«Говорят: это форс-мажор, COVID, возмещать не будем». Посылки, отправленные из Новосибирска, застряли непонятно где

Более трёх тысяч россиян подписали петицию под названием «"Почта России": доставьте наши посылки». Есть среди них и новосибирцы. Перебои с доставкой посылок начались ещё в марте, как только страны стали закрывать свои границы. У кого-то из-за этого страдает бизнес — тысячи предпринимателей отправляют свои товары в другие города и страны. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, куда посылки новосибирцев идут уже больше 60 дней, покинули ли они вообще наш город, правда ли, что из-за отмены пассажирского авиасообщения часть посылок отправляется по воде, и кто оплачивает такие просрочки.
Где застряли посылки новосибирцев
Владелица мастерской «Хурма» Жанна Бессонова отправляет клиентам свои работы в разные страны (посмотрите, какие красивые блокноты она делает!), но с марта большинство посылок никуда не отправляется:
— Они лежат где-то в аэропортах, готовые к экспорту. На почте никто ничего не говорит, отправления принимают как обычно. Только в мае было официальное сообщение от «Почты России», что не нашли перевозчика. У них же нет своих самолётов: они отправляют посылки пассажирскими. А так как пассажирские перелёты сократились, то и почта не едет. Морем и наземным транспортом отправляют.
С конца марта по середину июня до адресата дошла только одна посылка, отправленная Жанной. Отправление EMS (отправлено в конце апреля) должно было дойти до покупателя за 10 дней, по пришло гораздо позже. По словам сибирячки, на заявления о розыске посылок никто не отвечает, а компенсации на обычные международные отправления никто не будет платить, потому что сроки доставки не регламентированы.
На сегодняшний день около пяти посылок, отправленные Жанной Бессоновой, отметились в США:
— Но они были отправлены в конце мая, а те, которые были отправлены в апреле, до сих пор ещё, видимо, где-то лежат.
Другого выхода, кроме как ждать и продолжать сотрудничать с «Почтой России», у предпринимательницы нет — отправления через курьерские службы и другие компании, у которых есть свои самолёты, несоизмеримо дороже:
— Есть несколько служб, которые отправляют через посредников. Через Нидерланды, например. Но у них сейчас тоже условия сложные: либо работают только с ИП, либо регистрация новых клиентов в системе пока прикрыта и прочее.
Сибирячка Наталья Третьякова тоже столкнулась с подобной проблемой — шесть посылок застряли непонятно где или, по её предположению, их везут морем, несмотря на то, что оплачена была авиаперевозка:
— Я отправляла заявление на розыск посылок — уже месяц жду ответа. Оказывается, у «Почты России» нет своих рейсов, они зависят от пассажирских перелётов, которые прекратились. Поэтому посылки наши мурыжились в распределительном центре в Питере или Москве. Одна посылка недавно дошла до Франции, хотя в пути она находилась 36 дней вместо положенных двух недель со всеми задержками. В США, Канаду у меня уже почти 90 дней не трекается никак и нигде.
По её словам, представители почты обещали, что в июле придёт морской контейнер и посылки все отметятся, доплывут до страны. Причём её посылки не рекомендуется отправлять по воде. На данный момент доплыла только одна посылка — во Францию. Ещё одна посылка «объявилась» в Канаде, но ещё не дошла до адресата.
— В США вообще неизвестно где — или у нас лежит на таможне, или плывет непонятно где, «Почта России» внятный ответ не даёт, статусы у посылок не меняются уже больше 60 дней. Они говорят: «Это форс-мажор, возмещать ничего не будем, это не наша вина — COVID». Но когда на почте принимали посылки, мне никто не говорил, что они не полетят авиа. Мне говорили, что всё нормально: самолёты летают, посылки ездят. Забрать мы свои посылки обратно не можем, чтобы отправить другими компаниями, которые продолжают как обычно доставлять всё. А «Почта России» так продинамила своих клиентов, — возмущается Наталья Третьякова.
«Несколько месяцев лежат в Оби»
Создательница бренда одежды «Просто красиво» Анастасия Хандоженко отправляет вещи клиентам в разные страны и тоже столкнулась с тем, что не все посылки дошли до адресата:
— У нас частично международные посылки доходят, нет такого, чтобы отправления совсем не доходили, но некоторые принимают, и они не доходят. Есть пара посылок, которые несколько месяцев лежат в Оби, то есть вообще из Новосибирска не выехали. У них очень плохо с предъявлением претензий, потому что сроки рассмотрения 90 дней, и ты хоть головой об стену бейся, тебя все отправляют по разным окнам. Они абсолютно не несут за это ответственности, разводят руками. Куча претензий по этому поводу. Одну посылку у нас вообще потеряли, и мы возмещали довольно большую сумму клиентке — больше 10 тысяч рублей, потому что всё равно мы несём ответственность, по-человечески так нужно было сделать, потому что она ничего не получила.
Анастасия объясняет, что она страхует посылки — не на полную стоимость, и сама оформляет всё через личный кабинет, поэтому ошибка, например, в адресе, маловероятна.
Как это объясняют в «Почте России»
В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» журналисту НГС объяснили, что в связи с мероприятиями по предотвращению распространения COVID-19 большинство стран существенно сократили международное авиасообщение или полностью его прекратили:
— Кроме того, с 27 марта Росавиация остановила регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении в соответствии с решением оперативного штаба при Правительстве РФ. Как следствие, возможности перевозки грузов и почты сократились в десятки раз, что повлияло на всех логистических операторов.
В пресс-службе добавили, что более 30 стран заявили о прекращении обработки международной почты или ограничили время работы почтовых объектов.
— В связи с этим возникли замедления в доставке международных почтовых отправлений в следующие страны: США, Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Израиль, Армению, Канаду, Грузию, — перечисляют в пресс-службе.
Сейчас «Почта России» бронирует грузовые самолёты, использует способы доставки, сочетающие перевозку по земле, воде и воздуху, для нормализации процесса экспортных отправок:
— Однако всё же возможно замедление в доставке международных почтовых отправлений. В настоящий момент «Почта России» организовала регулярное почтовое сообщение со странами Европы, Прибалтики и Таможенного союза. Отправка почты осуществляется автомобильным транспортом через Германию, Нидерланды, Латвию и Украину. В ближайшее время планируются отправки в Гонконг, Австралию, Японию, Южную Корею, Азербайджан.
Также «Почта России» назвала страны, которые прекратили обработку почтовых отправлений: Боливия, Гондурас, Ливия, Мавритания, Доминиканская республика, остров Пасхи (Чили), Перу, Самоа, Тунис, Чад, Эквадор, ЮАР, Малави, Того, Куба, Туркменистан, Суринам.
— В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О почтовой связи» от 17 июля 1999 года №176-ФЗ операторы почтовой связи не несут ответственность за нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, в случае если таковые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, — комментируют в «Почте России».
Ранее НГС писал о том, как «Почта России» объяснила похудение посылки на 4 килограмма, отправленной из Германии в Новосибирск.