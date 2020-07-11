Истории сибиряков с ковидом, которые лечатся дома. Что им прописали врачи (и помогают ли эти лекарства)

Многие новосибирцы сейчас находятся в ситуации, когда вынуждены самостоятельно спасать себя от коронавирусной инфекции. Даже при наборе подозрительных симптомов — повышенная температура, потеря обоняния, боли в груди — людям не назначают тест на коронавирус. Кто-то делает за собственные деньги компьютерную томографию и обнаруживает воспаление легких, но и в этом случае человек может остаться без обследования на коронавирусную инфекцию. Врачи ставят им диагнозы ОРВИ, бронхит, воспаление, назначая соответствующее лечение. Кому-то COVID-19 подтверждают, но разрешают лечиться дома — если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. Медицинский обозреватель НГС поговорила с такими жителями Новосибирска. Какие лекарства им выписывают врачи и как проходит лечение в домашних условиях?
Важно! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально.
Неконтролируемая эпидемия коронавируса
Директор медицинского агентства МедАссистанс Елена Бобяк уверена, что 90% людей, которые начинают лечиться в первый день, переносят коронавирусную инфекцию легче.
— Обычно я каждый день вижу десятки таких случаев: у человека поднимается температура — и что он делает? Тут же находит себе массу оправданий этой температуры: «Я был под кондиционером и простыл, купался — была холодная вода, у меня, наверное, фарингит мой обычный». И всячески отодвигает от себя мысль о коронавирусной инфекции. Из-за этого человек уже теряет день или два. Сейчас у каждого из нас есть довольно высокий риск заболеть COVID-19, потому что в Новосибирске — на самом деле неконтролируемая эпидемия, большинству пациентов не ставят диагноз. Мы должны исходить из того, что это действительно может быть коронавирус, — говорит Елена Бобяк.
Нужно обращать внимание на такие симптомы коронавируса: повышенную слабость, температуру, боли в мышцах, потерю обоняния, диарею, кашель, нехватку воздуха.
Лечение от коронавируса
Первое, что человек должен сделать, — моментально изолироваться.
— Нужно начинать приём противовирусных средств — они все описаны в открытых источниках, в методических рекомендациях Минздрава. Очень много препаратов, которые работают только в первые дни. Потому что когда приходит участковый терапевт и назначает триазавирин, арбидол, йодантипирин или нобазид, то эффективны они только в первые дни, когда идёт активная репликация вируса на уровне верхних дыхательных путей, когда иммунитет ещё не заработал в полную силу. А когда мы начинаем их пить через неделю, тогда они не активны. Через семь дней можно сдать ранние антитела и понять, что что-то было. Можно увидеть иммуноглобулин М, — считает Елена Бобяк.
Елена Бобяк также отмечает, что нужно пить витамин С в больших дозах, тёплую воду, препараты цинка:
— А вот дальше остальные препараты — фамотидин, который понижает кислотность, потому что при повышенной вирус более активен. Бромгексин или АЦЦ от кашля, аспирин, курантил или антикоагулянты, гормоны, антибиотики — эти препараты уже должны назначаться врачом. Антибиотики в первые дни вообще бесполезны.
Елена Бобяк считает, что вопрос, почему врачи из поликлиники не говорят это пациентам (особенно о важности лечения в первый же день), нужно адресовать Министерству здравоохранения Новосибирской области:
— У нас нет карантина в городе и никто не отслеживает больных. Только малому проценту заболевших ставится коронавирус, соответственно, люди не изолируются, празднуют свадьбы, дни рождения, общаются. Мы видим неконтролируемый рост заболеваемости. Молодые здоровые люди болеют легко, но они опасные, потому что не самоизолируются, врачи говорят им, что это ОРВИ, а по факту перезаражалось полгорода.
Истории заболевших новосибирцев
Эту информацию очень часто подтверждают сами пациенты, которым приходится искать себе схемы лечения через знакомых. Например, жительница Новосибирска Ольга с мужем лечится от коронавируса дома: у него заболевание протекает в средней форме, у неё — в лёгкой. Они болеют со второй недели июня: у обоих одинаковые симптомы с разницей в три дня. Первый день — повышение температуры, сильная головная боль, на следующий день только головная боль, и через два-три дня от начала симптомов — отёк носа и отсутствие запахов и вкусов.
