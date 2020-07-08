Почему нельзя носить бюстгальтер два дня подряд, и еще 8 неожиданных ошибок в подборе белья, о которых вы не знали

Большинство женщин носит неправильное белье и даже не подозревает об этом. Бретели бюстгальтера спадают и доводят до помешательства, дышать трудно, и единственная мысль — поскорее добраться до дома и снять эту неприятную вещь. Однако столь важный элемент женского гардероба был придуман явно не с целью навредить. Основная цель бюстгальтера — прикрыть, поддержать и поднять грудь, в противном случае у женщины могут начаться проблемы со здоровьем. Мы поговорили со специалистом в области брафиттинга Юлией Шарафудиновой о том, какие ошибки чаще всего допускают женщины при подборе нижнего белья, и выяснили основное правило бельевого гардероба.
Ошибки
Основной ошибкой при выборе бюстгальтера считается неправильно подобранный пояс. Эксперт рекомендует выбирать тот, что на 10 см меньше вашего объема под грудью по причине того, что во время носки пояс растягивается и теряет в итоге свою основную функцию — поддержку груди.
— Если объем под грудью у вас 75 см, выбирайте пояс 65 см, если 80 см — приобретайте 70 см. Слишком широкий пояс, под который помещается два пальца, считается неправильным. Он не будет держать грудь, белье сядет не так, как нужно, — объясняет Юлия и добавляет, что бюстгальтер — это не только две бретельки и два треугольника: — В нем много составляющих, которые учитывают рост, объем груди, наполняемость чашки, посадку. Один качественный бюстгальтер содержит до 50 элементов, и чем тщательнее он продуман, тем дороже он стоит, минимум от 2000–3000 рублей.
Самая распространенная ошибка у девушек с маленькой грудью — большой пояс и большая чашка — в ней не должно быть пустого места, а обладательницы пышной груди чаще всего попадаются на широкий пояс и маленькую чашку, которая делит их грудь на четыре части. Чашка обязательно должна быть по размеру, а бретель не должна врезаться в кожу — чем шире бретель, тем лучше она будет удерживать грудь.
Про силиконовые бретели лучше всего забыть. На сегодняшний день производителями представлено множество моделей без бретелей с максимальной поддержкой даже для большой груди. Однако стрэпы (дополнительные элементы на бюстгальтере поверх чашки) могут выглядывать из-под рубашки или платья, и это не будет считаться дурным тоном, главное — учитывайте ситуацию: если на прогулке или свидании такой вариант имеет право на существование, то на работе в офисе будет смотреться неуместно.
Правильный бюстгальтер не только удерживает грудь, но и приподнимает её на нужный уровень: центр груди должен находиться на середине плеча. Если расположение груди нарушено, то и одежда будет подбираться с трудом — вытачки на пиджаках и рубашках никто не будет шить ниже положенного им уровня.
Пушап не стоит носить постоянно, он деформирует грудь в нижней части и выталкивает в верхней. Пушап допустим, когда необходимо сформировать зону декольте. На заметку — если у вас маленькая грудь и вам хотелось бы добавить объема, выберите модель с поролоном или полупоролоном, а пушап оставьте на особый случай.
Эротическое белье, особенно то, что продают в секс-шопах — это не белье, а, скорее, элемент развлечения. Не бывает эротического белья, бывает сексуальное. Производителями используются в основном кружево или не так давно появившееся сочетание плотной ткани и полупрозрачной сетки. Важно понимать, что сексуально — это не значит минимум белья, сексуально — это то, какое белье. Модели со стрэпами сейчас особенно популярны. Бралеты тоже можно отнести к разряду сексуального белья, в зависимости от того, из какого кружева они сделаны.
Стилист не рекомендует девушкам размера плюс сайз носить трусики-стринги — лучше остановить свой выбор на моделях бразилиано или шортиках с высокой посадкой. Это может быть комбинация плотного материала с кружевом, край — лазерная резка, сетка или любой тянущийся материал, который легко будет распределяться по объему, не врезаясь в кожу. Девушки размера S–L смело могут выбирать более низкую посадку.
Правила бельевого гардероба
В гардеробе у каждой женщины должны быть три базовых модели бюстгальтера, а основное правило носки звучит как «Правило трех бра»:
— Каждый бюстгальтер должен отдыхать и не носиться два дня подряд, — объясняет эксперт. — Носим бюстгальтеры по очереди, а после двух носок обязательно стираем — это обеспечит более длительный срок службы. Носить одну модель бюстгальтера два или три года не рекомендуется, он износится и не сможет выполнять свою основную функцию. Признак не очень хорошего тона, если девушка в течение дня обращает свое внимание на бюстгальтер — подтягивает пояс, поправляет бретели, спадающие с плеч — это неприлично и свидетельствует о том, что на ней неправильно подобранное белье.
Белый бюстгальтер считается цветным, поэтому, если вы хотите, чтобы белье не было видно под одеждой, выбирайте модель бежевого цвета.
— Есть база бежевая, есть база черная. Помним про правило трех бра — должно быть по три штуки каждого цвета — уже шесть. Три цветных комплекта (какие больше нравятся, с любыми элементами — хоть сетка, хоть стрэпы) — девять бюстгальтеров. Обязательно модель без бретелей под коктейльное платье — тоже три штуки, — рассказывает Юлия. — Девушкам с большой грудью я рекомендую дома носить специальные спортивные бюстгальтеры, которые будут поддерживать грудь.
Что еще почитать про ошибки в формировании гардероба
Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть.
Вы наша тетя: 10 неожиданных ошибок, которые накинут вам десять лет (привет туфлям с открытым носом).
Лицом не вышла: 9 ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото (и выглядите крупнее).