеспечении:
— С уверенностью можно сказать, что лекарства не исчезнут с полок аптек.
Подорожают ли лекарства
Денис Лубов уверяет, что подорожания лекарственных препаратов Renewal из-за маркировки не произошло: учитывая длительный период подготовки предприятия к маркировке, инвестиционные расходы на весь процесс были заложены в себестоимость продукции, выпускаемой на протяжении последних трёх лет.
И в ЦРПТ уверены, что маркировка не создаёт предпосылок для роста цен:
— Участники оборота готовились к нововведению ещё до
В пресс-службе добавили, что нужны усиленная электронная квалифицированная подпись, договор с оператором электронного документооборота и
— Для небольших организаций, работающих с лекарственными препаратами, оператор разработал бесплатный сервис «Фарма.Просто» и одноименное приложение, которое заменяет
При этом анонимно некоторые представители новосибирских аптек говорят о том, что маркировка вызвала много сложностей, и считают, что на самом деле она отразится на потребителе нехваткой препаратов и увеличением их цены.
Что станет с рынком
Денис Лубов, как и другие эксперты, считает, что бизнес станет более прозрачным: прослеживаемость движения лекарственных препаратов практически полностью исключит возможность появления контрафактной лекарственной продукции.
Как проверить товар
Чтобы проверить товар, нужно скачать приложение «Честный знак» на телефон на базе iOS и Android. Приложением можно просканировать код и получить информацию о легальности товара. Для лекарств это: производитель, дата производства, комплектация, номер серии, срок истечения годности.
— Всего приложение скачали около
В приложении можно отправить жалобу. В настоящее время жалобы направляются в систему, позже будут передаваться в контрольные органы. Больше всего жалоб поступает на табак, обувь/меховые изделия, лекарства, — рассказали журналисту НГС в ЦРПТ.
Новосибирск находится в десятке лидеров по числу пользователей приложения наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Краснодаром и Уфой.
Новосибирцы периодически сталкиваются с отсутствием в аптеках города того или иного препарата: например, для эпилептиков или гипертоников. А с началом пандемии проблемы обострились: в аптеках на какое-то время заканчивался даже парацетамол, а когда коронавирусную инфекцию начали лечить «Плаквенилом», пострадали люди с системной красной волчанкой и ревматоидным артритом.