— У мужа это случилось раньше, и мы вызвали скорую для того, чтобы у нас взяли тест на коронавирус, так как в коммерческие клиники обращаться при наличии симптомов нельзя. Но скорая к нам не приехала: вызывали по поводу повышения температуры до 38, отсутствия обоняния. Заявку приняли, но никто не перезвонил и не приехал. Больше мы не звонили. Убедившись в том, что нет температуры, надели маски и перчатки, пошли сдавать платно анализы на антитела.
У мужа Ольги были положительные и IgM, и IgG, у неё IgM — сомнительный, IgG — положительный. Через 10 дней они стали чувствовать себя лучше, оставались только слабость и сонливость.
— Для того чтобы понять, можем ли мы покидать самоизоляцию и общаться с людьми, — повторили тесты. Несмотря на улучшение самочувствия, титры по обоим антителам у нас выросли. Сделали КТ, у мужа — пневмония (поражение 25%). У меня пневмонии нет, — поясняет Ольга.
Тогда они вызвали врача из поликлиники № 27:
— Врачи не назначили никакого лечения, кроме препарата, разжижающего кровь, несмотря на пневмонию и положительные тесты по иммуноглобулину M. Сделали мужу тест на коронавирус, результат нам необходимо узнавать самостоятельно через две недели, звонить в регистратуру. Лечение нашли через знакомую, которая работает с ковидными больными. Это шесть препаратов, в том числе два антибиотика, противовирусное, препарат для разжижения крови, защита кишечника от воздействия антибиотиков, цинк, кальций. После завершения лечения необходимо повторить КТ, — говорит Ольга.
То есть тест сделали только мужу, а раньше делали всем, кто проживает в квартире. О том, есть ли симптомы у Ольги, врачи не спрашивали:
— В регистратуре, когда я звонила и вызывала врачей, предупредили, что, если хотите, чтобы доктор и вас посмотрел, вам тоже надо оформить вызов, так как им платят за каждого человека. Ни в коем случае не обвиняю врачей, они поставлены в такие условия работы. И их некомпетентность в том числе обоснована тем, что, скорее всего, никто их не инструктирует, а собственной инициативы, видимо, нет или не хватает времени и сил разобраться.
«Чуть человека на тот свет не отправили»
Галина Л. возмущена тем, что специалисты из поликлиники не брали у её мужа мазок из-за очереди:
— Мужа две недели мурыжили, говоря, что на мазок очередь огромная, и приходили к нему раз в неделю, пока не вызовешь их. В итоге муж сам через 2,5 недели пошёл и сдал платно. Положительный результат почему-то пришёл в поликлинику, и все забегали. Все в шоке, теперь звонят каждый день, через день приходят. Хотя я несколько раз звонила заведующей и никаких действий до этого не было, только ответ: «Наверное, на мазок большая очередь». Чем лечат? Три недели не знали, от чего лечили! Ингавирин, АЦЦ, арбидол, полиоксидоний, грудной сбор, уколы цефтриаксон, антибиотик левофлоксацин. Сейчас, четвёртую неделю, ещё сказали грипферон, мирамистин. А так обычная халатность медиков: чуть человека на тот свет не отправили.
Муж у неё болеет с 14 июня, и только несколько дней назад ему сказали скачать приложение 112 и сидеть на карантине:
— Вот и представьте, скольких людей он мог заразить с такими безответственными врачами! Слава богу, что уехал 15 июня в отдельное жильё и нас не заразил, — радуется Галина.
Сибирячка Екатерина сдала платный анализ на коронавирус и сделала ещё и бесплатный от поликлиники через неделю:
— На тесты была очередь, они раньше не могли. Оба анализа показали отрицательный результат. У меня были сомнения, так как муж на тот момент лежал в ковидном госпитале. Я спустя месяц сдала тест на антитела, они выявлены. Значит, всё-таки болела ковидом.
Екатерина полоскала горло, рассасывала лизобакт, от кашля ей назначили синекод или ренгалин. Противовирусное — озельтамивир или тамифлю. На пятые сутки добавили антибиотик левофлоксацин.
Татьяна А. лечится в частных клиниках: началось всё с температуры, через два дня был кашель, вызвала врача, которая сказала, что все симптомы «короны», и отправила на КТ. Тест платно она пока ещё не сдала, потому что с кашлем и температурой не пускают.
— Лечусь до сих пор. Как пролечусь, пойду сдавать кровь на антитела. Прописали: супракс на 10 дней, сумамед на шесть дней, витамин Д, витамин С, дексаметазон, курантил, омепразол, эликвис, цинкит, уколы клексан, мотилак, оциллококцинум, ингаляции — пульмикорт+беродуал, лазолван. От температуры — парацетамол, от давления — атаканд. Лечение назначали терапевт и пульмонолог, — перечисляет она.
