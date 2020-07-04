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Он и онаПроблема

Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

Может ли длительное воздержание привести к серьезным проблемам и стоит ли срочно искать партнера, чтобы не заболеть

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Один из популярных страхов — постареть из-за отсутствия секса. Говорят, кожа становится серой и дряблой. Мы выяснили, так ли это

Один из популярных страхов — постареть из-за отсутствия секса. Говорят, кожа становится серой и дряблой. Мы выяснили, так ли это

Отсутствие сексуальной жизни — ещё более табуированная тема, чем её активное наличие. Признаваться в этом стыдно, скрывать и ждать страшно, срочно нужен «мужчина для здоровья», чтобы ничего «там» не сломалось и работало исправно. Мы решили разобраться в этой теме подробно и задали врачам самые дилетантские вопросы — правда ли, что женщины стареют и болеют без секса и когда стоит начинать бить тревогу. Спойлер — можно помочь себе эффективно и самостоятельно.

По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на её здоровье, как общем, так и репродуктивном. А вот у мужчин регулярная половая жизнь способствует выработке подвижных сперматозоидов. При длительном воздержании могут возникнуть импотенция, бесплодие, простатит и преждевременное семяизвержение.

Правда ли, что без секса женщины быстрее стареют, потому что это ведет к гормональному дисбалансу, из-за которого уменьшается выработка коллагена?

— На функцию гипоталамуса, гипофиза или яичников отсутствие или наличие секса не влияет, поэтому гормонального дисбаланса у женщины не произойдёт. На синтез коллагена влияют гормоны щитовидной железы и эстроген, отсутствие или наличие сексуальной жизни никак не влияет на синтез этих гормонов, а значит, не влияет и на коллаген, — объясняет Евгения Пекарева.

Правда ли, что из-за отсутствия секса у женщин ослабевают стенки влагалища и возникают гинекологические болезни?

Евгения Пекарева объясняет, что нарушение положения матки и стенок влагалища, которое заключается в их смещении или выпадении за пределы входа во влагалище, называется пролапсом. И оно действительно может развиться при нерегулярной и недлительной половой жизни.

В России опущение и выпадение внутренних половых органов выявляют у 15–30% женщин репродуктивного возраста. А у женщин старше 50 лет частота пролапса достигает 40% и сочетается с урогинекологическими нарушениями: недержание мочи (70%), нарушение биоценоза, цистит, уретрит, диспареуния (53%). Главная причина пролапса — слабость мышц тазового дна, которая может развиться после родов и при нерегулярной и недлительной половой жизни, при отсутствии оргазма, заставляющего каждый раз сокращаться стенки влагалища, поддерживая мышцы в тонусе.

— Никаких других гинекологических болезней не случится. Такие заболевания, как эндометриоз, миома, полипы эндометрия или цервикального канала, имеют совершенно другую природу возникновения, не связанную с сексуальной жизнью, — заключает эксперт.

При отсутствии постоянного партнера акушер-гинеколог Анастасия Искоростенская советует использовать тренажеры, например, специальные вагинальные шарики. Также для поддержания тонуса мышц тазового дна можно делать упражнения Кегеля.

Правда ли, что при отсутствии секса у обоих полов возникают проблемы с иммунной системой?

— Женские половые гормоны сильнее воздействуют на иммунитет, чем мужские. Поэтому женщины чаще могут страдать от иммунодефицита, чем мужчины, особенно если у них есть нарушения менструального цикла. Но одинаково хорошо на иммунитет обоих полов воздействует гормон счастья серотонин, который как раз вырабатывается после секса и не только, — объясняет акушер -гинеколог Евгения Пекарева.

Правда ли, что отсутствие секса ведет к застойным явлениям в сосудах малого таза?

По мнению гинеколога-эндокринолога Дияны Гайнутдиновой, это миф.

— На самом деле предрасполагающими факторами варикозного расширения вен малого таза являются тяжёлый физический труд, многократные беременности, роды, ожирение и наследственность, — объясняет эксперт.

Нужен ли «секс для здоровья»?

— Если потребность в интимных отношениях от природы велика, то отсутствие сексуальной жизни будет негативно сказываться на эмоциональном состоянии, снижая таким образом качество жизни женщины. Однако оргазм, испытанный с партнером, не особо отличается от оргазма, испытанного самостоятельно, поэтому мастурбация — это неплохой выход из ситуации, — считает акушер-гинеколог Евгения Пекарева.

Психолог, сексолог и руководитель проекта «Культурно о сексе» Валентина Сорокина рассказывает, что обоснованных исследований о вреде отсутствия секса она не встречала.

— Чаще это больше похоже на «а вот я слышал». Спросите у любого врача о причинах возникновения любого из заболеваний, он перечислит их вам с десяток, два. Возможно, среди них будет значиться и отсутствие половых контактов, но то, что именно это стало решающим фактором, установить невозможно. Взять те же проблемы в мочеполовой сфере у мужчин и женщин, которые стали достаточно распространены в наше время. Популярно стало говорить: «тебе мужика надо найти», «бабу бы...». А вместе с тем более значимым фактором для поддержания здоровья в этой сфере являются вопросы ведения здорового образа жизни, регулярное занятие спортом, отсутствие вредных привычек, соблюдение правил интимной гигиены и сексуальной безопасности, периодическое посещение врача и сдача всех необходимых анализов на ЗПП, — считает эксперт.

Вместе с тем Валентина все-таки рекомендует своим клиентам регулярное занятие сексом. Если же постоянного партнера нет, то секс, по мнению эксперта, можно заменить мастурбацией.

— Идти на встречу к случайным партнерам только потому, что «для здоровья полезно», считаю излишним. Пусть у вас на одной чаше весов будут преимущества секса, а на другой — ваш эмоциональный настрой и отношение к потенциальному партнеру, — советует сексолог.

А сколько вы сможете продержаться без секса?

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    Его больше нет: история пары, которая три года живет без секса, — эксперты советуют не приставать и заглянуть в кошелек.

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    любовьсексвоздержание
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