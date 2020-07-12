История сибиряка, победившего коронавирус. Он похудел на 16 килограммов за три недели

Новосибирск продолжает ставить рекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки заразился 121 человек, умерли пятеро. Вылечившихся тоже много — больше пяти тысяч за всё время пандемии в регионе. Но и им не позавидуешь. Им пришлось через многое пройти прежде, чем получить отрицательный тест на ковид. Такая история и у Дмитрия Каменева. Новосибирцу 37 лет, он работает курьером в МФЦ. В конце мая Дмитрий заболел ковидом, который привёл к двухсторонней пневмонии средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — рассказываем его историю выздоровления. Далее от первого лица.
«Врач посоветовал приврать, чтобы забрали в больницу»
Первые два дня ломило тело вдоль позвоночника. Как раз была резкая смена погоды, я думал, что из-за этого. На третий день поднялась температура до 38,6, а, кстати, обоняние никуда не пропало во время болезни, хотя многие говорят об этом симптоме. Кашля тоже не было. Я вызвал терапевта, она послушала легкие и прописала азитромицин, интерферон и парацетамол.
К вечеру температура стала 40,4 и ничем не сбивалась. Делали обтирания и компресс, но это плохо помогало, сбивалось до 39,6 и всё. Вызвал скорую, но она так и не приехала, мол, вызовов много, но один раз они сами перезвонили — узнать, как дела. На следующий день пришёл другой терапевт, он не стал ставить укол, послушал и сказал, что надо ложиться в больницу, но скорая заберёт только в течение трех дней. У меня температура опять 40,4, весь суточный парацетамол я выпил за пять часов, ничего не помогало.
Я начал названивать в скорую, там опять та же песня, ждите, я говорю — мне хотя бы сбить температуру, на что мне ответили, что просто сбивать скорая не ездит.
«Мне пришлось идти в ванну и поливать себя тёплой водой, только тогда я смог сбить до 38,4»
И, о чудо, в час ночи приехала скорая, врач меня послушал и сказал ехать в первую инфекционную больницу, но взять с собой деньги на обратную дорогу, так как могут отправить назад. По дороге он посоветовал приврать немного, чтобы взяли наверняка.
«Никогда не колбасило»
Приняли меня быстро, никаких очередей не было. Тут же поставили капельницу с антибиотиком и началось... Меня никогда так не колбасило. Трясло, были небольшие судороги, температуру сбивали периодически уколами, капельницы ставили два раза в день, уколы в живот, ягодицу, таблетки два раза в день. Было плохо, но ещё хуже стало, когда на третий день появился кашель, и я стал задыхаться при ходьбе. До туалета не мог дойти, чуть сознание не терял. В маске вообще не реально дышать было. Было дикое обезвоживание, две недели подряд был понос. Отпаивали меня регидроном.
Когда сатурация (насыщение крови кислородом, норма 95 и выше. — Прим. ред.) упала до 89, я себя мысленно похоронил, психологически настроился умирать, ещё и врач сказал — всё зависит только от вас. Четверо суток я был подключен к кислороду. При этом нужно было каждые два часа по десять минут дуть в трубочку, раздувать лёгкие, и не важно, хочешь ты спать или нет — берешь и дуешь. Кстати, никто об этом не пишет, а это очень важное упражнение при пневмонии, его нужно делать, даже если вы дома лечитесь. Прошёл месяц, а я до сих пор делаю это упражнение.
Мокрота была зелёная с кровью, потом стала прозрачной, а к концу второй недели лечения исчезла. На самый первый рентген меня везли на коляске, я идти не мог, закашливался, и сил вообще не было, хотя рентген-кабинет в соседнем корпусе. Прошёл я четыре курса разных антибиотиков, один раз мне кололи дексаметазон, по-моему, так называется. Я постоянно спрашивал врача про авифовир, о котором раструбили по новостям, но он до сих пор не поступил, хотя обещали 11 июня во все больницы.
Через три недели таких мучений меня выписали. За все время болезни я потерял 16 килограммов, и у меня был положительный мазок и 38-й цикл, что значит, что я эпидемиологически не опасен. Может кто не знает, но у вируса есть циклы — это период его жизни, так, по 31-й цикл вы заразны для окружающих, а после, с 32-го по 40-й, вирус мёртв, но его тела ещё в вас и медленно выводятся из организма, поэтому тест его определяет, при этом для окружающих вы не заразны. Результат повторного теста на коронавирус я ждал дома. Получил его шестого июля — отрицательный. И у всей моей семьи мазки отрицательные.
Что было после выздоровления (на лечении ковида ничего не закончилось)
Да, в таком тяжелом состоянии, как было у меня, мало людей я видел, в основном у многих легко протекает заболевание. В нашем отделении много пожилых было, но я не видел, чтобы кого-то срочно откачивали. Ещё были парни из военного института, говорят, после репетиции Дня победы в центре заразились ковидом. Я с двумя лежал, но у них в лёгкой форме всё проходило, они мне сами это рассказали.
Сейчас у меня развился плеврит. Это осложнение после пневмонии. Терапевт прописал лечение, сейчас я дышу через компрессор, принимаю лазолван и беродуал. Пока я на больничном. Состояние более менее, но проблема в том, что у нас в городе сложно попасть к фтизиатру. Сейчас я записан на прием на 15 июля, там должны прописать лечение.
Я очень хочу поблагодарить медиков ГКИБ № 1 и пожелать им самого главного сейчас, да и вообще всегда — здоровья. Сперва я лежал в четвертом отделении, для тяжелых пациентов, а перед выпиской был уже в первом — для тех, кто близок к выздоровлению. И в обоих отделениях работают очень человечные люди, которые хорошо выполняют свою работу, никого из пациентов не пропустят и всем уделят внимание. В том состоянии, в котором я находился, это было крайне важно.
А что рассказывают другие новосибирцы, переболевшие ковидом?
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье в специальной рубрике. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?
Сибирячка Настя Орлова заболела, осталась без теста, но с ковидным лечением и была вынуждена бороться за себя сама. Насколько сложно дождаться врачей, как пришлось тайком сдавать анализы, сколько денег ушло на лечение от коронавируса и почему сибирячку с пневмонией не увезли в больницу, она рассказала в своей авторской колонке.
Преподаватель из Новосибирска Максим Зенков провел в больнице 17 дней, и он считает, что ему повезло. Как его лечили и вылечили — он рассказал тут.
До этого мы публиковали историю водителя скорой помощи. Он признался, как лечился от коронавируса — сначала он долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот, чем всё закончилось.
Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.
Также мы поговорили с сибиряками, которые лечатся от подтвержденного ковида дома. Они рассказали, какое лечение им прописали врачи (и помогают ли эти таблетки).