Галине П. 34 года, она заболела 16 июня и болеет до сих пор. В первые дни у неё был просто сухой кашель, без повышенной температуры:
— Я не придала этому значения. Потом началась температура, разбег был от 37,2 до 38,5. Сбить температуру я не могла ни парацетамолом, ни нурофеном. Пила терафлю, так как думала, что это простое ОРВИ. Но была мысль в голове, что я как-то странно болею, не как обычно. Постепенно в груди стала ощущать комок, появились хрипы, которые при дыхании были слышны даже окружающим. Потом начался ад под названием: «Я задыхаюсь». 22 июня вечером я позвонила в скорую, дышать было совсем тяжело. Скорая ответила, что они не лечат, могут приехать забрать, но мест нет. Сказали, что нужно утром вызвать терапевта на дом.
Участковый терапевт на следующий день сказала, что есть подозрение на правостороннюю пневмонию, выписала антибиотики: сумамед, левофлоксацин, а также ингавирин, мукалтин с амбробене. И дала направление на рентген в 16-ю поликлинику на Блюхера.
— Я в этот же день начала принимать лекарства, но лучше мне не стало, наоборот, обилие антибиотиков привело к рвоте и головокружению. К данному набору добавила супрастин на ночь и пробиотики. Я попросила врача сделать мне тест, она сказала, что у них по приказу тесты делаются только людям от 65 лет, с подтверждённой пневмонией, а также людям, контактирующим с подтверждёнными больными коронавирусом. Я не подходила ни под один критерий, — рассказывает Галина П.
Галине сделали рентген и сказали, что всё хорошо, пневмонии нет.
— Я ранее болела и пневмонией, и бронхитом, и у меня было чёткое ощущение, что меня обманывают.
Галина пыталась обратиться куда только можно: в Минздрав, оставила жалобу в приёмной поликлиники, заведующая поликлиникой № 16 всё же с ней связалась и снова уверила, что лёгкие чистые. От выписанных лекарств у неё стал «проходить» комок в груди, но хрипы и повышенная температура оставались.
В итоге Галина с трудом, но записалась на платное КТ органов грудной клетки. Оно показало, что 20% лёгких поражены — двухсторонняя пневмония. Только после этого в поликлинике ей пообещали сделать тест на коронавирус — 30 июня. То есть было потеряно две недели. И добавили новые препараты в лечение. В итоге заболел и молодой человек Галины, но в более лёгкой форме, у него, судя по платному КТ, правосторонняя пневмония и 5% поражений.
— 3 июля мы вызвали ему врача, но доктор не приехал, а позвонил нам. Сказал делать дыхательную гимнастику и ещё семь дней уколов. Ему уже легче, он идёт на поправку. У меня также температура 37,2, кашель, потею сильно, только дышать легче стало. На днях вызывала врача, нам опять позвонили, сказали продолжать лечение, объяснили, что из-за воспалительного процесса у меня интоксикация организма. Спросили, не приезжали ли к нам за мазками, но мы так и ждём с 30 июня их, а также спросили, звонят ли мне каждый день. Но мне не звонят, набирают только тогда, когда я вызываю врача. Больничный продлили до 14 июля. Лечимся и ждём, — объясняет ситуацию девушка.
Комментарий Минздрава
В Минздраве журналисту НГС на вопрос, как и чем лечиться от коронавируса, пока пациенты находятся дома, когда по каким-то причинам их не госпитализируют, ответили, что решение о госпитализации пациента с лабораторно установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» принимает лечащий врач:
— Пациенты с легкой и бессимптомной формой течения заболевания могут лечиться амбулаторно, под медицинским наблюдением, с соблюдением всех рекомендаций и назначений лечащего врача. Министерство здравоохранения Новосибирской области обращает ваше внимание, что самолечение опасно, и рекомендует гражданам для постановки диагноза и назначения курса лечения обращаться не в редакцию СМИ, а в поликлинику по месту жительства.
А на вопрос, что можно делать в таких случаях пациентам (например, как в случае с умершей от коронавируса медсестрой из Искитима, которая сначала неделю находилась дома, потому что врачи ей говорили, что всё нормально), чтобы не запустить болезнь, в ведомстве чётко не ответили.
Истории выздоровевших
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?
До этого водитель скорой помощи рассказал, как он лечился от коронавируса — сначала долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот чем всё закончилось.
Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.
Своей историей с НГС поделился и Максим Зенков, преподаватель Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Он рассказал, как переболел и чем его вылечили.
Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).
Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.