На Родниках установили странный светофор, который тормозит машины и добавляет пробок

Продолжаем совместно с читателями НГС исследовать улично-дорожную сеть Новосибирска, и сегодня у нас светофор, который создает лишние пробки. Дополнительная секция этого светофора, установленного на улице Краузе, могла бы больше гореть зеленым и пропускать больше автомобилей — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Т-образное пересечение улиц Кедровой и Краузе, северный выезд из города. Утром это ещё и один из основных выездов с микрорайона Родники. При движении по Краузе вас встречают светофор и знаки движения по полосам: левый и средний ряды налево, правый ряд — направо.
Для машин, поворачивающих налево в сторону центра, работает основная секция светофора, для тех, кому надо направо в сторону Северного объезда — дополнительная секция. Казалось бы, стрелка направо могла бы гореть практически всё время, но светофор настроен так, что интервал работы стрелки строго ограничен.
— Ещё один пример непродуманной организации движения. Перекресток Краузе — Кедровая, Т-образный. При наличии разгонной полосы при выезде в сторону Северного объезда стрелка для движения направо горит меньше, чем основной сигнал светофора. Из-за этого постоянная пробка на выезде с Краузе, — пишут наши читатели.
После поворота направо проезжая часть Кедровой действительно широкая, и поворачивающие под стрелку машины не мешали бы основному потоку по Кедровой.
Стрелка горит всего порядка 25 секунд, потом гаснет — при этом основная секция светофора продолжает гореть зеленым. Можно предположить, что такой режим установлен в интересах пешеходов, переходящих Кедровую на свой зеленый. Однако поворачивающие направо машины могли бы без проблем пропускать людей, которых здесь, по сути, не так много.
В итоге в правом ряду постоянно скапливаются автомобили, пробка перекрывает выезд от торгового центра «Фудсиб». Решением проблемы могла бы стать перенастройка светофора и большее время горения зеленой стрелки направо.
Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте.