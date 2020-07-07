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А утром — мерзкий кофе и таблетка от головы. Как новосибирцы отметили открытие летников (репортаж из баров)

Показываем, что творилось накануне вечером на летних верандах

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Рестораторы больше двух месяцев ждали разрешения открыть летники

Рестораторы больше двух месяцев ждали разрешения открыть летники

Эта неделя началась с новости, которую так долго ждали рестораторы и все причастные к сфере общепита (они даже запускали instagram-петицию, в которой умоляли губернатора разрешить им работать), — власти разрешили открыть летние веранды кафе и ресторанов. И пока одни возмущаются таким послаблением на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом, другие уже с обеда начали назначать встречи с друзьями и бронировать столики. Журналист НГС Алёна Истомина и фотокорреспондент Александр Ощепков прошлись вечером по летним верандам и поговорили с отдыхающими — мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей.

Летники могут работать при условии, что столы стоят на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга

Летники могут работать при условии, что столы стоят на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга

Конец рабочего дня. Новосибирцы медленно выползают из душных офисов на улицы, некоторые из них задерживаются возле летних веранд. Вот к небольшому бару заворачивает нахмуренный мужчина в застегнутой на все пуговицы рубахе, шумно бросает строгий портфель на лавочку и зычным голосом просит пиво. Две симпатичные девицы в коротких шортах бросают на него оценивающий взгляд, а уже спустя секунду возвращаются к обсуждению ногтей и сериалов, прихлебывая из холодных бокалов полусветлое.

Где-то веранды открыты ещё с обеда, в других лоск пока ещё наводят. Высокий худощавый брюнет в форме присаживается на лавочку, залпом выпивает рюмку и растерянно смотрит вдаль. В ответ на мой вопрос признается: «Мы так долго этого ждали, уже устали бороться, вроде победа. Но я всё равно просто устал. Но не подумайте — мы очень рады».

В известном ресторанном дворике на Ленина ничего не изменилось — молодёжь и раньше тут отдыхала. Из удобных нововведений — только скамейки с импровизированными столами

В известном ресторанном дворике на Ленина ничего не изменилось — молодёжь и раньше тут отдыхала. Из удобных нововведений — только скамейки с импровизированными столами

Маркетолог Екатерина пьёт уже по второму бокалу вместе с братом Русланом. Девушка работает удаленно в Москве, четыре дня назад приехала к родителям на родину. А тут как раз и веранды открылись.

— Люди так или иначе гуляют, пересекаются в парках, транспорте, — рассуждает Екатерина. — При соблюдении социальной дистанции почему бы и не сидеть в ресторане, как здесь. Очень жалко бизнес, он уязвим с экономической точки зрения. И я решила, что как только открываются бары тут или в Москве, то первым делом пойду в бар и буду наслаждаться общением.

— А как же маски?

— Кушать в маске очень сложно, это Пятачок и Винни-Пух, — заливисто смеётся девушка. — Мы надеемся, что тут всё соблюдается, есть вентиляция, расстояние. Мы живём в одной квартире, поэтому в любом случае общаемся без масок. Официанты в масках и перчатках, поэтому риск минимален.

Улыбчивый маркетолог не скрывает — в бары до пандемии ходила часто, поэтому самоизоляция далась ей нелегко. Выручала доставка и домашняя готовка. А ещё коллекция ликёров и вин, которые она привезла из разных стран — дома в Москве у неё около 30 напитков, которые не продаются в России.

— Мне ещё утром работать, ну как — встать с кровати и включить компьютер, — продолжает Катя. — Есть привычка к такому ритму жизни, что можно гулять до семи утра, а завтра пойти на работу.

— Если знать меру, то можно гулять до четырёх утра, а потом обойтись без похмелья, — присоединяется к разговору до этого молчавший инженер Руслан.

— Смысл же не в том, чтобы напиться до такого состояния, когда тебе уже плохо. Можно выпить два-три бокала за всю ночь и хорошо себя чувствовать. Лучший рецепт от похмелья — кофе. Чёрный мерзкий кофе. Причём чем хуже кофе, тем легче работать. Какой-нибудь жжённый кирпич.

— Кофе и таблетка от головы, — кивает Руслан.

— Плюс поспать, — поддакивает Екатерина. — Я могу долго гулять, потом утром проснуться и пойти на работу. Но именно возможность поспать на нормальной кровати, хотя бы час, позволяет тебе потом функционировать. Если я не посплю — я не человек. Мне не надо даже пить ничего ради этого. Кстати, с друзьями мы поняли всю прелесть встреч в барах по четвергам и средам, посреди недели. Потому что в пятницу кто-то уезжает, у кого-то свои мероприятия, встреча с родственниками, кто-то уезжает на выходные. А по четвергам все свободны.

