Круче центра: Заельцовский район признали лучшим в городе — разбираемся, почему и как он обошёл Центральный

Логично предположить, что самые богатые и успешные районы в городе — это Центральный, Железнодорожный и Советский, где находится значительная часть головных офисов крупнейших налогоплательщиков.



В действительности же безжалостная статистика против всех (хотя Центральный и Советский были лучшими в 2018 и 2017 году соответственно).



Например, самые прибыльные предприятия в Новосибирске по итогам 2019 года оказались в Кировском районе, где их удельный вес составил 91,4% (в Заельцовском — 71,4%, в Советском и Центральном — 81,1% и 75,4% соответственно). По объёму инвестиций в основной капитал район-победитель тоже не лидирует: больше всего в бизнес вкладывают в центре (149,1% по отношению к прошлогодним данным) и в Железнодорожном районе, который тоже захватывает центр (143,1%).