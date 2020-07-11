«После 23:00 сюда весь город едет»: как пивнушки стали эпицентром ночной жизни. Репортаж

Официально продажа алкоголя после 22:00 запрещена. Но в каждом районе Новосибирска есть пивнушки, где выпивку можно купить в любое время — чтобы обойти закон, предприниматели продают пиво на розлив в открытой таре. Минпромторг планирует ограничить работу таких заведений с помощью нового областного закона. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина провела ночь возле скандальной рюмочной на Красном проспекте и пришла к выводу, что новый закон не спасёт горожан от шума — тем более хозяева пивнушек уже нашли новые лазейки. Подробности — в нашем репортаже.
Продажу любого алкоголя в розницу с 22 до 9 часов запретили в Новосибирской области ещё в 2011 году. Но при желании выпивку по-прежнему можно купить в любое время — разливухи, как их называют в народе, можно найти повсюду. Предприниматели используют лазейку в законе — они переоформили магазины в заведения общепита или бары и продают пиво в открытой таре. Закручивают пробки на бутылках сами покупатели — небольшие коробочки с ними стоят прямо возле касс. Правда, ситуация с пандемией затормозила работу некоторых круглосуточных магазинов.
— Мы теперь после десяти не продаём, из-за коронавируса, — говорит продавец одного из ночных пивных магазинов в центре Новосибирска. — Мы были оформлены как бар, но чтобы нам разрешили работать — переоформились в магазин. А по закону в магазинах ночью торговать алкоголем нельзя. Но хотя бы работаем. Да, покупателей теряем, зарплаты совсем не такие, как раньше.
Но некоторые пивнушки торговлю на ночь не приостанавливали. Как, например, заведение под названием «Рюмочная» в доме № 71 на Красном проспекте.
«Люди напиваются и начинают драться»
Жительница соседнего дома Юлия показывает папку с подписями жителей, которые просят запретить ночную торговлю — люди говорят, что устали и хотят поспать спокойно хотя бы одну ночь.
— Ситуация днём выглядит прилично, — объясняет Юлия. — А вот после одиннадцати вечера хотя бы эта забегаловка должна быть закрыта. Вон парковки закрыли в центре — молодцы. Полиция за этим следит. А они теперь все сюда приезжают.
Люди утверждают, что ночью тут часто выстраивается огромная очередь, покупатели не отходят далеко, а пьют прямо возле магазина. Как следствие — крики, пьяные разборки, мусор.
— Люди напиваются и начинают драться, — рассказывает жительница соседнего дома Ирина. — Уже были летальные случаи, убийства. Выпивают до пяти утра, устраивают дискотеки на крышах машин, включают музыку.
— На 9 Мая очередь была, с улицы, — подключается к разговору пенсионерка, также живущая неподалёку. — Я вызвала полицию. Так сразу девочка вышла, магазин закрыла. Полиция приехала — всё нормально. Полиция уезжает — они опять открываются.
— Я понимаю, что молодёжи негде выпивать-закусывать, — продолжает Юлия. — Понятно, что по ресторанам ходить — ещё не заработали. Но компромисс какой-то нужен, десять-одиннадцать часов — и всё. А они не хотят никакого компромисса, у них после одиннадцати всё начинается, сюда весь город едет.
Сама рюмочная занимает небольшое помещение. Внутри — прилавок, краны с пивными наклейками, небольшой холодильник для бутылочного пива и прилавок под сушёную рыбу, чипсы да кириешки. Днём в магазине работает эмоциональный пожилой мужчина — Валентин Максимович.
— У нас вся страна не хочет жить хорошо, — объясняет Валентин Максимович нелюбовь местных жителей к рюмочной. — Они хотят с талонами пойти мыло взять, пиво взять, с утра встать в очередь. Я сам человек пожилой и проходил это уже.
Драки, которые иногда происходят возле здания, мужчина объясняет русским могучим менталитетом.
— Я вот за хлебом пошёл за Центральный рынок. Один человек прошёл, бабушку обходит пожилую. И сразу — драка. Из-за того, что он лезет без очереди. У нас люди такие. Мы покурили, бросили окурок. Мы дома почистили картошку, вместо того, чтобы кожуру бросить в ведро, мы смыли. У нас такой менталитет. Еду на машине, едет впереди «мерс», открывается дверь. Раз — бутылку выкинул, мне по стеклу ударил и поехал дальше. У нас женщины живут, ползунки выходят и бросают на улицу. Ну давайте детей тогда рожать не будем, магазины закроем, всё закроем.
Мужчина вновь вспоминает про продуктовые талоны и обстоятельно рассказывает, как это было плохо и что некоторые люди хотят это всё вернуть.
«Здесь затариваются все алкаши города»
Полночь. По Красному проспекту, недалеко от рюмочной, на страшной скорости проносятся машины, гуляют компании, слышны песни, крики — город живёт. Каждую минуту в магазин заходят-выходят минимум пять человек. Две блондинки за прилавком еле успевают обслуживать покупателей. Курить выходят по очереди.
— Магазин после десяти не работает, фотографировать нельзя, — сразу замечает девушка, видя у меня в руках фотоаппарат. — Уберите, мы официально не работаем. И вообще без масок не обслуживаем, это незаконно.
— А пиво после десяти продавать — законно?
«Штраф за маски платим лично мы, это триста тысяч. А пиво — это уже проблемы хозяев, не наши»
Продавец ночного магазина, где продают алкоголь
Представляюсь и рассказываю о цели своего визита. Девушки сначала наотрез отказываются говорить, но потом их прорывает. Говорят, что в этом магазине работают всего полгода — и всё это время не видят покоя от нескольких активных жителей ближайших домов.
