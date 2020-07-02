Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы

1
Обезжиренные кисломолочные продукты
Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается. Но чтобы производитель мог продавать и не работал себе в убыток, что-то в этот продукт обязательно добавят, чтобы сохранились его вес и органолептические свойства. Еще одна опасность — такие продукты менее сытные, и человек выпивает больше обезжиренного кефира, например, чем обычного, потому что именно жир дает насыщение и вкус.
2
Готовые йогурты с добавками
Чтобы кисломолочные продукты лучше продавались, в них добавляют разные вкусовые добавки. Это превращает диетический продукт в десерт.
«Когда человек пьет йогурт с клубникой, он думает, что употребляет что-то очень полезное, а на самом деле он потребляет большое количество сахара», — рассказывает диетолог.
3
Творожные сырки
Их часто любят дети, а родители покупают, потому что творог — это полезно. Но кроме творога, сливочного масла и сахара в составе таких сырков есть трансжиры, фосфаты и консерванты.
— Самое опасное из перечисленного — трансжиры. В здоровом питании их не должно быть совсем. Они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, включая атеросклероз. ВОЗ рекомендует минимизировать или совсем отказаться от их употребления. Бывает, что в составе таких сырков встречается и пальмовое масло, — говорит нутрициолог Ольга Полянская.
4
Сыр легкий
Фитнес-тренер и консультант по диетологии Яна Ланг рекомендует выбирать сыр, в составе которого нет красителей и стабилизаторов. В варианте слева красители есть, а вариант справа имеет в составе только молоко, соль, закваску и фермент.
5
Хлопья для завтрака
Хоть они выглядят и безобиднее, чем шоколадные конфеты, — всё равно стоит быть начеку. А именно — перед покупкой читать состав. В составе левого продукта — рафинированный сахар и патока, что тоже сахар. А состав правого — более чистый.
6
Каши быстрого приготовления
Покупая растворимые каши-минутки или мюсли, мы получаем продукт с более высоким гликемическим индексом и меньшим количеством клетчатки. Он не будет так насыщать, как обычные серые крупы, и у человека, который позавтракал такой кашей, повышается риск того, что он будет переедать в течение дня.
«Все мы знаем, что крупы нужно употреблять как источник сложных углеводов, но часто люди выбирают быстрые каши, которые варятся за 3–5 минут, и думают, что таким образом они обогащают свой рацион клетчаткой и сложными углеводами. Но такие каши уже подвергнуты обработке на производстве и не будут содержать того количества клетчатки, которое содержится в обычных серых крупах. Либо будет зерно уже расплющенное и часть клетчатки удалена, либо эти злаковые будут обработаны паром», — рассказывает Ирина Татарникова.
7
Растительное масло без холестерина
Когда на растительном масле пишут, что оно не содержит холестерин, — это априори так и есть. Поэтому такая надпись не более чем маркетинговый ход. Оно не содержит животного жира, с пометкой или без.
8
Мед
Теперь модно и инстаграмно вместо сахара в выпечку добавлять мед. Считается, что тогда получается легкий вариант блюда, но это не соответствует действительности. Мед такой же калорийный, как и сахар. Поэтому замена сахара на мед никак не повлияет на ситуацию со снижением веса.
9
Овсяное печенье
Полезное овсяное печенье должно состоять из цельных овсяных хлопьев.
— В магазинных изделиях на первом месте в составе чаще всего стоит пшеничная мука, а затем растительное рафинированное или пальмовое масло. От такого продукта не будет пользы, о которой заявляет производитель, — считает нутрициолог Ольга Полянская.
10
Арахисовая паста
Ее также часто используют, как полезную замену обычным сладостям. Она действительно менее вредная, если выбрать товар с хорошим составом.
— В левом продукте в составе — «гидрогенизированные растительные масла», что означает трансжиры. Их необходимо исключить из своего рациона полностью, в правом продукте только арахис жареный, кусочки арахиса и морская соль, — рассуждает фитнес-тренер Яна Ланг.
11
Кокосовое молоко
Мечты о теплых странах и мода на отказ от лактозы повышает популярность кокосового молока. Оно и правда полезно. Но тоже важен состав конкретного продукта, иначе вся польза — корове под хвост.
— В составе не должно быть сахара и загустителей. В левом продукте содержится стабилизатор — гуаровая камедь. А в правом — только мякоть кокоса и вода, — объясняет Яна.
12
Фитнес батончики и эко шоколад
В составе полезного фитнес-батончика не должно быть ни сиропов топинамбура, ни выпаренного кокосового нектара, ни сахара. Только орехи и фрукты, злаки.
Также фитнес-тренер раскритиковала шоколад фирмы Eco Botanica.
— В нем 590 калорий, учитывая, что в обычном молочном шоколаде — 550. А зефир такой же линейки дает слабительный эффект, — считает Яна Ланг.