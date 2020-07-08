Почему нельзя носить бюстгальтер два дня подряд, и еще 8 неожиданных ошибок в подборе белья, о которых вы не знали

Ошибки

Основной ошибкой при выборе бюстгальтера считается неправильно подобранный пояс. Эксперт рекомендует выбирать тот, что на 10 см меньше вашего объема под грудью по причине того, что во время носки пояс растягивается и теряет в итоге свою основную функцию — поддержку груди.

— Если объем под грудью у вас 75 см, выбирайте пояс 65 см, если 80 см — приобретайте 70 см. Слишком широкий пояс, под который помещается два пальца, считается неправильным. Он не будет держать грудь, белье сядет не так, как нужно, — объясняет Юлия и добавляет, что бюстгальтер — это не только две бретельки и два треугольника: — В нем много составляющих, которые учитывают рост, объем груди, наполняемость чашки, посадку. Один качественный бюстгальтер содержит до 50 элементов, и чем тщательнее он продуман, тем дороже он стоит, минимум от 2000–3000 рублей.