Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России (и выгодно ли это вообще)

Власти обещали, что с этого года налог для самозанятых появится во всех регионах — власти сдержали слово. С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет . Разбираемся, зачем официально регистрировать доход фрилансерам, как копить на пенсию вместе с правительством и что вам с того.



История вопроса



Законодательно самозанятые появились в 2017 году, тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. Но стране, которая старательно пыталась выбраться из затянувшегося кризиса, нужно было больше налогов, и этот список быстро пополнили остальные фрилансеры — официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие. Выражаясь языком президента, они оказались «между Сциллой и Харибдой». С одной стороны, идея закона заключалась в том, чтобы дать людям «возможность выйти из тени и войти в правовое поле», с другой — тем самозанятным, кто не воспользуется предложением, угрожали статьями УК за занятие незаконной предпринимательской деятельностью и неуплату налогов, говорит председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.