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Победы Матвея. В детстве он не мог ходить, а сегодня выигрывает скачки и катается на горных лыжах

История невероятно упорного мальчика из Новосибирска

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У 12-летнего Матвея с рождения диагноз «ДЦП», но своим упорством он добился поразительных результатов в спорте и в быту&nbsp;

У 12-летнего Матвея с рождения диагноз «ДЦП», но своим упорством он добился поразительных результатов в спорте и в быту 

История 12-летнего Матвея Никитченко из Новосибирска могла бы стать хорошим сценарием для вдохновляющего фильма: мальчик родился с диагнозом «ДЦП», в детстве не мог самостоятельно ходить, но благодаря своему упорству сейчас занимает призовые места в соревнованиях по плаванию и скачках. А ещё Матвей учится ездить на велосипеде и мечтает стать полицейским, чтобы защищать город от хулиганов. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с невероятно упорным мальчиком и его бабушкой на баскетбольной площадке, где Матвей занимался с тренером.

Антон Дигаев

Матвею исполнилось 12 лет совсем недавно, ещё даже праздничные шары в виде цифр 1 и 2, висящие в его комнате, не успели сдуться. Мальчик родился с диагнозом «ДЦП»: его ступни были повёрнуты таким образом, что самостоятельно ребёнок передвигаться не мог. Сейчас Матвей живёт с бабушкой в Новосибирске, в то время как родители живут и работают в Кемеровской области. Мальчик ходит в специализированную школу № 152 и посещает специальные спортивные центры. «В деревне ничего этого нет, только свежий воздух», — объясняет бабушка Елена Тур.

В пять лет Матвею сделали операции на ногах и предупредили родных, что реабилитационный период будет долгим. Врачи говорили, что нужно ждать минимум год, чтобы мальчик хоть как-то стал передвигаться самостоятельно. Но уже через полгода, рассказывает бабушка, Матвей отбросил специальные ходунки и пошёл сам. А ещё через пару лет он всерьёз занялся плаванием и конным спортом. Лошадьми в тот период увлекалась его бабушка, которая решила добиться оздоровления внука через иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды.

— И вот с того времени у нас два основных спорта: конный и плавание. Мы нашли в жизни свою белую линию и стараемся двигаться вдоль неё — это спорт Матвея. Вся реабилитация у нас идёт через спорт: мы не ездим в санатории, не ходим в реабилитационные центры. Как я говорю: чужие места не занимаем. И считаем, что спорт даёт всё, — рассказывает Елена Тур.

Самые любимые занятия Матвея — конный спорт и плавание

Самые любимые занятия Матвея — конный спорт и плавание

Параллельно с этим мальчик занимается ещё и баскетболом. Правда, сначала бабушка называла это просто игрой в мяч: Матвею было трудно даже поймать его, не говоря о том, чтобы закинуть его в кольцо. Но сейчас, улыбается пожилая женщина, занятия уже стали похожи на баскетбол: ребёнку удаётся закидывать мяч в корзину. Тренер по адаптивному баскетболу Мария Толстова уже три года занимается с Матвеем в МБУ «Спортивный город» и Центре адаптивной физической культуры и спорта. Девушка с удивлением замечает, что за пару месяцев самоизоляции, пока Матвей жил с бабушкой у родителей в деревне, он очень сильно изменился.

— За два месяца он научился ловить баскетбольный мяч и теннисный. Для обычного человека это ничего не стоит, а мы понимаем, что это большая работа. В первую очередь, работа большая и его самого, — рассказывает тренер.

— Знаете, я никогда не вмешиваюсь в работу тренера. Матвей воспитывается точно так же: тренер — царь и бог. Как я говорю: «Тебе тренер сказал с моста прыгать — прыгай. Выживешь, спросишь: "Зачем?"» Если тренер сказал: «Едем на соревнования» — мы едем на соревнования… Это, конечно, потрясающе, когда он занимает какие-то призовые места, но для нас это всё равно вторично, потому что он преодолевает себя каждый раз. Как вот он плавает, извините, я вроде неплохо плаваю, но на 2,6 в глубину, как он ныряет, я не могу. Просто вот так разворачивается и уходит на 2,6 под воду. И достаёт предметы со дна, — добавляет бабушка.

В квартире, где живёт Матвей, коридор завешен грамотами за первые, вторые и третьи места в соревнованиях по плаванию. В зале — шведская стенка и разные приспособления для тренировок. В детской комнате — призовые кубки и гроздь чемпионских медалей за победы в различных спортивных состязаниях. Матвей даже самостоятельно спускался на горных лыжах: он первый, кто научился это делать без специального приспособления — вертикализатора. Начинал учиться на склоне «Виража» на Горской, а после встал на лыжи в Шерегеше. Правда, в этом году не получилось выбраться на горнолыжную трассу.

Любовь к лошадям внуку привила его бабушка Елена Тур

Любовь к лошадям внуку привила его бабушка Елена Тур

— Мне нравится конный спорт, потому что там есть лошади и упражнения разные… Если у тебя лошадь побежала, а тренер попросил её остановить, тебе надо иметь хороший навык, чтобы остановить её… И даже если ты падаешь, то колобком надо сворачиваться, тогда не расшибёшься, — объясняет Матвей в ответ на вопрос, какой вид спорта ему больше всего нравится и какой из них самый трудный.

Помимо спортивных занятий и специализированной школы мальчик получает ещё дистанционное образование, занимается с репетитором по английскому и рисует.

— В быту он полностью себя обслуживает сам. Ещё и мне хорошо помогает. Мы перебили кучу посуды, пока Матвей научился мыть ее, поэтому она у нас совершенно разношёрстная, но нас это не волнует… Ребёнок всё может делать. Вот в деревне сейчас: отсев таскать — значит, будем отсев таскать, шифер надо — шифер потащим, дрова — дрова будем складывать. Хороший такой сильненький помощник, который ещё всех ухайдокает: физическая подготовка у него очень хорошая, — рассказывает бабушка.

И тут же с гордостью вспоминает, как однажды он самостоятельно приготовил и принёс ей чай. А совсем недавно Матвей отказался кататься на специальном трёхколесном велосипеде — стало неинтересно — и упорно начал осваивать езду на двухколёсном.

Такой трехколесный велосипед Матвею уже неинтересен, он твердо решил освоить двухколесный

Такой трехколесный велосипед Матвею уже неинтересен, он твердо решил освоить двухколесный

На прощание Матвей рассказал, что хочет стать полицейским. Бабушка уточняет — одно время он думал стать врачом, но потом решил, что с тяжёлыми носилками ему не справиться.

— Я хочу город защищать. Чтобы никто не хулиганил, и чтобы порядок был на первом месте, — серьёзно пояснил Матвей и по-мужски пожал корреспонденту НГС руку.

В марте мы рассказали историю ещё одного Матвея, 10-летнего мальчика, которому девять лет назад поставили такой же диагноз. Этот Матвей мечтает научиться самостоятельно ходить, пишет стихи и хочет завести собаку.

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реабилитация детей с ДЦПребёнок с ДЦП
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