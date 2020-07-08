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Никуда ходить не надо: 9 выплат и пособий, которые продлят автоматически

Бумажки больше собирать не нужно. Но это временно

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Пособия и документы решили продлевать автоматом, чтобы люди не заражали друг друга в госучреждениях

Пособия и документы решили продлевать автоматом, чтобы люди не заражали друг друга в госучреждениях

Из-за коронавируса жизнь сильно изменилась и отчасти даже замерла — многие службы не работают или работают в ограниченном формате. Оформлять документы и положенные выплаты в сложившейся ситуации затруднительно, но часть могут оформить автоматически. В этом тексте мы собрали все пособия и пенсии, которые должны продлить или назначить без предоставления дополнительных справок, а заодно документы, которые будут действовать даже после просрочки. Разбираемся, что и как будут продлевать и назначать.

1

Паспорта и водительские удостоверения

Если срок действия паспорта или прав истекает в период с 1 февраля по 15 июля — они считаются действительными до конца года. Заменить можно будет в любое время до 31 декабря. Потом тоже будет можно, но первого января документы превратятся в ничего не значащие бумажки.

2

Техосмотр

Еще один плюс для водителей. Обычно, чтобы оформить ОСАГО, нужно предоставить диагностическую карту, но если оформлять его придется до 30 сентября — это не обязательно. Правда, потом пройти техосмотр всё-таки придется: предъявить страховщику диагностическую карту нужно до конца года.

3

Путинские пособия

Ежемесячную выплату назначают на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека. Право на получение путинских пособий нужно подтверждать раз в год. Но если вам нужно было сделать это в период с 1 апреля по 1 октября, то продление будет автоматическим.

4

Субсидия на оплату ЖКХ

Субсидию назначают тем, кто тратит на оплату ЖКУ существенную часть своих доходов (какую именно — зависит от региона), поэтому право на ее получение раз в полгода нужно подтверждать. Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября, право на нее автоматически продлят на полгода.

5

Инвалидность

Ранее установленную группу инвалидности тоже продлят автоматом, если переосвидетельствование нужно было проходить с 1 марта по 1 октября. Продлят на полгода. Соответственно, все пособия и выплаты сохраняются на этот же срок.

6

Пособие по безработице

Если период выплаты пособия закончился после 1 марта — его продлят автоматически. Но только на три месяца.

7

Пенсия по потере кормильца

При достижении 18 лет до конца июля не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.

8

Выплата пенсии по доверенности

Пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в ПФР или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается автоматически.

9

Пенсия

С апреля по июль назначается удаленно на основе собранных у работодателя данных и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. Заявление можно подать на «Госуслугах» или даже по телефону: при наличии контактной информации сотрудник пенсионного фонда позвонит и получит согласие на оформление пенсии.

Только помните, что специалисты пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код. Если эту информацию просят предоставить — это мошенники.

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