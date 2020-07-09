Топ-6 самых дорогих и дешёвых специальностей в вузах Новосибирска (сравниваем их со столичными ценами)

На днях новосибирские школьники сдали первый ЕГЭ-2020. После получения результатов по всем экзаменам они начнут подавать документы на поступление в вузы. НГС узнал, сколько стоит обучение в новосибирских университетах, и сравнил цифры со столичными расценками — в каждом вузе мы выбрали самые дорогие и самые дешёвые специальности и попросили представителей учебных заведений объяснить, из чего складываются такие цены за обучение (ответили не все).
Новосибирский государственный университет
В НГУ самым дорогим в 2020–2021 учебном году станет обучение на направлении «лечебное дело» — 190 тысяч рублей в год. В 180 тысяч обойдётся учёба по специальностям «менеджмент», «лингвистика», «востоковедение и африканистика», «фундаментальная и прикладная химия», «биология» и «химия». На большинстве других направлений стоимость обучения составляет 160 тысяч в год. Самые дешевые специальности — «философия» и «мехатроника и робототехника» — стоят 154 и 140 тысяч рублей, соответственно.
На запрос НГС с просьбой объяснить, из каких параметров складывается стоимость обучения, в вузе расплывчато ответили, что, «в соответствии с приказом Минобрнауки России, размер платы за оказание платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения оказания таких же услуг в расчете на единицу услуги, оказываемых в рамках государственного задания».
Новосибирский государственный медицинский университет
В НГМУ дороже всего обойдётся учеба на направлении «стоматология» — за год придётся заплатить 212 тысяч 150 рублей. Немного дешевле «лечебное дело» — 199 тысяч 365 рублей. Направления «фармация» и «медико-профилактическое дело» стоят 157,5 тысячи, а «педиатрия» — 168 тысяч 310 рублей в год.
— Расчёт стоимости образовательных услуг включает в себя затраты ВУЗа на расходные и материальные средства, в том числе оборудование, объем которых зависит от направления подготовки. Объем подготовки по каждому направлению определяется своими Федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами, — сообщили в НГМУ.
Стоимость обучения складывается из затрат на зарплаты сотрудников, оплату коммунальных услуг, налогов, аренды, связи, командировочных расходов, плату за оборудование, учебную литературу, полиграфические и издательские услуги. Также НГМУ включает в стоимость обучения содержание имущества и покупку расходных материалов, комплектующих, инвентаря.
Новосибирский государственный педагогический университет
В НГПУ самые дорогие направления — это «графический дизайн», «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «дизайн ювелирных и кованых изделий», год обучения на которых обойдётся в 245 тысяч 800 рублей. Разные направления педагогического образования стоят 124 тысячи 610 рублей. В НГПУ пояснили, что программы образования в вузе поделены на три основные группы, для каждой из которых определена норма затрат.
— Так как нормативными затратами определен минимально допустимый размер платы за обучение, то и учреждение устанавливает стоимость в зависимости от того, в какую из групп определена данная образовательная программа. Например, укрупненная группа подготовки «образование и педагогические науки» попадает в 1-ю стоимостную группу, а укрупненная группа подготовки «изобразительное и прикладные виды искусств» находится в 3-й стоимостной группе, как следствие, установлена разная стоимость, — добавили в вузе.
Новосибирский государственный технический университет
В НГТУ (НЭТИ) самую высокую стоимость обучения на первом курсе в этом году установили для направления «кинооператорство» — 116 тысяч 150 рублей за семестр. Немного меньше — 83 тысячи 600 рублей за семестр — составляет обучение на специальностях, связанных со строением и эксплуатацией воздушных судов, баллистикой и боеприпасами. Обучение большинству других технических специальностей обойдётся в 68 тысяч 300 рублей за семестр. Наименьшая стоимость учёбы на первом курсе — 32 тысячи рублей за семестр на специальности «педагогика дополнительного образования».
— Вузы не сами устанавливают цены на образование. Для любой специальности есть нормативы Минобрнауки, в которых сказано, какой должна быть минимальная цена на обучение, и показано, из чего формируется эта цена. Это сделано для того, чтобы слабые вузы не могли заниматься демпингом, экономя на качестве образования. Теоретически вуз может сделать цену на обучение выше этого минимума, но он должен объяснить министерству, на что пойдут дополнительные средства. Нормативы иногда также допускают возможность небольшого повышения цены за счет регионального коэффициента. Но мы в НГТУ (НЭТИ) всегда стараемся устанавливать минимальную цену, которую допускает норматив, чтобы сделать наше образование доступным для максимально широкого круга абитуриентов, ведь наша задача — в первую очередь растить новые поколения инженеров и изобретателей, а сколько мы на этом заработаем — не так уж важно, — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Ещё немного цифр
В НГУАДИ наибольшая стоимость обучения — 246 тысяч рублей. Столько придётся отдать за обучение на первом курсе по специальности «дизайн» или «монументально-прикладное искусство». Дешевле всего обойдётся учёба на направлениях «архитектура», «градостроительство» и «дизайн архитектурной среды» — 144 тысячи рублей за год. На вопрос НГС о том, из чего складываются такие цены на обучение, в университете не нашлось ответа.
Аграрный университет установил стоимость обучения на специальностях «агрономия», «агроинженерия», «лесное дело», «ландшафтная архитектура», «биология» и других, связанных со специализацией, стоимость в 66 тысяч 394 рубля за семестр. На других направлениях — «экономика», «менеджмент», «юриспруденция» — обучение обойдётся немного дешевле — 59 тысяч 474 рубля за полгода.
Цены в столицах
На сайте МГУ имени М. В. Ломоносова пока не указаны цены на обучение в 2020 году. В прошлом году самым дорогим направлением стало «менеджмент» — обучение на нём стоило 540 тысяч рублей в год. Учёба на направлении «лечебное дело» обошлась в 493 тысячи рублей, а на специальности «продюсерство» — 492 тысячи 50 рублей. Самая низкая стоимость обучения (на очном отделении) — 383 тысячи 550 рублей в год. Её установили для направлений «математика», «фундаментальная информатика и информационные технологии», «туризм», «история», «филология», «философия» и других.
В Санкт-Петербургском государственном университете в этом году дороже всего стоит учёба на направлении «международный менеджмент с изучением европейских или восточных языков» — 506 тысяч рублей в год. Наименьшая стоимость — 203 тысячи 100 рублей. Столько придётся заплатить тем, кто захочет обучаться декоративно-прикладному искусству, инструментальному исполнению на скрипке, органе, клавесине и карильоне.
В этом году из-за пандемии коронавируса изменились правила подачи документов в вузы. Одно из важных нововведений — упрощение процедуры подачи документов (теперь это можно и нужно делать дистанционно). Ещё про пять важных нововведений читайте тут.