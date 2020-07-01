Как новосибирцы решают судьбу Конституции в разгар ковида — 20 фото, которые войдут в историю

1 июля — последний день голосования по поправкам в Конституцию, которое стартовало ещё 25 июня. Споры о том, насколько важны эти поправки, можно вести бесконечно. Но нынешнее голосование, которое проходит на фоне пандемии коронавируса, точно войдет в историю — и даже независимо от результатов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на разных избирательных участках в Новосибирске, чтобы оценить меры безопасности.
О поправках в Конституцию начали говорить в январе после того, как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.
Пакет поправок к Конституции включает предложения в разных сферах: медицине, защите труда, культуре и многих других. Одна из значимых правок касается президентских сроков. Согласно ей, президентские сроки Владимира Путина «обнулятся».
При этом всю эту неделю можно было проголосовать дома — но эта опция была доступна для тех, кто успел подать заявление на «Госуслугах» до 21 июня или обратиться на свой участок с заявлением (лично, с помощью волонтёров или по телефону).
Процедура стандартная — домой к человеку приходили члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования.
А вот электронное голосование новосибирцам было недоступно — такую привилегию получили только жители Москвы и Нижегородской области.
Но если всю неделю голосование считалось досрочным, то сегодняшний день — официально признанный единый день голосования по поправках.
На участках всё по взрослому — санитайзеры, вход только в перчатках и масках (на некоторых участках можно взять их бесплатно), проверка на термометре.
Но были и те, кто пытались обойти эти правила — так, столяр Михаил пришёл на избирательный участок в лыжной маске и боксёрских перчатках.
Ещё одна новинка — почти на всех участках стояли электронные урны для голосования.
— Я зашёл, ожидал увидеть в урнах какой-нибудь массовый вброс, а тут — электронные ящики, — рассказал корреспонденту НГС сибиряк Кирилл. — Я положил бюллетень в эту махину, уже уходить. А она как заверещит: «Ваш голос учтён». Вот я ***** [испугался].
На участках можно было наблюдать прямо какое-то обилие полицейских — не только бдящих за порядком, но и голосующих.
Публика на участках — совершенно разная. От бдящих пенсионеров до совсем юных тинейджеров в коротких шортах. Но самым милым избирателем на взгляд редакции оказалась бабушка с собакой.
Интересно, что тут же, на участке, проходит голосование по присвоению звания трудовой славы Новосибирску.
— Работница, которая всем предлагает оставить подпись за эту инициативу, на вопрос, что это даст городу, задумалась и неуверенно заметила: «Ну, будет особый статус». Пояснить, для чего он нужен, не смогла.
Кстати, избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 15 часов дня 1 июля явка составила 41,84%.
Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.