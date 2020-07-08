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На Родниках установили странный светофор, который тормозит машины и добавляет пробок

Изучаем, как работает дополнительная секция светофора на пересечении улиц Кедровой и Краузе

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Т-образное пересечение улиц Кедровой и Краузе

Т-образное пересечение улиц Кедровой и Краузе

Продолжаем совместно с читателями НГС исследовать улично-дорожную сеть Новосибирска, и сегодня у нас светофор, который создает лишние пробки. Дополнительная секция этого светофора, установленного на улице Краузе, могла бы больше гореть зеленым и пропускать больше автомобилей — подробности в материале Дмитрия Косенко.

Т-образное пересечение улиц Кедровой и Краузе, северный выезд из города. Утром это ещё и один из основных выездов с микрорайона Родники. При движении по Краузе вас встречают светофор и знаки движения по полосам: левый и средний ряды налево, правый ряд — направо.

Машины с Краузе уходят налево по двум полосам, направо — по одной

Машины с Краузе уходят налево по двум полосам, направо — по одной

Для машин, поворачивающих налево в сторону центра, работает основная секция светофора, для тех, кому надо направо в сторону Северного объезда — дополнительная секция. Казалось бы, стрелка направо могла бы гореть практически всё время, но светофор настроен так, что интервал работы стрелки строго ограничен.

В правой полосе постоянно скапливаются машины

В правой полосе постоянно скапливаются машины

— Ещё один пример непродуманной организации движения. Перекресток Краузе — Кедровая, Т-образный. При наличии разгонной полосы при выезде в сторону Северного объезда стрелка для движения направо горит меньше, чем основной сигнал светофора. Из-за этого постоянная пробка на выезде с Краузе, — пишут наши читатели.

Ширина Кедровой достаточна для приема потока машин с Краузе под зеленую стрелку

Ширина Кедровой достаточна для приема потока машин с Краузе под зеленую стрелку

После поворота направо проезжая часть Кедровой действительно широкая, и поворачивающие под стрелку машины не мешали бы основному потоку по Кедровой.

Стрелка горит красным, даже когда основная секция зеленая

Стрелка горит красным, даже когда основная секция зеленая

Стрелка горит всего порядка 25 секунд, потом гаснет — при этом основная секция светофора продолжает гореть зеленым. Можно предположить, что такой режим установлен в интересах пешеходов, переходящих Кедровую на свой зеленый. Однако поворачивающие направо машины могли бы без проблем пропускать людей, которых здесь, по сути, не так много.

Пробка в правом ряду на Краузе

Пробка в правом ряду на Краузе

В итоге в правом ряду постоянно скапливаются автомобили, пробка перекрывает выезд от торгового центра «Фудсиб». Решением проблемы могла бы стать перенастройка светофора и большее время горения зеленой стрелки направо.

Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте.

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ДТПСамый глупый перекрёсток
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