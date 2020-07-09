Победы Матвея. В детстве он не мог ходить, а сегодня выигрывает скачки и катается на горных лыжах

История 12-летнего Матвея Никитченко из Новосибирска могла бы стать хорошим сценарием для вдохновляющего фильма: мальчик родился с диагнозом «ДЦП», в детстве не мог самостоятельно ходить, но благодаря своему упорству сейчас занимает призовые места в соревнованиях по плаванию и скачках. А ещё Матвей учится ездить на велосипеде и мечтает стать полицейским, чтобы защищать город от хулиганов. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с невероятно упорным мальчиком и его бабушкой на баскетбольной площадке, где Матвей занимался с тренером.
Антон Дигаев
Матвею исполнилось 12 лет совсем недавно, ещё даже праздничные шары в виде цифр 1 и 2, висящие в его комнате, не успели сдуться. Мальчик родился с диагнозом «ДЦП»: его ступни были повёрнуты таким образом, что самостоятельно ребёнок передвигаться не мог. Сейчас Матвей живёт с бабушкой в Новосибирске, в то время как родители живут и работают в Кемеровской области. Мальчик ходит в специализированную школу № 152 и посещает специальные спортивные центры. «В деревне ничего этого нет, только свежий воздух», — объясняет бабушка Елена Тур.
В пять лет Матвею сделали операции на ногах и предупредили родных, что реабилитационный период будет долгим. Врачи говорили, что нужно ждать минимум год, чтобы мальчик хоть как-то стал передвигаться самостоятельно. Но уже через полгода, рассказывает бабушка, Матвей отбросил специальные ходунки и пошёл сам. А ещё через пару лет он всерьёз занялся плаванием и конным спортом. Лошадьми в тот период увлекалась его бабушка, которая решила добиться оздоровления внука через иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды.
— И вот с того времени у нас два основных спорта: конный и плавание. Мы нашли в жизни свою белую линию и стараемся двигаться вдоль неё — это спорт Матвея. Вся реабилитация у нас идёт через спорт: мы не ездим в санатории, не ходим в реабилитационные центры. Как я говорю: чужие места не занимаем. И считаем, что спорт даёт всё, — рассказывает Елена Тур.
Параллельно с этим мальчик занимается ещё и баскетболом. Правда, сначала бабушка называла это просто игрой в мяч: Матвею было трудно даже поймать его, не говоря о том, чтобы закинуть его в кольцо. Но сейчас, улыбается пожилая женщина, занятия уже стали похожи на баскетбол: ребёнку удаётся закидывать мяч в корзину. Тренер по адаптивному баскетболу Мария Толстова уже три года занимается с Матвеем в МБУ «Спортивный город» и Центре адаптивной физической культуры и спорта. Девушка с удивлением замечает, что за пару месяцев самоизоляции, пока Матвей жил с бабушкой у родителей в деревне, он очень сильно изменился.
— За два месяца он научился ловить баскетбольный мяч и теннисный. Для обычного человека это ничего не стоит, а мы понимаем, что это большая работа. В первую очередь, работа большая и его самого, — рассказывает тренер.
— Знаете, я никогда не вмешиваюсь в работу тренера. Матвей воспитывается точно так же: тренер — царь и бог. Как я говорю: «Тебе тренер сказал с моста прыгать — прыгай. Выживешь, спросишь: "Зачем?"» Если тренер сказал: «Едем на соревнования» — мы едем на соревнования… Это, конечно, потрясающе, когда он занимает какие-то призовые места, но для нас это всё равно вторично, потому что он преодолевает себя каждый раз. Как вот он плавает, извините, я вроде неплохо плаваю, но на 2,6 в глубину, как он ныряет, я не могу. Просто вот так разворачивается и уходит на 2,6 под воду. И достаёт предметы со дна, — добавляет бабушка.
В квартире, где живёт Матвей, коридор завешен грамотами за первые, вторые и третьи места в соревнованиях по плаванию. В зале — шведская стенка и разные приспособления для тренировок. В детской комнате — призовые кубки и гроздь чемпионских медалей за победы в различных спортивных состязаниях. Матвей даже самостоятельно спускался на горных лыжах: он первый, кто научился это делать без специального приспособления — вертикализатора. Начинал учиться на склоне «Виража» на Горской, а после встал на лыжи в Шерегеше. Правда, в этом году не получилось выбраться на горнолыжную трассу.
— Мне нравится конный спорт, потому что там есть лошади и упражнения разные… Если у тебя лошадь побежала, а тренер попросил её остановить, тебе надо иметь хороший навык, чтобы остановить её… И даже если ты падаешь, то колобком надо сворачиваться, тогда не расшибёшься, — объясняет Матвей в ответ на вопрос, какой вид спорта ему больше всего нравится и какой из них самый трудный.
Помимо спортивных занятий и специализированной школы мальчик получает ещё дистанционное образование, занимается с репетитором по английскому и рисует.
— В быту он полностью себя обслуживает сам. Ещё и мне хорошо помогает. Мы перебили кучу посуды, пока Матвей научился мыть ее, поэтому она у нас совершенно разношёрстная, но нас это не волнует… Ребёнок всё может делать. Вот в деревне сейчас: отсев таскать — значит, будем отсев таскать, шифер надо — шифер потащим, дрова — дрова будем складывать. Хороший такой сильненький помощник, который ещё всех ухайдокает: физическая подготовка у него очень хорошая, — рассказывает бабушка.
И тут же с гордостью вспоминает, как однажды он самостоятельно приготовил и принёс ей чай. А совсем недавно Матвей отказался кататься на специальном трёхколесном велосипеде — стало неинтересно — и упорно начал осваивать езду на двухколёсном.
На прощание Матвей рассказал, что хочет стать полицейским. Бабушка уточняет — одно время он думал стать врачом, но потом решил, что с тяжёлыми носилками ему не справиться.
— Я хочу город защищать. Чтобы никто не хулиганил, и чтобы порядок был на первом месте, — серьёзно пояснил Матвей и по-мужски пожал корреспонденту НГС руку.
В марте мы рассказали историю ещё одного Матвея, 10-летнего мальчика, которому девять лет назад поставили такой же диагноз. Этот Матвей мечтает научиться самостоятельно ходить, пишет стихи и хочет завести собаку.