На столе у Руслана и Екатерины лежит свой антисептик — так надёжнее&nbsp;

На столе у Руслана и Екатерины лежит свой антисептик — так надёжнее 

За столиком неподалёку беседуют двое мужчин лет за 40. Фотографироваться отказываются наотрез, объясняя это тем, что они люди семейные. Но в бар пришли, чтобы «кого-нибудь зацепить тут на ночь», но им реклама ни к чему — о такой «маленькой шалости» их жёны даже не догадываются, да и прогулки налево брак только укрепляют.

— До открытия баров всё равно с девчонками знакомились. Да вот так же — на лавочке сидит, подошли, побеседовали, познакомились поближе и пошли домой, — объясняет самый разговорчивый.

На входе во многие заведения официантки предлагают воспользоваться салфетками, масками, антисептиками и перчатками. Всё — добровольно&nbsp;

На входе во многие заведения официантки предлагают воспользоваться салфетками, масками, антисептиками и перчатками. Всё — добровольно 

Музыкант Шура Карпенко — один из тех, кто пострадал «во всей этой истории с изолентой», так он называет самоизоляцию.

— Как крутились? С помощью кредитной карты банка, имя которого мы не будем тут называть. А так, я работал всё время, ушёл в диджитал. По первости получалось неплохо. Первые две-три недели мы зарабатывали столько, сколько мы зарабатывали в среднем, пока не были закрыты рестораны. Настроил на ютьюбе донаты, и те, кто также сидели дома, на «изоленте», слушали наши онлайн-концерты и платили. А потом люди наелись этой диджитал-историей. Зато частные мероприятия не прекращались — несмотря на запреты, люди продолжали праздновать, люди изголодались по движухе.

— Не боялись заразиться?

— Да даже не думал об этом. Я просто работал. Вообще я думаю, что переболел этим. Ещё ощутил, что и заработок сократился, и расходы сократились с этой «изолентой».

— Насколько?

— Я из тех людей, которые относятся к деньгам так — сегодня они есть, хорошо. Завтра нет — тоже хорошо, послезавтра будут. Я не затягивал пояс, как привык, так и жил. Такого не было, чтобы гречкой, туалетной бумагой обкладывался. Вообще, честно говоря, я благодарен этой истории. Потому что она под такой угол поставила всю жизнь, что пришлось по-другому учиться, такое «ракамакафо», жизнь захочет — не так раскорячишься. И раскорячились, и очень много опыта позитивного лично я вынес. Похудел, да и ладно. Это же хорошо.

Шура Карпенко предпочитает пить пиво и крепкие напитки&nbsp;

Шура Карпенко предпочитает пить пиво и крепкие напитки 

В заведении неподалёку за столом сидит компания — парень и две девушки. Самая разговорчивая из всех — миловидная с пышными формами и большими миндалевидными глазами — представляется Машей. Но на самом деле её зовут не так, но назвать настоящее имя она боится, потому что работает преподавателем изобразительного искусства в частной школе. Имя у неё редкое, могут узнать учителя или родители — а преподавателям, по мнению общества, пить нельзя.

— Мои знакомые в Екатеринбурге сходили в ресторан, попили вина в День учителя, и их всех уволили, — объясняет Мария. — У меня все страницы в социальных сетях закрыты из-за этого. Правда, было уже такое, что меня родители учеников видели в баре. Но, думаю, утром они меня не вспомнили.

— А что ещё вы можете сделать такого, за что директор вас может на ковёр вызвать?

— Директор? — вся компания громко смеётся. — Сейчас директор подъедет, она как раз сообщение написала, что задерживается. У нас тут, видите, педсовет. А если серьёзно, то, что из-за личной жизни преподавателей могут начать порицать и требовать увольнения, — это мракобесие. Преподаватели тоже могут пить, ходить в гости. Я же понимаю всю ответственность. Принципиально не курю при детях, не курю перед уроками. У меня принципиальная позиция. И нет сильной зависимости, нормально без сигарет могу.

Правда, один раз ученики всё-таки застукали Марию с ромом и сигаретой — это было на Кипре, где она отдыхала. Но их родители отнеслись к этому с пониманием — попросили своих детей быть более тактичными. После этого преподавательница стала выпивать с этими родителями — кстати, они до сих пор дружат.

