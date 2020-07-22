В Новосибирске заработала система контроля лекарств — подорожают ли препараты и исчезнут ли из аптек

С 1 июля в России начала работать обязательная маркировка лекарственных препаратов: и производителям, и продавцам дали время на её введение, приобретение необходимого оборудования и так далее. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у представителей сферы, все ли успели подготовиться к этому, какова вероятность, что потребители останутся без каких-то лекарств, подорожают ли препараты и как в целом изменится рынок.

Кто отвечает за маркировку лекарств в стране

Оператором федеральной государственной информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП) по решению правительства стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он в свою очередь создал Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — «Честный знак», где потребители могут проверять товары и жаловаться на них.