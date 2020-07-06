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Средство без запаха: наблюдаем эволюцию чайнакаров на примере Changan CS55

Среднеразмерный кроссовер поборется с KIA Sportage и Haval F7

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По дизайну не сразу и заподозришь «китайца»

По дизайну не сразу и заподозришь «китайца»

Начало 2020 года для российского авторынка стало настолько сокрушительным, что из 48 брендов 43 оказались в глубочайшей... в общем, в минусе. Среди тех, кто показал рост продаж: Haval, Suzuki, FAW и Cadillac, но самый большой прирост — у Changan, продажи которого выросли аж вчетверо. Вчетверо? В кризис? Ну да, был эффект низкой базы, но в нынешних условиях две тысячи проданных вопреки рынку машин — тоже результат. Отчасти это связано с активным выводом «Чанганом» новых моделей, одна из которых — вышедший недавно кроссовер Changan CS55. Его мы и протестировали.

При длине 4500 мм Changan CS55 близок к KIA Sportage

При длине 4500 мм Changan CS55 близок к KIA Sportage

Само название Changan звучит очень по-азиатски, а вот дизайн моделей, напротив, тяготеет к западной школе, и в тот же CS55 в разных ракурсах можно увидеть черты Peugeot 3008, некоторых KIA, Chevrolet Traverse, а ещё — Land Rover. Но нет и навязчивой эклектики: дизайн модели разрабатывала студия в итальянском Турине.

Интерьер хорошо выглядит и убедителен по эргономике

Интерьер хорошо выглядит и убедителен по эргономике

То же относится к интерьеру, который приятен глазу, хотя и не везде приятен на ощупь: хорошие материалы в тактильных местах соседствуют с довольно жёстким пластиком на верху центральной консоли, например.

У CS55 много потайных ниш и ящичков, но, например, крышка вот этого ларца сделана из неожиданно жёсткого пластика и открывается с дешёвым ощущением

У CS55 много потайных ниш и ящичков, но, например, крышка вот этого ларца сделана из неожиданно жёсткого пластика и открывается с дешёвым ощущением

Но в целом качество материалов и их подгонка соответствуют уровню кроссовера такого класса

Но в целом качество материалов и их подгонка соответствуют уровню кроссовера такого класса

В остальном прямо-таки недурно: интерьер хорошо задуман и правильно зонирован. Changan не сказал ничего нового, но взял лучшее от наработок западных и корейских конкурентов. А главное, никакого запаха: впервые на моей памяти салон нового китайского автомобиля не разит фенолом, а вселяет надежду на лучшее. И с первых же метров можно ехать с закрытыми окнами: китайские технологи, похоже, перестали экономить на спичках.

Двухзонный климат-контроль появляется во второй комплектации Luxe

Двухзонный климат-контроль появляется во второй комплектации Luxe

Тачскрин по качеству картинки близок к обычным планшетам, что по меркам автомобильных мультимедиа — комплимент

Тачскрин по качеству картинки близок к обычным планшетам, что по меркам автомобильных мультимедиа — комплимент

Есть камера заднего вида с динамической разметкой и качественной картинкой

Есть камера заднего вида с динамической разметкой и качественной картинкой

Отдельного упоминания заслуживает большой тачскрин на центральной консоли с хорошей цветопередачей, которая даёт, например, реалистичную картинку с камеры заднего вида. Можно также включить вид на правый борт для тесной парковки к бордюрам.

Панель приборов: незатейливо, но чётко

Панель приборов: незатейливо, но чётко

Эргономика тоже вполне современна, хотя профиль сиденья сделан по азиатским лекалам, поэтому почти не держит плечи: чтобы приложиться всей спиной, нужно распрямиться и сидеть в несколько напряжённой позе. В остальном диапазоны регулировок и посадка вполне на уровне стандартов.

