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Тема дня Как голосуют в Новосибирске: данные на 15:00

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Как новосибирцы решают судьбу Конституции в разгар ковида — 20 фото, которые войдут в историю

Антисептики, боксёрские перчатки, собаки на участках и говорящие урны — чем ещё запомнился этот день

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Голосование закончится в восемь вечера&nbsp;

Голосование закончится в восемь вечера 

1 июля — последний день голосования по поправкам в Конституцию, которое стартовало ещё 25 июня. Споры о том, насколько важны эти поправки, можно вести бесконечно. Но нынешнее голосование, которое проходит на фоне пандемии коронавируса, точно войдет в историю — и даже независимо от результатов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на разных избирательных участках в Новосибирске, чтобы оценить меры безопасности.

Безопасность — превыше всего, но вот маску всё-таки нужно поднять чуть-чуть повыше

Безопасность — превыше всего, но вот маску всё-таки нужно поднять чуть-чуть повыше

О поправках в Конституцию начали говорить в январе после того, как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.

Голосование должно было состояться ещё весной

Голосование должно было состояться ещё весной

Пакет поправок к Конституции включает предложения в разных сферах: медицине, защите труда, культуре и многих других. Одна из значимых правок касается президентских сроков. Согласно ей, президентские сроки Владимира Путина «обнулятся».

Члены избирательного участка максимально старались соблюсти всю технику безопасности

Члены избирательного участка максимально старались соблюсти всю технику безопасности

При этом всю эту неделю можно было проголосовать дома — но эта опция была доступна для тех, кто успел подать заявление на «Госуслугах» до 21 июня или обратиться на свой участок с заявлением (лично, с помощью волонтёров или по телефону).

Всю неделю сибиряки могли проголосовать у себя дома&nbsp;

Всю неделю сибиряки могли проголосовать у себя дома 

Процедура стандартная — домой к человеку приходили члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования.

Члены избирательной комиссии приходили с переносным ящиком для голосования&nbsp;

Члены избирательной комиссии приходили с переносным ящиком для голосования 

А вот электронное голосование новосибирцам было недоступно — такую привилегию получили только жители Москвы и Нижегородской области.

Электронное голосование было недоступным для новосибирцев&nbsp;

Электронное голосование было недоступным для новосибирцев 

Но если всю неделю голосование считалось досрочным, то сегодняшний день — официально признанный единый день голосования по поправках.

Паспортные данные избирателей строго проверяются&nbsp;

Паспортные данные избирателей строго проверяются 

На участках всё по взрослому — санитайзеры, вход только в перчатках и масках (на некоторых участках можно взять их бесплатно), проверка на термометре.

Проверка на термометре — обязательная процедура&nbsp;

Проверка на термометре — обязательная процедура 

Но были и те, кто пытались обойти эти правила — так, столяр Михаил пришёл на избирательный участок в лыжной маске и боксёрских перчатках.

Правда, при голосовании Михаилу пришлось воспользоваться общими правилами&nbsp;

Правда, при голосовании Михаилу пришлось воспользоваться общими правилами 

Ещё одна новинка — почти на всех участках стояли электронные урны для голосования.

— Я зашёл, ожидал увидеть в урнах какой-нибудь массовый вброс, а тут — электронные ящики, — рассказал корреспонденту НГС сибиряк Кирилл. — Я положил бюллетень в эту махину, уже уходить. А она как заверещит: «Ваш голос учтён». Вот я ***** [испугался].

На участках стояли электронные урны&nbsp;

На участках стояли электронные урны 

На участках можно было наблюдать прямо какое-то обилие полицейских — не только бдящих за порядком, но и голосующих.

Сначала работа, а проголосовать можно успеть между делом&nbsp;

Сначала работа, а проголосовать можно успеть между делом 

Публика на участках — совершенно разная. От бдящих пенсионеров до совсем юных тинейджеров в коротких шортах. Но самым милым избирателем на взгляд редакции оказалась бабушка с собакой.

Этот пёс похитил наши сердца!&nbsp;

Этот пёс похитил наши сердца! 

Интересно, что тут же, на участке, проходит голосование по присвоению звания трудовой славы Новосибирску.

— Работница, которая всем предлагает оставить подпись за эту инициативу, на вопрос, что это даст городу, задумалась и неуверенно заметила: «Ну, будет особый статус». Пояснить, для чего он нужен, не смогла.

А как вы думаете зачем Новосибирску звание трудовой славы?&nbsp;

А как вы думаете зачем Новосибирску звание трудовой славы? 

Кстати, избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 15 часов дня 1 июля явка составила 41,84%.

Лучше всего голосуют в Железнодорожном и Центральных районах&nbsp;

Лучше всего голосуют в Железнодорожном и Центральных районах 

Сотрудники тщательно протирают пыль&nbsp;

Сотрудники тщательно протирают пыль 

Тайна голосования&nbsp;

Тайна голосования 

Руки всех обязательно заставляют промывать санитайзером&nbsp;

Руки всех обязательно заставляют промывать санитайзером 

Проголосовать можно даже в Толмачево&nbsp;

Проголосовать можно даже в Толмачево 

А вы проголосовали? Расскажите об этом в комментариях&nbsp;

А вы проголосовали? Расскажите об этом в комментариях 

Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.

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голосование по поправкам в Конституцию
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