Круче центра: Заельцовский район признали лучшим в городе — разбираемся, почему и как он обошёл Центральный

Каждый год перед Днём города мэрия определяет лучших из лучших в десятке разных сфер, чтобы внести их имена на городскую доску почёта и чествовать на празднике. В этом году пандемия разрушила многолетнюю традицию, но лучших из лучших всё равно определили. В их числе был лучший район города. Им стал Заельцовский — «за значительный вклад в социально-экономическое развитие города по итогам 2019 года», цитировала мэра его пресс-служба. Второе место присудили Октябрьскому району, третье получил Советский. В релизе мэрии указано, что победителя определяли по итогам опроса населения и сравнительного анализа показателей социально-экономического развития за прошлый год. НГС попросил у властей детальные данные — рассказываем, почему Заельцовский район признали лучшим и где его первенство проседает.
Какие районы Новосибирска самые лучшие и почему
Новосибирцы часто сетуют на то, что в Новосибирске развалили производство (благодаря которому, кстати, сейчас обсуждается присуждение ему звания «Город трудовой доблести»). Если говорить только о Заельцовском районе и руководствоваться статистикой темпов роста отгруженных промтоваров собственного производства на душу населения, то это вполне справедливо: тут этот показатель составляет 87,5%, хотя здесь всё ещё находятся сразу несколько крупных заводов. Меньше показатель только у Железнодорожного (59,8%) и Центрального (40,8%) районов, где царят офисы, а лидер производства в Новосибирске — Первомайка.
Логично предположить, что самые богатые и успешные районы в городе — это Центральный, Железнодорожный и Советский, где находится значительная часть головных офисов крупнейших налогоплательщиков.
В действительности же безжалостная статистика против всех (хотя Центральный и Советский были лучшими в 2018 и 2017 году соответственно).
Например, самые прибыльные предприятия в Новосибирске по итогам 2019 года оказались в Кировском районе, где их удельный вес составил 91,4% (в Заельцовском — 71,4%, в Советском и Центральном — 81,1% и 75,4% соответственно). По объёму инвестиций в основной капитал район-победитель тоже не лидирует: больше всего в бизнес вкладывают в центре (149,1% по отношению к прошлогодним данным) и в Железнодорожном районе, который тоже захватывает центр (143,1%).
На этом фоне даже немного удивительно, что Заельцовский район почти стал лидером по росту размера среднемесячных зарплат: 109% к прошлому году — Октябрьский район обогнал его всего на 0,6%, хотя этот рост во всём городе примерно одинаковый. А вот рост безработицы здесь не такой масштабный, как в большинстве районов, и точно такой же, как в центре — всего на 9,4%. Больше всего безработных за прошлый год зарегистрировали в Дзержинском районе (142,3% по отношению к 2019 году), немало их оказалось и в Советском (123,9%).
Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что эти показатели мало на что могут повлиять.
— Принципиально эти данные инвесторам могут что-то сказать, но я не знаю историй, когда бизнесмены говорили: вот в этом районе столько инвестиций на душу населения, а в этом столько, давай пойдём туда, где больше, — говорит он. — У меня, может, недостаточный опыт, я, может, не всё знаю, но те инвесторы, с которыми я разговаривал, мыслят совсем по-другому.
Рост индивидуальных предпринимателей в целом по городу не впечатляющий и почти одинаковый, зато комиссии по легализации фрилансеров и «серых» зарплат лучше всего работают именно в Заельцовском районе, Железнодорожном и Центральном: во всех трёх одинаковый до десятой балл 40,7. Возможно, потому, что они составляют один административный округ, и эти самые комиссии у них общие. Это, впрочем, тоже важно только чиновникам: кто больше доходов «обелит» — тот получит больше налогов и, соответственно, молодец.
Среди значимых социально-экономических показателей оказался общепит, и тут у Заельцовки хороший результат: оборот кафе и ресторанов здесь вырос за год на 22,1% — больше только в Ленинском районе с его студентами (31,6%). И именно этот показатель как раз лучше других характеризует благосостояние горожан, отмечает Дьячков.
— Чем больше оборот общепита, тем больше налогов и тем лучше живёт население, — объяснил он. — Темп роста означает развитие района, потому что эта отрасль возникает и развивается тогда, когда развивается всё остальное, она вторична.
Как оценивают свои районы сами горожане
Горожан спрашивали о социальном самочувствии (за эту формальную формулировку отвечает вопрос «Какое из высказываний, на ваш взгляд, наиболее соответствует современной ситуации в Новосибирске?». Из вариантов ответа в итоговой таблице приведён только один: «Всё не так уж плохо» — его считали как положительный), оценке качества работы администраций и удовлетворённости в целом ряде разных сфер.
С «социальным самочувствием» в Новосибирске в целом как-то не очень: ни один из районов не дотянул даже до 50% положительных ответов.
Лучше всего себя чувствуют жители Дзержинского района — вопреки высокой безработице и низкому росту зарплат (49,4% положительных ответов), на втором месте Первомайка с 48,4%, на третьем — уже Заельцовский район, где этот показатель составил 48,1%.
Вообще все данные по опросу горожан в Заельцовском районе средние. Самые высокие оценки своему району дали жители Советского района: сразу по восьми показателям. Здесь довольны работой чиновников, наличием и состоянием парков и зелёных зон (хотя в Заельцовском районе есть целый огромный Заельцовский бор и дендропарк), уборкой снега, доступностью кружков, возможностью заниматься спортом, безопасностью, ценой и качеством услуг ЖКХ (если показатель 39,2% можно считать как «довольны») и работой полиции.
Лучшие детские площадки, по оценке жителей, в Калининском районе, лучше всего с вывозом мусора справляются в Центральном. Там же выше всего оценили качество уличного освещения и работу общественного транспорта, хотя площадь Калинина со станцией метро и огромным количеством маршрутов находится в Заельцовском.
С дорогами, парковками, детскими садами и школами лучше всего обстоит дело в Первомайском районе. С поликлиниками и магазинами — в Дзержинском.
Благоустройством района больше всего довольны жители Железнодорожного района, там же — праздничным оформлением и работой полиции.
Заельцовский район по итогам опроса горожан не получил первенство ни разу, но совокупность средних, близких к высоким (исследователи учитывали за положительную оценку «Скорее удовлетворён») оценок вывела его в лидеры. По мнению Сергея Дьячкова, это говорит о том, что район наиболее стабилен.
С другой стороны, в Октябрьском районе жители безусловно довольны только теплом и водой. Тоже повод задуматься.
Правда, думать об этом будут в первую очередь чиновники: эта гонка за первенством среди районов нужна в первую очередь им, считает Дьячков.
— Соревнуются главы районов и администраций — не только и не столько за премию, это в целом показатель эффективности их деятельности. Если район становится лучшим, значит, они хорошо работали, — пояснил эксперт. — Другое дело: а гражданам-то что от этого? Ничего. Инвесторам — тоже ничего. Это как соревнование на предприятии.
Раньше мы уже сравнивали районы города, правда, по престижности жизни в них: центр тогда схлестнулся в битве с Академгородком, а эксперты объяснили, почему люди тратят кучу денег, чтобы поселиться именно здесь.