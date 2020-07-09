Победы Матвея. В детстве он не мог ходить, а сегодня выигрывает скачки и катается на горных лыжах

Матвею исполнилось 12 лет совсем недавно, ещё даже праздничные шары в виде цифр 1 и 2, висящие в его комнате, не успели сдуться. Мальчик родился с диагнозом «ДЦП»: его ступни были повёрнуты таким образом, что самостоятельно ребёнок передвигаться не мог. Сейчас Матвей живёт с бабушкой в Новосибирске, в то время как родители живут и работают в Кемеровской области. Мальчик ходит в специализированную школу № 152 и посещает специальные спортивные центры. «В деревне ничего этого нет, только свежий воздух», — объясняет бабушка Елена Тур.



В пять лет Матвею сделали операции на ногах и предупредили родных, что реабилитационный период будет долгим. Врачи говорили, что нужно ждать минимум год, чтобы мальчик хоть как-то стал передвигаться самостоятельно. Но уже через полгода, рассказывает бабушка, Матвей отбросил специальные ходунки и пошёл сам. А ещё через пару лет он всерьёз занялся плаванием и конным спортом. Лошадьми в тот период увлекалась его бабушка, которая решила добиться оздоровления внука через иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды.

