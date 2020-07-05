«Я поняла, что чувствуют люди на химиотерапии»: сибирячке с поражением легких 35% пришлось лечиться от ковида дома

Как долго заразен больной коронавирусом



Из сложного с ковидом — ты не знаешь, когда перестаёшь быть заразным. Я много всего перечитала, спрашивала у докторов. Соблюла всё. По всем разумным исследованиям: вирус не активен до проявления симптомов — в моём случае точно так и вышло — заболели только те, кто с понедельника контактировал со мной. Далее есть два варианта: вирус не заразен через 10 дней активной симптоматики или через три дня после стабилизации обычной температуры тела, без антибиотиков. Один терапевт сказал, когда антитела G будут выше 10.



«У ребёнка взяли тест 18 июня, но результата нет до сих пор»



Из условно забавных вещей про нашу медицину. Когда я получила результат КТ, я позвонила в поликлинику, и мне сказали: сейчас есть два показания для проведения теста ПЦР: контакт с доказанным ковидным больным и результат КТ. Вот мой результат КТ — это прямое показание к тесту на коронавирус. И никто с 8 июня ко мне с этим тестом не пришел.



У ребёнка взяли тест 18 июня, но результата нет до сих пор. Из положительного — каждые 2–3 дня нам звонят и спрашивают, как самочувствие Полины. И когда к ней приходила медсестра брать тест, она спросила, а почему у вас-то не взяли. Но я дважды спросила в поликлинике и дальше наставить не вижу смысла. Я явно пошла на улучшение, а там есть такой нюанс: если тест положительный — тебе приходит постановление сидеть дома с момента, когда пришел результат теста. Тест может прийти через 3 дня, через 2 недели. Так что риск засесть дома ещё на две недели увеличивается.



Ещё из смешного — фельдшер скорой помощи, которая обзванивала, чтобы выяснить, надо ли ко мне ехать, говорит: «Так, ребенку 2 года, наверное, вам лет 28». Отвечаю: «Да нет, мне 38». В ответ: «А климакс начался?» Я говорю: «Нет». И тогда меня утешили: «А, всё значит нормально, быстро выздоровеете, не переживайте».



«Кто-то отпрыгивал, кто-то спокойно головой кивал»



Всех, с кем я контактировала в начале болезни, я обзвонила. Во вторник я была на работе, на мини-проекте — никто не заразился, хотя мы были в одном помещении два часа, но тогда не было кашля. Заразились от меня только мои родные — те, на кого я постоянно дышала.



Если я ехала в лифте, а выходила я только в случае крайней необходимости — на анализы, просила соседей не заходить со мной в лифт. Предупреждала, что у меня температура и со мной не стоит ехать. Кто-то отпрыгивал, кто-то спокойно головой кивал. Был курьер, который сказал: «Дура какая-то, че к чему, не заходить к ней в лифт, она болеет».



Я сама держала ото всех дистанцию и до сих пор я ловлю себя на том, что держу дистанцию, хотя я уже не опасна. Такого откровенного: «Нет, не подходи» не было, потому что я сама оберегала всех от себя. В основном меня все понимали, гонений не было абсолютно.



Ой, сколько я этих историй болезни выслушала. Кто где лежит, кто умер и не умер. Конечно, про хорошее мало говорят. Но у меня были те, кто звонил и говорил: «Настюша, я болею. Всё пройдет». Врачи говорят в таких разговорах — статистика занижена в разы, а не госпитализируют, потому что мест нет, и вообще лучше дома сидите.



Заразилась вся семья: как сказалось на родных



От меня заразились моя мама и родственница, а вот мой тренер под вопросом. У меня есть версия, что я подхватила коронавирус в спортзале. Потому что при моей не суперактивной жизни без активных встреч с другими людьми не очень понятно, где я его подхватила. Возможно, я принесла из спортзала, а возможно, тренер от меня.



У тренера вообще легко все прошло. У родственницы несколько дней не было запахов и был небольшой кашель — тоже прошло легко. У мамы 63 лет поражение лёгких менее 10% — она уже справилась без госпитализации. У дочки, слава богу, всё хорошо. Пара дней невысокой температуры — и всё. По Полине до сих пор звонят врачи и спрашивают, как самочувствие — я прошу: «Вычеркните нас», а мне говорят: «Мы не можем, пока тест не придет». По идее это одна и та же седьмая поликлиника, только из детского отделения звонят, а на взрослых плевать.



Так случилось, что за две недели на меня свалилось много историй от знакомых — в основном все сами едут делать КТ, ищут врачей. Добиваются, чтобы терапевты приходили. А дальше всё зависит от того, кто придёт. Придёт нормальный доктор — будет нормальное лечение, и всё будет хорошо. Придет безразличный — выкручивайтесь.

