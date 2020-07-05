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Такой Новосибирск вы не знаете: журналист НГС попал в 300-летний храм из вымершего от черной оспы города

Фоторепортаж из необычного резного храма с чешуйками, который не многие видели своими глазами

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Элемент колокольни&nbsp;

Элемент колокольни 

Новосибирск не особенно богат достопримечательностями. Тем удивительней обнаруживать в нём объекты, которые старше города втрое. Зашиверский деревянный храм, конечно, прекрасно известен историкам и любителям старины, но подавляющее большинство горожан никогда его не видели. Обозреватель НГС Стас Соколов решил устранить эту несправедливость, воспользовавшись приглашением Института археологии и этнографии СО РАН принять участие в экскурсии по случаю празднования Дня реставратора.

Храм Спаса Нерукотворного образа — вид торца

Храм Спаса Нерукотворного образа — вид торца

Храм Спаса Нерукотворного образа (таково его полное название) расположен в музее под открытым небом в нескольких километрах от Академгородка. Со стороны дороги его территория обнесена забором, ворота в котором обычно закрыты. Попасть сюда просто так может быть сложно — нужно приехать с организованной экскурсией или договариваться с институтом археологии.

Краевед Андрей Поздняков вспоминает, что еще в начале 90-х вся эта территория летом зарастала высоченной травой, через которую приходилось буквально продираться. Сама церковь стоит довольно далеко в глубине, так что с дороги её недолго и не заметить вовсе.

Храм и колокольня со стороны леса

Храм и колокольня со стороны леса

История появления здесь этого необычного для Новосибирска объекта такова. В 1969 году археологическая экспедиция обнаружила и описала оставшиеся на месте покинутого города Зашиверска на реке Индигирке строения. Осталось там, честно говоря, немного — церковь и колокольня, служившая одновременно воротами. Оба оставшихся строения были разобраны на части и перевезены в Новосибирск, где их собрали вновь, заодно дополнив утраченными деталями.

Церковь стоит в глубине территории музея

Церковь стоит в глубине территории музея

Новое место для храма выбрали довольно странное. В Академгородке и сегодня-то полно площадок, которые могли бы принять такую ценную реликвию. Довольно просторный земельный участок есть рядом и с самим Институтом археологии. Появись храм там, он бы точно стал одной из новосибирских достопримечательностей. Однако храм решено было установить в безлюдной в то время местности, в нескольких километрах от Академгородка, да ещё поставили его чуть поодаль от дороги, так, что, если не знать, то его недолго и не заметить.

Часть деталей пришлось заменить&nbsp;

Часть деталей пришлось заменить 

Скорее всего, реставраторы просто хотели, чтобы им не докучали зеваки. Но есть и другая версия. Дело в том, что Зашиверск, откуда привезли храм, в середине 19-го века практически полностью вымер от чёрной оспы. Выжившие жители навсегда оставили город, и местные старались там без нужды не появляться, Маловероятно, что бревна собора представляли какую-то опасность. Но, как говорится, лучше перестраховаться.

От оригинальной маковки остались всего несколько лемехов («чешуек») по которым восстановили их первоначальный вид

От оригинальной маковки остались всего несколько лемехов («чешуек») по которым восстановили их первоначальный вид

По словам директора Научно-производственного центра по сохранению объектов историко-культурного наследия Новосибирской области Татьяны Артюковой, реставраторы воссоздали храм, «который повторяет архитектуру подобных объектов 18-го века».

Галерею храма восстанавливали с нуля, она не сохранилась

Галерею храма восстанавливали с нуля, она не сохранилась

— Были почти полностью утрачены «чешуйки» на куполе — они называются лемехи — которые удалось восстановить по оставшимся элементам. От объема колокольни осталось только два нижних «восьмерика», и уже по ним были воспроизведены остальные части здания. Заново была построена галерея, — говорит Татьяна Артюкова.

Галерея — вид изнутри&nbsp;

Галерея — вид изнутри 

Сделано это было, впрочем, очень деликатно. Так, что сейчас (по прошествии почти 40 лет) понять, где у храма и колокольни новые элементы, может только специалист. Выделяется на общем фоне разве что только галерея, сделанная явно из более молодых досок.

А вот внутри новые части здания сразу бросаются в глаза. Это и потолок, который полностью пришлось заменить, и решетчатые двери. Деревянными вставками заменены поврежденные части бревен. Видно, впрочем, что работы не закончены — в большом зале в углу лежат доски и какие-то деревянные элементы.

Татьяна Артюкова рассказывает о том, как реставрировали церковь&nbsp;

Татьяна Артюкова рассказывает о том, как реставрировали церковь 

Собственно церковь и не является в полном смысле экскурсионным объектом, внутрь вообще водят не всех. Что касается продолжения реставрации, то это вопрос деликатный. С одной стороны, хотелось бы увидеть это здание таким, каким оно могло быть 300 лет назад. Но каждый новый элемент — это движение от настоящего памятника архитектуры к современному новоделу.

Башня Казымского острога

Башня Казымского острога

Церковь — не единственный экспонат в музее. Наличие большого пространства позволило свезти сюда с десяток экспонатов. Самый крупный из них после церкви — Казымский острог, привезенный сюда с Нижней Оби. От изначальной постройки здесь остались только две башни.

Старые бревна башни, сохранившиеся от первоначальной постройки

Старые бревна башни, сохранившиеся от первоначальной постройки

Когда острог был обнаружен, он представлял собой два массивных сруба (частично разрушенных), стоящих в лесу, который, казалось, вот-вот поглотит это сооружение без остатка. В ходе реставрации часть бревен пришлось заменить. Восстановленные башни соединили поставленным квадратом частоколом, так что сооружение приобрело черты настоящего острога — таким, каким он мог быть изначально.

Каменные бабы — напоминание о народах, которые населяли Сибирь до появления здесь русских

Каменные бабы — напоминание о народах, которые населяли Сибирь до появления здесь русских

Музей под открытым небом хранит еще много интересных экспонатов. Это и богатая коллекция каменных баб, привезенных сюда со всей Сибири, и деревянная усадьба 19-го века, и предметы быта. И было бы здорово, если бы больше жителей города знали о подобных сокровищах, даже если их специально собрали вдалеке от случайных глаз.

Попасть в музей под открытым небом можно только по предварительной договоренности. А вот пройтись по бывшей Гудимовской улице, где оказалось собрано максимальное количество старых домов с историей, можно в любое время. Сделать это можно даже не отходя от компьютера, просто посмотрев репортаж нашего обозревателя Лизы Пичугиной.

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