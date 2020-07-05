Это убьёт ваши продукты: 5 способов разморозки, и только один из них правильный

Для безопасного размораживания продуктов есть не так много способов. Все остальные вас, конечно, не убьют, но как минимум испортят пищеварение. Вместе со вкусовыми качествами блюд. Сегодня разберемся, как правильно размораживать мясо, рыбу и овощи с ягодами, и выясним в конце концов, можно ли устраивать разморозку в микроволновке.



Размораживание под водой



До появления микроволновок этим бабушкиным методом пользовались, наверное, в каждой семье. Чего проще — бросаешь мясо в емкость с водой или кладешь под струю из-под крана, и через несколько минут его можно готовить. Но такой способ хорош не всегда. Во-первых, в идеале продукт (мясо, курица или рыба) должен быть в заводской вакуумной упаковке, чтобы не соприкасался с водой, иначе из него вместе с соками уйдут полезные вещества.