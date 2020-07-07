Легендарный «Ленд Крузер — сотка»: топ-5 самых дорогих вариантов на продаже. За что такие деньги?

«Крузак» есть «крузак» в любом поколении — солидный, практичный, надежный, даже если автомобилю уже 15–20 лет. По-прежнему высоко ценятся легендарные Toyota Land Cruiser 100-й серии, цены на них иногда даже могут превышать стоимость более новой «двухсотки». Подробнее о самых дорогих «сотках» на вторичном рынке Новосибирска — в обзоре НГС.
Toyota Land Cruiser 100, 2007 год
Один из последних экземпляров перед выходом новой «двухсотки», этот вариант предлагается за 1 870 000 рублей. Пробег у автомобиля — 193 тысячи километров, коробка механическая, двигатель дизельный, 4,2-литровый, 204-сильный. Салон простенький велюровый, но опрятный. В ПТС вписан всего один владелец.
— Один хозяин с момента приобретения в новосибирском салоне. Авто в отличном состоянии. В ДТП не был. Последние два года не эксплуатировался. Всё штатное, без доработок. Ездил только в Новосибирске и по трассе в пределах 100 км от города, — пишет продавец.
Toyota Land Cruiser 105, 2005 год
Еще один дизельный «крузак» на механике, его цена — 2 099 000 рублей, пробег — 160 тысяч километров. В автомобиле сделано множество улучшений, он подготовлен к длительным путешествиям в сложных условиях — установлены лебедка с управлением из салона, силовой бампер, силовые пороги ARB, экспедиционный багажник, радиостанция.
— Кузов весь в родной краске, пробег родной. Рама как новая. В таком состоянии машин в России единицы, и, как правило их не продают, потому что авто с такими характеристиками не купишь ни за какие деньги, — хвалит свой внедорожник нынешний владелец, который в ПТС числится четвертым.
Toyota Land Cruiser 105, 2005 год
Это еще более продвинутый и подготовленный вариант за 2 150 000 рублей с пробегом 275 тысяч километров. Тоже дизель и механика.
— В моём пользовании с 2017 года. Я вложил в техническое состояние и доработки 1,8 миллиона рублей. Мною перебраны все узлы и агрегаты, где мог быть хоть малейший намёк на какую-то проблему. Заменены ступичные, установлены оригинальные новые шрусы, новый оригинальный кардан, оригинальный новый насос ГУР, новый радиатор охлаждения, — рассказывает владелец. В списке доработок: Webasto, диодные лампы, шноркель, защита КПП и РКПП, рулевой демпфер, фаркоп, лебедка с пультом. В ПТС значатся три хозяина.
Toyota Land Cruiser 105, 2004 год
Пробег у машины больше — 300 тысяч километров, а цена выше — 2 200 000 рублей. Опять же дизель, механика, множество доработок: лебедка, лифт-комплект ARB, силовой обвес ARB, защита рулевых тяг, шумоизоляция, колеса 35-го размера, шноркель, сиденья Range Rover.
— Всё покупалось новое в 2017 году. Изменения узаконены в ПТС. Машина без ДТП, в родной краске, полностью обслужена, — пишет владелец, который в ПТС числится четвертым.
Toyota Land Cruiser 105, 2004 год
Самый дорогой вариант в нашей подборке, его стоимость целых 2 850 000 рублей. Пробег всего 87 тысяч километров, три владельца, дизель, механика. Кожаный салон сохранился в отличном состоянии, внешний вид на 5 баллов, без дефектов. Установлены подножки и грязевая резина.
— 105-й в идеальном состоянии. Без пробега по Москве и Санкт-Петербургу, — коротко сообщает продавец.