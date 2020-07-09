Репортаж. Почему на четырех участках в Новосибирске проголосовали против поправок к Конституции (ищем ответ)

1 июля Новосибирск (как и почти вся страна) поддержал поправки к Конституции РФ. За проголосовали 62,33%, против — 36,94% избирателей. И только несколько избирательных участков показали рекордное количество голосов «против». Мы побывали на некоторых из них — в Академгородке и на левом берегу, посмотрели, как живут протестные районы и что местные жители думают о голосовании.
Общежития НГУ и дома на Коптюга
Два участка с высокими процентами голосов «против» расположились в Академгородке: УИК № 1951 (против были 54,72%) и УИК № 1953 (против 69,2%).
Чтобы добраться до Академгородка из центра Новосибирска, нужно потратить около двух часов, если повезет, полтора. Возможно, уже на этом этапе у студентов зарождаются оппозиционные мысли. К первому участку относятся дома на улицах Ляпунова, Терешковой, Ильича, Пирогова и на проспекте Академика Коптюга. Кусочек домов около новосибирского университета заселяют в основном учёные и студенты.
Элитные многоэтажки на Коптюга появились в 2005 году. По задумке большая часть квартир в домах предназначалась для научных сотрудников СО РАН, но какая-то доля жилья всё равно поступила в открытую продажу. В прошлом году там продавали самую дорогую квартиру в городе — владелец просил за неё 135 миллионов рублей.
Красные высотки выделяются среди академовского пейзажа — высокие и современные, они отличаются от уютных пятиэтажек. В будний день у домов совсем немного людей: в основном это дети или мамы с колясками. На парковках — дорогие машины, по периметру стоят контейнеры для раздельного сбора отходов.
— Мне кажется, что в Академгородке в целом выше уровень грамотности, и люди знают, что Конституция так не меняется, и если ходить на такие выборы, то голосовать против, — рассуждает мама в декрете Надежда.
Дворы на Терешковой, Ильича и Пирогова пустуют — большинство жителей, видимо, на работе. За исключением двух общежитий на Ляпунова — там живут магистры и аспиранты НГУ. Два темно-синих здания ярко блестят на солнце, новые и как будто пластиковые, они построены в 2012 году.
На лавках около общежитий сидят студенты: кто-то компанией собирается пойти на пляж, некоторые говорят об учебе.
— Думаю, тут много голосов «против», потому что много молодежи. Из моих знакомых вообще никто не голосовал за. Не знаю, кто все эти люди. Я родилась в 1996 году, тогда был Ельцин, а потом пришел Владимир Путин. Мне бы хотелось увидеть кого-то ещё. А к 2036 году, я даже не знаю, доживу ли. Я из Омска, думала, что 1 июля буду там, но оказалась в Новосибирске и не смогла голосовать, а так пошла бы против, — рассуждает студентка Гуманитарного института НГУ Татьяна.
Ещё один участок с высоким процентом голосов «против» находится в общежитии № 10 НГУ. В этом году из-за эпидемиологической обстановки его перенесли в 4-е общежитие. Сюда ходили голосовать в основном те, кто приписан к студенческим общежитиям на Пирогова.
В жаркий июльский день у общежитий немноголюдно: те, кто ещё не уехал домой, сидят по комнатам — из открытых окон доносится музыка.
