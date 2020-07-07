Эта эффектная сибирячка недавно стала бабушкой — глядя на неё, сложно в это поверить. Мы выяснили, в чём секрет

Часто Юлю принимают за маму Юны, особенно в соцсетях, пишут: «Какая красивая мама с двумя дочками». Бывали случаи, когда в путешествиях сына Данила принимали за мужа. Юлия говорит, что спокойно относится к такого рода комплиментам и совсем не ждет их.



О питании и тренировках

Уже 4 года сибирячка практикует веганство — к такой философии молодая бабушка пришла постепенно, возможно, это помогает сохранить стройность и молодость кожи, хотя сама Юля не уверена в этом и склоняется больше к генетике.

