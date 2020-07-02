«Очень хочу в Турцию»: 7 красоток в бикини на пляжах города — о лучших местах для загара и отдыха на берегу

Лето в самом разгаре, бассейны закрыты, за границу нельзя, и за неимением других вариантов местные пляжи заполонили городские модницы. Тут и там на берегу можно встретить красоток в ярких купальниках, наслаждающихся солнечными лучами. Побывав на трех разных пляжах, корреспондент НГС выяснила у загорающих, где в Новосибирске можно отдохнуть с комфортом, и между делом поинтересовалась — важна ли сибирячкам мода на пляжный гардероб и удается ли ей следовать.
Софья, 32 года. Администратор спортивного комплекса
— За модой на купальники особо не слежу, покупаю их в основном в магазине Calzedonia — сразу беру несколько комплектов, потому что их можно менять и совмещать между собой. К этому сезону решила новый купальник не покупать, потому что лето непредсказуемое. Для отдыха мы выбираем места поближе, ездим на пляж «Бумеранг», живем рядом. Иногда выезжаем в Бердск, в бассейн «Ремикс», в этом году еще не были, не знаем, работает или нет. На пляж, который рядом, можно пройти — это точно.
Дарья, 32 года. Переводчик
— Обычно я покупаю новый купальник через сезон, когда он выцветает. Выбираю рандомно, в точечных магазинах, что понравится, то и беру. У меня два-три купальника, один обязательно бандо, другой треугольничками, чтобы можно было загорать. В речках я не купаюсь — мне не очень жарко в сибирском климате, мне комфортнее просто лежать и загорать. Нравится Бугринский пляж, потому что здесь не очень много народу. Недавно побывала на Бердской косе — там цивильно, есть лавочки, все удобства.
Дина, 29 лет. Тренер
— У меня три купальника, все прошлогодние, в этом году не захотела покупать новый, нет привычки каждый сезон обновлять пляжный гардероб. Модели выбираю те, что подходят на мою фигуру, трачу не больше 3000 рублей. В городе обычно отдыхаем или на Бугринском пляже, или ездим на «Звезду». А вообще — очень хочется в Азию.
Лилия, 27 лет. В декрете
— У меня всегда есть 3–4 купальника для разных поводов и мест (для бассейна, для загара, для пляжа). Обычно покупаю тот, что лучше сидит, в котором я буду чувствовать себя комфортно, и это не всегда последняя модная модель, а сумма не имеет значения — прошлой осенью купила купальник с распродажи за 600 рублей, а до этого в сезон покупала за 4500 рублей, оба достойные. Любимого купальника нет, каждый люблю по-своему, в каждом есть свои плюсы. Последние два года мы мало куда выбирались, чтобы отдохнуть, — люблю пляж в Академгородке, а за красотой нужно ехать на Беловский водопад в Искитим.
Светлана, 33 года. Педагог и воспитатель в детском саду
— У меня много купальников, стараюсь каждый сезон покупать новый, просто потому что хочется. Сильно дорогие не беру — 2500–3000 рублей. Обычно выезжаю на пляж «Звезда», здесь, на Бугринском, тоже хорошо, но грязновато. С удовольствием отдохнула бы в Турции.
Мария, 18 лет. Студентка
— У меня всего два купальника, они мне нравятся. Я не из тех, кто набирает много вещей, чтобы показать, что они у меня есть, — не вижу в этом смысла. Купальники обычно беру в шоурумах, средняя цена 1500 рублей. Обычно я отдыхаю с друзьями на даче, на природе, без водоема. А если хочется на берег, приезжаю сюда, но очень хочу в Турцию или Таиланд.
Юлия, 26 лет. Работает в сфере продаж
— Я слежу за пляжной модой, мне интересно, а новый купальник покупаю в зависимости от новинок — если есть что-то, что понравится, обязательно возьму. У меня три купальника — один, вот этот, любимый. Сейчас так много моделей, обязательно должен быть один закрытый — удобно ходить в аквапарк, для пляжа — бикини. Я живу рядом с этим пляжем, хожу чаще сюда, но тут нельзя купаться, нравится пляж в Бердске, рядом с бассейном «Ремикс», а вместо моря летом я лечу в Питер.
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