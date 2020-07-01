«Купила одежду на 4 размера меньше»: эти красотки кардинально изменились всего лишь за год — в чем их секрет

Женщины всю жизнь самоотверженно борются с лишним весом. Целлюлит, складки на боках и «ушки» на бедрах не красят никого, поэтому жиру объявляется жестокая война, и каждая воюющая настроена решительно. Вооружившись ПП-продуктами, спорт-инвентарем и весами, женщины идут в бой не на жизнь, а на смерть. Кто-то сдается в процессе, а кто-то идет до конца из последних сил. Основное правило — не отмечать победу тортом с пирожными. Корреспондент НГС поговорила с женщинами, которым удалось одолеть лишний вес и привести себя в форму всего лишь за год. Сейчас они вполне довольны собой — мы попросили их рассказать, как они питались, и показать фото до трансформации.
Анастасия Диденко. 29 лет, технолог
— Лишний вес начал появляться ещё до беременности из-за образа жизни и графика работы — приезжала домой поздно после смены, ела и ложилась спать. Во время беременности набрала очень много (просыпалась ночью и шла к холодильнику), ела почти всё, что попадалось на глаза. Каждое пищевое «хочу» считала нужным реализовать, но я была слишком уверена, что рожу, и всё само пройдет. После родов списывала лишний вес на отёки. Да, было некомфортно, не нравилось отражение в зеркале, но я была настолько занята ребенком, что не придавала большого значения этой проблеме.
Когда дочке исполнился год, я встала на весы — была цифра 79,8. Тогда я поняла, что не могу допустить первую цифру 8 в своем весе. За следующий год я скинула 7 кг и успокоилась на этом. Вышла из декрета на работу и благополучно набрала почти всё обратно. Последней каплей стало платье, в котором я в студенческие годы выступала на концертах, а в этот раз оно на мне даже не застегнулось. Я решила, что пора начинать действовать. Нашла фитнес-клуб недалеко от дома, начала заниматься с весом 77 кг.
С того момента прошло уже больше года — сейчас мой вес 61 кг при росте 165 см. Это не конечная цифра, я поставила себе цель — к Новому году увидеть свои кубики пресса. После недавней кардинальной смены стрижки стала получать горы комплиментов. Раньше не любила фотографироваться вообще, сложно найти фото до, на котором я позирую. Сейчас же хочется запечатлеть каждый момент, даже решилась на откровенную фотосессию, а потом ещё на одну.
Екатерина Никитина. 25 лет, нутрициолог, фитнес-тренер
— С осуждениями во внешности я не сталкивалась, но явно осознавала причину того, что противоположный пол не обращает внимания на меня. Не знаю почему, но я не пыталась решить проблему лишнего веса, попыток похудения не было. Я принимала позицию жертвы — страдала от избыточного веса, но действий не предпринимала, мне это казалось чем-то недосягаемым. Когда я скинула 21 кг, то очень себе нравилась, но до конца принять себя не могла, потому что всё равно меня в себе что-то да не устраивало.
— После того, когда я похудела, а затем немного набрала — принять себя было психологически сложно, я долго не могла это сделать. Было нарушено пищевое поведение, которое повлекло за собой много неприятностей. К гармонии с собой и телом я пришла буквально недавно, около года назад. С момента, как я избавилась от лишних килограммов, моя жизнь сильно изменилась. Я ушла с работы (была банковским служащим) и стала тренером и нутрициологом.
Валерия Цуканова. 28 лет, менеджер в ресторане
— «Качели» с весом у меня идут с 17 лет, и только в последнее время я перестала набирать вес значительно, как это было в 19 или 20 лет. Постепенно я научилась контролировать свое питание, регулярно занимаюсь спортом, за счет этого амплитуду удалось сократить — за последний год я набирала до 62 кг, похудела до 55 кг и сейчас стремлюсь к цифре 50 кг. Основные усилия — диета и активные занятия спортом. Я выбрала для себя шестидневный детокс, достаточно сложный — 3 дня яблоки, 3 дня яичный белок и творог, избавилась от 4 кг, потом ушел ещё 1 кг на сдержанном питании, тренировалась дома. Было чувство безысходности и мысль о том, что неужели так будет всю жизнь. Сдаваться не стоит, с годами становится легче, это правда.
Любовь Дьячук. 39 лет, фельдшер
— Из-за лишнего веса у меня начались проблемы со здоровьем, мой рост всего 159 см, а весила я 85 кг. Сильно болела спина, эмоционально я была подавлена, мой внешний вид меня не устраивал, было неприятно смотреть на себя в зеркало — большой живот, попа, бедра. Вообще я человек, который любит наряжаться, красиво фотографироваться, а тут я перестала это делать, выглядело безобразно.
Мои родственники начали делать замечания по поводу моего веса, но я всегда находила отговорки, я же медик, для меня это не составляло труда. Сама тогда не понимала, что все лишние килограммы просто наела. Медицинская форма стала мне маленькой, невозможно было дышать, кое-как всё застегивалось. Мы с подругой поехали в магазин купить мне новый халат — он был 52 размера.
Я взяла себя в руки, скорректировала питание, без спорта (только планка) сначала похудела на 8 кг, увидела результат — что было и что стало, просто не захотела возвращаться обратно. В итоге похудела на 15 кг. Я понравилась себе в зеркале и просто завизжала от радости. Продолжила худеть дальше, сейчас — не конечный мой результат, мне ещё есть куда стремиться.
Счастливую женщину можно увидеть по лицу. Я стала замечать, как на меня обращают внимание мужчины на улице, муж делает мне комплименты ежедневно, говорит, что влюбился в меня ещё раз. Заметили и родственники, и чужие люди — это очень приятно. Я купила новую одежду на 4 размера меньше — это кайф.
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