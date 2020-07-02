«Возьми 12 500 рублей и ни в чём себе не отказывай». Сотни людей оказались брошены — и властью, и обществом

Новосибирские рестораторы, так и не дождавшись разрешения открыть хотя бы летние веранды, запустили флешмоб #откройтересторанынск. Сделано это было привычным образом — в соцсетях. Больше всего публикаций с таким хештегом можно найти в инстаграме (больше 1120), достаточно активно публиковались посты в фейсбуке. В общем, там, где эта идея была обречена на массовую поддержку. Чего не скажешь о большинстве жителей города.
Ситуация с общепитом непростая. С одной стороны, понятно, что эпидемия не думает никуда уходить. И даже безрадостная официальная статистика — это верхушка айсберга. Сами по себе рестораны, может быть, и не представляют особой опасности. Но возможность удобно посидеть в красивом месте безусловно увеличит поток людей и количество контактов. А выпив приятных напитков, мало кто будет заботиться о соблюдении дистанции.
В общем, областные власти можно понять. Уже очевидно, что им не удалось сдержать эпидемию, не удалось убедить людей сидеть дома. Губернатор разрешил практически всё, что только можно. Работают небольшие торговые центры, крупные непродовольственные магазины, никто не думает проверять уличных торговцев с их выставленными на всеобщее обозрение фруктами и овощами, на пляжах работают бары с кальянами. Но должны же чиновники хотя бы что-то контролировать. И организованный общепит — легкая мишень.
Когда речь заходит о ресторанном бизнесе, вспоминают прежде всего самих рестораторов. И это публику, прямо скажем, не особо трогает. Распространенный вариант реакции: «Продавали нам пиво втридорога, вот и поделом вам теперь». Но каждое заведение — это не только владельцы (многие из которых, кстати, отнюдь не миллионеры). Это ещё и с десяток (а то и десятки) поваров, официантов, барменов. А ещё сотрудники компаний, которые обслуживали этот общепит. Большинство из них сейчас остались без работы.
Понятно, что люди не сидят на месте. Самые мобильные и профессиональные уже уехали работать в регионы, где ограничения сняты (будь то Сочи или Алтай). Кто-то пошел в «Яндекс.Такси», кто-то бегает по городу с жёлтой или зелёной сумкой. Люди пытаются освоить новую профессию, но понятно, что это в любом случае будет серьезная потеря в заработке.
И вот здесь нужно понять главное. Речь не идет о том, что на рынке произошли какие-то объективные изменения, и некая сфера деятельности стала вдруг невостребованной. Закрылась же в своё время львиная доля билетных касс, например.
Нет. Общепит, фитнес, крупные ТРЦ закрыты в административном порядке, потому что общество (в лице чиновников) решило, что их деятельность представляет опасность. И что было сделано для того, чтобы как-то поддержать тысячи людей, которых это решение оставило без работы? Да почти ничего. Можно встать на биржу труда и тебе будут платить пособие в рамках МРОТ. Возьми 12 500 рублей и ни в чём себе не отказывай.
То есть по факту мы (общество) этих людей бросили. Дескать, «у нас тут пандемия, мы в домике, а вы выживайте, как хотите».
Что самое грустное, эта точка зрения довольно популярна. Более того, проблемы «всех этих хипстеров» вызывают какое-то гнусное злорадство: «посмотрите на этих неудачников, пусть на завод идут, га-га-га».
Когда начинаешь разбираться, то выясняется, что пишущих всё это проблемы просто не коснулись. Один работает в госструктурах (и зарплату ему исправно платили всё время «самоизоляции»), другая вообще домохозяйка, кому-то повезло оказаться в сфере, которую кризис пока не затронул. И как это часто бывает, человек воспринимает собственное благосостояние — как результат исключительно собственных ума и сообразительности. Ну и наоборот.
Нашему обществу вообще очень недостает такой штуки, как солидарность. Это когда люди, у которых вроде бы пока всё неплохо, выходят на защиту тех, кто несправедливо пострадал. Подобные вещи случаются разве что в каких-то профессиональных сообществах (ярчайший пример — дело Ивана Голунова). Но в целом значительная часть населения мыслит по принципу «Умри ты сегодня, я завтра».
Это опасно для всех. Потому что наша страна входит, по всей видимости, в затяжной период экономического кризиса, когда жизнь станет хуже для большинства. И надо учиться защищать чужие права, потому что иначе никто потом не придет защищать ваши.
«Вас кинул банк? Сами дураки, кто же в банки несет деньги».
«Дом, в котором вы купили квартиру, так и не построен? Надо было копить и покупать на вторичке, лошары».
«Вам не выплатили зарплату? Сами виноваты. Зачем устроились в такую гнилую контору?»
«Впаяли огромный штраф, когда вы попытались выйти на пикет, добиваясь правды? Так вам и надо. Нечего тут воду мутить».
И так далее. Чтобы с вами ни случилось, какая бы вас ни настигла беда, всегда найдется улюлюкающая толпа, которая вас же в случившемся и обвинит. Так не пойдет. Потому что рано или поздно проблемы трудности будут и у вас. Но толпе на вас точно так же будет наплевать.
С 1 июля в Новосибирской области отменен режим самоизоляции. Все мы видим толпы на пляжах, толпы в электричках, толпы на улицах, толпы у точек уличной еды.
«Нужно или прекращать всё это, возвращаясь на карантин (но тогда придется как-то всех кормить). Или уже честно сказать людям: "Спасайтесь, кто может"»
А дальше пусть каждый сам решает, что ему в нынешней ситуации делать. Хочешь сидеть дома, выходя изредка наружу в очках, перчатках и респираторе высокой степени защиты? Имеешь право. Готов рисковать? Твой выбор. А ковид — он ведь никуда не денется. Ни через месяц, ни через два. Ни даже через год, возможно. Надо учиться жить с этим новым видом опасности, а не прятаться от него за фиговым листком хотя бы каких-нибудь ограничений.
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