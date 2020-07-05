Такой Новосибирск вы не знаете: журналист НГС попал в 300-летний храм из вымершего от черной оспы города

Новое место для храма выбрали довольно странное. В Академгородке и сегодня-то полно площадок, которые могли бы принять такую ценную реликвию. Довольно просторный земельный участок есть рядом и с самим Институтом археологии. Появись храм там, он бы точно стал одной из новосибирских достопримечательностей. Однако храм решено было установить в безлюдной в то время местности, в нескольких километрах от Академгородка, да ещё поставили его чуть поодаль от дороги, так, что, если не знать, то его недолго и не заметить.