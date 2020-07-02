«Очень хочу в Турцию»: 7 красоток в бикини на пляжах города — о лучших местах для загара и отдыха на берегу

— У меня всегда есть 3–4 купальника для разных поводов и мест (для бассейна, для загара, для пляжа). Обычно покупаю тот, что лучше сидит, в котором я буду чувствовать себя комфортно, и это не всегда последняя модная модель, а сумма не имеет значения — прошлой осенью купила купальник с распродажи за 600 рублей, а до этого в сезон покупала за 4500 рублей, оба достойные. Любимого купальника нет, каждый люблю по-своему, в каждом есть свои плюсы. Последние два года мы мало куда выбирались, чтобы отдохнуть, — люблю пляж в Академгородке, а за красотой нужно ехать на Беловский водопад в Искитим.



Светлана, 33 года. Педагог и воспитатель в детском саду