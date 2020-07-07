А утром — мерзкий кофе и таблетка от головы. Как новосибирцы отметили открытие летников (репортаж из баров)

Эта неделя началась с новости, которую так долго ждали рестораторы и все причастные к сфере общепита (они даже запускали instagram-петицию, в которой умоляли губернатора разрешить им работать), — власти разрешили открыть летние веранды кафе и ресторанов. И пока одни возмущаются таким послаблением на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом, другие уже с обеда начали назначать встречи с друзьями и бронировать столики. Журналист НГС Алёна Истомина и фотокорреспондент Александр Ощепков прошлись вечером по летним верандам и поговорили с отдыхающими — мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей.
Конец рабочего дня. Новосибирцы медленно выползают из душных офисов на улицы, некоторые из них задерживаются возле летних веранд. Вот к небольшому бару заворачивает нахмуренный мужчина в застегнутой на все пуговицы рубахе, шумно бросает строгий портфель на лавочку и зычным голосом просит пиво. Две симпатичные девицы в коротких шортах бросают на него оценивающий взгляд, а уже спустя секунду возвращаются к обсуждению ногтей и сериалов, прихлебывая из холодных бокалов полусветлое.
Где-то веранды открыты ещё с обеда, в других лоск пока ещё наводят. Высокий худощавый брюнет в форме присаживается на лавочку, залпом выпивает рюмку и растерянно смотрит вдаль. В ответ на мой вопрос признается: «Мы так долго этого ждали, уже устали бороться, вроде победа. Но я всё равно просто устал. Но не подумайте — мы очень рады».
Маркетолог Екатерина пьёт уже по второму бокалу вместе с братом Русланом. Девушка работает удаленно в Москве, четыре дня назад приехала к родителям на родину. А тут как раз и веранды открылись.
— Люди так или иначе гуляют, пересекаются в парках, транспорте, — рассуждает Екатерина. — При соблюдении социальной дистанции почему бы и не сидеть в ресторане, как здесь. Очень жалко бизнес, он уязвим с экономической точки зрения. И я решила, что как только открываются бары тут или в Москве, то первым делом пойду в бар и буду наслаждаться общением.
— А как же маски?
— Кушать в маске очень сложно, это Пятачок и Винни-Пух, — заливисто смеётся девушка. — Мы надеемся, что тут всё соблюдается, есть вентиляция, расстояние. Мы живём в одной квартире, поэтому в любом случае общаемся без масок. Официанты в масках и перчатках, поэтому риск минимален.
Улыбчивый маркетолог не скрывает — в бары до пандемии ходила часто, поэтому самоизоляция далась ей нелегко. Выручала доставка и домашняя готовка. А ещё коллекция ликёров и вин, которые она привезла из разных стран — дома в Москве у неё около 30 напитков, которые не продаются в России.
— Мне ещё утром работать, ну как — встать с кровати и включить компьютер, — продолжает Катя. — Есть привычка к такому ритму жизни, что можно гулять до семи утра, а завтра пойти на работу.
— Если знать меру, то можно гулять до четырёх утра, а потом обойтись без похмелья, — присоединяется к разговору до этого молчавший инженер Руслан.
— Смысл же не в том, чтобы напиться до такого состояния, когда тебе уже плохо. Можно выпить два-три бокала за всю ночь и хорошо себя чувствовать. Лучший рецепт от похмелья — кофе. Чёрный мерзкий кофе. Причём чем хуже кофе, тем легче работать. Какой-нибудь жжённый кирпич.
— Кофе и таблетка от головы, — кивает Руслан.
— Плюс поспать, — поддакивает Екатерина. — Я могу долго гулять, потом утром проснуться и пойти на работу. Но именно возможность поспать на нормальной кровати, хотя бы час, позволяет тебе потом функционировать. Если я не посплю — я не человек. Мне не надо даже пить ничего ради этого. Кстати, с друзьями мы поняли всю прелесть встреч в барах по четвергам и средам, посреди недели. Потому что в пятницу кто-то уезжает, у кого-то свои мероприятия, встреча с родственниками, кто-то уезжает на выходные. А по четвергам все свободны.
За столиком неподалёку беседуют двое мужчин лет за 40. Фотографироваться отказываются наотрез, объясняя это тем, что они люди семейные. Но в бар пришли, чтобы «кого-нибудь зацепить тут на ночь», но им реклама ни к чему — о такой «маленькой шалости» их жёны даже не догадываются, да и прогулки налево брак только укрепляют.
— До открытия баров всё равно с девчонками знакомились. Да вот так же — на лавочке сидит, подошли, побеседовали, познакомились поближе и пошли домой, — объясняет самый разговорчивый.
Музыкант Шура Карпенко — один из тех, кто пострадал «во всей этой истории с изолентой», так он называет самоизоляцию.
