«Как будто там нет коронавируса»: с чем вы столкнетесь во время поездки на Алтай — личный опыт журналиста НГС

С 3 июля Республику Алтай официально открыли для туристов (ранее базам было запрещено принимать туристов из-за пандемии коронавируса). Запрет и до этого был формальным — те, кто хотел отдохнуть в соседней республике, легко находил способы это сделать. На днях на Алтае побывала журналист НГС Мария Тищенко. Она рассказала, можно ли туда вообще проехать, открыты ли уже базы отдыха и как там соблюдаются меры безопасности.
О въезде и проживании
Поездку на Алтай мы с молодым человеком и с компанией друзей спонтанно запланировали в конце июня и сами столкнулись с тем, что нужно было пересмотреть много разных источников, чтобы разобраться, как и куда можно ехать и что именно там работает. До 2 июля въезжать в Республику Алтай без справки о командировке по идее было нельзя, а турбазы не принимали гостей (информация с официального сайта республики).
При этом я видела в соцсетях много разных фотографий своих знакомых из Новосибирска, которые отдыхают на Алтае. Все говорили разное: одни — что въезд запрещён, если нет командировочного листа, другие — что спокойно проезжают, но если едешь менее чем на три дня, третьи — что поста нет, никого не останавливают. Кто-то из моих знакомых посетил какие-то достопримечательности свободно, а кто-то рассказывал, что туда не попасть, например, на Каракольские озёра, поэтому они пробирались туда самостоятельно, устроив трёхдневный поход.
У нас были с собой справки, и мы поехали на двух машинах — до села Майма в Республике Алтай не было никаких постов, а в нём движение замедлилось, потому что многих останавливали сотрудники ДПС. Друзья проехали без остановки, а нас остановили: попросили документы, спросили куда и насколько едем, а также сказали пройти к сотрудникам Роспотребнадзора и записаться. Если бы мы сами не показали справку, наверное, её бы никто не спросил. Рядом в очереди сотрудники Роспотребнадзора спрашивали у водителя другой машины, на сколько и куда они едут отдыхать, хотя по идее об отдыхе официально не говорится. В общем, нас записали и мы спокойно поехали дальше.
Мы заранее нашли, где можно остановиться на три дня, а потом были планы или остаться на месте, или поехать дальше, к гейзерному озеру и на Марс. Также от знакомых узнали, что дорога к так называемому Марсу перекрыта, там стоит ОМОН, потому что в Кош-Агачском районе много заболевших (если сравнивать с нашими официальными цифрами, то, конечно, меньше, чем у нас). Поэтому для четвёртой ночи на Алтае снова пришлось искать жильё, обзванивая всех уже на месте: кто-то говорил, что не работает, кто-то соглашался говорить только после присланной фотографии справки, а кто-то соглашался принять, но просил ставить машину подальше, чтобы со стороны дороги её не было видно.
О достопримечательностях и еде
Когда мы проезжали дорогу от Барангола до Чемала, то поняли, что всё же туристические развлечения в той или иной мере присутствуют — есть прокат лошадей, квадрациклов, можно добраться до Камышлинского водопада на катере и даже увидели УАЗик, рекламирующий поездку на Каракольские озёра. Стало понятно, что всё же при желании можно найти всё что угодно. И основные достопримечательности тоже принимали посетителей.
Не везде работал общепит, но при этом тоже можно было найти кафе, в котором накормят. В небольших сёлах вечером сложно было купить мясо для шашлыка, потому что всё быстро разбирают, но можно было купить в каком-то другом селе в 10 минутах езды. И мы, конечно, брали с собой запас лапши быстрого приготовления на всякий случай. В общем, еду было сложнее всего добывать, но при этом возможно.
О мерах предосторожности
К сожалению, меры предосторожности не соблюдались нигде. Как будто на Алтае коронавируса не существует — ни для местных жителей, ни для приезжих. Конечно, легко можно было избегать лишние контакты и дистанцироваться, но не в магазинах и не на достопримечательностях. Многие даже игнорировали правила нахождения в ограниченном количестве на мостах, например, на Чемальской ГЭС или к острову Патмос. Масочный режим тоже никто не соблюдал, антисептики на каждом углу не стояли.
В одном из кафе сотрудники рассказали мне, что они не могут сидеть без работы в туристический сезон, поэтому многие потихоньку начали работать уже давно. По их словам, в Роспотребнадзоре это тоже понимают, поэтому на некоторые вещи закрывают глаза, потому что никто не может себе позволить сидеть столько месяцев без работы.
На всё это особо не обращаешь внимания, потому что главное — это природа Алтая, лошади, гуляющие на залитой солнцем и туманом траве, шумящая и стремящаяся куда-то Катунь и горные вершины.
Как сейчас пускают на Алтай
С 3 июля Республика Алтай официально принимает туристов — разрешили работу общепиту и турбаз (за исключением Кош-Агачского района).
Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов рассказал, что перед открытием объектов размещения нужно провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. В дальнейшем обязательна регулярная дезинфекция помещений.
— В число требований также внесено обеззараживание открытых пространств, в том числе детских площадок, беседок, скамеек, наружных дверей, площадок у входа, уличных парковочных и банковских терминалов. Персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты, — так говорится на официальном сайте республики.
На деле же кажется, что мало кто будет следовать этим рекомендациям.
Ранее НГС писал о том, что отель на Алтае предложил отдохнуть в палатке за 500 тысяч рублей — это предложение вызвало бурные обсуждения.