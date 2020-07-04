«Учителя на дороге»: принципиальный водитель ездит по Новосибирску и таранит машины до последнего. Смотрим как

Проект «Куда ты рулишь?» снова разбирается с авариями, в которых один из водителей, желающий проучить другого, принципиально доводит ситуацию до столкновения. Два новых примера — на площади Будагова и улице Учительской — «учитель» отказывается пропускать машины в свой ряд. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.
Площадь Будагова, автомобиль с видеорегистратором движется по своему ряду, справа от него и чуть впереди едет «Шкода». Водитель «Шкоды» решает перестроиться вправо, включает поворотник и начинает смещаться. Вероятно он проявляет невнимательность и самонадеянность — за что и следует наказание через пару мгновений. Водитель машины с регистратором вместо того, чтобы чуть притормозить, продолжает движение, происходит удар — смотрите видео.
Видео: АСТ-54
Другая дорожная ситуация, автомобили едут по Учительской и пересекают улицу Богдана Хмельницкого. Машина с регистратором перед столкновением находится в левом крайнем ряду, правее движется таксист. Видимо, он совсем не контролирует, что у него происходит слева сзади, и не ожидает, что в этой зоне может находиться помеха. Водитель авто с регистратором принципиально не снижает скорость и не пускает такси, как следствие — столкновение.
Видео: АСТ-54
В первом случае формальная вина водителя «Шкоды» не вызывает сомнений — он не пропустил автомобиль при перестроении. Во втором случае после удара «учитель» даже чуть проехал вперед, чтобы занять твердое положение в своем левом ряду и обеспечить нужную для него схему ДТП.
Как бы то ни было, но в обоих случаях «учитель», похоже, вовсе не собирался предпринимать мер для предотвращения ДТП, как того требуют ПДД.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Однако доказать то, что водитель не принял возможных мер для предотвращения столкновения, на практике будет сложно, ведь схема ДТП, положение машин на дороге свидетельствуют явно в пользу «учителя». Поэтому не стоит забывать о таких принципиальных личностях на дороге, в частности, при перестроениях — вы проситесь в ряд поворотников, вам кажется, что вас вроде пропускают, а потом бьют.