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АвтоОбзор

Легендарный «Ленд Крузер — сотка»: топ-5 самых дорогих вариантов на продаже. За что такие деньги?

Изучаем самые интересные и подготовленные варианты Toyota Land Cruiser 100–105 на вторичном рынке

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Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

«Крузак» есть «крузак» в любом поколении — солидный, практичный, надежный, даже если автомобилю уже 15–20 лет. По-прежнему высоко ценятся легендарные Toyota Land Cruiser 100-й серии, цены на них иногда даже могут превышать стоимость более новой «двухсотки». Подробнее о самых дорогих «сотках» на вторичном рынке Новосибирска — в обзоре НГС.

Toyota Land Cruiser 100, 2007 год

Toyota Land Cruiser 100, 2007 год

Toyota Land Cruiser 100, 2007 год

Один из последних экземпляров перед выходом новой «двухсотки», этот вариант предлагается за 1 870 000 рублей. Пробег у автомобиля — 193 тысячи километров, коробка механическая, двигатель дизельный, 4,2-литровый, 204-сильный. Салон простенький велюровый, но опрятный. В ПТС вписан всего один владелец.

— Один хозяин с момента приобретения в новосибирском салоне. Авто в отличном состоянии. В ДТП не был. Последние два года не эксплуатировался. Всё штатное, без доработок. Ездил только в Новосибирске и по трассе в пределах 100 км от города, — пишет продавец.

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Еще один дизельный «крузак» на механике, его цена — 2 099 000 рублей, пробег — 160 тысяч километров. В автомобиле сделано множество улучшений, он подготовлен к длительным путешествиям в сложных условиях — установлены лебедка с управлением из салона, силовой бампер, силовые пороги ARB, экспедиционный багажник, радиостанция.

— Кузов весь в родной краске, пробег родной. Рама как новая. В таком состоянии машин в России единицы, и, как правило их не продают, потому что авто с такими характеристиками не купишь ни за какие деньги, — хвалит свой внедорожник нынешний владелец, который в ПТС числится четвертым.

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Toyota Land Cruiser 105, 2005 год

Это еще более продвинутый и подготовленный вариант за 2 150 000 рублей с пробегом 275 тысяч километров. Тоже дизель и механика.

— В моём пользовании с 2017 года. Я вложил в техническое состояние и доработки 1,8 миллиона рублей. Мною перебраны все узлы и агрегаты, где мог быть хоть малейший намёк на какую-то проблему. Заменены ступичные, установлены оригинальные новые шрусы, новый оригинальный кардан, оригинальный новый насос ГУР, новый радиатор охлаждения, — рассказывает владелец. В списке доработок: Webasto, диодные лампы, шноркель, защита КПП и РКПП, рулевой демпфер, фаркоп, лебедка с пультом. В ПТС значатся три хозяина.

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Пробег у машины больше — 300 тысяч километров, а цена выше — 2 200 000 рублей. Опять же дизель, механика, множество доработок: лебедка, лифт-комплект ARB, силовой обвес ARB, защита рулевых тяг, шумоизоляция, колеса 35-го размера, шноркель, сиденья Range Rover.

— Всё покупалось новое в 2017 году. Изменения узаконены в ПТС. Машина без ДТП, в родной краске, полностью обслужена, — пишет владелец, который в ПТС числится четвертым.

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Toyota Land Cruiser 105, 2004 год

Самый дорогой вариант в нашей подборке, его стоимость целых 2 850 000 рублей. Пробег всего 87 тысяч километров, три владельца, дизель, механика. Кожаный салон сохранился в отличном состоянии, внешний вид на 5 баллов, без дефектов. Установлены подножки и грязевая резина.

— 105-й в идеальном состоянии. Без пробега по Москве и Санкт-Петербургу, — коротко сообщает продавец.

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Toyota Land Cruiserавто с пробегом
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