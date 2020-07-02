Бессмертные «японки»: топ-5 неубиваемых праворулек старше 30 лет с гигантскими пробегами

Им давно пора лежать на свалке, а они всё ещё возят и возят людей — старые 30–35-летние японские автомобили. И они всё ещё стоят каких-то денег, пусть и небольших — эти машины пользуются спросом у людей с ограниченным бюджетом, когда уже не до комфорта и пафоса, а нужно просто перемещаться в пространстве. Подробнее о таких авто с огромными пробегами — в материале НГС.
Toyota Carina 1990 года
Эта Toyota Carina с механической коробкой передач пробежала 400 тысяч километров, но она до сих пор, как пишет владелец, «на отличном ходу». В объявлении особо подчёркивается, что у машины был всего один хозяин и всего одна запись в оригинальном ПТС. Судя по опрятному салону, за машиной действительно следили. «ДВС после капремонта, 3 тысячи назад прошёл обкатку, собирался специалистами, всё сделано по мануалу, всё работает, не дымит, не троит, нигде не сечёт, масло не давит и не расходует. Ходовая часть в отличном состоянии, не гремит, не пробивает, не стучит, едет мягко», — хвалит машину владелец. Видимо, Carina проедет ещё 400 тысяч. Просят за неё всего 80 000 рублей.
Toyota Corsa 1990 года
Ещё одна малолитражка с таким же пробегом, её стоимость 100 тысяч рублей. Коробка «автомат», 1,5-литровый 105-сильный двигатель, 12 владельцев в ПТС. «Автомобиль на бодром ходу, без особых вложений, вторая машина в семье, минимальная страховка, минимальный налог, по городу 5–7 литров, двигатель и коробка работают в штатном режиме, двигатель масло не жрёт, коробка не пинает, ходовка перетрясена», — рассказывает нынешний хозяин.
Toyota Vista 1990 года
За эту Toyota Vista с пробегом 777 тысяч километров просят 90 000 рублей. 2-литровый 135-сильный двигатель, автомат, полный привод. Салон сохранился в неплохом состоянии, по кузову есть повреждения и следы ржавчины. Всего в ПТС было 9 владельцев, нынешний готов торговаться при продаже.
Toyota Crown 1988 года
Этот «Краун» пробежал 306 тысяч километров, у него 2-литровый двигатель, автомат и задний привод. Всего два владельца по ПТС, последний ездит на машине аж с 2003 года. Внешне видны легкие повреждения, есть небольшие очаги коррозии. «Ходовую делал месяц назад, мотор масло не ест и работает ровно, с коробкой тоже всё отлично, масла и фильтры менял также месяц назад. Покрашены 2 крыла передних и одна половина правой передней двери», — описывает автомобиль продавец.
Toyota Crown 1989 года
А чтобы купить этот автомобиль за 550 000 тысяч, как того просит продавец, нужно очень сильно любить старых «японцев». Внешне машина выглядит отлично, кузов ровный, без повреждений. Кожаный салон тоже в приличном состоянии, сиденья ещё имеют вид. Двигатель 2-литровый 135-сильный, автомат, задний привод. «Контрактный двигатель, куплен за 65 тысяч рублей с навесным оборудованием. Отличное техническое состояние», — пишет владелец. Пробег у автомобиля 502 тысячи километров.