Преподаватели боятся, что из-за любой фотографии в баре или с алкоголем их могут просто уволить&nbsp;

Преподаватели боятся, что из-за любой фотографии в баре или с алкоголем их могут просто уволить 

Во время самоизоляции Мария по барам не скучала — потому что ходила в так называемые секретные бары, где вход был только для своих. Рестораторы приглашали только постоянных клиентов, а те в свою очередь могли позвать с собой друзей.

— Один бар штрафовали два раза, но они очень хорошо зарабатывали, поэтому было некритично. За три часа весь штраф отработали, — рассказывает преподавательница.

Сама Маша не работала с марта, а зарплату в её частной школе не платили. Жила на личные сбережения.

— Вот я и попивала тихонечко, я же педагог, — улыбается женщина. — Я даже платье умудрилась купить, между прочим, с кружевами. Но если бы было всё открыто, а работы бы также не было, было бы тяжелее. Хочется же куда-то ходить. А ещё за это время я спать много научилась.

— Чтобы не есть, — подкалывает приятельницу единственный мужчина в компании.

— А как от похмелья спасаетесь? Есть какой-то универсальный способ?

— Похмелье у меня очень редко бывает. Обязательно запасаюсь ящиками любимой минералочки. А ещё небольшая интеграция — у меня друзья открыли доширачную, и теперь все ходят туда с похмелья и едят доширак. Лучшее средство от похмелья, — рекламирует Мария.

— А у меня нет похмелья, — вдруг замечает подруга нашей собеседницы.

— Бесишь, — Маша закатывает глаза и показывает язык своей коллеге.

В минувшую пятницу рестораторы встретились с первым заместителем губернатора. На этой встрече власть и бизнес и пришли к договоренности, что летники надо срочно открывать

В минувшую пятницу рестораторы встретились с первым заместителем губернатора. На этой встрече власть и бизнес и пришли к договоренности, что летники надо срочно открывать

На летнике небольшого паба сегодня отмечают свадьбу Юлия и Юрий. Если быть точнее — ребята называют это мероприятие репетицией свадьбы и небольшим сабантуем с близкими друзьями. То, что летние дворики открылись именно сегодня, оказалось просто совпадением и везением. Но большое торжество, с родственниками и тамадой, будет, когда откроют рестораны.

— Очень хочется в винном барчике, в помещении, не в летнике, — объясняет невеста. — Все летники одинаковые, а внутри заведения есть проработанный интерьер, все дела.

— Там не город Новосибирск, не мимо проходящие люди в тапочках и спортивках. Внутри ресторанов и баров — именно атмосфера, которой никогда не будет на улице, — поддерживает жену Юрий. — Хочется, чтобы уже нормально открылись рестораны, чтобы мы отпраздновали как следует.

— А потом могут назад закрываться, — смеётся Юлия.

Торжественно отмечать свадьбу Юрий и Юлия будут, когда полноценно заработают рестораны&nbsp;

Торжественно отмечать свадьбу Юрий и Юлия будут, когда полноценно заработают рестораны 

Подружка невесты Ирина рассказывает, что во время пандемии ей очень сильно удалось сэкономить — порядка 15–20 тысяч рублей. Это именно те деньги, которые девушка тратила в кафе и ресторанах. На вопрос, продолжит ли она экономить сейчас, когда всё открывается, девушка делает большие глаза, смеётся и отрицательно качает головой: «Ни за что на свете!»

Другая подруга новобрачных, Мария, с первого дня самоизоляции научилась готовить коктейли, которые компания дружно характеризует не иначе как «великолепными».

— Я вот вчера пробовал её облепиховую настойку, открыл и пролил всё на пол, — смеётся Юрий.

Кстати, из всей компании похмельем страдает только парень «повелительницы малиновых и смородиновых настоек» Сергей.

— А потом любимая женщина даст настойку, которую не прольют, — Мария ласково приобнимает парня.

— И работа отменяется, — заканчивает фразу Сергей.

— Мда, а теперь точно ты алкаш на НГС, извини, — смеётся девушка.

Сегодня ребята отмечают свадьбу — так удачно совпало&nbsp;

Сегодня ребята отмечают свадьбу — так удачно совпало 

Компания парней лет 20 стоит недалеко от веранды с тёмным пивом в руках и обсуждает систему образования.

