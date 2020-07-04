«Учителя на дороге»: принципиальный водитель ездит по Новосибирску и таранит машины до последнего. Смотрим как

В первом случае формальная вина водителя «Шкоды» не вызывает сомнений — он не пропустил автомобиль при перестроении. Во втором случае после удара «учитель» даже чуть проехал вперед, чтобы занять твердое положение в своем левом ряду и обеспечить нужную для него схему ДТП.

Как бы то ни было, но в обоих случаях «учитель», похоже, вовсе не собирался предпринимать мер для предотвращения ДТП, как того требуют ПДД.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

