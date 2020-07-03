«Отрасль на грани катастрофы»: владельцы фитнес-клубов — о многомиллионных долгах и 10 тысячах пострадавших

Управляющие и тренеры фитнес-центров Новосибирска вслед за рестораторами подписывают Instagram-петицию. Они просят губернатора Андрея Травникова разрешить им работать. Тем более, переговоры рестораторов с властью дали результат — с 6 июля могут заработать летники. Аналогичных мер добиваются и представители фитнес-отрасли, а пока — рассказывают о многомиллионных долгах, безразличии властей к их проблеме и недоумевают, почему в гигантских фитнес-центрах, где каждый час работает клининг, менее безопасно, чем на переполненных пляжах или в транспорте.
Сейчас по хештегу #откройтефитнеснск в Instagram можно найти более 100 публикаций — в них представители отрасли объясняют, почему так важно вернуть населению возможность заниматься спортом, и просят репостить публикацию с указанием аккаунтов Андрея Травникова и Министерства спорта региона.
10 тысяч безработных
Директор фитнес-клуба Panatta Sport, учредитель Ассоциации организации в области физической культуры и спорта Новосибирской области Евгения Николина говорит, что многие центры и тренеры даже готовы работать в парках под открытым небом с соблюдением социальной дистанции.
— После открытия салонов красоты мы были уверены, что нас тоже откроют. До этого у нас уже были совещания с представителями министерства промышленности и заместителем губернатора НСО Сергеем Сёмка, там мы представили наш план действий, как мы можем открыться и под какие требования. Мы объяснили ситуацию министрам, насколько для нас это критично, поскольку нас закрыли в марте, в разгар сезона, когда мы не успели заработать перед летом, перед низким сезоном. Но нас не услышали. Сейчас отрасль на грани катастрофы: персонал разбрёлся кто куда, персональные тренеры, которые до этого неплохо зарабатывали, сейчас как-то перестроились, ездят по коттеджам с индивидуальными тренировками, проводят занятия онлайн. Собирают какие-то копейки. А тренеры групповых программ? У них нет денег вообще, потому что за эти три месяца они просто проели все накопления, — объясняет Евгения Николина.
По ее подсчетам, число пострадавших в новосибирской фитнес-отрасли приблизилось к 10 тысячам человек: 5600 — это тренеры, ещё 3000 человек — сотрудники детских бассейнов, которые в частности посещали дети с ДЦП, нарушениями развития и другими серьёзными заболеваниями. Кроме этих пострадавших есть ещё административный персонал, который тоже остался без работы.
— Не стоит забывать и о директорах фитнес-клубов. У многих есть обязательства по оплате аренды огромных помещений. И далеко не все арендодатели идут на уступки. Кто-то давал отсрочку, но она закончится в августе-сентябре. А мы не знаем, когда нас откроют. Людям придётся платить миллионы, и это только проценты, даже не сам долг. Чтобы сейчас открыться, нам придётся закупиться обеззараживателями. Представьте, сколько их потребуется на нашу площадь! У нас полторы тысячи квадратов. По очень скромным подсчётам, это около миллиона рублей — только на обеззараживатели, без учета перчаток и дезинфицирующих средств. А субсидии, которые нам выделены, это пока обнять и плакать, — признается директор Panatta Sport.
Фитнес-центры готовы начать работать в убыток
— Мы с пониманием относимся к решению губернатора и соблюдаем все постановления, но та ситуация, которая сейчас происходит в Новосибирске, когда большие клубы закрыты, а другие беспрепятственно работают, вызывает у меня крайнее возмущение. Тогда нужен контроль за всеми, поскольку сейчас крупные фитнес-центры теряют сотрудников и клиентов, которые уходят заниматься в открытые, но более мелкие клубы, — говорит управляющая «World Class Новосибирск» Екатерина Королёва.
Сейчас её фитнес-клуб ежедневно проводит тренировки на свежем воздухе, однако это приносит лишь 10% от прежней выручки.
— Наш клуб занимает 3000 квадратных метров, и максимальная загрузка — 70 человек. Получается, на человека приходится 42 квадратных метров. Это больше предусмотренного Роспотребнадзором — там говорится о 4–5 квадратах. Мы всегда обеспечивали безопасность, регулярно обрабатывали поверхности, запускали клининг, готовы обеспечивать это и сейчас, — подчеркивает она.
По её словам, фитнес-клубам города важно открыться именно сейчас, чтобы была возможность за несколько месяцев восстановиться и заработать хотя бы к сентябрю-октябрю. Она приводит в пример Москву, где центры уже заработали — спрос на услуги в них упал на 50–70%.