— Я противник академического образования, это всё ***** [ерунда] полная, — машет сигаретой парень с короткой стрижкой. — Абсолютно. Если вы не врач, не бухгалтер или не идёте в науку, то зачем вам это? Зачем? Если можно получить несколько корочек. А люди приходят с дипломом, их спрашивают про баланс счетов, а они говорят — нам это знать не надо, это сейчас программа делает.

Ребята замечают фотографа и просят удалить фотографии, где они стоят с сигаретой — перед родителями неудобно.

— Да мои знают, запах же чувствуется, но вот так, в открытую, я при них никогда не закурю, — оправдывается парень в футболке с ярким принтом. — Вон при его (кивает на друга) родителях могу, при своих нет.

— Ага, я тоже при своих не могу. А у его родителей мы как-то гуляли-гуляли, в итоге вышли на улицу и все вместе закурили — никто ничего не сказал. А при своих мы не курим, — поддерживает ещё один парень просьбу своего товарища.

На прошлой неделе рестораторы подписали instagram-петицию с просьбой разрешить им работать&nbsp;

На прошлой неделе рестораторы подписали instagram-петицию с просьбой разрешить им работать 

Брюнетка в ярком платье не спеша потягивает пиво вприкуску с кириешками, пока её спутник — основатель студии Red Building — Семен Шперлинг разговаривает по телефону. Парень объясняет — сегодня он не пьёт, потому что, хоть и на дружеской встрече, но через десять минут ему надо будет по зуму общаться с заказчиком и со своими коллегами.

— Я в истории с ресторанами — на стороне бизнеса, — рассказывает Семён. — Я рад, что предприниматели смогут наконец зарабатывать деньги. Больше всего я переживал именно за эту отрасль, потому что знаю многих бизнесменов, и многие заведения, которые я полюбил, смогут, возможно, выйти на окупаемость, на доходы, что очень важно для того, чтобы оставаться в нашей городской экономике. Так что, конечно, я рад за ребят.

Парень отметил, что во время самоизоляции он, наоборот, начал тратить на себя больше — но это связано с тем, что его фирма вышла на новый уровень дохода.

— Траты — доставка, такси... Да всё как у всех. Я в целом также ходил в супермаркеты. Надевал респираторы и не парился. А бары чем заменял? Покупал в ларьке. Есть быдломаркет рядом с домом. Мы покупали там по пиву. Было пару раз, что я покупал пару ящиков пива, но это не очень хорошая практика, они за месяц расходились.

Обычно Семён предпочитает слабоалкогольные напитки, но сегодня он не пьёт — работа&nbsp;

Обычно Семён предпочитает слабоалкогольные напитки, но сегодня он не пьёт — работа 

Официант аккуратно подносит двоим ребятам по тёмной кружке с пивом. На счёт три ребята выпивают до дна, часть пива разливается на стол. Объясняют — это не спор, а пиво с ликёром. Его именно так и надо пить.

— Мы очень рады, что заведения открываются, но раньше я считал Новосибирск ночным городом, а у нас никто не тусит на улице. Можно же вытащить колонку, нарушить парочку законов, но всё спокойно, — рассуждает Николай.

Ребята рассказывают, что для них проводить все выходные в барах — это нормально. На самоизоляции они выпивали на даче и больше гуляли. Все, кроме Ивана, — он пропустил всю пандемию, потому что был в армии.

— А я вот за это время потратил очень много, это связано с тем, что я бухал, — смеётся Алексей.

— Да мы обновили компьютеры себе, — объясняет Николай. — Дорогой комп, плюс сливаю бабки на противоположный пол. А что ещё делать?

— А я вот живу один. И я просто всё в дом — чтобы содержать себя, собаку, кошку, машину, — печально кивает Алексей.

Алексей, Ваня и Николай любят так называемые туры по барам — когда в каждом баре выпиваешь по одной кружке и идёшь в следующий&nbsp;

Алексей, Ваня и Николай любят так называемые туры по барам — когда в каждом баре выпиваешь по одной кружке и идёшь в следующий 

С обсуждения коронавируса и баров ребята плавно переходят к своим планам — поехать на Алтай. Правда, снимать гостевой дом официально там нельзя. Зато неофициально — всё, как и со многим у нас.

— Просто приезжаешь, говоришь, что мы друзья семьи. И всё. А как по-другому, если Алтай всё открыл? Не в палатке же ночевать?

Как погулять в летниках и не заразиться коронавирусом — читайте 7 простых правил, которые могут сохранить вам и вашим близким здоровье (а то и жизнь).

До этого мы рассказывали, как сибиряки гуляли в ночь накануне карантина. Загляните в этот репортаж с последнего дня работы баров.

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