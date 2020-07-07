Легендарный «Ленд Крузер — сотка»: топ-5 самых дорогих вариантов на продаже. За что такие деньги?

Еще один дизельный «крузак» на механике, его цена — 2 099 000 рублей, пробег — 160 тысяч километров. В автомобиле сделано множество улучшений, он подготовлен к длительным путешествиям в сложных условиях — установлены лебедка с управлением из салона, силовой бампер, силовые пороги ARB, экспедиционный багажник, радиостанция.

— Кузов весь в родной краске, пробег родной. Рама как новая. В таком состоянии машин в России единицы, и, как правило их не продают, потому что авто с такими характеристиками не купишь ни за какие деньги, — хвалит свой внедорожник нынешний владелец, который в ПТС числится четвертым.

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год