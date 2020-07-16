«Говорят: это форс-мажор, COVID, возмещать не будем». Посылки, отправленные из Новосибирска, застряли непонятно где





Где застряли посылки новосибирцев

Владелица мастерской «Хурма» Жанна Бессонова отправляет клиентам свои работы в разные страны (посмотрите, какие красивые блокноты она делает!), но с марта большинство посылок никуда не отправляется:

— Они лежат где-то в аэропортах, готовые к экспорту. На почте никто ничего не говорит, отправления принимают как обычно. Только в мае было официальное сообщение от «Почты России», что не нашли перевозчика. У них же нет своих самолётов: они отправляют посылки пассажирскими. А так как пассажирские перелёты сократились, то и почта не едет. Морем и наземным транспортом отправляют.

С конца марта по середину июня до адресата дошла только одна посылка, отправленная Жанной. Отправление EMS (отправлено в конце апреля) должно было дойти до покупателя за 10 дней, по пришло гораздо позже. По словам сибирячки, на заявления о розыске посылок никто не отвечает, а компенсации на обычные международные отправления никто не будет платить, потому что сроки доставки не регламентированы.