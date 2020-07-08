«Я тут и уборщица, и грузчик». Сибирячка променяла стабильность и хорошую зарплату на гончарный бизнес

Недавно она слепила себе три тарелки из плоской серой глины и просто покрыла прозрачной глазурью. Они неровной формы, некруглые — просто произвольно вырезала ножом:



— Давно люблю такое, смотрю на других мастеров: материалы, близкие к природе, неяркие глазури... Но сама как-то не делала такое. Тут решила попробовать, сделала для дома. Хочется быть ближе к природе — к дереву, камню, оттиски колосков опять же не надоедают.



«Если что-то пошло не так, можно смять»



Соне очень интересно работать с детьми — у них вообще нет никаких рамок. Идеальный возраст для начала занятий — от трех лет, как только малыши перестают тащить в рот глину:

— Когда работаешь с детьми, то думаешь, что так нельзя относиться к материалу, не по правилам, а ребёнок идёт против правил, и ты, глядя на него, думаешь: почему бы и нет. Со взрослыми разные бывают истории: очень часто, к сожалению, многие гости боятся что-то сделать не так. Это наверняка какая-то история про нашу зашоренность, когда буквально боятся лишнее движение сделать, сильно аккуратничают, хотя с глиной классно: если что-то пошло не так, то можно исправить или смять и заново начать.