— Мы понимаем, что будем работать себе в убыток. люди не пойдут сразу, у кого-то нет средств, кто-то в отпуске, а кто-то боится. Но мы готовы к любым проверкам, пусть нас проверяют, только бы была возможность начать работу, начать восстанавливаться, — говорит Екатерина Королёва.
«Фитнес сравняли с какой-то развлекухой»
Директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панфёрова утверждает, что открытие залов сейчас не спасёт отрасль, так как необходимы меры поддержки сотрудников, а также их повторное привлечение в профессию. После закрытия многие фитнес-тренеры и спортсмены поменяли профиль деятельности и боятся возвращаться на работу, которой их уже однажды лишили.
— Качество нашего продукта стремительно падает. Вы посмотрите, что происходит в Instagram — там эти тренировки продают за 50, 100 рублей. Мы уже молчим о том, что даже официальные аккаунты профильных министерств выкладывают такие тренировочные планы, на которые без слёз не взглянешь. Удивительно то, что фитнес поставили на один уровень с развлекухой. Мы — это что-то развлекательное. А при этом нам звонят клиенты, которые занимались йогой, жалуются и говорят, что им больно. Им необходимы эти занятия, — говорит Екатерина Панфёрова.
Представители фитнес-отрасли создали свою Ассоциацию и неоднократно участвовали в рабочих встречах с представителями министерства промышленности, экономического развития и правительства региона, однако это не привело ни к каким результатам. Они отправили около семи коллективных писем (часть есть в распоряжении редакции) с просьбой разрешить открыться, но получили отказ. В своём ответе Роспотребнадзор Новосибирской области на просьбу провести рабочую встречу и выработать совместно стандарты работы залов назвал такую встречу «преждевременной» и отказался посещать совещания с представителями фитнес-отрасли.
— Вопрос очень запущенный. Откроемся мы двумя неделями позже или раньше — уже неважно. Приводит в недоумение то, что у нас нет мер поддержки. По постановлению президента мы получали субсидию в размере 12 130 рублей за неуволенных сотрудников, а сейчас всё — неизвестно, будут ли такие выплаты в июне-июле. Такая же история со 106 ФЗ (закон о кредитных каникулах). То есть, если кредит 33 000 рублей, мы вам поможем, а если больше 250 тысяч рублей — никакой помощи. Этот лимит, прописанный в законе, — просто издевательство, — возмущается она. — Вы запрещаете нам работать, но не содержите нас. А ещё смешит эта история с открытием музеев. Ну как же мы без них жили! Это, конечно, сарказм, но то, что граждан лишили возможности цивилизованно проводить время — всем наплевать. Людям дали огромное количество свободного времени, алкоголя и выпустили их на улицу, говоря при этом: «Эй, ребята, нельзя!».
«На мне висят миллионные долги»
Перспектив после открытия фитнес-центров не видит и Вячеслав Мамонтов, владелец сети фитнес-клубов «Европа». По его словам, меры поддержки правительства хорошо смотрятся только на экране, в реальности же владельцы не могут добиться ни кредитных каникул, ни отсрочки платежей. Вместо помощи им предлагают очередные кредиты, которых у них и так несколько.
Сам Вячеслав развивает семейный бизнес, в кредитах помимо него — его дети, зятья и другие родственники. Все они ищут возможности получить отсрочку платежей.
— Путин сказал, должен быть жирок, финансовая подушка. Но этого жирка хватает на один-два месяца, никак не на четыре. И это ещё цветочки, а ягодки будут потом, когда мы откроемся. Сейчас мы замораживаем абонементы. Предположим, откроемся первого августа, это получается, что четыре месяца заморозки мы должны компенсировать, деньги ведь клиентом уплачены. То есть восемь месяцев работаем себе в убыток. Я вот точно уверен, что какие-то филиалы, а у меня их шесть, буду закрывать. При этом у меня ситуация ещё хуже, я не владелец этих помещений, в отличие от других крупных фитнес-центров с известными именами. Это значит ещё платить за аренду. На мне висят миллионные долги, — рассказывает он.
Тем временем, владельцы фитнес-центров продолжают отправлять письма в администрацию губернатора, Роспотребнадзор и профильные министерства со своими предложениями для начала работы. Других мер найти понимания у властей у них нет.
Накануне обозреватель НГС Стас Соколов порассуждал в своей авторской колонке о том, почему рестораторы и сотрудники общепита, которые не работают уже три месяца, не получают поддержки от жителей города.