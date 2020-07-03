Топ-3 красивейших мест Новосибирской области. Фотографии и подсказки, как добраться

На НГС есть специальная рубрика «Где отдохнуть этим летом». Каждую неделю мы рассказываем об интересных маршрутах и любопытных уголках нашего (и не только нашего) региона.



Обозреватель Стас Соколов выбрал 5 российских городов, куда можно слетать за небольшие деньги.



А обозреватель Анна Богданова нашла 6 красивых озёр в Новосибирске и пригороде, до которых можно добраться на велосипеде.



Есть варианты и в черте города. Посмотрите на фотографии 5 озёр в Новосибирске, где могло быть красиво (внутри — удобные маршруты, как добраться до этих мест).



Также мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону, и подсказал четыре секретных места.

