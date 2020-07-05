Это убьёт ваши продукты: 5 способов разморозки, и только один из них правильный

Для безопасного размораживания продуктов есть не так много способов. Все остальные вас, конечно, не убьют, но как минимум испортят пищеварение. Вместе со вкусовыми качествами блюд. Сегодня разберемся, как правильно размораживать мясо, рыбу и овощи с ягодами, и выясним в конце концов, можно ли устраивать разморозку в микроволновке.
Размораживание под водой
До появления микроволновок этим бабушкиным методом пользовались, наверное, в каждой семье. Чего проще — бросаешь мясо в емкость с водой или кладешь под струю из-под крана, и через несколько минут его можно готовить. Но такой способ хорош не всегда. Во-первых, в идеале продукт (мясо, курица или рыба) должен быть в заводской вакуумной упаковке, чтобы не соприкасался с водой, иначе из него вместе с соками уйдут полезные вещества.
— Так раньше делали в столовых. Сейчас этот способ лучше не использовать. У рыбы в воде, например, проявится слизь, плюс может уйти много сока, потеряется вкус, и в конечном итоге вы получите пустой продукт, — говорит заведующий производством корпоративной столовой Никита Корнет.
Уже выбросили упаковку? Оберните мясо пищевой пленкой и положите в пакет, чтобы на него не попадали воздух и вода (вместе с ними занесете еще и бактерии). Кстати, не рекомендуется размораживать мясо и рыбу в горячей или теплой воде — так пропадет внешний вид, изменится вкус, в конце концов, по краям продукт может попросту свариться, а при готовке станет сухим. Для размораживания температура воды должна быть ниже комнатной.
— Рыба, например, в теплой среде распадается на волокна, она начинает элементарно портиться, — добавляет Никита Корнет. — Вообще для оперативного размораживания рыбы можно положить тушку в прохладную подсоленную воду из расчета две столовые ложки соли на килограмм рыбы. Но разделанную рыбу или филе таким образом размораживать нельзя.
Размораживание в микроволновке
Вокруг этого метода до сих пор ходят споры. Одни говорят, что микроволновое излучение безопасно, другие заверяют, что это вредно и портит продукты. И не только из-за «опасных» волн, а из-за посуды, в которой вы разогреваете еду.
— Постарайтесь использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновки, — советует кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Мажаева. — Потому что в разной посуде есть краски, которые содержат металл, свинец. Они могут мигрировать в пищевую продукцию. Кроме того, в некоторой посуде содержатся вещества, отрицательно влияющие на эндокринную систему, что со временем приводит к серьезным проблемам со здоровьем: аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению и даже некоторым видам рака. Поэтому всегда читайте руководство.
В идеале размораживать продукты в той посуде, на которой есть значок «разрешено для использования в микроволновке». И берите только такой кусок, который собираетесь тут же приготовить и съесть. Повторное замораживание и размораживание до добра не доведет.
— Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот, — говорит заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Денатурация белков ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.
Чем сильнее денатурация, тем больше меняется структура белка, в результате чего мясо будет становиться всё тяжелее для усвоения, а это — прямая дорога к гастриту и проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Когда решите разморозить продукты в микроволновке, помните еще об одном простом правиле: прочитайте инструкцию к вашей печке.
— Любой производитель микроволновых печей рекомендует не доставать продукты сразу после размораживания, а оставить внутри примерно минут на пять. Продукт даже после выключения микроволновки продолжит размораживаться, и доставать его не надо. А время на размораживание пишут в инструкции, — подытоживает Никита Корнет.
Размораживание в холодильнике
Это самый верный и эффективный способ размораживания. Хотя и наиболее длительный. Но именно так продукты максимально сохранят полезные качества и внешний вид. Переложите продукт из морозилки в глубокую тарелку, лоток или пищевой контейнер, не вынимая его из упаковки (вы же не хотите заляпать холодильник), поместите его на полку с самой высокой температурой (обычно это нижняя полка), еще лучше, если в холодильнике есть зона свежести: там оптимальная для размораживания температура.
— Мясо может размораживаться до суток, в зависимости от размера куска. Например, порционные куски разморозятся за
После того как мясо разморозилось, достаньте его из упаковки, сполосните под проточной водой, дайте ему дойти до комнатной температуры и сразу приступайте к приготовлению. Такое правило действует и для мяса, и для курицы, и для рыбы. Только рыбу, если вы хотите легко ее почистить и разделать на филе или стейки, советуют не размораживать до конца.
Размораживание на столе
Размораживать продукты при комнатной температуре эксперты не рекомендуют. Тем самым вы создадите идеальную среду для бактерий и микробов (они появятся и внутри, и на поверхности) и испортите вкус продукта.
— Конечно, можно положить кусок мяса на солнечный участок на подоконнике или на горячую батарею — вы действительно получите быструю разморозку. Но так делать нельзя, — говорит Никита Корнет. — Может случиться так, что продукт внутри не разморозится, а снаружи уже протухнет или отдаст слишком много сока, что в конечном итоге повлияет на его вкус.
Размораживаем овощи и ягоды
На овощи и ягоды «мясные» советы не действуют. Если вы задумались о том, как их размораживать, самое время — прочитать, что пишет производитель. Эти рекомендации уж точно выверены. Но чаще всего таким продуктам дают немного согреться и сразу кидают на сковороду или в кастрюлю — смотря что вы решили приготовить.
Если вы уже разобрались со способами размораживания продуктов, приступайте к готовке и смотрите, что будет с мясом, если варить его дольше 50 минут, какие продукты убивают иммунитет и что скрывается в вашей любимой каше.