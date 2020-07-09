Топ-6 самых дорогих и дешёвых специальностей в вузах Новосибирска (сравниваем их со столичными ценами)

На запрос НГС с просьбой объяснить, из каких параметров складывается стоимость обучения, в вузе расплывчато ответили, что, «в соответствии с приказом Минобрнауки России, размер платы за оказание платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения оказания таких же услуг в расчете на единицу услуги, оказываемых в рамках государственного задания».

Новосибирский государственный медицинский университет

В НГМУ дороже всего обойдётся учеба на направлении «стоматология» — за год придётся заплатить 212 тысяч 150 рублей. Немного дешевле «лечебное дело» — 199 тысяч 365 рублей. Направления «фармация» и «медико-профилактическое дело» стоят 157,5 тысячи, а «педиатрия» — 168 тысяч 310 рублей в год.



— Расчёт стоимости образовательных услуг включает в себя затраты ВУЗа на расходные и материальные средства, в том числе оборудование, объем которых зависит от направления подготовки. Объем подготовки по каждому направлению определяется своими Федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами, — сообщили в НГМУ.

