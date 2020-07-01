«Дня четыре метался туда-сюда»: о чем переживают новосибирцы, пришедшие сегодня на избирательные участки

— Нужно проголосовать против, чтобы не участвовать в этом балагане, — заявили корреспонденту НГС сибиряки Александр и Татьяна.



— Что вы считаете балаганом?



— Организацию всего это процесса, особенно в рамках эпидситуации. Я уверен, 75% людей будут за.



— А что это за люди?



— Не знаю, что это за люди. Но даже отвечать бесполезно — вы сами знаете ответ... Мы даже не пытались заранее проголосовать, мы сомневаемся в легитимности процедуры.