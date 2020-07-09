Истории трех сибиряков, которые в пандемию остались без работы и с долгами. Считаем их расходы и доходы

Мы уже спрашивали новосибирцев, как они пережили непростое время самоизоляции (тут несколько грустных историй, в которых вы можете узнать себя). Кризис подкрался незаметно и оказался ударом для многих — кто-то потерял работу, кому-то сильно урезали зарплату. Три читателя НГС рассказали, как они тянули лямку от зарплаты до зарплаты, спасались от судебных приставов и искали деньги на базовые нужды. А мы посчитали их расходы и доходы.
«Кидают кусками по 3–4 тысячи в месяц». История Татьяны Васильевой
Наша организация занимается специальной оценкой условий труда, мы продаем организациям услуги по оценке вредных факторов на рабочем месте. С января по март мы получали 20 тысяч рублей вместо положенных 40–70 тысяч рублей. Пандемия ухудшила ситуацию. Сначала нас заставили написать заявление на отпуск за свой счет на апрель. Компания объяснила это тем, что оклад нам выплатят в чёрную. Мы написали заявление, но заплатили нам сначала только 4 тысячи рублей, потом недели через две из положенных 22 тысяч рублей выплатили еще 7 тысяч. На этом все. По сегодняшний день нам кидают кусками по 3–4 тысячи рублей в месяц. Некоторых до сих пор не рассчитали даже за апрель (на что люди живут три месяца?).
С мая нас перевели на ставку 0,1. Хотя мы работаем с самого начала режима самоизоляции. 20 человек находятся непосредственно в офисе — их так обязали. А зарплату платят из того что есть, объясняя, что налоги очень большие и их нужно платить. Я не увольняюсь, потому что компания должна мне большие деньги. Да и сейчас на рынке практически нет выбора хорошей работы — везде кризис. Моя семья сейчас живет на накопления, но этого катастрофически не хватает. Сегодня ждем зарплату: какой она придет — никто не знает.
У мужа вообще в связи с карантином работы не было с февраля, он устраивался в такси, работал по 16 часов, чтобы получить на руки 1,5 тысячи рублей в день, но с таким графиком долго не проработаешь. Квартира у нас своя, за квартплату временно не платим, только выплачиваем небольшой кредит с ежемесячным платежом в 3,5 тысячи рублей. У нас был еще один кредит с остатком в 35 тысяч рублей и ежемесячным платежом в 6 тысяч рублей. С февраля мы платили его нерегулярно, из-за этого накопился долг и приходили коллекторы. Хорошо, что мы получили выплату НДФЛ за квартиру, полностью погасили этот долг.
«Выручили пособия на детей и сухпайки в школах». История Ирины
Наша семья состоит из четырех человек. Все это время живём на минимальную зарплату мужа (он сотрудник общепита, на время пандемии им платят минималку) и «путинские» пособия на детей, которые дополнительно выплачивали из-за коронавируса. Так мы живём с того момента, как закрыли ТРК и общепит, то есть с конца марта. Ресторан, в котором работает муж, закрыт, доставки и еды навынос у них нет. Ни на какие подработки он тоже не выходил. Хорошо, что на работе мужу сохранили зарплату в 20 тысяч рублей. В апреле и мае я ещё получала пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере 9,5 тысячи рублей.
Мы выплачиваем кредит с ежемесячным платежом в 8,2 тысячи рублей. Однако на него удалось оформить кредитные каникулы до ноября, поэтому платежи пока отложены до этого времени. У нас были небольшие накопления, из которых пришлось оплачивать кредит до отсрочки. При этом у нас съемное жилье. Аренда квартиры составляет 15 тысяч рублей, но мы договорились с хозяйкой о снижении платежа на время, пока муж не работает. Платим 12 тысяч. Пособия на детей, которые выплачивались во время пандемии, хорошо выручили. Ещё, пока шёл учебный год, сыну в школе выдавали сухпайки.
История Юлии Романосовой
Я работаю в банке на позиции мобильного агента по доставке кредитов, в хорошие времена зарабатывала от 30 до 80 тысяч рублей — всё зависело от количества клиентов. Мы работаем с людьми в любых местах: это и больницы, и школы, и другие учреждения. Так как у меня двое маленьких детей, то когда началась пандемия, я попросилась в отпуск — слишком много контактов с потенциальными зараженными. Ведь риск заразиться коронавирусом был не только для меня, но и для детей.
Из-за этого у нас с руководством случился конфликт, после которого меня решили уволить. Однако если из одного проекта меня могли уволить, то другой проект все равно должен был оставаться на мне. Поэтому хоть какие-то выплаты у меня оставались: в лучшем случае — 6–9 тысяч рублей, в худшем — 3 тысячи рублей.
И вот уже второй месяц клиентов вообще нет, а значит, и зарплаты никакой. Мы с ребенком живем на пенсию по потере кормильца в размере 9,6 тысячи рублей. Еще в течение месяца мне попадались различные подработки, на которых удалось получить около 6 тысяч рублей. Но даже при таком раскладе приходится закрывать кредит с ежемесячным платежом в 20 тысяч рублей, оплачивать коммунальные услуги (около 4 тысяч рублей). Никуда от этого не деться. Конечно же, денег не хватает. Какой выход? Приходится пользоваться кредитными картами.
А как изменилась ваша жизнь из-за коронавируса? Вы полностью потеряли доход? Все три месяца сидели без работы? Или, напротив, умудрились устроиться на работу мечты или найти новый источник дохода? Поделитесь своим опытом с редакцией НГС, а мы, возможно, расскажем вашу историю всему городу. Пишите в WhatsApp или Telegram: +7 923 157-00-00.