История экстравагантного ювелира: он делает украшения стоимостью в миллионы рублей (и их покупают)

Дмитрий Кузнецов занимается ювелирным делом практически с детства — когда-то помогал брату обрабатывать камни, а сейчас мастерит такие украшения, что люди выкладывают за них десятки и сотни тысяч рублей. Стоимость некоторых изделий и вовсе оценивается в шестизначные суммы — одно из таких, драгоценное колье в виде одуванчиков, у Кузнецова за баснословные деньги купила жительница Москвы. Сделка помогла мастеру пережить коронавирусный кризис и самоизоляцию, во время которой спрос на ювелирную продукцию упал. Сколько денег нужно зарабатывать в месяц, чтобы содержать собственную мастерскую, — историю маленького, но гордого сибирского бизнеса рассказывает журналист Илья Калинин.
Видео: Антон Дигаев
Новосибирец Дмитрий Кузнецов никогда не занимался ничем другим. Вся его жизнь была связана с ювелирным делом и камнями. Увлёкся этим он ещё в детстве, когда проводил время в камнерезной мастерской геологического института, где работал брат.
— Я ошивался там с младых ногтей. Класса со второго-третьего точно. Полировал образцы, шлифовал камни, мастерил какие-то вставки, из которых потом можно было делать украшения. Мне понравились камни, я в них влюбился. А в дальнейшем, когда встал вопрос зарабатывания денег, я нашёл вариант пойти по этой же дороге. И вот как начал с 15 лет этим заниматься, так и не бросал. Ну, с некоторыми перерывами на учёбу… Начал я работать 7 декабря 1991 года. А 8 декабря случилась Беловежская пуща, и СССР закончился. Так что можно сказать, что я работаю столько, сколько новая Россия существует, — рассказывает ювелир.
Когда Дмитрий всерьез занялся ювелирным делом, то стал сотрудничать с известными новосибирскими fashion-дизайнерами Ольгой и Александром Бузыцкими. Они его учили дизайну, а Кузнецов их — технологии и работе с металлом.
Дмитрий считает, что первые 20 лет в ювелирном деле он был учеником. И лишь потом окончательно стал тем, кого сейчас из себя представляет — со своим авторским стилем и багажом умений.
— Мне нравятся цветные камни: агаты, малахит, лазурит. Каждый камень — неповторимый: иногда я подбираю их под идею, иногда, отталкиваясь от камня, формирую идею… А металл, в первую очередь, серебро — ну, нравится мне. Чёрно-белая графика мне гораздо ближе, чем, например, живопись. Мне нравится именно этот снежный цвет металла, — рассказывает Дмитрий Кузнецов.
Сколько денег нужно, чтобы заниматься ювелирным бизнесом
Через 30 лет непрерывной работы ювелир Дмитрий Кузнецов создал свой авторский бренд Alcedo Jewelry и выстроил схему стабильных финансовых поступлений: два раза в месяц его украшения отправляются на выставки-продажи в Москву. Это позволяет содержать мастерскую — платить зарплату ученице-помощнице Алине, оплачивать аренду и налоги.
— Аренда, налоги, финмониторинг, бухгалтерское обслуживание и так далее… Как хобби ювелиркой с драгоценными металлами нельзя заниматься. Если ты работаешь с серебром, золотом и драгоценными камнями первого порядка, то у тебя должен быть определенный уровень денежных поступлений, — объясняет ювелир.
Но каких-то больших денег, признается Дмитрий, разом он в свой бизнес не вкладывал: оборудование появлялось в мастерской постепенно. Чтобы собственное дело хоть немного развивалось, а мастерскую можно было содержать, ежемесячно ювелиру необходимо зарабатывать не менее 150–200 тысяч рублей. Созданием одних только шедевров, достойных российских и мировых выставок, не обойтись: надо и ремеслом заниматься, чтобы зарабатывать на хлеб. Но то, что Дмитрий считает для себя ремеслом, не каждый ювелир повторит с той же лёгкостью.
— Можно работать на коленке: купить в хозяйственном магазине кусачки и пинцет и уже что-то делать. Правда, в этом случае ты ограничен возможностями: если у тебя появляется оборудование, ты можешь сделать что-то ещё или выполнить работу быстрее. Но даже самым примитивным инструментом всегда можно смастерить какую-то вещь, которая будет востребована. Поэтому в первую очередь это всё-таки идеи, а не материальная база. Я так и не вышел на тот уровень пока что… Начал выходить, и меня подрезали все эти санитарные мероприятия, которые начались с марта. Последние несколько лет я работал на московские выставки, и у меня был отработан алгоритм: я знал, что два раза в месяц будут поступления денег, мог что-то планировать… Из-за коронавируса эти выставки прекратились, и прошла информация, что всё закрылось минимум до августа, — делится проблемами мастер.
Необычные одуванчики, которые спасли ювелира
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции похоронили ювелирные выставки-продажи в Москве и Новосибирске, а вместе с ними и надежду на регулярный доход. Последние месяцы, говорит Дмитрий Кузнецов, ему пришлось больше работать по частным заказам. Правда, на удивление, работы меньше не стало. В числе клиентов ювелира Кузнецова — известные российские и новосибирские артисты, политики и другие известные личности. Только вот фамилии мастер отказывается называть, объясняя, что не получал на это разрешений.
— Люди не приходят ко мне как к безликому ювелиру, ко мне обращаются именно из-за моего имени. Многие клиенты, особенно московские, специально в этот период заказывали у меня работы, хотя с ними никуда нельзя было выйти и показаться. Я считаю, это был такой способ поддержки, меценатство. И я им за это благодарен, — говорит мастер.
А одна ювелирная работа, признается Дмитрий Кузнецов, даже спасла его от личного финансового кризиса в самом начале пандемии. Это объёмное колье в виде переплетённых одуванчиков, сделанное из серебра, золота и жёлтых сапфиров. Эпохальное колье получило настолько же эпохальное название: «Весна 2020».
— Идея пришла несколько лет назад. В этой работе самое важное — передать воздушность бутонов одуванчика в металле. Это же совершенно разные стихии: металл, огонь и воздух. Но кажется, мне удалось. Работу захотели купить ещё тогда, когда она не была готова: просто увидели фотографии процесса. Это была женщина из Москвы. Нет, она не публичная личность. Я не хочу называть цену, но там была шестизначная цифра… Эта сумма помогла мне спокойно пройти все эти самоизоляции. Если говорить, сколько прошло от начала работы с металлом до конечного результата, то где-то около двух лет. Непосредственной работы с украшением — около двух месяцев: таких вот хороших 10–12-часовых рабочих дней, — рассказывает ювелир.
Несмотря на высокую стоимость «Весны 2020», Дмитрий Кузнецов говорит, что с финансовой стороны сложное украшение не очень выгодно. За это же время он мог бы сделать несколько несложных заказов на общую гораздо большую сумму. Но, тем не менее, такие знаковые для себя украшения должен делать каждый мастер. Ювелир уверен: если не делать работы на пределе своих возможностей — как художника и как мастера — ты перестаёшь быть интересен. И самому себе, и окружающим.
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