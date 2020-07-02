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Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы

Если выпить на ночь обезжиренный кефир и закусить фитнес-батончиком — можно увидеть на весах неожиданную прибавку

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А вы читаете состав, когда решаетесь попробовать новый продукт?

А вы читаете состав, когда решаетесь попробовать новый продукт?

Полки в супермаркетах щедро предлагают вечнохудеющим «эко», «пп» и «легкие» продукты. Но не всегда то, что продается в разделе «фитнес-вкусняшек», имеет хоть какое-то отношение к правильному питанию. А уж если ЗОЖ-шоколадка по калорийности не уступает обычному молочному шоколаду — это вообще обман века. Редакция попросила экспертов в области снижения веса и здорового питания разоблачить продукты-хамелеоны, которые только притворяются полезными. А на самом деле... обычные, а кое-какие — даже опасные.

1

Обезжиренные кисломолочные продукты

Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается. Но чтобы производитель мог продавать и не работал себе в убыток, что-то в этот продукт обязательно добавят, чтобы сохранились его вес и органолептические свойства. Еще одна опасность — такие продукты менее сытные, и человек выпивает больше обезжиренного кефира, например, чем обычного, потому что именно жир дает насыщение и вкус.

2

Готовые йогурты с добавками

Чтобы кисломолочные продукты лучше продавались, в них добавляют разные вкусовые добавки. Это превращает диетический продукт в десерт.

«Когда человек пьет йогурт с клубникой, он думает, что употребляет что-то очень полезное, а на самом деле он потребляет большое количество сахара», — рассказывает диетолог.

3

Творожные сырки

Их часто любят дети, а родители покупают, потому что творог — это полезно. Но кроме творога, сливочного масла и сахара в составе таких сырков есть трансжиры, фосфаты и консерванты.

— Самое опасное из перечисленного — трансжиры. В здоровом питании их не должно быть совсем. Они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, включая атеросклероз. ВОЗ рекомендует минимизировать или совсем отказаться от их употребления. Бывает, что в составе таких сырков встречается и пальмовое масло, — говорит нутрициолог Ольга Полянская.

4

Сыр легкий

Фитнес-тренер и консультант по диетологии Яна Ланг рекомендует выбирать сыр, в составе которого нет красителей и стабилизаторов. В варианте слева красители есть, а вариант справа имеет в составе только молоко, соль, закваску и фермент.

5

Хлопья для завтрака

Хоть они выглядят и безобиднее, чем шоколадные конфеты, — всё равно стоит быть начеку. А именно — перед покупкой читать состав. В составе левого продукта — рафинированный сахар и патока, что тоже сахар. А состав правого — более чистый.

6

Каши быстрого приготовления

Покупая растворимые каши-минутки или мюсли, мы получаем продукт с более высоким гликемическим индексом и меньшим количеством клетчатки. Он не будет так насыщать, как обычные серые крупы, и у человека, который позавтракал такой кашей, повышается риск того, что он будет переедать в течение дня.

«Все мы знаем, что крупы нужно употреблять как источник сложных углеводов, но часто люди выбирают быстрые каши, которые варятся за 3–5 минут, и думают, что таким образом они обогащают свой рацион клетчаткой и сложными углеводами. Но такие каши уже подвергнуты обработке на производстве и не будут содержать того количества клетчатки, которое содержится в обычных серых крупах. Либо будет зерно уже расплющенное и часть клетчатки удалена, либо эти злаковые будут обработаны паром», — рассказывает Ирина Татарникова.

7

Растительное масло без холестерина

Когда на растительном масле пишут, что оно не содержит холестерин, — это априори так и есть. Поэтому такая надпись не более чем маркетинговый ход. Оно не содержит животного жира, с пометкой или без.

8

Мед

Теперь модно и инстаграмно вместо сахара в выпечку добавлять мед. Считается, что тогда получается легкий вариант блюда, но это не соответствует действительности. Мед такой же калорийный, как и сахар. Поэтому замена сахара на мед никак не повлияет на ситуацию со снижением веса.

9

Овсяное печенье

Полезное овсяное печенье должно состоять из цельных овсяных хлопьев.

— В магазинных изделиях на первом месте в составе чаще всего стоит пшеничная мука, а затем растительное рафинированное или пальмовое масло. От такого продукта не будет пользы, о которой заявляет производитель, — считает нутрициолог Ольга Полянская.

10

Арахисовая паста

Ее также часто используют, как полезную замену обычным сладостям. Она действительно менее вредная, если выбрать товар с хорошим составом.

— В левом продукте в составе — «гидрогенизированные растительные масла», что означает трансжиры. Их необходимо исключить из своего рациона полностью, в правом продукте только арахис жареный, кусочки арахиса и морская соль, — рассуждает фитнес-тренер Яна Ланг.

11

Кокосовое молоко

Мечты о теплых странах и мода на отказ от лактозы повышает популярность кокосового молока. Оно и правда полезно. Но тоже важен состав конкретного продукта, иначе вся польза — корове под хвост.

— В составе не должно быть сахара и загустителей. В левом продукте содержится стабилизатор — гуаровая камедь. А в правом — только мякоть кокоса и вода, — объясняет Яна.

12

Фитнес батончики и эко шоколад

При этом батончик довольно сытный. Лайфхак: делите его на части, заворачивайте в фольгу и ешьте с чаем как конфеты

При этом батончик довольно сытный. Лайфхак: делите его на части, заворачивайте в фольгу и ешьте с чаем как конфеты

В составе полезного фитнес-батончика не должно быть ни сиропов топинамбура, ни выпаренного кокосового нектара, ни сахара. Только орехи и фрукты, злаки.

Также фитнес-тренер раскритиковала шоколад фирмы Eco Botanica.

— В нем 590 калорий, учитывая, что в обычном молочном шоколаде — 550. А зефир такой же линейки дает слабительный эффект, — считает Яна Ланг.

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