— Я ходил на голосование и проголосовал против поправок. У меня отношение к этому специфическое, я знал, какой будет итог, потому что проводил до этого анкетирование общественного мнения, — объясняет студент 4-го курса НГУ. — Большинство людей уже тогда, в апреле-мае, говорили, что будут голосовать за поправки. Поэтому я понимал, что демократическая система выборов — это полный абсурд и шлак. Большинство всегда глупее. Система так называемой демократии — это полный бред, потому что голос бабушки, которой промывают мозги, не должен стоить столько же, сколько голос ученого-экономиста. В общем-то я не выступаю против несменяемости власти. Конечно, надоело немного, но, тем не менее, я вполне за авторитарную, тоталитарную систему, это ничем не хуже демократий в кавычках, которые существуют в мире. Если Россия идет по такому пути развития, то у меня другой вопрос: почему об этом нельзя было объявить? Тогда, если было бы много недовольных, не получилось бы это сделать. Немного кажется, что некрасиво поступили с гражданами, протаскивая это под поправками. Поэтому я проголосовал против, просто зная, что будет высокий процент «за». А такой высокий процент против на этом участке связан с тем, что вокруг много студентов, которые читают, анализируют, думают. Несколько моих знакомых тоже голосовали против, просто чтобы в стране их голосом создалась видимость оппозиции.
В конце улицы Пирогова стоят два высоких общежития, «восьмерки» — одна из них почти полностью отдана факультету естественных наук и медфаку, над входной дверью нарисована бабочка, химическая формула и посох Асклепия.
— Здесь возрастная категория... протестная, что ли. В основном старшее поколение голосует за, я так понял. Ну и студенты вузов учатся, они политически грамотнее. Больше осведомлены о ситуации в стране. Я голосовал против. Во-первых, обнуление сроков — это самое неприятное, во-вторых, с принятием Конституции полностью игнорируется международное право: конвенции ООН, права человека. Ну и всякая мракобесие, упоминание бога, «брак — это союз мужчины и женщины». На самом деле я очень нейтрально к этому отношусь, мне всё равно, но когда эту тему пропихивают, мне неприятно становится, и волей-неволей ты против становишься, — рассказывает Артём, студент 2-го курса направления «Биология».
При подготовке репортажа все политологи, к которым мы обратились за мнением — почему на некоторых избирательных участках был зафиксирован большой процент голосов против поправок, отказались разговаривать на эту тему. Поэтому мы решили спросить у местных депутатов — почему, по их мнению, участки показали такие интересные результаты.
По мнению независимого депутата горсовета Натальи Пинус, такой результат на участках в Академгородке говорит о свободомыслии его жителей:
— В Академгородке у людей присутствует свободомыслие, причем в смелой форме. Ещё со времен основания Академгородка это свободомыслие являлось частью нашей культуры. Я очень хорошо помню истории о том, как Лаврентьев отстаивал движение в клубе «Под интегралом». Он говорил, что для того, чтобы заниматься наукой, нужно уметь свободно думать. И невозможно не думать свободно в одной сфере и думать свободно в другой. Это часть самобытной культуры Академгородка, такое свободное смелое мышление, — рассуждает Наталья Пинус.
Микрорайон Горский
Ещё один участок с высоким процентом голосов «против» — Горский микрорайон. Там с поправками не согласны 50,4% жильцов. Во дворах бело-синих многоэтажек шумно и людно: на площадках резвятся дети, а взрослые мужчины выгуливают маленьких собак.
— Здесь живут логичные люди, поэтому они проголосовали против. В поправках нет логики. Они хотят царя, тогда мы должны петь гимн «Боже, Царя храни!», а такой поправки нет, — говорит один из прохожих Андрей.
У подъезда стоит мужчина лет тридцати — на нем чистая серая майка и шорты, в руках смартфон. Если подойти ближе, становится заметно, что он слегка шатается, а за спиной у него стоят три бутылки «Жигулёвского»:
— Вы хотите, чтобы я сказал, что я против поправок? Так я против. Я против поправок, девушка, — сообщает мужчина.
Первые этажи жилмассива занимают магазины и аптеки — жители снуют туда-сюда с полными пакетами.
— Мне 83 года, но я хожу голосовать всё время. Как не пойти проголосовать? Все мы, конечно, говорим: «Ой, да за нас уже всё сделали». Доченька, миленькая, ну это правда. За нас уже всё сделали. Но мы идем и голосуем, и когда Киркоров пел 20 лет назад: «А пошло оно всё на ****», — он не сказал слово, только одну букву — «...а лишь бы не было войны». Вот и всё. Мы с советского времени воспитаны за патриотизм, тогда была какая-то идеология, сейчас этого ничего нет. Но мы воспитаны тем временем и сейчас этого придерживаемся. Я всё время голосовала за коммунистов, сейчас они себя дискредитировали. И вот когда чуть что услышала, я тоже пошла за Путина.
