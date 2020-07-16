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«Говорят: это форс-мажор, COVID, возмещать не будем». Посылки, отправленные из Новосибирска, застряли непонятно где

Под ударом оказался бизнес новосибирцев, которые отправляют товары в другие города и страны

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Некоторые посылки, по словам новосибирцев, уже несколько месяцев находятся где-то в городе&nbsp;— это видно по трекеру

Некоторые посылки, по словам новосибирцев, уже несколько месяцев находятся где-то в городе — это видно по трекеру

Более трёх тысяч россиян подписали петицию под названием «"Почта России": доставьте наши посылки». Есть среди них и новосибирцы. Перебои с доставкой посылок начались ещё в марте, как только страны стали закрывать свои границы. У кого-то из-за этого страдает бизнес — тысячи предпринимателей отправляют свои товары в другие города и страны. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, куда посылки новосибирцев идут уже больше 60 дней, покинули ли они вообще наш город, правда ли, что из-за отмены пассажирского авиасообщения часть посылок отправляется по воде, и кто оплачивает такие просрочки.


Где застряли посылки новосибирцев

Владелица мастерской «Хурма» Жанна Бессонова отправляет клиентам свои работы в разные страны (посмотрите, какие красивые блокноты она делает!), но с марта большинство посылок никуда не отправляется:

— Они лежат где-то в аэропортах, готовые к экспорту. На почте никто ничего не говорит, отправления принимают как обычно. Только в мае было официальное сообщение от «Почты России», что не нашли перевозчика. У них же нет своих самолётов: они отправляют посылки пассажирскими. А так как пассажирские перелёты сократились, то и почта не едет. Морем и наземным транспортом отправляют.

С конца марта по середину июня до адресата дошла только одна посылка, отправленная Жанной. Отправление EMS (отправлено в конце апреля) должно было дойти до покупателя за 10 дней, по пришло гораздо позже. По словам сибирячки, на заявления о розыске посылок никто не отвечает, а компенсации на обычные международные отправления никто не будет платить, потому что сроки доставки не регламентированы.

Некоторые ждут своей посылки уже больше трех месяцев

Некоторые ждут своей посылки уже больше трех месяцев

На сегодняшний день около пяти посылок, отправленные Жанной Бессоновой, отметились в США:

— Но они были отправлены в конце мая, а те, которые были отправлены в апреле, до сих пор ещё, видимо, где-то лежат.

Другого выхода, кроме как ждать и продолжать сотрудничать с «Почтой России», у предпринимательницы нет — отправления через курьерские службы и другие компании, у которых есть свои самолёты, несоизмеримо дороже:

— Есть несколько служб, которые отправляют через посредников. Через Нидерланды, например. Но у них сейчас тоже условия сложные: либо работают только с ИП, либо регистрация новых клиентов в системе пока прикрыта и прочее.

Сибирячка Наталья Третьякова тоже столкнулась с подобной проблемой — шесть посылок застряли непонятно где или, по её предположению, их везут морем, несмотря на то, что оплачена была авиаперевозка:

— Я отправляла заявление на розыск посылок — уже месяц жду ответа. Оказывается, у «Почты России» нет своих рейсов, они зависят от пассажирских перелётов, которые прекратились. Поэтому посылки наши мурыжились в распределительном центре в Питере или Москве. Одна посылка недавно дошла до Франции, хотя в пути она находилась 36 дней вместо положенных двух недель со всеми задержками. В США, Канаду у меня уже почти 90 дней не трекается никак и нигде.

По её словам, представители почты обещали, что в июле придёт морской контейнер и посылки все отметятся, доплывут до страны. Причём её посылки не рекомендуется отправлять по воде. На данный момент доплыла только одна посылка — во Францию. Ещё одна посылка «объявилась» в Канаде, но ещё не дошла до адресата.

