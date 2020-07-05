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АвтоЯ паркуюсь как чудакОбзор

Гении парковки. Смотрим, как «Ленд-Крузер» нашел себе место прямо на дереве

Очередные фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Парковка на дереве

Парковка на дереве

В новом, 183-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: замысловатая парковка на дереве, перекрытый проезд и массовая стоянка на газонах.

Парковка на дереве

Парковка на дереве

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Этот «Лексус» стоит скромно, всего лишь на травке.

Машину приходится объезжать

Машину приходится объезжать

— Ул. Тимирязева. Авто стоит прямо на выезде из двора и занимает одну полосу из двух. Его объезжают по встречке, — пишет читательница Юлия.

Заехал на тротуар и газон

Заехал на тротуар и газон

— Шамшурина, 10. Тротуар, — уточняет Илья.

Газон уничтожили автохамы

Газон уничтожили автохамы

Вытоптали газон до земли.

На джипе можно заехать хоть куда

На джипе можно заехать хоть куда

— Мешает столбик? Влезь на газон! «Ленд-Крузер» же, не абы кто. Дом на Кропоткина, 273. Парковочных мест вокруг много, — сообщают местные жители.

«Мерседес» на тротуаре

«Мерседес» на тротуаре

«Мерседес» с номерами 666 примостился на тротуаре.

Разворот на пешеходном переходе

Разворот на пешеходном переходе

— Пересечение ул. Блюхера и Геодезической. Женщина-водятел, выехав с парковки, решила развернуться на пешеходном переходе, когда по нему переходили люди, на которых ей, видимо, на...ть, — возмущен Дмитрий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Рядом с гипермаркетом «Лента» на ул. Большевистской, 52/1, — информируют наши читатели.

Оставили машину в проезде

Оставили машину в проезде

— Встали между домами Народная, 50 и ТЦ «Народный». И ушли куда то, — пишет Роман.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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