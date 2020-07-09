Истории трех сибиряков, которые в пандемию остались без работы и с долгами. Считаем их расходы и доходы

Наша организация занимается специальной оценкой условий труда, мы продаем организациям услуги по оценке вредных факторов на рабочем месте. С января по март мы получали 20 тысяч рублей вместо положенных 40–70 тысяч рублей. Пандемия ухудшила ситуацию. Сначала нас заставили написать заявление на отпуск за свой счет на апрель. Компания объяснила это тем, что оклад нам выплатят в чёрную. Мы написали заявление, но заплатили нам сначала только 4 тысячи рублей, потом недели через две из положенных 22 тысяч рублей выплатили еще 7 тысяч. На этом все. По сегодняшний день нам кидают кусками по 3–4 тысячи рублей в месяц. Некоторых до сих пор не рассчитали даже за апрель (на что люди живут три месяца?).

С мая нас перевели на ставку 0,1. Хотя мы работаем с самого начала режима самоизоляции. 20 человек находятся непосредственно в офисе — их так обязали. А зарплату платят из того что есть, объясняя, что налоги очень большие и их нужно платить. Я не увольняюсь, потому что компания должна мне большие деньги. Да и сейчас на рынке практически нет выбора хорошей работы — везде кризис. Моя семья сейчас живет на накопления, но этого катастрофически не хватает. Сегодня ждем зарплату: какой она придет — никто не знает.