«Почта России» не несёт ответственность за эти задержки

«Почта России» не несёт ответственность за эти задержки

— В США вообще неизвестно где — или у нас лежит на таможне, или плывет непонятно где, «Почта России» внятный ответ не даёт, статусы у посылок не меняются уже больше 60 дней. Они говорят: «Это форс-мажор, возмещать ничего не будем, это не наша вина — COVID». Но когда на почте принимали посылки, мне никто не говорил, что они не полетят авиа. Мне говорили, что всё нормально: самолёты летают, посылки ездят. Забрать мы свои посылки обратно не можем, чтобы отправить другими компаниями, которые продолжают как обычно доставлять всё. А «Почта России» так продинамила своих клиентов, — возмущается Наталья Третьякова.

«Несколько месяцев лежат в Оби»

Создательница бренда одежды «Просто красиво» Анастасия Хандоженко отправляет вещи клиентам в разные страны и тоже столкнулась с тем, что не все посылки дошли до адресата:

— У нас частично международные посылки доходят, нет такого, чтобы отправления совсем не доходили, но некоторые принимают, и они не доходят. Есть пара посылок, которые несколько месяцев лежат в Оби, то есть вообще из Новосибирска не выехали. У них очень плохо с предъявлением претензий, потому что сроки рассмотрения 90 дней, и ты хоть головой об стену бейся, тебя все отправляют по разным окнам. Они абсолютно не несут за это ответственности, разводят руками. Куча претензий по этому поводу. Одну посылку у нас вообще потеряли, и мы возмещали довольно большую сумму клиентке — больше 10 тысяч рублей, потому что всё равно мы несём ответственность, по-человечески так нужно было сделать, потому что она ничего не получила.

Анастасия объясняет, что она страхует посылки — не на полную стоимость, и сама оформляет всё через личный кабинет, поэтому ошибка, например, в адресе, маловероятна.

Как это объясняют в «Почте России»

В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» журналисту НГС объяснили, что в связи с мероприятиями по предотвращению распространения COVID-19 большинство стран существенно сократили международное авиасообщение или полностью его прекратили:

— Кроме того, с 27 марта Росавиация остановила регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении в соответствии с решением оперативного штаба при Правительстве РФ. Как следствие, возможности перевозки грузов и почты сократились в десятки раз, что повлияло на всех логистических операторов.

В пресс-службе добавили, что более 30 стран заявили о прекращении обработки международной почты или ограничили время работы почтовых объектов.

— В связи с этим возникли замедления в доставке международных почтовых отправлений в следующие страны: США, Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Израиль, Армению, Канаду, Грузию, — перечисляют в пресс-службе.

Сейчас «Почта России» бронирует грузовые самолёты, использует способы доставки, сочетающие перевозку по земле, воде и воздуху, для нормализации процесса экспортных отправок:

— Однако всё же возможно замедление в доставке международных почтовых отправлений. В настоящий момент «Почта России» организовала регулярное почтовое сообщение со странами Европы, Прибалтики и Таможенного союза. Отправка почты осуществляется автомобильным транспортом через Германию, Нидерланды, Латвию и Украину. В ближайшее время планируются отправки в Гонконг, Австралию, Японию, Южную Корею, Азербайджан.

Также «Почта России» назвала страны, которые прекратили обработку почтовых отправлений: Боливия, Гондурас, Ливия, Мавритания, Доминиканская республика, остров Пасхи (Чили), Перу, Самоа, Тунис, Чад, Эквадор, ЮАР, Малави, Того, Куба, Туркменистан, Суринам.

— В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О почтовой связи» от 17 июля 1999 года №176-ФЗ операторы почтовой связи не несут ответственность за нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, в случае если таковые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, — комментируют в «Почте России».

Ранее НГС писал о том, как «Почта России» объяснила похудение посылки на 4 килограмма, отправленной из Германии в Новосибирск.

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Почта Россиипосылкисамолётыбизнесмеждународное авиасообщение
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