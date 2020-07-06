Шопинг в масках. Какие торговые центры в Новосибирске уже открыты и что в них можно купить

Оживленно и в соседнем «Версале». Из-за натыканных то там, то здесь «островов» (работают не все), в и без того не особенно широких проходах довольно тесно. Покупателей это не смущает, маски есть примерно на такой же доле посетителей, что в среднем на городской улице. Местами сутолоки добавляют меры предосторожности самих магазинов, внутрь которых пускают только ограниченное количество покупателей. В результате очередь ожидаемо возникает перед дверьми в проходе.