История сибиряка, победившего коронавирус. Он похудел на 16 килограммов за три недели

«Врач посоветовал приврать, чтобы забрали в больницу»

Первые два дня ломило тело вдоль позвоночника. Как раз была резкая смена погоды, я думал, что из-за этого. На третий день поднялась температура до 38,6, а, кстати, обоняние никуда не пропало во время болезни, хотя многие говорят об этом симптоме. Кашля тоже не было. Я вызвал терапевта, она послушала легкие и прописала азитромицин, интерферон и парацетамол.

К вечеру температура стала 40,4 и ничем не сбивалась. Делали обтирания и компресс, но это плохо помогало, сбивалось до 39,6 и всё. Вызвал скорую, но она так и не приехала, мол, вызовов много, но один раз они сами перезвонили — узнать, как дела. На следующий день пришёл другой терапевт, он не стал ставить укол, послушал и сказал, что надо ложиться в больницу, но скорая заберёт только в течение трех дней. У меня температура опять 40,4, весь суточный парацетамол я выпил за пять часов, ничего не помогало.

Я начал названивать в скорую, там опять та же песня, ждите, я говорю — мне хотя бы сбить температуру, на что мне ответили, что просто сбивать скорая не ездит.