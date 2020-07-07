Эта эффектная сибирячка недавно стала бабушкой — глядя на неё, сложно в это поверить. Мы выяснили, в чём секрет

О том, что она станет бабушкой так рано, Юлия Халкова не думала, но говорит, что это было естественно и ожидаемо. Её старший сын Данил встречается со своей девушкой Алёной уже три года, и рождение внучки не стало неожиданностью — малышка Юна появилась на свет 2 месяца назад. Если вы встретите в парке Юлию с коляской, то вам может показаться, что это молодая мама. Корреспонденту НГС сибирячка рассказала, как ей удается так здорово выглядеть в своем солидном статусе. Юлия говорит, что внуки — это даже круче, чем дети.
Видео: Антон Дигаев
О семье и детях
— У меня сейчас такой возраст, в котором женщины ещё сами мамы, довольно молодые, недавно родившие своих детей во второй или в третий раз. А я — бабушка, и абсолютно не стесняюсь этого. Некоторые мои знакомые говорят: «Ни в коем случае не называйте меня бабушкой, называйте по имени!» А мне нравится, я — баба Юля, по-моему, звучит органично. Это же не показатель возраста, а семейный статус, я придерживаюсь такой позиции, — объясняет сибирячка.
В вопросах воспитания внучки Юлия полностью доверяет детям, говорит, что ей очень повезло с невесткой. Правда, иногда бывают моменты, когда Юле хочется поступить по-своему, например, запеленать малышку на ночь, но она держит себя в руках и уверена в том, что у ребенка должны быть свои родители.
Вся семья дружно живет в одной квартире — Юлия, её младшая дочь Эля, сын Данил, невестка Алёна и малышка Юна. Обязанности разделились, и Юлия с удовольствием принимает на себя часть забот: гуляет, помогает купать, разговаривает с внучкой и проводит с ней время, давая молодым родителям отвлечься и отдохнуть. Родители Алёны живут далеко, поэтому Юлии досталась главная роль, что её несказанно радует.
— Каждый день, когда я беру малышку на руки, у меня ощущение, будто я — мама, но я же понимаю, что это не так. А быть бабушкой — это точно так же, как быть мамой, только еще круче и проще, потому что, когда мне куда-то надо, я ухожу, делаю что хочу, и время, проведенное с внучкой, для меня в радость. Я родила сына в 19 лет на 3-м курсе университета, мне была необходима помощь от моей мамы или от кого-то еще, но, несмотря на ранний возраст, я была готова к материнству, а спустя 7 лет я родила дочь Элю, — рассказывает Юля.
Часто Юлю принимают за маму Юны, особенно в соцсетях, пишут: «Какая красивая мама с двумя дочками». Бывали случаи, когда в путешествиях сына Данила принимали за мужа. Юлия говорит, что спокойно относится к такого рода комплиментам и совсем не ждет их.
О питании и тренировках
Уже 4 года сибирячка практикует веганство — к такой философии молодая бабушка пришла постепенно, возможно, это помогает сохранить стройность и молодость кожи, хотя сама Юля не уверена в этом и склоняется больше к генетике.
— Я вообще люблю кукурузные палочки и ем их тоннами. Никогда не сидела на диетах, никогда ни в чем себя не ограничивала. Я не гурман. Но на данный период жизни я не ем мясо, рыбу, курицу. Это не относится к диете, это моя философия. Я веган, а моя дочь — веган-сыроед, я пока еще не пришла к такому, люблю хлеб, жареную картошку, не могу без этого прожить. Мы едим много фруктов и овощей, — объясняет Юлия и добавляет, что такой позиции придерживается не ради сохранения молодости и не в целях похудения, ей действительно жалко животных. — Хочу, чтобы никто не страдал, и что бы мне ни говорили — ты не ешь, съест кто-то другой, я знаю, что я не ем и не приношу вред окружающей среде.
