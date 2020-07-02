Бессмертные «японки»: топ-5 неубиваемых праворулек старше 30 лет с гигантскими пробегами

Эта Toyota Carina с механической коробкой передач пробежала 400 тысяч километров, но она до сих пор, как пишет владелец, «на отличном ходу». В объявлении особо подчёркивается, что у машины был всего один хозяин и всего одна запись в оригинальном ПТС. Судя по опрятному салону, за машиной действительно следили. «ДВС после капремонта, 3 тысячи назад прошёл обкатку, собирался специалистами, всё сделано по мануалу, всё работает, не дымит, не троит, нигде не сечёт, масло не давит и не расходует. Ходовая часть в отличном состоянии, не гремит, не пробивает, не стучит, едет мягко», — хвалит машину владелец. Видимо, Carina проедет ещё 400 тысяч. Просят за неё всего 80 000 рублей.