Средство без запаха: наблюдаем эволюцию чайнакаров на примере Changan CS55

Начало 2020 года для российского авторынка стало настолько сокрушительным, что из
Само название Changan звучит очень по-азиатски, а вот дизайн моделей, напротив, тяготеет к западной школе, и в тот же CS55 в разных ракурсах можно увидеть черты Peugeot 3008, некоторых KIA, Chevrolet Traverse, а ещё — Land Rover. Но нет и навязчивой эклектики: дизайн модели разрабатывала студия в итальянском Турине.
То же относится к интерьеру, который приятен глазу, хотя и не везде приятен на ощупь: хорошие материалы в тактильных местах соседствуют с довольно жёстким пластиком на верху центральной консоли, например.
В остальном прямо-таки недурно: интерьер хорошо задуман и правильно зонирован. Changan не сказал ничего нового, но взял лучшее от наработок западных и корейских конкурентов. А главное, никакого запаха: впервые на моей памяти салон нового китайского автомобиля не разит фенолом, а вселяет надежду на лучшее. И с первых же метров можно ехать с закрытыми окнами: китайские технологи, похоже, перестали экономить на спичках.
Отдельного упоминания заслуживает большой тачскрин на центральной консоли с хорошей цветопередачей, которая даёт, например, реалистичную картинку с камеры заднего вида. Можно также включить вид на правый борт для тесной парковки к бордюрам.
Эргономика тоже вполне современна, хотя профиль сиденья сделан по азиатским лекалам, поэтому почти не держит плечи: чтобы приложиться всей спиной, нужно распрямиться и сидеть в несколько напряжённой позе. В остальном диапазоны регулировок и посадка вполне на уровне стандартов.
На ходу Changan CS55 вальяжен, словно целевым рынком были США: так убаюкивают типичные американские «дредноуты». Его мягкая подвеска в первые же минуты создаёт ощущение почти неестественной плавности хода, но попутно порождает вопросы, достаточно ли у неё энергоёмкости.
С энергоёмкостью, как ни странно, тоже порядок, но есть проблема другого рода — раскачка. На единичных ухабах CS55 чувствует себя прямо-таки хорошо, скрывая их реальные масштабы, но на серийных неровностях активно кивает и кланяется, вынуждая то и дело осаживать его тормозами. Приноровившись, начинаешь предчувствовать моменты, когда он начнёт свои реверансы, и каких-то глобальных проблем это не вызывает — просвета достаточно для езды по грунтовкам, а на большее CS55 и не рассчитан.
Мягкость характера сказалась и на настройке органов управления, поэтому реакции на руль и педали плавные, что понравится любителям спокойной езды и их пассажирам. За рулём Changan CS55 не особенно устаёшь: его настройки действуют на водителя как расслабляющий массаж. Каких-то спортивных амбиций у «Чангана» нет от слова совсем, но есть впечатление, что такова задумка. В былые времена похожие настройки имел, например, Renault Koleos первого поколения.
Для CS55 предлагается единственный двигатель объёмом
Базовые версии автомобиля комплектуются механическими коробками передач собственной разработки, более дорогие — шестиступенчатыми автоматами Aisin TF-71SC. Сочетание с мотором вышло весьма удачным: машина в меру резвая (
А вот чего у CS55 нет — так это полного привода. С учётом независимой задней подвески это странно: обычно 4WD не ставят на машины с «балкой» между задними колёсами из-за сложностей компоновки. Но CS55 пополняет ряды чисто переднеприводных кроссоверов, как, например, Peugeot 3008. Его тяговые возможности на рыхлых и скользких грунтах ограничены, но в плюсы можно поставить работу стандартной системы стабилизации, которая оперативно гасит пробуксовку колеса с наименьшим сцеплением.
Changan CS55 получил в китайском краш-тесте C-NCAP (близок к методике EuroNCAP) пять звёзд за безопасность, но в Россию почему-то поставляется только с парой фронтальных подушек безопасности. Странно, потому что ключевые игроки предлагают шесть подушек уже в базе. Да и у Changan в остальном оснащённость неплохая: сразу есть система стабилизации, помощь при экстренном торможении, контроль давления в шинах, преднатяжители ремней безопасности, система ISOFIX.
А что с ценой? Changan CS55 стоит от
Для сравнения, аналогично оснащённый KIA Sportage обойдётся в
Так что разница в цене между CS55 и другими кроссоверами хоть и существует, но не сказать чтобы драматичная. Кроме того, у него узок набор комплектаций: их, по сути, только две. Выбора двигателей нет, как нет и возможности заказать полноприводную версию. В этом смысле серьёзным конкурентом является и Haval F7: при сравнимых ценах у него куда шире выбор версий и силовых агрегатов, а по заказу есть полный привод.
Но если абстрагироваться от вопросов маркетологии и предубеждений, Chagan CS55 и ощущается как обычный кроссовер нашего времени, причём на шкале комфортности он, вероятно, займёт место ближе к лидерам сегмента. В нём нет ничего, что мы привыкли ожидать от типично китайского автомобиля. Ну, может быть, где-то встречается жёсткий пластик и профиль сиденья «азиатит», но в остальном его можно принять и за «корейца», и за «француза».
Китайцы, копившие потенциал последние лет пятнадцать, похоже, наконец дозрели до выхода на российский рынок «не понарошку». А для таких марш-бросков, как известно, и кризис в помощь.
Ещё одним конкурентом CS55 является его земляк Haval F7 тульской сборки, который тоже произвёл на нас хорошее впечатление. Если размер автомобиля не принципиален, за сравнимые деньги можно посмотреть новый SKODA Karoq. Дешевле стоит Renault Arkana — купе-кроссовер с полным приводом.