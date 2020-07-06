Шопинг в масках. Какие торговые центры в Новосибирске уже открыты и что в них можно купить

Арендаторы крупных ТРЦ на прошлой неделе обратились к новосибирскому губернатору с просьбой разрешить им работать. Письмо подписали 650 организаций и индивидуальных предпринимателей. Их обращение вполне могли бы поддержать и обычные горожане, которым нужно покупать одежду, обувь и другие товары. Но, похоже, эта проблема уже решена. Обозреватель НГС убедился, что большинство небольших торговых комплексов открыты.
Ситуация с торговыми центрами, мягко говоря, непонятна. Никакого формального разделения на крупные и мелкие ТЦ в постановлении губернатора нет. Однако достаточно проехать по городу, чтобы обнаружить: сегодня неработающие торговые комплексы можно пересчитать по пальцам. Как правило, это крупные объекты — МЕГА, «Аура», «Сан Сити», «Сибирский Молл», «Галерея Новосибирск».
Впрочем, даже в них ситуация постепенно меняется. Так, например, хотя большая часть «Сан Сити» до сих пор закрыта (выше первого этажа работает только магазин детских товаров «Дочки-сыночки»), с 1 июля здесь возобновила работу довольно крупная точка сети MODI. Открыт также проход к зоне банкоматов, что позволило возобновить здесь работу несколькими магазинам поменьше. Правда, эта галерея оказывается тупиком — двери наружу с этой стороны закрыты.
В соседнем ГУМе полно народу в «Планете одежды и обуви», магазин которой занимает здесь полностью второй и третий этажи. Когда этот ТЦ только возобновил работу, на входе стоял охранник, замерявший температуру и требовавший надеть маску. Сейчас это в прошлом, охранники привычно сидят на входе, провожая посетителей равнодушным взглядом. Сами, правда, в масках. Несмотря на внушительные размеры магазина, то там, то здесь в узких проходах возникает столпотворение.
В ТЦ «Фантазия» открыта только часть магазинов, есть даже новые точки с шариками на входе. Если кто-то и не работает, то это явно решение владельцев, поскольку никакой корреляции с направлением деятельности не прослеживается. Так, на первом этаже на закрытом «Л`Этуале» покупателей встречает призыв заказывать товары через сайт. Но уже этажом выше парфюмерию и косметику можно купить в магазине «Парфюмика».
На третьем этаже открыт большой MODIS — народу тут, кстати, поменьше, чем в «Планете», а цены местами даже ниже. На входе грозное требование носить маску и перчатки, но надеть их (точнее, только маску) вас попросят только на кассе.
Оживленно и в соседнем «Версале». Из-за натыканных то там, то здесь «островов» (работают не все), в и без того не особенно широких проходах довольно тесно. Покупателей это не смущает, маски есть примерно на такой же доле посетителей, что в среднем на городской улице. Местами сутолоки добавляют меры предосторожности самих магазинов, внутрь которых пускают только ограниченное количество покупателей. В результате очередь ожидаемо возникает перед дверьми в проходе.
В ТЦ «Калина» доступ к эскалаторам перекрыт, а для верности рядом с ограждением посажен живой охранник. Он ничего не проверяет (маски, температуру) — просто сидит. Тем не менее попасть на верхние этажи можно, если вызвать лифт. Почему лифт оказывается более безопасным способом перемещения, чем эскалатор, — непонятно. Но руководству ТЦ видней.
Покупателей наверху мало. Этим (а не эпидемиологическими ограничениями) объясняется то, что работает чуть больше половины торговых точек. У некоторых на витринах вывешены объявления о том, что магазин торгует масками, но большинство уже обходятся без этих формальностей. Ну какие, скажите, маски могут быть в магазине товаров для животных?
На Золотой Ниве ТЦ выстроились в ряд. Самый новый и самый крупный называется, как отель на берегу океана — Wave Plaza. О каких-то ограничениях здесь напоминают разве что собранные в горку стулья кофейни на первом этаже. Остальные арендаторы работают как обычно. Впрочем, их здесь не так много — два этажа ТЦ занимает всё та же «Планета одежды и обуви».
Торговый центр «Амстердам» на Студенческой устроен так, что большие общие пространства здесь есть только под землей, где расположен супермаркет «Лента». Там небольшие магазинчики открыты давно, только китайская закусочная с перекрытым входом (можно сделать только заказ навынос) напоминает об ограничениях. В центральной части ТЦ эскалаторы могут поднять вас до самого верхнего четвертого этажа. Один из ключевых арендаторов здесь — фитнес-центр на третьем этаже — встречает посетителей закрытыми дверями. В остальном всё как обычно.
ТЦ «Магеллан» на Северо-Чемском — самый крупный торговый объект. На входе сквозь двери видна фигура парня, но оказывается, он поставлен там только для того, чтобы раздавать флаеры магазина бытовой мелочёвки. В торговом центре открыты большинство торговых точек: женская одежда, косметика, бытовая техника, аксессуары для телефонов.
Даже размер не имеет значения. Например, «Калейдоскоп» на площади Маркса формально не меньше, чем расположенный через дорогу «Сан Сити» (если считать торгово-развлекательную часть). Но в отличие от соседа, «Калейдоскоп» работает в обычном режиме. Люди деловито выбирают сантехнику, отделочные материалы, бродят среди огромных пространств, заставленных диванами и столами.
В общем, сидеть без работы сотрудникам магазинов в крупных ТРЦ, судя по всему, осталось недолго. После того как новосибирский губернатор разрешил работу летних веранд, держать их закрытыми становится совсем уже нелогично.
Крупные торговые центры, не работающие уже четвертый месяц, несут колоссальные убытки. Мы посчитали потери на примере ТРЦ «Аура» (цифры получились огромные) — инфографику смотрите тут.
В конце мая мы заглянули в крупные торгово-развлекательные центры Новосибирска, жизнь в которых если не остановилась, то точно замерла. Как выглядят сейчас торгово-развлекательные центры, в которых раньше бурлила жизнь, смотрите 12 мрачных кадров.