Что нас ждет в июле: в России подорожают коммуналка, лекарства и обувь

Июль в России начинается с порции изменений в законах. Коронавирусные выплаты продолжаются (но не для всех), тарифы ЖКХ повышаются, а получение гражданства РФ упрощается. Но это всё краткий пересказ, все подробности — в обзоре ниже.
День голосования
Начнем с главного патриотического события месяца: сегодня последний день, когда можно проголосовать по поправкам в Конституцию. Избирательные участки закроются в 20:00 местного времени, так что, если вы еще не сделали свой выбор, сегодня последний день для этого. 1 июля объявлено президентом нерабочим днем, поэтому для тех, кто сегодня отдыхает, оплата труда по итогам месяца не снизится.
«Коммуналка» опять вырастет (но не у всех)
В июле нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. В каждом регионе процент будет свой, самый маленький — 2,4 — в Ненецком автономном округе, самый большой — 6,5 — в Чеченской республике. Все ставки были установлены еще в октябре прошлого года специальным распоряжением правительства.
В первой половине июня обсуждалась идея заморозить тарифы из-за коронавирусного кризиса. Глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что ведомство рассмотрит такую возможность. Однако позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире РБК назвал эту идею популистской. Так что на федеральном уровне тарифы так и не заморозили. Зато такое решение приняли некоторые региональные власти.
По данным НП «ЖКХ Контроль», не повышать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов решили в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. В Иркутской области также не будут поднимать тарифы на холодное и горячее водоснабжение и взносы на капитальный ремонт, в Рязанской — на капремонт и газоснабжение. Тарифы на газоснабжение заморозят в Московской области, на отопление — в Нижегородской.
Дети до 16 получат деньги от Путина
В июле Пенсионный фонд начнет перечислять единовременную выплату
— Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от
На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления. Как правильно оформить выплаты, можно прочитать в нашем материале.
Также в июле сохранятся коронавирусные выплаты для родителей, потерявших работу, — 3 тысячи рублей на ребенка. Само пособие по безработице будет увеличено в три раза — до 1 октября минимальный размер пособия по безработице составит 4,5 тысячи рублей.
Все лекарства и обувь — теперь с QR-меткой
Маркировка для лекарств, табака и обуви с сегодняшнего дня становится обязательной. Отныне каждая упаковка с товаром будет отслеживаться через электронную базу на всех этапах — от выпуска на заводе до продажи. До этого маркировка была необязательной, ее по желанию наносили участники эксперимента.
Основная причина введения маркировочного кода — это борьба с контрафактом. Российские власти рассчитывают таким образом оставить на рынке десятки миллионов рублей. Но для покупателей есть негативный момент. Производители рассказывают, что маркировка отражается на стоимости товара, ведь на всех этапах оборота продукции должно стоять специальное оборудование, которое будет считывать информацию с кода: все данные о фирме и товаре, ключ проверки и электронную подпись.
Россия становится самозанятой
С сегодняшнего дня право ввести льготный налоговый режим для самозанятых появляется у каждого региона — для этого местным властям нужно принять соответствующий закон.
С января 2019 года режим самозанятых действовал только для четырех регионов, а с января этого года распространился еще на 19 субъектов. В недавнем обращении к нации Владимир Путин предложил распространить режим вообще на всю страну, а возрастную планку фрилансеров опустить
Из-за пандемии самозанятые получили кое-какие льготы: во-первых, им возвращается налог, уплаченный в прошлом году. Во-вторых, получают виртуальные 12 тысяч рублей, которые можно потратить на уплату налога. Чтобы получить все бонусы, самозанятым, помимо подтверждения своего статуса, нужно установить приложение «Мой налог».
Инвалидам — бесплатная парковка
С 1 июля при обращении за социальной поддержкой и услугами инвалидам больше не нужно подтверждать свой статус специальной справкой — необходимые данные ведомства будут получать друг от друга без участия граждан.
Инвалиды могут бесплатно пользоваться местами для парковки по всей стране, раньше же для этого нужно было получать специальное разрешение. Данные об автомобиле, на котором ездит инвалид, необходимо регистрировать в федеральном реестре. Наклейки «Инвалид» больше не выдаются, а полученные ранее к концу года станут недействительными.
Гражданство РФ — по упрощенке
С 24 июля упрощаются правила получения российского гражданства для некоторых категорий иностранцев. Попадают под новые правила те, кто:
- женаты или замужем за гражданином РФ, проживающим на территории России;
- после июля 2022 года получили образование по аккредитованным программам и работают в России не менее года;
- у кого хотя бы один родитель — гражданин РФ и живет в России;
- граждане Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы или Украины.
Отказываться от иностранного гражданства больше не нужно.
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