— То есть за поправки?
— За поправки обязательно. Тем более, когда такое случилось на Украине, мы теперь голосуем, лишь бы не было у нас, как на Украине. Поэтому надо идти и голосовать за все эти поправки, кто там за нас их сделал или не сделал. Мало ли что я хочу, по-моему не будет, — говорит 83-летняя жительница Горского.
Рядом с детьми на площадках сидят другие пенсионерки, они живо болтают:
— Я проголосовала за. За своих детей, за будущее. Я уже пережила 90-е, тогда я была молодая, растила детей. Знаю, что это, и больше не хочу. Я не поленилась, изучила все поправки, потратила два дня. Меня всё устраивает, пусть мы будем суверенны, про суды тоже. Про обнуление — ну и пускай. Думаю, у нас много «против», потому что много молодых живет, у них энергия, гормоны, желание что-то изменить. Но ломать — не строить. Моя знакомая тоже против, а я ей говорю: начинай с малого. Найди единомышленников, создайте партию, выиграйте местные выборы. И разве президент влияет на то, что вы идёте и бросаете мусор? Хоть кого посади, он же не будет за тобой убирать, — объясняет Людмила, учитель музыки на пенсии.
По мнению депутата горсовета от партии КПРФ Александра Бурмистрова, результаты выборов на участках левого берега действительно объясняются возрастом избирателей:
— Жители молодые, среднего возраста, настроены более критически к этим поправкам к Конституции. Там, где общежитие, понятно, что молодежь, там, где новостройки — тоже молодежь. Те члены комиссии, с которыми я общался, тоже говорили, что видно невооруженным глазом: если приходит избиратель молодой или среднего возраста, то очень большая протестная явка. Те, кто постарше, у них более консервативные взгляды, и они голосуют за. Это видно и по опросам, которые мы проводили, и по частным мнениям комиссии. Есть определенный водораздел в обществе, он поколенческий, — считает Александр Бурмистров.
Общежития НГТУ
Левый берег — шумный и пыльный. Рядом со студгородком технического университета торговый центр и мелкие магазинчики. Внутри хоккейная коробка — около неё сидят группками студенты.
— Молодежь, скорее всего, против дальнейшего продления сроков. Молодежь более оппозиционная по отношению к нынешней власти. Я проголосовал против. Мне не нравится обнуление сроков, и то, что Путин сможет до 2036 находится у власти, мне кажется, это как-то не очень, — говорит Максим, студент направления «Конфликтология».
Некоторые студенты сегодня празднуют выпускной — по двору общежития проходят парни и девушки с корочками и пивом в руках.
— За всех не скажу, но лично мне не нравится, что президент сам назначает до 30 членов Совета Федерации, 7 из них пожизненно, если не ошибаюсь, и сам он после срока становится сенатором. Обнуление — меньшая из проблем. Остальные правки, в большинстве своем, дублируют федеральные законы, поэтому не вижу в них смысла, — говорит студент факультета прикладной математики и информатики.
Как рассказывает первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, высокий протестный результат на участках — повод для анализа ситуации в микрорайоне:
— Путин Владимир Владимирович сказал: есть ряд вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Думаю, люди таким образом и показали, что такие вопросы существуют. Может быть, людей в этом районе не устраивает работа сфер ЖКХ, может, если учитывать, что студенты приходили, они не согласны с размером стипендии или организацией обучения. Это предлог проанализировать ситуацию и выйти на решения, которые могли повлиять на мнение людей в оценке государственной власти, — считает Андрей Панфёров.
А вы как считаете? Давайте обсудим в комментариях.
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