«Купила одежду на 4 размера меньше»: эти красотки кардинально изменились всего лишь за год — в чем их секрет

— Лишний вес начал появляться ещё до беременности из-за образа жизни и графика работы — приезжала домой поздно после смены, ела и ложилась спать. Во время беременности набрала очень много (просыпалась ночью и шла к холодильнику), ела почти всё, что попадалось на глаза. Каждое пищевое «хочу» считала нужным реализовать, но я была слишком уверена, что рожу, и всё само пройдет. После родов списывала лишний вес на отёки. Да, было некомфортно, не нравилось отражение в зеркале, но я была настолько занята ребенком, что не придавала большого значения этой проблеме.



Когда дочке исполнился год, я встала на весы — была цифра 79,8. Тогда я поняла, что не могу допустить первую цифру 8 в своем весе. За следующий год я скинула 7 кг и успокоилась на этом. Вышла из декрета на работу и благополучно набрала почти всё обратно. Последней каплей стало платье, в котором я в студенческие годы выступала на концертах, а в этот раз оно на мне даже не застегнулось. Я решила, что пора начинать действовать. Нашла фитнес-клуб недалеко от дома, начала заниматься с весом 77 кг.