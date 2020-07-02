«Возьми 12 500 рублей и ни в чём себе не отказывай». Сотни людей оказались брошены — и властью, и обществом

И вот здесь нужно понять главное. Речь не идет о том, что на рынке произошли какие-то объективные изменения, и некая сфера деятельности стала вдруг невостребованной. Закрылась же в своё время львиная доля билетных касс, например.



Нет. Общепит, фитнес, крупные ТРЦ закрыты в административном порядке, потому что общество (в лице чиновников) решило, что их деятельность представляет опасность. И что было сделано для того, чтобы как-то поддержать тысячи людей, которых это решение оставило без работы? Да почти ничего. Можно встать на биржу труда и тебе будут платить пособие в рамках МРОТ. Возьми 12 500 рублей и ни в чём себе не отказывай.

То есть по факту мы (общество) этих людей бросили. Дескать, «у нас тут пандемия, мы в домике, а вы выживайте, как хотите».





Что самое грустное, эта точка зрения довольно популярна. Более того, проблемы «всех этих хипстеров» вызывают какое-то гнусное злорадство: «посмотрите на этих неудачников, пусть на завод идут, га-га-га».



Когда начинаешь разбираться, то выясняется, что пишущих всё это проблемы просто не коснулись. Один работает в госструктурах (и зарплату ему исправно платили всё время «самоизоляции»), другая вообще домохозяйка, кому-то повезло оказаться в сфере, которую кризис пока не затронул. И как это часто бывает, человек воспринимает собственное благосостояние — как результат исключительно собственных ума и сообразительности. Ну и наоборот.

