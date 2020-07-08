«Я тут и уборщица, и грузчик». Сибирячка променяла стабильность и хорошую зарплату на гончарный бизнес

Сибирячка София Мальгина работала менеджером по рекламе, а потом внезапно увлеклась керамикой: мечтала о гончарном круге, а когда попробовала — закрутило. Девушка долгое время ходила в мастерскую, а когда её владелица решила переехать в Москву, Соня выкупила этот бизнес. Так она стала «приёмной мамой» мастерской «В горошек». Дело пошло. Спустя некоторое время Соня открыла ещё одну мастерскую. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у неё, страшно ли было покупать чужой бизнес, с какими сложностями она столкнулась, сколько денег пришлось вложить и почему многих людей так захватывают занятия керамикой.
Автор — Антон Дигаев
Рискнула купить чужой бизнес. Сколько он стоил?
София Мальгина по образованию пиарщик и всю жизнь работала в рекламно-маркетинговой сфере — менеджером по рекламе, в основном в продуктовом ритейле, руководила отделом рекламы. Увлечение керамикой началось как хобби:
— У меня всегда была мечта поработать за гончарным кругом, и всё — затянуло, закрутило. Однажды попробовала, и мне очень понравилось. Потом купила круг себе домой, гончарила дома, привозила на обжиг в мастерскую. Первую мастерскую «В горошек» открыла не я. Я ходила туда как гость и поделилась как-то с хозяйкой своей мечтой, что тоже хочу свою мастерскую, студию. Потом они с мужем собрались переезжать в Москву и предложили мне стать «приёмной мамой» «Горошка».
Своим первым изделием Соня пользуется до сих пор — это мисочка из красной глины. За пять лет на ней потрескалась глазурь, но она по-прежнему в хорошем состоянии.
Покупать бизнес в феврале 2017 года за 180 тысяч рублей (по сути это стоимость оборудования, само помещение находится в аренде) Соне было страшно, так же, как и бросать насиженное место:
— Стабильную зарплату 13 числа каждого месяца, запланированный отпуск и прочие блага наёмного труда. Но я понимала, что это предложение, от которого нельзя отказываться. Сама бы я с нуля, может быть, никогда бы не решилась открыть бизнес, а на тот момент мастерская уже работала больше года и были уже какие-то клиенты, мастера работали. Именно это убедило меня в том, что надо брать.
Плюс был в том, что Софья видела мастерскую изнутри и ходила туда долгое время как гость. Знала, как всё устроено, сколько людей приходит, и была уверена, что дело пойдёт.
— На тот момент было очень мало конкурентов, да и до сих пор эта сфера в нашем городе остаётся низкоконкурентной. Конечно, с каждым годом появляются всё новые и новые мастерские, но до насыщения рынка ещё далеко. Поэтому в таком низкоконкурентном рынке было не страшно приобретать. Первое время мне было тяжело перестроиться с работы в найме на работу на себя, потому что мне никто не говорил, что нужно делать. Приходилось самой придумывать и на своих ошибках учиться. Именно в этом была самая большая сложность, — рассказывает сибирячка.
Открытие второй мастерской. Выбор места и расходы
Соня переживает, что мастерская существует больше трёх лет, а у неё всё ещё нет порядка:
— Я до сих пор с трудом называю это бизнесом — это дело, увлечение, большая моя любовь, но к мастерской именно как к бизнесу я не отношусь. И это минус. Это мешает выстраивать процессы, посерьёзнее подходить к делу. Только сейчас всё начинает потихоньку упорядочиваться.
Полтора года назад Соня сама открыла вторую мастерскую на левом берегу, на улице Новогодней. Перед открытием филиала она практически ничего не просчитывала, просто понимала, что в этом есть потребность. И выяснилось, что всё не зря.
— Я очень долго искала помещение. У меня была картинка в голове — я обязательно хочу большие окна, высокий потолок, отдельный вход. И это либо стоило космических денег, либо попадались какие-то непроходимые места, труднодоступные, например, припарковаться негде или что-то подобное. Было понимание, что левый берег нуждается в такой мастерской, потому что на тот момент там мастерских не было. У меня были гости с левого берега, которые периодически спрашивали: «Ну когда вы откроетесь там, далеко к вам ездить», — вспоминает Соня Мальгина.
Потом она случайно проходила мимо и увидела на фасаде здания объявление, что помещение сдаётся в аренду, позвонила и очень долго к нему присматривалась, потому что всё было не так:
— Были жуткие голубые стены, посередине стояла стойка из сибита, потому что раньше здесь был офис «Ростелекома». Потолок был опущен на уровень ниши и закрывал треть окна. Это всё пришлось выгребать, выносить — в ремонт были сделаны большие вложения. Но результат мне очень нравится. В день открытия мастерской пришло очень много народу, было очень круто, и я поняла, что всё не зря.
Всего Софья вложила в открытие новой мастерской около 450 тысяч: часть — собственные накопления, а часть денег она взяла в кредит.