— Как крутились? С помощью кредитной карты банка, имя которого мы не будем тут называть. А так, я работал всё время, ушёл в диджитал. По первости получалось неплохо. Первые две-три недели мы зарабатывали столько, сколько мы зарабатывали в среднем, пока не были закрыты рестораны. Настроил на ютьюбе донаты, и те, кто также сидели дома, на «изоленте», слушали наши онлайн-концерты и платили. А потом люди наелись этой диджитал-историей. Зато частные мероприятия не прекращались — несмотря на запреты, люди продолжали праздновать, люди изголодались по движухе.
— Не боялись заразиться?
— Да даже не думал об этом. Я просто работал. Вообще я думаю, что переболел этим. Ещё ощутил, что и заработок сократился, и расходы сократились с этой «изолентой».
— Насколько?
— Я из тех людей, которые относятся к деньгам так — сегодня они есть, хорошо. Завтра нет — тоже хорошо, послезавтра будут. Я не затягивал пояс, как привык, так и жил. Такого не было, чтобы гречкой, туалетной бумагой обкладывался. Вообще, честно говоря, я благодарен этой истории. Потому что она под такой угол поставила всю жизнь, что пришлось по-другому учиться, такое «ракамакафо», жизнь захочет — не так раскорячишься. И раскорячились, и очень много опыта позитивного лично я вынес. Похудел, да и ладно. Это же хорошо.
В заведении неподалёку за столом сидит компания — парень и две девушки. Самая разговорчивая из всех — миловидная с пышными формами и большими миндалевидными глазами — представляется Машей. Но на самом деле её зовут не так, но назвать настоящее имя она боится, потому что работает преподавателем изобразительного искусства в частной школе. Имя у неё редкое, могут узнать учителя или родители — а преподавателям, по мнению общества, пить нельзя.
— Мои знакомые в Екатеринбурге сходили в ресторан, попили вина в День учителя, и их всех уволили, — объясняет Мария. — У меня все страницы в социальных сетях закрыты из-за этого. Правда, было уже такое, что меня родители учеников видели в баре. Но, думаю, утром они меня не вспомнили.
— А что ещё вы можете сделать такого, за что директор вас может на ковёр вызвать?
— Директор? — вся компания громко смеётся. — Сейчас директор подъедет, она как раз сообщение написала, что задерживается. У нас тут, видите, педсовет. А если серьёзно, то, что из-за личной жизни преподавателей могут начать порицать и требовать увольнения, — это мракобесие. Преподаватели тоже могут пить, ходить в гости. Я же понимаю всю ответственность. Принципиально не курю при детях, не курю перед уроками. У меня принципиальная позиция. И нет сильной зависимости, нормально без сигарет могу.
Правда, один раз ученики всё-таки застукали Марию с ромом и сигаретой — это было на Кипре, где она отдыхала. Но их родители отнеслись к этому с пониманием — попросили своих детей быть более тактичными. После этого преподавательница стала выпивать с этими родителями — кстати, они до сих пор дружат.
Во время самоизоляции Мария по барам не скучала — потому что ходила в так называемые секретные бары, где вход был только для своих. Рестораторы приглашали только постоянных клиентов, а те в свою очередь могли позвать с собой друзей.
— Один бар штрафовали два раза, но они очень хорошо зарабатывали, поэтому было некритично. За три часа весь штраф отработали, — рассказывает преподавательница.
Сама Маша не работала с марта, а зарплату в её частной школе не платили. Жила на личные сбережения.
— Вот я и попивала тихонечко, я же педагог, — улыбается женщина. — Я даже платье умудрилась купить, между прочим, с кружевами. Но если бы было всё открыто, а работы бы также не было, было бы тяжелее. Хочется же куда-то ходить. А ещё за это время я спать много научилась.
— Чтобы не есть, — подкалывает приятельницу единственный мужчина в компании.
— А как от похмелья спасаетесь? Есть какой-то универсальный способ?
— Похмелье у меня очень редко бывает. Обязательно запасаюсь ящиками любимой минералочки. А ещё небольшая интеграция — у меня друзья открыли доширачную, и теперь все ходят туда с похмелья и едят доширак. Лучшее средство от похмелья, — рекламирует Мария.
— А у меня нет похмелья, — вдруг замечает подруга нашей собеседницы.
— Бесишь, — Маша закатывает глаза и показывает язык своей коллеге.
На летнике небольшого паба сегодня отмечают свадьбу Юлия и Юрий. Если быть точнее — ребята называют это мероприятие репетицией свадьбы и небольшим сабантуем с близкими друзьями. То, что летние дворики открылись именно сегодня, оказалось просто совпадением и везением. Но большое торжество, с родственниками и тамадой, будет, когда откроют рестораны.
— Очень хочется в винном барчике, в помещении, не в летнике, — объясняет невеста. — Все летники одинаковые, а внутри заведения есть проработанный интерьер, все дела.
— Там не город Новосибирск, не мимо проходящие люди в тапочках и спортивках. Внутри ресторанов и баров — именно атмосфера, которой никогда не будет на улице, — поддерживает жену Юрий. — Хочется, чтобы уже нормально открылись рестораны, чтобы мы отпраздновали как следует.
