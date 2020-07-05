Такой Новосибирск вы не знаете: журналист НГС попал в 300-летний храм из вымершего от черной оспы города

Новосибирск не особенно богат достопримечательностями. Тем удивительней обнаруживать в нём объекты, которые старше города втрое. Зашиверский деревянный храм, конечно, прекрасно известен историкам и любителям старины, но подавляющее большинство горожан никогда его не видели. Обозреватель НГС Стас Соколов решил устранить эту несправедливость, воспользовавшись приглашением Института археологии и этнографии СО РАН принять участие в экскурсии по случаю празднования Дня реставратора.
Храм Спаса Нерукотворного образа (таково его полное название) расположен в музее под открытым небом в нескольких километрах от Академгородка. Со стороны дороги его территория обнесена забором, ворота в котором обычно закрыты. Попасть сюда просто так может быть сложно — нужно приехать с организованной экскурсией или договариваться с институтом археологии.
Краевед Андрей Поздняков вспоминает, что еще в начале 90-х вся эта территория летом зарастала высоченной травой, через которую приходилось буквально продираться. Сама церковь стоит довольно далеко в глубине, так что с дороги её недолго и не заметить вовсе.
История появления здесь этого необычного для Новосибирска объекта такова. В 1969 году археологическая экспедиция обнаружила и описала оставшиеся на месте покинутого города Зашиверска на реке Индигирке строения. Осталось там, честно говоря, немного — церковь и колокольня, служившая одновременно воротами. Оба оставшихся строения были разобраны на части и перевезены в Новосибирск, где их собрали вновь, заодно дополнив утраченными деталями.
Новое место для храма выбрали довольно странное. В Академгородке и сегодня-то полно площадок, которые могли бы принять такую ценную реликвию. Довольно просторный земельный участок есть рядом и с самим Институтом археологии. Появись храм там, он бы точно стал одной из новосибирских достопримечательностей. Однако храм решено было установить в безлюдной в то время местности, в нескольких километрах от Академгородка, да ещё поставили его чуть поодаль от дороги, так, что, если не знать, то его недолго и не заметить.
Скорее всего, реставраторы просто хотели, чтобы им не докучали зеваки. Но есть и другая версия. Дело в том, что Зашиверск, откуда привезли храм, в середине 19-го века практически полностью вымер от чёрной оспы. Выжившие жители навсегда оставили город, и местные старались там без нужды не появляться, Маловероятно, что бревна собора представляли какую-то опасность. Но, как говорится, лучше перестраховаться.
По словам директора Научно-производственного центра по сохранению объектов историко-культурного наследия Новосибирской области Татьяны Артюковой, реставраторы воссоздали храм, «который повторяет архитектуру подобных объектов 18-го века».
— Были почти полностью утрачены «чешуйки» на куполе — они называются лемехи — которые удалось восстановить по оставшимся элементам. От объема колокольни осталось только два нижних «восьмерика», и уже по ним были воспроизведены остальные части здания. Заново была построена галерея, — говорит Татьяна Артюкова.
Сделано это было, впрочем, очень деликатно. Так, что сейчас (по прошествии почти 40 лет) понять, где у храма и колокольни новые элементы, может только специалист. Выделяется на общем фоне разве что только галерея, сделанная явно из более молодых досок.
А вот внутри новые части здания сразу бросаются в глаза. Это и потолок, который полностью пришлось заменить, и решетчатые двери. Деревянными вставками заменены поврежденные части бревен. Видно, впрочем, что работы не закончены — в большом зале в углу лежат доски и какие-то деревянные элементы.
Собственно церковь и не является в полном смысле экскурсионным объектом, внутрь вообще водят не всех. Что касается продолжения реставрации, то это вопрос деликатный. С одной стороны, хотелось бы увидеть это здание таким, каким оно могло быть 300 лет назад. Но каждый новый элемент — это движение от настоящего памятника архитектуры к современному новоделу.
Церковь — не единственный экспонат в музее. Наличие большого пространства позволило свезти сюда с десяток экспонатов. Самый крупный из них после церкви — Казымский острог, привезенный сюда с Нижней Оби. От изначальной постройки здесь остались только две башни.
Когда острог был обнаружен, он представлял собой два массивных сруба (частично разрушенных), стоящих в лесу, который, казалось, вот-вот поглотит это сооружение без остатка. В ходе реставрации часть бревен пришлось заменить. Восстановленные башни соединили поставленным квадратом частоколом, так что сооружение приобрело черты настоящего острога — таким, каким он мог быть изначально.
Музей под открытым небом хранит еще много интересных экспонатов. Это и богатая коллекция каменных баб, привезенных сюда со всей Сибири, и деревянная усадьба 19-го века, и предметы быта. И было бы здорово, если бы больше жителей города знали о подобных сокровищах, даже если их специально собрали вдалеке от случайных глаз.
Попасть в музей под открытым небом можно только по предварительной договоренности. А вот пройтись по бывшей Гудимовской улице, где оказалось собрано максимальное количество старых домов с историей, можно в любое время. Сделать это можно даже не отходя от компьютера, просто посмотрев репортаж нашего обозревателя Лизы Пичугиной.