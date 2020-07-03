Почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти»: спасаем утопающего из воды за 6 секунд

В этом году лето началось с трагедий на водоемах — новосибирцы тонут практически каждую неделю. В основном, это взрослые, переоценившие свои возможности. Но было и несколько случаев, когда погибали маленькие дети. Буквально в эту пятницу, 3 июля, спасатели отправились на Иню — очевидцы сообщили, что на реке утонул ребенок.
Чтобы избежать повторения подобных трагедий, наши коллеги из 72.ru обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека.
Почему человек не кричит, когда тонет?
Многие уверены, что тонущий человек сможет позвать на помощь, но на самом деле это не так. Спасатели уверяют, что пловец подает сигналы в крайних случаях. Зачастую люди тонут молча и очень быстро. Именно поэтому, казалось бы, на переполненных людьми пляжах отдыхающие не сразу понимают, что кого-то надо спасать.
— Из художественных фильмов мы знаем, что тонущий размахивает руками и кричит. В жизни же все это происходит не так зрелищно. Когда человек тонет, он начинает запрокидывать голову назад, тело находится в вертикальном положении, руки раскидывает, как бы ищет опору ими и пытается оттолкнуться. Перед утоплением может погрузиться под воду пару раз. Но никаких криков о помощи он не издает. Потому что дыхательная система у нас рассчитана в первую очередь для дыхания, а речь — это ее вторичная функция. А тонущий человек прежде всего пытается дышать. Времени у него обычно хватает только на то, чтобы выдохнуть под водой и попытаться захватить как можно больше воздуха на поверхности, — рассказал Павел Ступник, водолазный специалист. — Очевидец, который решается броситься ему на помощь, должен помнить, что после первого погружения под воду утопающего у него есть пять-шесть секунд. За это время он должен доплыть до человека и начать его транспортировать на берег. Бывает, когда человек кричит, но это приступ паники.
Почему человек тонет?
Опытные спасатели рассказали, что обычно человек тонет по нескольким причинам: паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже — из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряния.
— Бывает, что человек плыл-плыл, попытался дотронуться до дна, попробовал и понял, что на глубине. Все, он испугался и начался приступ паники. Здесь нужно прежде всего успокоиться. Ведь, по сути, ничего не произошло! Но если паниковать и растрачивать свои силы, то может случиться непоправимое. Поэтому в таких случаях нужно попытаться успокоиться, лечь на спину, отдохнуть, а потом, набравшись сил, потихоньку продолжать плыть. Этот же совет можно применить, если у вас во время купания произошла судорога. Если проблема со стопой, нужно взять себя за большой палец и оттянуть ногу от себя. То же самое и при судорогах икроножной мышцы. Если «свело» бедро, то надо, наоборот, ногу согнуть в колене и прижать к ягодицам, взять за ступню и потянуть ее немножечко к себе. Некоторые носят с собой булавки, чтобы в случае чего уколоть сведенную мышцу. Но я бы при таких достаточно загрязненных реках в Тюмени не рекомендовал это делать. Мало ли чего будет потом... — рассказал Павел Ступник.
Как спасти и не утонуть самому?
Главное правило, которое нужно соблюдать, при спасении утопающего — нужно подплывать к нему со спины. Пусть человек вообще не видит, что ему помогают. Тогда он не сможет травмировать и, тем более, погубить своего спасателя. Итак, как же действовать?
1. Сначала оцените обстановку. Сможете ли вы сами доплыть и протащить на себе человека такое расстояние. Вы тоже можете устать, «поймать» судорогу или попросту не суметь вовремя отцепиться от паникующего человека.
2. Приплыв к месту без плавсредства, нужно аккуратно обхватить утопающего за шею или грудь. Главное, чтобы он мог спокойно дышать.
3. Вызвать скорую помощь.
Утонувшего, который провел под водой шесть минут, еще можно спасти. По истечении этого времени в головном мозге начинаются необратимые процессы. У детей и того быстрее. Спасатели предупреждают, что найти человека, лежавшего на грунте, при такой плохой видимости в тюменских водоемах очень сложно. Но если даже это и удастся, то нужно не медлить. Есть определенный алгоритм, который соблюдают спасатели:
1. Поднимаем со дна и транспортируем его на берег.
2. На суше приступаем к осмотру: надо очистить ротовую полость от ила, водорослей и других отложений. Если у человека вставная челюсть, то ее надо извлечь.
3. Приступаем к реанимационным мероприятиям: проверяем пульс, дыхание.
4. Приступаем к сердечно-легочной реанимации: если есть дыхание, но отсутствует сердечная деятельность, то делаем непрямой массаж сердца и наоборот.
5. Можно сделать и искусственное дыхание, но только через марлю или футболку. Рисковать своим здоровьем при оказании помощи нельзя. Спасатели называют этот риск «поцелуем смерти».
Когда все самое страшное позади, и вы поняли, что человек жив, — его заберут в больницу. Если человек даже пришел в сознание, оставлять его нельзя. Попадание грязной воды в легкие чревато для человека нехорошими последствиями: повторной остановкой сердца, отеком легких. Пострадавший обязательно должен обследоваться в больнице.
Если дети больше не кричат в воде — это повод для беспокойства
Дети, когда купаются, практически всегда кричат, резвятся. А родители тем временем занимаются своими делами на берегу или разговаривают с кем-то, глядя вдаль. История обычная и многим знакомая. Только вот спасатели рекомендуют всем мамам и папам прислушиваться постоянно. Если дети в воде затихли, возможно, они в беде.
— У нас был такой случай. Пару лет назад сотрудник спасательной службы в свой выходной отдыхал на пляже. Он увидел, что малыш не издает ни звука, запрокинул голову наверх и бултыхается. Он, как опытный специалист, понял, что ребенок тонет. А его мама в это время сидела и общалась с подругой. Спасатель, конечно, не теряя ни минуты, бросился к малышу на помощь. А вместо благодарности выслушал оскорбления — женщина кричала: «Отойдите от моего ребенка, вам что надо?» Такая вот несправедливость бывает. Помогаешь, а в ответ слышишь брань в свой адрес, — рассказал Павел Ступник.