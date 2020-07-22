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В Новосибирске заработала система контроля лекарств — подорожают ли препараты и исчезнут ли из аптек

Что говорят производители, аптечные сети и Минздрав

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В пресс-службе НСО отметили, что полный переход на новую систему отслеживания лекарств перенесён с 1 июля на 1 октября 2020 года

В пресс-службе НСО отметили, что полный переход на новую систему отслеживания лекарств перенесён с 1 июля на 1 октября 2020 года

С 1 июля в России начала работать обязательная маркировка лекарственных препаратов: и производителям, и продавцам дали время на её введение, приобретение необходимого оборудования и так далее. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у представителей сферы, все ли успели подготовиться к этому, какова вероятность, что потребители останутся без каких-то лекарств, подорожают ли препараты и как в целом изменится рынок.

Кто отвечает за маркировку лекарств в стране

Оператором федеральной государственной информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП) по решению правительства стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он в свою очередь создал Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — «Честный знак», где потребители могут проверять товары и жаловаться на них.

В пресс-службе оператора системы «Честный знак» — ЦРПТ журналисту НГС сказали, что готовность участников оборота лекарственных препаратов в целом по России оценивается как высокая. Даже по данным на 26 июня, в системе были зарегистрированы 99% российских производителей, в том числе все компании, выпускающие уникальные препараты, не имеющие аналогов по действию.

Многие производители и аптеки были готовы к введению маркировки

Многие производители и аптеки были готовы к введению маркировки

— Данные по регистрации аптек в конкретном регионе оператор может предоставить только по запросу органов власти. Всего же по России на 2 июля в системе было зарегистрировано более 67 тысяч участников оборота лекарственных препаратов. Регистрация происходит по ИНН, то есть аптечная сеть одного бренда, зарегистрированного под одним ИНН, — это один участник оборота, — комментирует пресс-служба готовность аптечных сетей.

Готовы ли новосибирские производители

Директор по маркетингу и рекламе фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов поясняет, что проектирование маркировочных линий, оснащение оборудованием и написание программной части началось на предприятии в 2017 году, когда планы перехода на маркировку фармацевтической продукции были только обозначены правительством РФ:

— «ПФК Обновление» начал отгрузку маркированной продукции дистрибьюторам, крупным аптечным сетям и розничным аптекам в октябре 2019 года. С декабря 2019 года все лекарственные препараты Renewal полностью переведены на Data Matrix-маркировку.

Он добавляет, что для подготовки к процессу маркировки отрасли было предоставлено более четырёх лет.

— Это достаточный период как для технического, так и для программного оснащения. Производители, которые начали вводить маркировку только накануне её запуска, конечно, рискуют получить провал товарооборота и теперь вынуждены прибегать к сторонним решениям в части оборудования и программного обеспечения. Это влечёт большие расходы и меньшую прогнозируемость корректного функционирования системы, — уверен Лубов.

Считается, что маркировка должна сделать рынок лекарственных препаратов более прозрачным

Считается, что маркировка должна сделать рынок лекарственных препаратов более прозрачным

Готовы ли аптеки

Замдиректора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Марина Кочерова разделяет мнения экспертов о том, что участникам рынка дали достаточно времени для настройки бизнес-процессов. А для тех, кто ещё не готов по объективным причинам, правительство приняло дополнительные меры по «мягкому вхождению в систему»: утвержден порядок продажи лекарств без маркировки, произведенных с 1 июля до 1 октября 2020 года.

Марина Кочерова отмечает, что в каждой аптечной сети свои дополнительные затраты, которые связаны с количеством рабочих мест и так далее

Марина Кочерова отмечает, что в каждой аптечной сети свои дополнительные затраты, которые связаны с количеством рабочих мест и так далее

— Что касается затрат, то они индивидуальны для каждой аптечной организации и зависят от количества рабочих мест, модернизированных для работы в ИС МДЛП, надо учитывать и состояние используемого программного комплекса, приобретения дополнительного оборудования, оснащённости ККМ (контрольно-кассовая машина. — Прим. ред.) для онлайн-передачи данных оператору фискальных данных, затрат на обучение специалистов и так далее, — дополняет Марина Кочерова.

Готовность Новосибирской области — мнение властей

В пресс-службе регионального Минздрава журналисту НГС пояснили, что контроль готовности аптечных сетей и производителей к введению маркировки лекарств входит в компетенцию Росздравнадзора, а подведомственные областному министерству медицинские учреждения и ГКУ HCO «Новосибоблфарм» готовы и подключены к информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В правительстве заверяют, что&nbsp;медицинские организации Новосибирской области готовы к введению обязательной маркировки лекарств

В правительстве заверяют, что медицинские организации Новосибирской области готовы к введению обязательной маркировки лекарств

В пресс-службе областного правительства уточнили, что учреждений, подведомственных Минздраву, 98:

— С октября 2019 года в регионе уже осуществляется внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов информации обо всех операциях с лекарствами из перечня высокозатратных нозологий (перечень дорогих и жизненно необходимых лекарственных препаратов. — Прим. ред.). Система маркировки лекарственных препаратов, охватывающая весь цикл движения препарата от производителя до конечного потребителя, будет способствовать повышению качества лекарственных препаратов и позволит исключить в обороте наличие контрафактного и недоброкачественного товара, — заявляют в пресс-службе правительства.

В правительстве также отмечают, что в настоящий момент около 10 организаций уже получают уведомления от поставщиков об отгрузке лекарственных препаратов. Сотрудники медицинских организаций принимают маркированные упаковки на аптечный склад, перемещают их между отделениями и выдают лекарства пациентам с последующей передачей данных в федеральную систему маркировки.

В Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области объяснили, что, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в понятие «обращение» входит в том числе и хранение лекарств, например, в аптечках неотложной помощи. То есть лекарства хранятся не только в аптеках и больницах, но и в аэропортах, дошкольных учреждениях и так далее. Поэтому любая такая организация должна работать в новой системе.

Те, у кого есть лицензия на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, должны подключиться к этой системе, заявляют в Росздравнадзоре

Те, у кого есть лицензия на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, должны подключиться к этой системе, заявляют в Росздравнадзоре

— На 13 июля 2020 года к ИС МДЛП в Новосибирской области подключено свыше 1400 субъектов обращения лекарственных средств, что составляет 65% от всех лицензиатов (организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую или фармацевтическую деятельности), — ответили в Росздравнадзоре.

Будет ли нехватка лекарств

Денис Лубов на вопрос, станет ли больше проблем с отсутствием лекарств, ответил так:

— По нашим данным, у компаний, которые уже приступили к выпуску маркированной продукции, текущие производственные мощности достаточны для покрытия потребности жителей РФ в лекарственных препаратах.

Так же отвечает и пресс-служба оператора информационной системы ЦРПТ:

— Разработаны сценарии, нивелирующие любые риски при поставках. С 1 июля все выпускаемые для российского рынка лекарства должны иметь маркировку кодами Data Matrix. Мало того, они уже давно поступают в оборот. Выпущенные до 1 июля лекарства без маркировки могут продаваться или использоваться в больницах до истечения их срока годности. Для мизерного количества лекарств, произведённых до 1 октября без маркировки, предусмотрен особый порядок ввода в оборот, который правительственная комиссия сможет точечно применять к препаратам в исключительных случаях.

Анонимно некоторые представители аптечных сетей всё же отмечают возможное подорожание препаратов и их нехватку

Анонимно некоторые представители аптечных сетей всё же отмечают возможное подорожание препаратов и их нехватку

Марина Кочерова солидарна с ними и говорит о том, что внедрение системы маркировки не создаст проблем для врачей и пациентов в лекарственном обеспечении:

— С уверенностью можно сказать, что лекарства не исчезнут с полок аптек.

Подорожают ли лекарства

Денис Лубов уверяет, что подорожания лекарственных препаратов Renewal из-за маркировки не произошло: учитывая длительный период подготовки предприятия к маркировке, инвестиционные расходы на весь процесс были заложены в себестоимость продукции, выпускаемой на протяжении последних трёх лет.

И в ЦРПТ уверены, что маркировка не создаёт предпосылок для роста цен:

— Участники оборота готовились к нововведению ещё до 1 января 2020 года. В 2018 году более 440 наименований упали в цене и стали стоить дешевле 20 рублей, подсчитало агентство DSM. Это связано с тем, что препараты дешевле 20 рублей маркируются за счёт ЦРПТ — бесплатно для производителей. Кроме того, до 1 июля коды маркировки выдавались бесплатно на все лекарства. Медорганизации безвозмездно оснащаются регистраторами выбытия. Для аптек затраты минимальны. Онлайн-кассы уже должны быть прошиты соответствующим обновлением, так как это предусмотрено федеральным законом № 54-ФЗ.

В ЦРПТ говорят, что для многих производителей были варианты бесплатной маркировки лекарств

В ЦРПТ говорят, что для многих производителей были варианты бесплатной маркировки лекарств

В пресс-службе добавили, что нужны усиленная электронная квалифицированная подпись, договор с оператором электронного документооборота и 2D-сканер, который у многих и так есть:

— Для небольших организаций, работающих с лекарственными препаратами, оператор разработал бесплатный сервис «Фарма.Просто» и одноименное приложение, которое заменяет 2D-сканер и позволяет отправлять и получать документы из системы мониторинга лекарственных препаратов. Несколько сотен организаций уже пользуются сервисом. Он доступен всем.

При этом анонимно некоторые представители новосибирских аптек говорят о том, что маркировка вызвала много сложностей, и считают, что на самом деле она отразится на потребителе нехваткой препаратов и увеличением их цены.

Что станет с рынком

Денис Лубов, как и другие эксперты, считает, что бизнес станет более прозрачным: прослеживаемость движения лекарственных препаратов практически полностью исключит возможность появления контрафактной лекарственной продукции.

Как проверить товар

Чтобы проверить товар, нужно скачать приложение «Честный знак» на телефон на базе iOS и Android. Приложением можно просканировать код и получить информацию о легальности товара. Для лекарств это: производитель, дата производства, комплектация, номер серии, срок истечения годности.

Каждый может проверить лекарство в приложении&nbsp;«Честный знак»

Каждый может проверить лекарство в приложении «Честный знак»

— Всего приложение скачали около 850 тысяч пользователей, просканировано 7,7 миллиона кодов, причём 3,7 миллиона — коды обуви. До 31 июля за выполнение заданий по сканированию кодов запущена акция с призовым фондом в 500 тысяч рублей.

В приложении можно отправить жалобу. В настоящее время жалобы направляются в систему, позже будут передаваться в контрольные органы. Больше всего жалоб поступает на табак, обувь/меховые изделия, лекарства, — рассказали журналисту НГС в ЦРПТ.

Новосибирск находится в десятке лидеров по числу пользователей приложения наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Краснодаром и Уфой.

Новосибирцы периодически сталкиваются с отсутствием в аптеках города того или иного препарата: например, для эпилептиков или гипертоников. А с началом пандемии проблемы обострились: в аптеках на какое-то время заканчивался даже парацетамол, а когда коронавирусную инфекцию начали лечить «Плаквенилом», пострадали люди с системной красной волчанкой и ревматоидным артритом.

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