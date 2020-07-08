Никуда ходить не надо: 9 выплат и пособий, которые продлят автоматически

Из-за коронавируса жизнь сильно изменилась и отчасти даже замерла — многие службы не работают или работают в ограниченном формате. Оформлять документы и положенные выплаты в сложившейся ситуации затруднительно, но часть могут оформить автоматически. В этом тексте мы собрали все пособия и пенсии, которые должны продлить или назначить без предоставления дополнительных справок, а заодно документы, которые будут действовать даже после просрочки. Разбираемся, что и как будут продлевать и назначать.