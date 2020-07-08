На Родниках установили странный светофор, который тормозит машины и добавляет пробок

Продолжаем совместно с читателями НГС исследовать улично-дорожную сеть Новосибирска, и сегодня у нас светофор, который создает лишние пробки. Дополнительная секция этого светофора, установленного на улице Краузе, могла бы больше гореть зеленым и пропускать больше автомобилей — подробности в материале Дмитрия Косенко.

Т-образное пересечение улиц Кедровой и Краузе, северный выезд из города. Утром это ещё и один из основных выездов с микрорайона Родники. При движении по Краузе вас встречают светофор и знаки движения по полосам: левый и средний ряды налево, правый ряд — направо.