— А потом могут назад закрываться, — смеётся Юлия.
Подружка невесты Ирина рассказывает, что во время пандемии ей очень сильно удалось сэкономить — порядка 15–20 тысяч рублей. Это именно те деньги, которые девушка тратила в кафе и ресторанах. На вопрос, продолжит ли она экономить сейчас, когда всё открывается, девушка делает большие глаза, смеётся и отрицательно качает головой: «Ни за что на свете!»
Другая подруга новобрачных, Мария, с первого дня самоизоляции научилась готовить коктейли, которые компания дружно характеризует не иначе как «великолепными».
— Я вот вчера пробовал её облепиховую настойку, открыл и пролил всё на пол, — смеётся Юрий.
Кстати, из всей компании похмельем страдает только парень «повелительницы малиновых и смородиновых настоек» Сергей.
— А потом любимая женщина даст настойку, которую не прольют, — Мария ласково приобнимает парня.
— И работа отменяется, — заканчивает фразу Сергей.
— Мда, а теперь точно ты алкаш на НГС, извини, — смеётся девушка.
Компания парней лет 20 стоит недалеко от веранды с тёмным пивом в руках и обсуждает систему образования.
— Я противник академического образования, это всё ***** [ерунда] полная, — машет сигаретой парень с короткой стрижкой. — Абсолютно. Если вы не врач, не бухгалтер или не идёте в науку, то зачем вам это? Зачем? Если можно получить несколько корочек. А люди приходят с дипломом, их спрашивают про баланс счетов, а они говорят — нам это знать не надо, это сейчас программа делает.
Ребята замечают фотографа и просят удалить фотографии, где они стоят с сигаретой — перед родителями неудобно.
— Да мои знают, запах же чувствуется, но вот так, в открытую, я при них никогда не закурю, — оправдывается парень в футболке с ярким принтом. — Вон при его (кивает на друга) родителях могу, при своих нет.
— Ага, я тоже при своих не могу. А у его родителей мы как-то гуляли-гуляли, в итоге вышли на улицу и все вместе закурили — никто ничего не сказал. А при своих мы не курим, — поддерживает ещё один парень просьбу своего товарища.
Брюнетка в ярком платье не спеша потягивает пиво вприкуску с кириешками, пока её спутник — основатель студии Red Building — Семен Шперлинг разговаривает по телефону. Парень объясняет — сегодня он не пьёт, потому что, хоть и на дружеской встрече, но через десять минут ему надо будет по зуму общаться с заказчиком и со своими коллегами.
— Я в истории с ресторанами — на стороне бизнеса, — рассказывает Семён. — Я рад, что предприниматели смогут наконец зарабатывать деньги. Больше всего я переживал именно за эту отрасль, потому что знаю многих бизнесменов, и многие заведения, которые я полюбил, смогут, возможно, выйти на окупаемость, на доходы, что очень важно для того, чтобы оставаться в нашей городской экономике. Так что, конечно, я рад за ребят.
Парень отметил, что во время самоизоляции он, наоборот, начал тратить на себя больше — но это связано с тем, что его фирма вышла на новый уровень дохода.
— Траты — доставка, такси... Да всё как у всех. Я в целом также ходил в супермаркеты. Надевал респираторы и не парился. А бары чем заменял? Покупал в ларьке. Есть быдломаркет рядом с домом. Мы покупали там по пиву. Было пару раз, что я покупал пару ящиков пива, но это не очень хорошая практика, они за месяц расходились.
Официант аккуратно подносит двоим ребятам по тёмной кружке с пивом. На счёт три ребята выпивают до дна, часть пива разливается на стол. Объясняют — это не спор, а пиво с ликёром. Его именно так и надо пить.
— Мы очень рады, что заведения открываются, но раньше я считал Новосибирск ночным городом, а у нас никто не тусит на улице. Можно же вытащить колонку, нарушить парочку законов, но всё спокойно, — рассуждает Николай.
Ребята рассказывают, что для них проводить все выходные в барах — это нормально. На самоизоляции они выпивали на даче и больше гуляли. Все, кроме Ивана, — он пропустил всю пандемию, потому что был в армии.
— А я вот за это время потратил очень много, это связано с тем, что я бухал, — смеётся Алексей.
— Да мы обновили компьютеры себе, — объясняет Николай. — Дорогой комп, плюс сливаю бабки на противоположный пол. А что ещё делать?
— А я вот живу один. И я просто всё в дом — чтобы содержать себя, собаку, кошку, машину, — печально кивает Алексей.
С обсуждения коронавируса и баров ребята плавно переходят к своим планам — поехать на Алтай. Правда, снимать гостевой дом официально там нельзя. Зато неофициально — всё, как и со многим у нас.
— Просто приезжаешь, говоришь, что мы друзья семьи. И всё. А как по-другому, если Алтай всё открыл? Не в палатке же ночевать?
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До этого мы рассказывали, как сибиряки гуляли в ночь накануне карантина. Загляните в этот репортаж с последнего дня работы баров.