Слишком комфортные настройки подвески провоцируют раскачку на серийных неровностях

Слишком комфортные настройки подвески провоцируют раскачку на серийных неровностях

На ходу Changan CS55 вальяжен, словно целевым рынком были США: так убаюкивают типичные американские «дредноуты». Его мягкая подвеска в первые же минуты создаёт ощущение почти неестественной плавности хода, но попутно порождает вопросы, достаточно ли у неё энергоёмкости.

Все подвески — независимые. Но полного привода нет

Все подвески — независимые. Но полного привода нет

С энергоёмкостью, как ни странно, тоже порядок, но есть проблема другого рода — раскачка. На единичных ухабах CS55 чувствует себя прямо-таки хорошо, скрывая их реальные масштабы, но на серийных неровностях активно кивает и кланяется, вынуждая то и дело осаживать его тормозами. Приноровившись, начинаешь предчувствовать моменты, когда он начнёт свои реверансы, и каких-то глобальных проблем это не вызывает — просвета достаточно для езды по грунтовкам, а на большее CS55 и не рассчитан.

Просвет составляет 190 мм

Просвет составляет 190 мм

Мягкость характера сказалась и на настройке органов управления, поэтому реакции на руль и педали плавные, что понравится любителям спокойной езды и их пассажирам. За рулём Changan CS55 не особенно устаёшь: его настройки действуют на водителя как расслабляющий массаж. Каких-то спортивных амбиций у «Чангана» нет от слова совсем, но есть впечатление, что такова задумка. В былые времена похожие настройки имел, например, Renault Koleos первого поколения.

Задние места просторны: сам за собой я сажусь с зазором по коленям сантиметров семь. Есть дефлекторы для задних пассажиров и широкий подлокотник

Задние места просторны: сам за собой я сажусь с зазором по коленям сантиметров семь. Есть дефлекторы для задних пассажиров и широкий подлокотник

Багажник объемом 505 литров имеет высокий пол без порога. Спинки сидений можно сложить в ровную поверхность. Есть розетка и крючки для крепления фиксирующих сеток. Под полом — массивная пенопластовая проставка и малоразмерное запасное колесо

Багажник объемом 505 литров имеет высокий пол без порога. Спинки сидений можно сложить в ровную поверхность. Есть розетка и крючки для крепления фиксирующих сеток. Под полом — массивная пенопластовая проставка и малоразмерное запасное колесо

Для CS55 предлагается единственный двигатель объёмом 1,5 литра, но — с турбонаддувом. По отдаче он близок к двухлитровым атмосферникам и в Китае развивает 150+ л. с., но для России его дефорсировали до 143 л. с. ради налоговых бонусов. Это собственная разработка компании, причём у нас его ставят только на Changan CS55. Интересно, что впрыск топлива — распределённый (то есть в коллектор, а не сразу в цилиндры), а сам двигатель переносит бензин АИ-92: для современных турбомоторов это нехарактерно, но в российских реалиях удобно.

Селектор шестиступенчатого автомата оформлен образцово. Ручник — с электроприводом (уже в базе)

Селектор шестиступенчатого автомата оформлен образцово. Ручник — с электроприводом (уже в базе)

Базовые версии автомобиля комплектуются механическими коробками передач собственной разработки, более дорогие — шестиступенчатыми автоматами Aisin TF-71SC. Сочетание с мотором вышло весьма удачным: машина в меру резвая (10,3 секунды до 100 км/час), но, главное, очень предсказуемая — скорость набирает с равномерностью электрички. И под похожий присвист трансмиссии.

А вот чего у CS55 нет — так это полного привода. С учётом независимой задней подвески это странно: обычно 4WD не ставят на машины с «балкой» между задними колёсами из-за сложностей компоновки. Но CS55 пополняет ряды чисто переднеприводных кроссоверов, как, например, Peugeot 3008. Его тяговые возможности на рыхлых и скользких грунтах ограничены, но в плюсы можно поставить работу стандартной системы стабилизации, которая оперативно гасит пробуксовку колеса с наименьшим сцеплением.

