«Отрасль на грани катастрофы»: владельцы фитнес-клубов — о многомиллионных долгах и 10 тысячах пострадавших

«На мне висят миллионные долги»



Перспектив после открытия фитнес-центров не видит и Вячеслав Мамонтов, владелец сети фитнес-клубов «Европа». По его словам, меры поддержки правительства хорошо смотрятся только на экране, в реальности же владельцы не могут добиться ни кредитных каникул, ни отсрочки платежей. Вместо помощи им предлагают очередные кредиты, которых у них и так несколько.



Сам Вячеслав развивает семейный бизнес, в кредитах помимо него — его дети, зятья и другие родственники. Все они ищут возможности получить отсрочку платежей.



— Путин сказал, должен быть жирок, финансовая подушка. Но этого жирка хватает на один-два месяца, никак не на четыре. И это ещё цветочки, а ягодки будут потом, когда мы откроемся. Сейчас мы замораживаем абонементы. Предположим, откроемся первого августа, это получается, что четыре месяца заморозки мы должны компенсировать, деньги ведь клиентом уплачены. То есть восемь месяцев работаем себе в убыток. Я вот точно уверен, что какие-то филиалы, а у меня их шесть, буду закрывать. При этом у меня ситуация ещё хуже, я не владелец этих помещений, в отличие от других крупных фитнес-центров с известными именами. Это значит ещё платить за аренду. На мне висят миллионные долги, — рассказывает он.



Тем временем, владельцы фитнес-центров продолжают отправлять письма в администрацию губернатора, Роспотребнадзор и профильные министерства со своими предложениями для начала работы. Других мер найти понимания у властей у них нет.

Накануне обозреватель НГС Стас Соколов порассуждал в своей авторской колонке о том, почему рестораторы и сотрудники общепита, которые не работают уже три месяца, не получают поддержки от жителей города.