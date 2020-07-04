Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

Правда ли, что без секса женщины быстрее стареют, потому что это ведет к гормональному дисбалансу, из-за которого уменьшается выработка коллагена?



— На функцию гипоталамуса, гипофиза или яичников отсутствие или наличие секса не влияет, поэтому гормонального дисбаланса у женщины не произойдёт. На синтез коллагена влияют гормоны щитовидной железы и эстроген, отсутствие или наличие сексуальной жизни никак не влияет на синтез этих гормонов, а значит, не влияет и на коллаген, — объясняет Евгения Пекарева.

Правда ли, что из-за отсутствия секса у женщин ослабевают стенки влагалища и возникают гинекологические болезни?

Евгения Пекарева объясняет, что нарушение положения матки и стенок влагалища, которое заключается в их смещении или выпадении за пределы входа во влагалище, называется пролапсом. И оно действительно может развиться при нерегулярной и недлительной половой жизни.

В России опущение и выпадение внутренних половых органов выявляют у 15–30% женщин репродуктивного возраста. А у женщин старше 50 лет частота пролапса достигает 40% и сочетается с урогинекологическими нарушениями: недержание мочи (70%), нарушение биоценоза, цистит, уретрит, диспареуния (53%). Главная причина пролапса — слабость мышц тазового дна, которая может развиться после родов и при нерегулярной и недлительной половой жизни, при отсутствии оргазма, заставляющего каждый раз сокращаться стенки влагалища, поддерживая мышцы в тонусе.