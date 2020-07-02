2 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Как проголосовал Новосибирск. Первые итоги

Все новости

Все новости
Авто Обзор

Бессмертные «японки»: топ-5 неубиваемых праворулек старше 30 лет с гигантскими пробегами

Разглядываем «живые» японские машины, которым уже по 30 и более лет

2 472
15 Обсудить

Поделиться

Toyota Crown 1988 года

Toyota Crown 1988 года

Им давно пора лежать на свалке, а они всё ещё возят и возят людей — старые 30–35-летние японские автомобили. И они всё ещё стоят каких-то денег, пусть и небольших — эти машины пользуются спросом у людей с ограниченным бюджетом, когда уже не до комфорта и пафоса, а нужно просто перемещаться в пространстве. Подробнее о таких авто с огромными пробегами — в материале НГС.

Toyota Carina 1990 года

Toyota Carina 1990 года

Toyota Carina 1990 года

Эта Toyota Carina с механической коробкой передач пробежала 400 тысяч километров, но она до сих пор, как пишет владелец, «на отличном ходу». В объявлении особо подчёркивается, что у машины был всего один хозяин и всего одна запись в оригинальном ПТС. Судя по опрятному салону, за машиной действительно следили. «ДВС после капремонта, 3 тысячи назад прошёл обкатку, собирался специалистами, всё сделано по мануалу, всё работает, не дымит, не троит, нигде не сечёт, масло не давит и не расходует. Ходовая часть в отличном состоянии, не гремит, не пробивает, не стучит, едет мягко», — хвалит машину владелец. Видимо, Carina проедет ещё 400 тысяч. Просят за неё всего 80 000 рублей.

Toyota Corsa 1990 года

Toyota Corsa 1990 года

Toyota Corsa 1990 года

Ещё одна малолитражка с таким же пробегом, её стоимость 100 тысяч рублей. Коробка «автомат», 1,5-литровый 105-сильный двигатель, 12 владельцев в ПТС. «Автомобиль на бодром ходу, без особых вложений, вторая машина в семье, минимальная страховка, минимальный налог, по городу 5–7 литров, двигатель и коробка работают в штатном режиме, двигатель масло не жрёт, коробка не пинает, ходовка перетрясена», — рассказывает нынешний хозяин.

Toyota Vista 1990 года

Toyota Vista 1990 года

Toyota Vista 1990 года

За эту Toyota Vista с пробегом 777 тысяч километров просят 90 000 рублей. 2-литровый 135-сильный двигатель, автомат, полный привод. Салон сохранился в неплохом состоянии, по кузову есть повреждения и следы ржавчины. Всего в ПТС было 9 владельцев, нынешний готов торговаться при продаже.

Toyota Crown 1988 года

Toyota Crown 1988 года<br>

Toyota Crown 1988 года

Этот «Краун» пробежал 306 тысяч километров, у него 2-литровый двигатель, автомат и задний привод. Всего два владельца по ПТС, последний ездит на машине аж с 2003 года. Внешне видны легкие повреждения, есть небольшие очаги коррозии. «Ходовую делал месяц назад, мотор масло не ест и работает ровно, с коробкой тоже всё отлично, масла и фильтры менял также месяц назад. Покрашены 2 крыла передних и одна половина правой передней двери», — описывает автомобиль продавец.

Toyota Crown 1989 года

Toyota Crown 1989 года<br>

Toyota Crown 1989 года

А чтобы купить этот автомобиль за 550 000 тысяч, как того просит продавец, нужно очень сильно любить старых «японцев». Внешне машина выглядит отлично, кузов ровный, без повреждений. Кожаный салон тоже в приличном состоянии, сиденья ещё имеют вид. Двигатель 2-литровый 135-сильный, автомат, задний привод. «Контрактный двигатель, куплен за 65 тысяч рублей с навесным оборудованием. Отличное техническое состояние», — пишет владелец. Пробег у автомобиля 502 тысячи километров.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Авто с пробегомToyota
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!