История экстравагантного ювелира: он делает украшения стоимостью в миллионы рублей (и их покупают)

Новосибирец Дмитрий Кузнецов никогда не занимался ничем другим. Вся его жизнь была связана с ювелирным делом и камнями. Увлёкся этим он ещё в детстве, когда проводил время в камнерезной мастерской геологического института, где работал брат.

— Я ошивался там с младых ногтей. Класса со второго-третьего точно. Полировал образцы, шлифовал камни, мастерил какие-то вставки, из которых потом можно было делать украшения. Мне понравились камни, я в них влюбился. А в дальнейшем, когда встал вопрос зарабатывания денег, я нашёл вариант пойти по этой же дороге. И вот как начал с 15 лет этим заниматься, так и не бросал. Ну, с некоторыми перерывами на учёбу… Начал я работать 7 декабря 1991 года. А 8 декабря случилась Беловежская пуща, и СССР закончился. Так что можно сказать, что я работаю столько, сколько новая Россия существует, — рассказывает ювелир.