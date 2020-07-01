«Дня четыре метался туда-сюда»: о чем переживают новосибирцы, пришедшие сегодня на избирательные участки

1 июля — последний день голосования по поправкам к Конституции, которое стартовало ещё 25 июня. Мы уже рассказывали о мерах безопасности на избирательных участках в этом фоторепортаже, а наш коллега Илья Калинин поговорил с людьми о том, боялись ли они заразиться коронавирусом, как вообще пандемия отразилась на их жизни и долго ли они думали, как именно проголосовать по поправкам.
— Я метался дня четыре туда-сюда, мы с моими родителями общались. Очень много собирал информации — как положительной, так и отрицательной. Достаточно глубоко подошел к этому вопросу, глобально. Метался из стороны в сторону. Это не частично мое мнение, а попытка показать власти озабоченность происходящим, чтобы она почувствовала, что есть люди, которые хотят обратить на себя внимание, — рассказывает программист Сергей.
При этом мужчина добавил, что в финансовом плане ситуация с пандемией никак не отразилась на его семье.
— В данном голосовании много противоречий. Мы голосуем практически за одного человека. Я не вижу смысл затрат. Можно было провести референдум — согласны на продление его срока или нет. У меня позиция такая, — объяснил бизнесмен Александр свою позицию. — Во время пандемии в какой-то степени у меня была самоизоляция. Это время пережил также, как и все. Все понесли какие-то затраты. Понятно, что повлияло на жизнь, рынок схлопнулся.
— Долго решал, идти или не идти. Боялся вируса. Но всё-таки пошёл, — говорит пенсионер, представившийся Борисом. — Я ждал вообще, когда всё это (пандемия коронавируса) закончится. Хотя, конечно, из дома выходил, на дачу уезжал. А кто же кормить будет? То, что касается пандемии, я понимаю одно, что подошли к ней неготовыми. И получилось, что мы до сих пор имеем прирост заболеваемости. Мы не смогли изолировать население от носителей вируса. Начали нормально первые несколько дней, а потом получилось так, что это не борьба, а попытка бороться.
— Я считаю, что в этот период, именно в этот период, было неправильно организовывать голосование, — объясняет предприниматель Елена. — Сама я полностью лишилась работы до августа. Пандемия везде. Конечно, это мало приятно.
— Я сомневался изначально — идти или не идти, — объясняет студент Вячеслав. — Голосовать и подхватить вирус не боялся. Я вот сейчас пойду в магазин и то, что придя сюда, я увидел ещё какое-то количество людей, это нестрашно. Для меня было стандартно сидеть дома и ничего не делать. Я ездил на дачу, ходил по магазинам. Из дома мог выйти на несколько часов, но больше никуда не ходил, особо ни с кем не встречался, общественные места не посещал.
— Я с пониманием отношусь к тому, что происходит, надеюсь на все принятые меры, надеюсь, что у нас всё будет хорошо, — рассказывает инженер Наталья. — Наша организация в этот период работала. Для меня кроме того, что мы стали носить маски, ничего не изменилось. Только неудобства добавились, конечно. Ну и, конечно, образ жизни изменился — работа, дом, семья, работа, никаких гостей, никаких праздников. Очень неприятно, что мы с этим столкнулись. Но я надеюсь, что мы это преодолеем и всё будет прекрасно.
— Все меры предосторожности оказались соблюдены, вполне адекватно прошло голосование, — делится своим мнением сибиряк Илья. — Во время пандемии коронавируса я работал удаленно, доход потерял, было скучно. Хотя, как скучно — с тремя детьми не очень скучно. Доход в общей сложности уменьшился процентов на 30. Больше всего пугает надвигающийся экономический кризис. Несколько страшно жить дальше.
— Просто нужно соблюдать нормы, чтобы не заразиться. Если бы я боялся, то проголосовал бы онлайн, — безапелляционно заявляет руководитель отдела продаж Юрий. — Страха не было. Перед началом пандемии я уволился, ушёл в отпуск, приехал — и сразу всё началось. С поиском работы временно было прекращено.
— Нужно проголосовать против, чтобы не участвовать в этом балагане, — заявили корреспонденту НГС сибиряки Александр и Татьяна.
— Что вы считаете балаганом?
— Организацию всего это процесса, особенно в рамках эпидситуации. Я уверен, 75% людей будут за.
— А что это за люди?
— Не знаю, что это за люди. Но даже отвечать бесполезно — вы сами знаете ответ... Мы даже не пытались заранее проголосовать, мы сомневаемся в легитимности процедуры.
— Я пенсионер и хочу, чтобы моя пенсия индексировалась. Я проголосовала за, с большой гордостью пришла голосовать, поддержать Путина, — рассказывает пенсионерка Евгения Васильевна.
— Вы не побоялись заболеть?
— Нет. Я медицинский работник, много знаю об этой инфекции, работаю в акушерстве. Я за то, чтобы у нас не было гендерных браков. В семье должны быть и мама, и папа, разнополые. Поскольку я занимаюсь непосредственно акушерством, то для меня это очень важно, это одна из составляющих основных. Но в основном все поправки и в отношении депутатов, и офшоров, и так далее — это многое значит. Поправки, мы это обсуждали в семье, с периодичностью в четверть века должны быть. Мир модернизируется, меняется, поэтому это очень важно. Последние поправки 1993 года — уже 27 лет прошло. Среднестатистическое молодое поколение меняется через четверть века, менталитет. Я анализировала некоторые ситуации и для себя эту цифру определила.
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