— Претензии у них в основном из-за того, что когда машины приезжают, то громко музыка орёт. Сделал пластиковые окна и спи спокойно. Одна женщина рассказала — эти люди требовали, чтобы она подписала бумагу, что против нашего магазина, она отказалась. Так они прям внаглую ворвались к ней домой недавно, выгонять пришлось.
Девушки рассказывают, что одна из активисток живёт сверху — и несколько раз она якобы пыталась вылить на них кипяток, когда они просто выходили из магазина.
— Но мне создаёт дискомфорт, конечно, что надо смотреть, просить покупателей уходить, чтобы они не стояли рядом с магазином, уходили хотя бы на аллею, на лавочки, — продолжает продавец.
«Саня, прекрати!»
К слову, возле магазина действительно нет никакой толкучки. Люди просто заходят за пивом и сразу же уходят — либо на аллею, либо заворачивают в ближайший двор, либо идут домой.
Троица девчат в коротких облегающих платьях рассказывает, что просто собрались посидеть дома, давно не виделись. Купить выпивку заранее даже не подумали — потому что знали, что на Красном пиво можно купить в любое время.
— Я не знаю, изменится или нет что-то, если пивнуху эту закроют, — рассуждает одна из них. — Я сюда редко хожу. Но тише, мне кажется, не станет. Тут же вся молодёжь тусит, и тусит не только из-за пивнухи.
Через дорогу слышны мужские вопли на тему «пацан или не пацан», «уважает не уважает». Буквально пару секунд два источника этого рёва уже держат друг друга за грудки, один заваливается на другого, пинает ногами. Всё это сопровождается женскими криками: «Саня, прекрати!». Несколько ударов — и Саня уже в обнимку со своим товарищем продолжают прогулку, но тише не становится.
В ближайшем дворе на лавочке сидит компания ребят, которым на вид едва ли есть восемнадцать (хотя на мой вопрос ребята с уверенностью отвечают, что пить им можно). Рассказывают, что собираются здесь часто — просто удобно, живут все неподалёку.
— Да нам на эту пивнушку как бы наплевать, — пожимает плечами парень в джинсовых шортах и малиновой футболке. — Ну, не будут тут продавать, купим в другом месте и придём сюда, ну такси в крайнем случае вызовем — в чём проблема-то?
На аллее заняты все лавочки. Удивительно, но сибирякам удаётся перекричать непрерывный грохот автомобилей. Широкими шагами двое парней вышагивают вдоль аллеи, шумно жестикулируя, в руках — по банке пива, обе завёрнуты в пакеты.
— Да я в этой рыгаловке никогда ничего покупать не буду, — отвечает один из них на мой вопрос. — Я в ближайшем баре нормального пива возьму и спокойно, цивилизованно иду гуляю, пиво закрыто, значит, я ничего не нарушаю.
На весь Красный проспект слышны завывания под гитару как никогда актуального хита «Вечно молодой, вечно пьяный». Возле певца распивает пиво из полторашки компания из десяти человек. На соседней лавочке спит один из их товарищей.
— Дело в людях, — с уверенностью заявляет Андрей, приятель гитариста. — Закроют эту пивнуху — так они найдут другое место. Дело в людях, которые гулять не умеют.
— Да ***** [ничего] не изменится, — доверительно шепчет мне Даша, девушка из этой же компании. — У них такой выхлоп! Здесь затариваются все алкаши города.
Чуть поодаль стоят парень и девушка. Нежно обнимаются и целуются до тех пор, пока девушка не начинает верещать: «Вот и ****** [спи] теперь со своей Яной». Парень в ответ на это бьет её. Одни вскакивают с насиженных мест, другие достают телефоны, кто-то пытается разнять пару. Молодой человек Даши начинает тянуть её в сторону от драки.
— Да погоди! Я же ни разу не видела, как парень бабу ****** [бьёт], интересно же, — ноет Дарья.
Меры не сработают?
В региональном Минпромторге рассказывают, что подобные жалобы на ночные магазины поступают не только от жителей Красного проспекта — аналогичная ситуация происходит на улице Зорге и в ЖК «Акатуйский». В ведомстве для ограничения работы таких магазинов предлагают ввести ряд поправок.
— Законодательство дало право субъектам принимать свой закон и вносить туда изменения, чтобы регламентировать эту проблему, — рассказывает депутат Александр Тарасов. — При Минпромторге создана рабочая группа, куда вошли депутаты Заксобрания, Горсовета. Мы вместе разбираемся с этой проблемой и смотрим, что нужно сделать, чтобы у людей этой проблемы не существовало.
В частности, депутаты предлагают разрешить продавать алкоголь ночью только заведениям общепита с площадью не меньше 50 квадратных метров, с обязательным санузлом и местом для приёма пищи.
Но, по ходу дела, владельцы магазина на Красном проспекте уже заранее готовы к таким нововведениям — продавцы заботливо предупреждают покупателей, что скоро они переезжают в более просторное помещение в этом же доме.
От автора
От Красного проспекта до Центрального парка можно дойти минут за 15. После гула и криков кажется, что в парке стоит леденящая тишина. Хотя людей тут много, как и полицейских. У всех моих знакомых постарше есть несколько зажигательных историй о том, как они в нулевых пили в Центральном парке и пустыми бутылками кидались в прохожих. Но потом за порядком в парке стала следить полиция, и сейчас людей с алкоголем тут не встретить. К слову, за всю ночь на Красном проспекте я не увидела в этом районе ни одного полицейского.
На этой неделе губернатор разрешил работу летних веранд — наши корреспонденты прошлись вечером по барам и поговорили с отдыхающими. Мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей. Загляните в наш репортаж.