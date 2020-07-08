Никуда ходить не надо: 9 выплат и пособий, которые продлят автоматически

1
Паспорта и водительские удостоверения
Если срок действия паспорта или прав истекает в период с 1 февраля по 15 июля — они считаются действительными до конца года. Заменить можно будет в любое время до 31 декабря. Потом тоже будет можно, но первого января документы превратятся в ничего не значащие бумажки.
2
Техосмотр
Еще один плюс для водителей. Обычно, чтобы оформить ОСАГО, нужно предоставить диагностическую карту, но если оформлять его придется до 30 сентября — это не обязательно. Правда, потом пройти техосмотр всё-таки придется: предъявить страховщику диагностическую карту нужно до конца года.
3
Путинские пособия
Ежемесячную выплату назначают на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека. Право на получение путинских пособий нужно подтверждать раз в год. Но если вам нужно было сделать это в период с 1 апреля по 1 октября, то продление будет автоматическим.
4
Субсидия на оплату ЖКХ
Субсидию назначают тем, кто тратит на оплату ЖКУ существенную часть своих доходов (какую именно — зависит от региона), поэтому право на ее получение раз в полгода нужно подтверждать. Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября, право на нее автоматически продлят на полгода.
5
Инвалидность
Ранее установленную группу инвалидности тоже продлят автоматом, если переосвидетельствование нужно было проходить с 1 марта по 1 октября. Продлят на полгода. Соответственно, все пособия и выплаты сохраняются на этот же срок.
6
Пособие по безработице
Если период выплаты пособия закончился после 1 марта — его продлят автоматически. Но только на три месяца.
7
Пенсия по потере кормильца
При достижении 18 лет до конца июля не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.
8
Выплата пенсии по доверенности
Пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в ПФР или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается автоматически.
9
Пенсия
С апреля по июль назначается удаленно на основе собранных у работодателя данных и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. Заявление можно подать на «Госуслугах» или даже по телефону: при наличии контактной информации сотрудник пенсионного фонда позвонит и получит согласие на оформление пенсии.
Только помните, что специалисты пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код. Если эту информацию просят предоставить — это мошенники.