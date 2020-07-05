Гении парковки. Смотрим, как «Ленд-Крузер» нашел себе место прямо на дереве

В новом, 183-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: замысловатая парковка на дереве, перекрытый проезд и массовая стоянка на газонах.
Этот «Лексус» стоит скромно, всего лишь на травке.
— Ул. Тимирязева. Авто стоит прямо на выезде из двора и занимает одну полосу из двух. Его объезжают по встречке, — пишет читательница Юлия.
— Шамшурина, 10. Тротуар, — уточняет Илья.
Вытоптали газон до земли.
— Мешает столбик? Влезь на газон! «Ленд-Крузер» же, не абы кто. Дом на Кропоткина, 273. Парковочных мест вокруг много, — сообщают местные жители.
«Мерседес» с номерами 666 примостился на тротуаре.
— Пересечение ул. Блюхера и Геодезической. Женщина-водятел, выехав с парковки, решила развернуться на пешеходном переходе, когда по нему переходили люди, на которых ей, видимо, на...ть, — возмущен Дмитрий.
— Рядом с гипермаркетом «Лента» на ул. Большевистской, 52/1, — информируют наши читатели.
— Встали между домами Народная, 50 и ТЦ «Народный». И ушли куда то, — пишет Роман.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.