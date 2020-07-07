А утром — мерзкий кофе и таблетка от головы. Как новосибирцы отметили открытие летников (репортаж из баров)

— Люди так или иначе гуляют, пересекаются в парках, транспорте, — рассуждает Екатерина. — При соблюдении социальной дистанции почему бы и не сидеть в ресторане, как здесь. Очень жалко бизнес, он уязвим с экономической точки зрения. И я решила, что как только открываются бары тут или в Москве, то первым делом пойду в бар и буду наслаждаться общением.

— А как же маски?

— Кушать в маске очень сложно, это Пятачок и Винни-Пух, — заливисто смеётся девушка. — Мы надеемся, что тут всё соблюдается, есть вентиляция, расстояние. Мы живём в одной квартире, поэтому в любом случае общаемся без масок. Официанты в масках и перчатках, поэтому риск минимален.

Улыбчивый маркетолог не скрывает — в бары до пандемии ходила часто, поэтому самоизоляция далась ей нелегко. Выручала доставка и домашняя готовка. А ещё коллекция ликёров и вин, которые она привезла из разных стран — дома в Москве у неё около 30 напитков, которые не продаются в России.

— Мне ещё утром работать, ну как — встать с кровати и включить компьютер, — продолжает Катя. — Есть привычка к такому ритму жизни, что можно гулять до семи утра, а завтра пойти на работу.