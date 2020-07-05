«Как будто там нет коронавируса»: с чем вы столкнетесь во время поездки на Алтай — личный опыт журналиста НГС

С 3 июля Республику Алтай официально открыли для туристов (ранее базам было запрещено принимать туристов из-за пандемии коронавируса). Запрет и до этого был формальным — те, кто хотел отдохнуть в соседней республике, легко находил способы это сделать. На днях на Алтае побывала журналист НГС Мария Тищенко. Она рассказала, можно ли туда вообще проехать, открыты ли уже базы отдыха и как там соблюдаются меры безопасности.

О въезде и проживании



Поездку на Алтай мы с молодым человеком и с компанией друзей спонтанно запланировали в конце июня и сами столкнулись с тем, что нужно было пересмотреть много разных источников, чтобы разобраться, как и куда можно ехать и что именно там работает. До 2 июля въезжать в Республику Алтай без справки о командировке по идее было нельзя, а турбазы не принимали гостей (информация с официального сайта республики).