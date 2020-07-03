Топ-3 красивейших мест Новосибирской области. Фотографии и подсказки, как добраться

1
Озеро пеликанов
Чаны, самое большое озеро Западной Сибири, живописно со всех сторон. От Новосибирска оно находится достаточно далеко — расстояние около 400 км. Самый быстрый маршрут пролегает по трассе М51 (Р-254), путь на машине займет около 5 часов, на автобусе с новосибирского автовокзала (до Барабинска или поселка Чаны) — ещё дольше. Но, как советуют побывавшие здесь горожане, озеро, дикая природа вокруг и рыбалка того стоят.
— Водная гладь бесконечная. Иногда всматриваешься, и кажется, что острова будто плавают в воздухе. До них можно на моторной лодке доплыть, — рассказала жительница Новосибирска Наталья Пугаева.
Она добавила, что на озере очень много птиц — можно встретить цаплю, журавля и даже пеликанов. Поесть можно в окрестных деревнях, а остановиться на несколько дней, например, на базе отдыха «Бухта Лазурная».
2
Бердские скалы
Бердские скалы, известные как Зверобой, расположены в 4 километрах от села Новососедово в Искитимском районе. Здесь есть всё для начинающего туриста, который готовится к долгим походам по Горному Алтаю, — лес на скалистых уклонах, идиллический изгиб реки Берди и много места для палаток.
Территория скал долго была дикой, но сейчас там появились лавочки и беседки. Также не стоит выезжать из Искитимского района, пока не взглянете на местный Беловский водопад, советуют путешественники.
3
Мраморные карьеры
Можно заглянуть на Шипуновский мраморный карьер на левом берегу реки Бердь. Заброшенная искитимская достопримечательность похожа на довольно большой амфитеатр.
Ещё один впечатляюще живописный мраморный карьер находится за Маслянино. По маслянинской улице Мостовой нужно выехать в сторону Александровки и доехать до деревни Петени.
От Петеней стоит проехать немного до Суенгинского водопада, а оттуда — в село Егорьевское к золотому прииску, понаблюдать, как добывают золото. В Новосибирск можно вернуться через Юрманку и выйти на Бердские скалы.
— До Петеней идет асфальт, потом съезд на саму деревню и карьер, хорошо укатанная проселочная дорога. На водопад тоже дорога асфальт, стоит остановиться перед мостом — там есть большая площадка для парковки — и просто спуститься к берегу, сразу попадаешь на каскад, можно гулять, отдыхать, — рассказал новосибирский автомобилист Алексей.
4
Где ещё отдохнуть этим летом?
На НГС есть специальная рубрика «Где отдохнуть этим летом». Каждую неделю мы рассказываем об интересных маршрутах и любопытных уголках нашего (и не только нашего) региона.
Обозреватель Стас Соколов выбрал 5 российских городов, куда можно слетать за небольшие деньги.
А обозреватель Анна Богданова нашла 6 красивых озёр в Новосибирске и пригороде, до которых можно добраться на велосипеде.
Есть варианты и в черте города. Посмотрите на фотографии 5 озёр в Новосибирске, где могло быть красиво (внутри — удобные маршруты, как добраться до этих мест).
Также мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону, и подсказал четыре секретных места.