Юлия живет на две страны — Россию и Америку. По семейным обстоятельствам четыре года назад она вместе с семьей перебралась в Штаты и возобновила свой забытый с 12 лет вид деятельности — художественную гимнастику. Юлия — тренер, сейчас она тренирует свою дочь. Обычно они с Элей живут в Америке с января по июнь, пока длится соревновательный период — тренируются, выступают, ездят по городам. В России сложно пробиться в этом виде спорта, поэтому было принято решение развиваться за рубежом.
Юля рассказывает, что её сын Данил, пожив какое-то время в Штатах, сбежал обратно в Россию. Их с Элей душа тоже больше лежит к родным краям — жить на постоянной основе в Вирджинии им не хочется, однако работать и тренироваться в Америке им очень нравится. В России Юля долго работала преподавателем английского языка в университете.
Тренерство позволяет Юлии сохранять тело в форме:
— Пока мы не перешли на онлайн-режим, я ходила в зал каждый день. Здесь работа тренером не такая, как в России: я активно веду все тренировки, у нас даже нет стульев, чтобы посидеть. Это помогло мне прийти в форму моментально. Ходить в зал, чтобы похудеть, я бы не стала никогда, я немного ленивая, мне хватает работы тренером. Хотя в Америке все ходят в спортзал, встают в четыре утра, чтобы позаниматься перед работой, но это не моя история, хотя, может, надо задуматься об этом.
Про личную жизнь
В Америке Юлия вышла замуж и там же развелась — муж начал проявлять агрессию по отношению к ней, и сибирячке пришлось обратиться в суд.
— Мы с мужем вместе учились в школе и институте, жили каждый своей жизнью. Случайно встретились, и завязались отношения. У него есть и российское, и американское гражданство. И, возможно, имея некую власть над нами с дочкой, случилось то, что случилось. Мы прилетели в Америку легально, но у нас не было ничего — чужая страна. Было страшно безумно, я не знала, что делать. Да, я знала язык, но не знала, как работают их процессы. Центры помощи женщинам, попавшим в сложную ситуацию, есть, но они помогают в момент, когда тебя чуть ли не убивают, и ты звонишь в центр в этот момент. В Америке много женщин, которые сталкиваются с подобным обращением, но боятся сказать вслух об этом. Мне помог суд — мужу запретили подходить ко мне и к дочери, общаться, звонить и даже писать сообщения, — рассказывает Юля. — Однажды он нарушил условие, и его наказали, посадив в тюрьму на несколько дней.
Около года Юлия с дочерью прожили у знакомых, пока не встали на ноги и не переехали в свое жилье. Процесс развода в Америке занял длительное время — по американским законам супругам необходимо год прожить раздельно. Сейчас Юлия с бывшим мужем не пересекается, только в судах.
— Это тема, которая меня волнует. Я знаю, что в России есть активисты, которые пытаются добиться справедливости, но пока безрезультатно. У нас нет закона о домашнем насилии, и считается нормальным, если муж поколотил жену. В Америке такой закон есть, и это здорово. Бывший муж начал злоупотреблять своим положением, но мы страдали недолго, нам быстро помог суд. И сейчас мы с дочкой спокойно продолжаем работать и тренироваться, ничего не боимся и чувствуем себя защищенными, — рассказывает сибирячка.
Юлия пока ни с кем не встречается и говорит, что не хочет этого. Новый период в жизни настолько её захватил, что о цветах и ухаживаниях даже некогда подумать.
— Я не хочу ни замуж, ни ребенка, не ищу отношений. В моей жизни всё так наполнилось, я увлечена внучкой, тренировками дочери, у нас свои спортивные цели, что я не хочу добавлять в свою жизнь еще что-то, мне очень хорошо и комфортно, — заключает женщина.
Другие интересные истории
«Собралась на кладбище»: партнер по бизнесу сделал Инну инвалидом и заставил работать на себя, но она смогла отомстить.
Грезят об ипотеке: семья с 10 детьми живет в доме с плесенью — им приходится спать на кухне и есть по очереди.
Один с тремя детьми. История сильного духом папы из Новосибирска — он потерял жену, но нашел смысл жизни в детях — четырехлетней Маше и двухгодовалых близнецах.