Из Толмачево улетают десятки самолетов каждый день. Куда сбегают люди? Мы с ними поговорили — репортаж

Солнце безбожно печёт, и пассажиры разбрелись кто куда — тут и лавочки в парке (на которые хоть немного, но падает тенёк), и курилка возле здания аэропорта. Очень много детей самого разного возраста. Одни носятся от родителей по солнцепёку, другие обиженно дуют губы (не купили мороженое или игрушки, цены на которые традиционно зашкаливают в любом аэропорте страны), а некоторые просто плачут в коляске в силу возраста.



Елена в Новосибирске транзитом — она летит из Якутии в отпуск в Ростов вместе с двумя детьми.

— Не боимся заразиться, — честно признается женщина. — Если всего бояться, то в лес не ходить. Устали уже всего бояться. Отдыхать будем у родственников, там море. Одним словом — самый настоящий отдых. Я, например, вообще не сторонник заграницы, только Россия. Чёрное море, Азовское... За границей не была, да и не тянет туда совершенно.