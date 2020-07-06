Средство без запаха: наблюдаем эволюцию чайнакаров на примере Changan CS55

Для сравнения, аналогично оснащённый KIA Sportage обойдётся в 1,68 миллиона рублей, Volkswagen Tiguan — 1,879 миллиона рублей (хотя у обоих есть боковые подушки и шторки). В целом, разница в цене с конкурентами составляет порядка 100–300 тысяч рублей. Попутно дилеры Changan предлагают скидки, например, 150 тысяч рублей при сдаче в Trade-in своей машины. Но аналогичные условия есть и у ряда конкурентов.



Так что разница в цене между CS55 и другими кроссоверами хоть и существует, но не сказать чтобы драматичная. Кроме того, у него узок набор комплектаций: их, по сути, только две. Выбора двигателей нет, как нет и возможности заказать полноприводную версию. В этом смысле серьёзным конкурентом является и Haval F7: при сравнимых ценах у него куда шире выбор версий и силовых агрегатов, а по заказу есть полный привод.