«Я и уборщица, и грузчик, который забухал»
Сейчас вместе с Соней в двух мастерских «В горошек» работают шесть человек, сама хозяйка выполняет разные функции — занимается закупками (в лучшие времена глину закупали по 250 килограммов на одну мастерскую — полтонны на две мастерские), преподаёт, ведёт соцсети и так далее.
— Я, как и все, наверное, в малом бизнесе, и уборщица, и мастер, и снабженец, и рекламщик, и тот грузчик, который забухал и не вышел на работу. Это всё я в одном лице. При этом у меня по одному гончару в каждой мастерской и три мастера по ручной лепке и росписи, — смеётся Соня.
Мастеров она специально не ищет, всё получается само собой:
— Мастер с правого берега, Ксюша, досталась мне вместе с мастерской, она самый старенький сотрудник. Гончары находятся, когда пишешь объявления. Сразу чувствуешь, когда приходит твой человек, а когда не твой. Не мои долго не задерживаются. Буквально на этапе знакомства, маломальской стажировки принимаем решение, что мы друг другу не подходим. С Настей, мастером левобережной мастерской, вышло очень интересно: у неё до этого не было опыта работы с глиной и в керамике она была вообще новичок. Я набирала здесь керамический курс, и она пришла буквально за день до первого занятия, написала, что хочет работать здесь, и мы поняли, что подходим друг другу. У нас с ней день рождения в один день, — рассказывает Софья Мальгина.
Она предложила Насте остаться на курс, поработать с материалами и, если всё пройдёт хорошо, то продолжать работать вместе. Так они вместе до сих пор и работают.
Почему керамика так популярна
В керамике, признается Софья Мальгина, много людей, которые любят свою работу, горят делом и живут глиной.
— Это занятие, которым заболеваешь. Либо ты в этом с головой, либо занимаешься чем-то другим. По-другому невозможно. Секрет успеха работы с керамикой в том, что здесь ты реально чувствуешь результат своего труда и можешь им воспользоваться. То есть зачастую люди, сидя в офисе, не чувствуют этого: сидят за компьютерами и не могут пощупать руками то, что делают. И это в современном мире, мне кажется, проблема. А здесь человек приходит, отводит душу: он имеет дело с живым материалом, который создавала природа много миллионов лет назад, и он берёт эту вечность в руки и творит вообще какие-то невероятные вещи. А потом ещё берёт и кофе из этой кружки пьёт. Это же вообще круто, — восхищается Соня.
По мнению мастера, этот процесс можно сравнить с чтением книги, потому что ты настолько погружён в процесс, что вокруг тебя мир перестаёт существовать и в голове по ходу работы начинают рождаться какие-то образы.
Недавно она слепила себе три тарелки из плоской серой глины и просто покрыла прозрачной глазурью. Они неровной формы, некруглые — просто произвольно вырезала ножом:
— Давно люблю такое, смотрю на других мастеров: материалы, близкие к природе, неяркие глазури... Но сама как-то не делала такое. Тут решила попробовать, сделала для дома. Хочется быть ближе к природе — к дереву, камню, оттиски колосков опять же не надоедают.
«Если что-то пошло не так, можно смять»
Соне очень интересно работать с детьми — у них вообще нет никаких рамок. Идеальный возраст для начала занятий — от трех лет, как только малыши перестают тащить в рот глину:
— Когда работаешь с детьми, то думаешь, что так нельзя относиться к материалу, не по правилам, а ребёнок идёт против правил, и ты, глядя на него, думаешь: почему бы и нет. Со взрослыми разные бывают истории: очень часто, к сожалению, многие гости боятся что-то сделать не так. Это наверняка какая-то история про нашу зашоренность, когда буквально боятся лишнее движение сделать, сильно аккуратничают, хотя с глиной классно: если что-то пошло не так, то можно исправить или смять и заново начать.
Также Соня любит керамические курсы, на которые приходят те, кто хочет углубиться в тему.
— Там уже идёт взаимообмен идеями. Человек благодаря своему пытливому уму начинает задавать вопросы, и ты тоже, может, не знал или не задумывался, почему это так, смотришь под другим углом на обыденные вещи. С учениками так же, как с детьми, которые спрашивают: «А почему, а почему, а почему?» — подмечает керамист.
Из-за коронавируса работа мастерской перешла в онлайн, Софья нашла в этом плюс, потому что давно собиралась записать мастер-классы для тех, кто не может приехать в мастерскую, или тех, кто хочет лепить дома, или для мамочек в декрете, которым не с кем оставить ребёнка дома.
— Наконец-то на это появилось время, и такой формат оказался востребованным. Конечно, не в том объёме, который был в офлайн-формате до самоизоляции. Многие боятся, думают, что у них не получится, а кто-то говорит, что просто хочет прийти в мастерскую, потому что здесь есть атмосфера творчества, — говорит Соня и показывает нам, как руками сделать тарелку с оттисками колосков.
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