Истории сибиряков с ковидом, которые лечатся дома. Что им прописали врачи (и помогают ли эти лекарства)

В итоге Галина с трудом, но записалась на платное КТ органов грудной клетки. Оно показало, что 20% лёгких поражены — двухсторонняя пневмония. Только после этого в поликлинике ей пообещали сделать тест на коронавирус — 30 июня. То есть было потеряно две недели. И добавили новые препараты в лечение. В итоге заболел и молодой человек Галины, но в более лёгкой форме, у него, судя по платному КТ, правосторонняя пневмония и 5% поражений.



— 3 июля мы вызвали ему врача, но доктор не приехал, а позвонил нам. Сказал делать дыхательную гимнастику и ещё семь дней уколов. Ему уже легче, он идёт на поправку. У меня также температура 37,2, кашель, потею сильно, только дышать легче стало. На днях вызывала врача, нам опять позвонили, сказали продолжать лечение, объяснили, что из-за воспалительного процесса у меня интоксикация организма. Спросили, не приезжали ли к нам за мазками, но мы так и ждём с 30 июня их, а также спросили, звонят ли мне каждый день. Но мне не звонят, набирают только тогда, когда я вызываю врача. Больничный продлили до 14 июля. Лечимся и ждём, — объясняет ситуацию девушка.



Комментарий Минздрава



В Минздраве журналисту НГС на вопрос, как и чем лечиться от коронавируса, пока пациенты находятся дома, когда по каким-то причинам их не госпитализируют, ответили, что решение о госпитализации пациента с лабораторно установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» принимает лечащий врач:



— Пациенты с легкой и бессимптомной формой течения заболевания могут лечиться амбулаторно, под медицинским наблюдением, с соблюдением всех рекомендаций и назначений лечащего врача. Министерство здравоохранения Новосибирской области обращает ваше внимание, что самолечение опасно, и рекомендует гражданам для постановки диагноза и назначения курса лечения обращаться не в редакцию СМИ, а в поликлинику по месту жительства.



А на вопрос, что можно делать в таких случаях пациентам (например, как в случае с умершей от коронавируса медсестрой из Искитима, которая сначала неделю находилась дома, потому что врачи ей говорили, что всё нормально), чтобы не запустить болезнь, в ведомстве чётко не ответили.



Истории выздоровевших

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?



До этого водитель скорой помощи рассказал, как он лечился от коронавируса — сначала долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот чем всё закончилось.



Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.



Своей историей с НГС поделился и Максим Зенков, преподаватель Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Он рассказал, как переболел и чем его вылечили.

Как лечат тяжелобольных новосибирцев с коронавирусом и что происходит внутри ковидного госпиталя — смотрите в нашем репортаже (журналисты НГС побывали в больнице, в том числе в опасной красной зоне).



Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.

