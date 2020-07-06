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Служил в НКВД: смотрим на 77-летний «Харлей-Дэвидсон» — на нём ездили чекисты, и он до сих пор на ходу

Мотоцикл Harley Davidson WLA-42 1943 года выпуска теперь принадлежит новосибирцу Александру Тэттеру

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Harley Davidson WLA-42

Harley Davidson WLA-42

На НГС мы часто рассказываем о необычных автомобилях новосибирцев, а сегодня у нас редкий мотоцикл Harley-Davidson 1943 года выпуска. Этот экземпляр прошел большой путь — был поставлен в СССР по ленд-лизу, служил в органах НКВД и наконец был приобретен новосибирцем Александром Тэттером. Как говорит владелец, сегодня это один из немногих военных «Харлеев» в оригинальном состоянии и на ходу. Подробности в материале Дмитрия Косенко.

Видео: Антон Дигаев

Двигатель&nbsp;двухцилиндровый четырехтактный нижнеклапанный V-образный<b class="_"><br><br></b>

Двигатель двухцилиндровый четырехтактный нижнеклапанный V-образный

Это Harley Davidson WLA-42, выпущенный в 1943 году. Он и его нынешний владелец встретились случайно — Александр всегда увлекался мототехникой и историей, а тут подвернулся такой интересный экземпляр.

Объем двигателя — 738 см3

Объем двигателя — 738 см3

— Поехали с товарищем в Омск, и, когда приехали, выяснилось, что там у мужчины есть мотоцикл, который он купил. Ну как-то вот загорелось, это же история, у любого мотоциклиста спросите, что такое «Харлей». У меня желание и дрожь в коленках совпали именно с моими возможностями. В юношестве у меня были «Планета-3», «Иж-Планета-Спорт», «Восход».

Мощность — 23,5 л. с.

Мощность — 23,5 л. с.

Мотоцикл был в оригинальном состоянии, в хорошей сохранности, но не на ходу. «Харлей» числился за органами НКВД, поэтому и дошел до наших дней в целом виде.

Масса — 220 кг

Масса — 220 кг

— Сохранился за счёт того, что был поставлен не в действующую армию, а оперуполномоченным НКВД по Омской области, с запасным двигателем. Был списан. Затем поставлен частным лицом на учёт в ГАИ в Омске.

Колесная база — 1460 мм

Колесная база — 1460 мм

Александр вместе со специалистом по ремонту мототехники Игорем Осетровым решил обязательно оживить «Харлей».

3-ступенчатая коробка передач

3-ступенчатая коробка передач

— Хотелось его именно завести, чтобы это не просто была оболочка какая-то. Хотелось, чтобы он постоянно был в рабочем состоянии, поддерживать его. Он, естественно, не заводился, но Игорь Осетров сказал: «Александр, не переживай, мы его восстановим». Катушка сгнила, нужно было перемотать катушку, куча всяких моментов, мелочи.

Объем бака — 14 литров

Объем бака — 14 литров

Основные ремонтные работы были связаны с поршневой группой и зажиганием, два года ушло на восстановление «Харлея». Пользовались подручными запчастями, подбирали детали по образцам.

Детали подбирали по образцам

Детали подбирали по образцам

— Такого не было, чтобы мы заказывали где-то там на «Ебей» оригинальные запчасти. Какие-то запчасти находились здесь. Была проблема с кольцами, с поршневой группой, с зажиганием. Если мы берем, допустим, кольца, этих колец уже именно оригинальных не было, но нашлись один в один такие же кольца, такого же размера.

Получился мотоцикл, который может ездить и выглядит так же, как и почти 80 лет назад.&nbsp;Все его элементы и узлы: рама, крылья, сиденье, руль, спидометр, бензобак — всё оригинальное, без замен на реплики

Получился мотоцикл, который может ездить и выглядит так же, как и почти 80 лет назад. Все его элементы и узлы: рама, крылья, сиденье, руль, спидометр, бензобак — всё оригинальное, без замен на реплики

Все внешние элементы оригинальные&nbsp;

Все внешние элементы оригинальные 

— Все, что на нем сейчас есть, внешняя оболочка, она как была целая, так и осталась, даже ничего не покорябано.

В музеях есть подобные мотоциклы, но они не на ходу

В музеях есть подобные мотоциклы, но они не на ходу

— Такой оригинальный вид, начиная с подножки и кончая фарами, — ну их нету в России. Я смотрел, их продают, но кто-то берет седло перетянет новой кожей — это уже не то, уже новодел. Какие-то пружинки меняют, глушитель меняют, вилку меняют, ручки, фары — ну внешний вид отличается. Я не встречал в России, чтобы мотоцикл ездил и был в оригинальных запчастях. В музеях они есть, внешний вид один в один, но они не заводятся, то есть это оболочка пустая.

Были предложения о продаже за $ 10 тысяч&nbsp;

Были предложения о продаже за $ 10 тысяч 

— Были предложения продать за $ 10 тысяч. Средняя мировая цена на такие мотоциклы от $ 15 до 25 тысяч в зависимости от комплектности.

<p>Владелец мечтает, чтобы его раритет находился в какой-то экспозиции, чтобы его видели люди, знакомились с историей</p>

Владелец мечтает, чтобы его раритет находился в какой-то экспозиции, чтобы его видели люди, знакомились с историей

«Харлей» является частью военной истории&nbsp;

«Харлей» является частью военной истории 

— Есть такие мысли, что если бы он стоял не где-то там в загашниках, а чтобы люди смотрели, понимали, что к чему. Это должен быть какой-то музей, с высокой посещаемостью. Это правда история, не было бы ленд-лиза, много бы чего не было. И у того военного поколения этот «Харлей» ассоциируется, естественно, с войной.

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