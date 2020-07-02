Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы

Чтобы кисломолочные продукты лучше продавались, в них добавляют разные вкусовые добавки. Это превращает диетический продукт в десерт.

«Когда человек пьет йогурт с клубникой, он думает, что употребляет что-то очень полезное, а на самом деле он потребляет большое количество сахара», — рассказывает диетолог.