«После 23:00 сюда весь город едет»: как пивнушки стали эпицентром ночной жизни. Репортаж

Продажу любого алкоголя в розницу с 22 до 9 часов запретили в Новосибирской области ещё в 2011 году. Но при желании выпивку по-прежнему можно купить в любое время — разливухи, как их называют в народе, можно найти повсюду. Предприниматели используют лазейку в законе — они переоформили магазины в заведения общепита или бары и продают пиво в открытой таре. Закручивают пробки на бутылках сами покупатели — небольшие коробочки с ними стоят прямо возле касс. Правда, ситуация с пандемией затормозила работу некоторых круглосуточных магазинов.

— Мы теперь после десяти не продаём, из-за коронавируса, — говорит продавец одного из ночных пивных магазинов в центре Новосибирска. — Мы были оформлены как бар, но чтобы нам разрешили работать — переоформились в магазин. А по закону в магазинах ночью торговать алкоголем нельзя. Но хотя бы работаем. Да, покупателей теряем, зарплаты совсем не такие, как раньше.

Но некоторые пивнушки торговлю на ночь не приостанавливали. Как, например, заведение под названием «Рюмочная» в доме № 71 на Красном проспекте.