Репортаж. Почему на четырех участках в Новосибирске проголосовали против поправок к Конституции (ищем ответ)

У подъезда стоит мужчина лет тридцати — на нем чистая серая майка и шорты, в руках смартфон. Если подойти ближе, становится заметно, что он слегка шатается, а за спиной у него стоят три бутылки «Жигулёвского»:

— Вы хотите, чтобы я сказал, что я против поправок? Так я против. Я против поправок, девушка, — сообщает мужчина.

Первые этажи жилмассива занимают магазины и аптеки — жители снуют туда-сюда с полными пакетами.

— Мне 83 года, но я хожу голосовать всё время. Как не пойти проголосовать? Все мы, конечно, говорим: «Ой, да за нас уже всё сделали». Доченька, миленькая, ну это правда. За нас уже всё сделали. Но мы идем и голосуем, и когда Киркоров пел 20 лет назад: «А пошло оно всё на ****», — он не сказал слово, только одну букву — «...а лишь бы не было войны». Вот и всё. Мы с советского времени воспитаны за патриотизм, тогда была какая-то идеология, сейчас этого ничего нет. Но мы воспитаны тем временем и сейчас этого придерживаемся. Я всё время голосовала за коммунистов, сейчас они себя дискредитировали. И вот когда чуть что услышала, я тоже пошла за Путина.

— То есть за поправки?

— За поправки обязательно. Тем более, когда такое случилось на Украине, мы теперь голосуем, лишь бы не было у нас, как на Украине. Поэтому надо идти и голосовать за все эти поправки, кто там за нас их сделал или не сделал. Мало ли что я хочу, по-моему не будет, — говорит 83-летняя жительница Горского.

Рядом с детьми на площадках сидят другие пенсионерки, они живо болтают:

— Я проголосовала за. За своих детей, за будущее. Я уже пережила 90-е, тогда я была молодая, растила детей. Знаю, что это, и больше не хочу. Я не поленилась, изучила все поправки, потратила два дня. Меня всё устраивает, пусть мы будем суверенны, про суды тоже. Про обнуление — ну и пускай. Думаю, у нас много «против», потому что много молодых живет, у них энергия, гормоны, желание что-то изменить. Но ломать — не строить. Моя знакомая тоже против, а я ей говорю: начинай с малого. Найди единомышленников, создайте партию, выиграйте местные выборы. И разве президент влияет на то, что вы идёте и бросаете мусор? Хоть кого посади, он же не будет за тобой убирать, — объясняет Людмила, учитель музыки на пенсии.