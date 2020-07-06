Служил в НКВД: смотрим на 77-летний «Харлей-Дэвидсон» — на нём ездили чекисты, и он до сих пор на ходу

На НГС мы часто рассказываем о необычных автомобилях новосибирцев, а сегодня у нас редкий мотоцикл Harley-Davidson 1943 года выпуска. Этот экземпляр прошел большой путь — был поставлен в СССР по ленд-лизу, служил в органах НКВД и наконец был приобретен новосибирцем Александром Тэттером. Как говорит владелец, сегодня это один из немногих военных «Харлеев» в оригинальном состоянии и на ходу. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Видео: Антон Дигаев
Это Harley Davidson WLA-42, выпущенный в 1943 году. Он и его нынешний владелец встретились случайно — Александр всегда увлекался мототехникой и историей, а тут подвернулся такой интересный экземпляр.
— Поехали с товарищем в Омск, и, когда приехали, выяснилось, что там у мужчины есть мотоцикл, который он купил. Ну как-то вот загорелось, это же история, у любого мотоциклиста спросите, что такое «Харлей». У меня желание и дрожь в коленках совпали именно с моими возможностями. В юношестве у меня были «Планета-3», «Иж-Планета-Спорт», «Восход».
Мотоцикл был в оригинальном состоянии, в хорошей сохранности, но не на ходу. «Харлей» числился за органами НКВД, поэтому и дошел до наших дней в целом виде.
— Сохранился за счёт того, что был поставлен не в действующую армию, а оперуполномоченным НКВД по Омской области, с запасным двигателем. Был списан. Затем поставлен частным лицом на учёт в ГАИ в Омске.
Александр вместе со специалистом по ремонту мототехники Игорем Осетровым решил обязательно оживить «Харлей».
— Хотелось его именно завести, чтобы это не просто была оболочка какая-то. Хотелось, чтобы он постоянно был в рабочем состоянии, поддерживать его. Он, естественно, не заводился, но Игорь Осетров сказал: «Александр, не переживай, мы его восстановим». Катушка сгнила, нужно было перемотать катушку, куча всяких моментов, мелочи.
Основные ремонтные работы были связаны с поршневой группой и зажиганием, два года ушло на восстановление «Харлея». Пользовались подручными запчастями, подбирали детали по образцам.
— Такого не было, чтобы мы заказывали где-то там на «Ебей» оригинальные запчасти. Какие-то запчасти находились здесь. Была проблема с кольцами, с поршневой группой, с зажиганием. Если мы берем, допустим, кольца, этих колец уже именно оригинальных не было, но нашлись один в один такие же кольца, такого же размера.
— Все, что на нем сейчас есть, внешняя оболочка, она как была целая, так и осталась, даже ничего не покорябано.
— Такой оригинальный вид, начиная с подножки и кончая фарами, — ну их нету в России. Я смотрел, их продают, но кто-то берет седло перетянет новой кожей — это уже не то, уже новодел. Какие-то пружинки меняют, глушитель меняют, вилку меняют, ручки, фары — ну внешний вид отличается. Я не встречал в России, чтобы мотоцикл ездил и был в оригинальных запчастях. В музеях они есть, внешний вид один в один, но они не заводятся, то есть это оболочка пустая.
— Были предложения продать за $ 10 тысяч. Средняя мировая цена на такие мотоциклы от $ 15 до 25 тысяч в зависимости от комплектности.
— Есть такие мысли, что если бы он стоял не где-то там в загашниках, а чтобы люди смотрели, понимали, что к чему. Это должен быть какой-то музей, с высокой посещаемостью. Это правда история, не было бы ленд-лиза, много бы чего не было. И у того военного поколения этот «Харлей» ассоциируется, естественно, с войной.
На каких еще машинах ездят читатели НГС
Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.
Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.
Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.
Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.
Новосибирец Семён владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретроавто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.
А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.