Из Толмачево улетают десятки самолетов каждый день. Куда сбегают люди? Мы с ними поговорили — репортаж

Возле Толмачёво гуляют толпы людей с огромными баулами. На минуту даже может показаться, что из города, где каждый день от коронавируса умирают люди, мы переместились в мир, где опасность уже давно миновала. Немного возвращают в реальность только маски, стянутые у некоторых пассажиров на уровень носа или подбородка, и особый режим работы аэропорта. Журналист НГС Алена Истомина пообщалась с людьми, которые не боятся перелётов между городами, о риске заразиться коронавирусом, интересных местах для отдыха и узнала, почему новосибирцы лучше москвичей. Подробности читайте в репортаже.
Междугородние рейсы летают в обычном режиме, но администрация Толмачёво всё же ввела новые правила из-за пандемии — в здании аэропорта просят не находиться больше двух часов, у каждого с собой должны быть маски и перчатки. Ещё одна интересная просьба — это минимизировать по возможности количество провожающих.
Солнце безбожно печёт, и пассажиры разбрелись кто куда — тут и лавочки в парке (на которые хоть немного, но падает тенёк), и курилка возле здания аэропорта. Очень много детей самого разного возраста. Одни носятся от родителей по солнцепёку, другие обиженно дуют губы (не купили мороженое или игрушки, цены на которые традиционно зашкаливают в любом аэропорте страны), а некоторые просто плачут в коляске в силу возраста.
Елена в Новосибирске транзитом — она летит из Якутии в отпуск в Ростов вместе с двумя детьми.
— Не боимся заразиться, — честно признается женщина. — Если всего бояться, то в лес не ходить. Устали уже всего бояться. Отдыхать будем у родственников, там море. Одним словом — самый настоящий отдых. Я, например, вообще не сторонник заграницы, только Россия. Чёрное море, Азовское... За границей не была, да и не тянет туда совершенно.
— А если бы из-за пандемии пришлось остаться дома, как бы проводили отпуск?
— Дома бы ремонт делала, — смеётся Елена. — Главное, на работу не ходить. Отпуск есть отпуск, он в любом случае и у нас в Якутии отпуск.
Женщина с коротким каре — Юлия — скромно курит в тенёчке. Рассказывает, что две недели провела на Алтае, теперь вернулась в Новосибирск.
— А чего коронавируса-то бояться? — округляет она глаза в ответ на мой вопрос. — Это всё бред, нету его. Наверное, Путин придумал всё из-за выборов. Мне так кажется. Каждый год люди болеют, каждый год люди умирают: от простуды, от всего. Это не только моё мнение, так многие люди думают.
Фотографироваться Юлия отказалась.
Студентка технологического института Вероника летит в Санкт-Петербург. До этого она гостила у родителей во Владивостоке. Спрашиваю, не боялась ли она заразиться, пока летела до Новосибирска.
— Было немного напряжно, — признаётся девушка. — Потому что на борту экипаж требует, чтобы все ходили в масках, но когда люди заходят в сам самолёт, то снимают их. Я не вижу тогда смысла требовать что-то от других людей, если по факту это не помогает.
— А сами вы в маске летели?
— Да, сама находилась в маске. Я и первое время, когда карантин был жёсткий, всё время дома сидела. Потом стала иногда выходить. С родителями ездили на море, где безлюдно.
Худощавый высокий парень Никита рассказывает, что он специально прилетел в Новосибирск, чтобы отдохнуть — гулял по ГЭСу, ел клубнику на даче у родственников.
— Я не понимаю, нахожусь в отпуске или ещё где, — разводит он руками. — Долгосрочная вахта, не вахта. Я уже запутался. Деньги кончаются, всё неудобно. Но я же смог прилететь сюда отдыхать. Не знаю, как отдыхать без денег, надо просто работать, как я, в газовой промышленности — тогда любую пандемию спокойно пересидеть можно будет.
От фото молодой человек тоже отказался.
— Я приехал в Новосибирск отдохнуть и купить жильё, — рассказывает айтишник Александр. — Сам из Магадана. Тут цены такие же, как у нас, но намного теплее. А что Магадан? Сто тысяч жителей, копаем золото, но мы его не видим. Всё магаданское золото уходит на госдолг Москвы. Мы не ощущаем его на своей земле.
— А работу в Новосибирске уже нашли?
— Я айтишник, мне географическая точка не важна. Везде, где есть интернет, я смогу найти работу.
— А почему тогда решили переехать именно в Новосибирск? Почему, например, не в Москву?
— Не люблю Москву. Да и люди тут другие. В Москве они суетные, а здесь с ними хотя бы можно подружиться. Мы вот тоже прилетели сюда, волновались, как тут всё будет... Смотрим, а у вас, как и у нас, масочно-подбородочный режим.
— А заразиться не боялись при перелёте?
— У нас с собой респиратор есть, перчатки. Всё есть. Заболевшие коронавирусом среди знакомых есть, а вот умерших нет. В Магадане немного поспокойнее, не так, как у вас здесь, каждый день люди умирают.
— Я лечу в отпуск в Челябинск к родителям, буду отдыхать там, — улыбается Наталья. — Там очень много озёр, баз отдыха. Все северяне сейчас едут домой к родителям отдыхать. Не было бы пандемии, уехала бы на море. Но пока вот такая ситуация, то лучше на родине отдыхать. Заразиться не боюсь — маски, антисептики есть. Я уверена, что это всё помогает.
Инструктор по йоге Полина вместе с дочкой ждёт в Новосибирске самолёт до Москвы — она отдыхала у родственников в Иркутске.
— Там всё спокойно, как всегда, — объясняет Полина. — Может быть, чуть меньше народу, но туристические зоны открыты. Мы прилетели в Иркутск почти три недели назад, когда сняли ограничения на перемещения по стране. Наша семья очень любит Байкал, там есть хорошие заповедные места, с ребёнком отдыхать комфортно. Вообще у меня пока вынужденный отпуск, я из-за карантина не работаю, вот и решила с послаблением мер попутешествовать по стране. В Новосибирске тоже бы хотелось задержаться. Мы уже готовы в зоопарк сходить. А так — не было бы пандемии, то поехали бы в Европу или на Кипр, в общем, это была бы какая-то европейская часть мира, потому что из Москвы удобнее туда перемещаться.
— А заразиться во время отпуска не боитесь?
— Не боимся. Нет каких-то объективных причин для этого. Просто мне кажется, что от судьбы не уйдёшь. Вирус может настигнуть и когда ты будешь сидеть дома в перчатках, маске и ежедневно мыть по пять раз руки с хлоркой. Это всё непредсказуемо.
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