Динамика вполне достаточна для концепции семейного кроссовера, а CS55 явно такой

Динамика вполне достаточна для концепции семейного кроссовера, а CS55 явно такой

Changan CS55 получил в китайском краш-тесте C-NCAP (близок к методике EuroNCAP) пять звёзд за безопасность, но в Россию почему-то поставляется только с парой фронтальных подушек безопасности. Странно, потому что ключевые игроки предлагают шесть подушек уже в базе. Да и у Changan в остальном оснащённость неплохая: сразу есть система стабилизации, помощь при экстренном торможении, контроль давления в шинах, преднатяжители ремней безопасности, система ISOFIX.

Отсутствие полного привода — проблема.&nbsp;С другой стороны, более половины кроссоверов такого класса выбирают моноприводными

Отсутствие полного привода — проблема. С другой стороны, более половины кроссоверов такого класса выбирают моноприводными

А что с ценой? Changan CS55 стоит от 1,33 миллиона рублей: в комплектации Comfort есть кондиционер, мультимедийная система, легкосплавные диски, АБС и ESP, электрический ручник, но нет, например, подогрева сидений. Он появляется в следующей комплектации Luxe за 1,37 миллиона рублей с кожаным салоном, парктроником и камерой заднего вида. Версии с «автоматом» начинаются от 1,46 миллиона рублей, а за топовый Luxe с «автоматом» попросят 1,53 миллиона рублей — в список оборудования добавляются люк, датчики дождя и света, бесключевой доступ и так далее.

Один из плюсов автомобиля: за рулём меньше устаёшь. Видимо, сказывается его вальяжный характер

Один из плюсов автомобиля: за рулём меньше устаёшь. Видимо, сказывается его вальяжный характер

Для сравнения, аналогично оснащённый KIA Sportage обойдётся в 1,68 миллиона рублей, Volkswagen Tiguan — 1,879 миллиона рублей (хотя у обоих есть боковые подушки и шторки). В целом, разница в цене с конкурентами составляет порядка 100–300 тысяч рублей. Попутно дилеры Changan предлагают скидки, например, 150 тысяч рублей при сдаче в Trade-in своей машины. Но аналогичные условия есть и у ряда конкурентов.

Так что разница в цене между CS55 и другими кроссоверами хоть и существует, но не сказать чтобы драматичная. Кроме того, у него узок набор комплектаций: их, по сути, только две. Выбора двигателей нет, как нет и возможности заказать полноприводную версию. В этом смысле серьёзным конкурентом является и Haval F7: при сравнимых ценах у него куда шире выбор версий и силовых агрегатов, а по заказу есть полный привод.

CS55 заполняет нишу между моделями CS35PLUS (конкурент Hyundai Creta) и CS75 (он ближе к Nissan X-Trail)

CS55 заполняет нишу между моделями CS35PLUS (конкурент Hyundai Creta) и CS75 (он ближе к Nissan X-Trail)

Но если абстрагироваться от вопросов маркетологии и предубеждений, Chagan CS55 и ощущается как обычный кроссовер нашего времени, причём на шкале комфортности он, вероятно, займёт место ближе к лидерам сегмента. В нём нет ничего, что мы привыкли ожидать от типично китайского автомобиля. Ну, может быть, где-то встречается жёсткий пластик и профиль сиденья «азиатит», но в остальном его можно принять и за «корейца», и за «француза».

Китайцы, копившие потенциал последние лет пятнадцать, похоже, наконец дозрели до выхода на российский рынок «не понарошку». А для таких марш-бросков, как известно, и кризис в помощь.

Changan CS55 закрепляет впечатление, которое начал формировать Haval F7: «китайцы» — это новые «корейцы»

Changan CS55 закрепляет впечатление, которое начал формировать Haval F7: «китайцы» — это новые «корейцы»

Ещё одним конкурентом CS55 является его земляк Haval F7 тульской сборки, который тоже произвёл на нас хорошее впечатление. Если размер автомобиля не принципиален, за сравнимые деньги можно посмотреть новый SKODA Karoq. Дешевле стоит Renault Arkana — купе-кроссовер с полным приводом.

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