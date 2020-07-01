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Вот это «торпеда»: сколько стоят первые арбузы и дыни в Новосибирске и как правильно их выбирать

Первые бахчевые прибыли из Ирана и Казахстана

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Продавцы отмечают, что арбузы и дыни, несмотря на раннее начало сезона, привозят из ближнего зарубежья уже спелыми&nbsp;

Продавцы отмечают, что арбузы и дыни, несмотря на раннее начало сезона, привозят из ближнего зарубежья уже спелыми 

Новосибирские рынки и торговые точки по продаже овощей и фруктов начали предлагать покупателям арбузы и дыни, ставшие уже неотъемлемым атрибутом лета. Бахчевых в продаже пока не так уж много, но горожане уже проявляют интерес и пробуют первые из них. Кстати, в этом году арбузы и дыни появились в продаже раньше, чем обычно. Сами продавцы отмечают, что сроки созревания бахчевых не аномально ранние, однако из-за необычно теплой весны они действительно пошли раньше обычного. Самый пик сезона обычно приходится всё-таки на август, но в Новосибирске арбузы и дыни можно купить уже сейчас. Сколько они стоят, откуда привезены и где их можно найти — в нашем обзоре.

Сколько стоят арбузы и дыни на рынке

Без арбузов и дынь и лето какое-то не совсем настоящее. Но в этом году можно не переживать&nbsp;— они уже появились в продаже в Новосибирске

Без арбузов и дынь и лето какое-то не совсем настоящее. Но в этом году можно не переживать — они уже появились в продаже в Новосибирске

На Центральном рынке мы нашли несколько точек по продаже овощей и фруктов, в ассортименте которых есть дыни и арбузы. Стоимость арбузов начинается с 50 рублей, максимальные цены — 70–80 рублей, самые дорогие дыни — по 120 рублей за килограмм. Бахчевые привезли из Казахстана, также здесь есть иранские дыни и арбузы.

— Вообще мы продаем и астраханские арбузы, но пока их, конечно, нет, пока рано, — сообщил продавец рынка.

Арбузы продают не только целиком, но и половинами, четвертями. Части арбуза лежат рядом с цельными, обтянутые пищевой пленкой. В продаже есть дыни двух самых популярных сортов — «торпеда» и «колхозница».

Разрезанный арбуз — это не только удобство, но и возможность убедиться в его спелости

Разрезанный арбуз — это не только удобство, но и возможность убедиться в его спелости

В продаже&nbsp;— самые популярные у сибиряков сорта дынь: слева&nbsp;— «колхозница», справа&nbsp;— «торпеда»

В продаже — самые популярные у сибиряков сорта дынь: слева — «колхозница», справа — «торпеда»

Спрос есть, говорят продавцы, но пока небольшой. Ожидают, что ближе к середине июля покупатели станут больше интересоваться арбузами и дынями.

Да, издалека сперва и нам тоже показалось, что это арбуз в разрезе. Но приглядитесь повнимательнее... Интересный ход!

Да, издалека сперва и нам тоже показалось, что это арбуз в разрезе. Но приглядитесь повнимательнее... Интересный ход!

По каким ценам арбузы на улицах и в магазинах

Мы обошли несколько торговых точек в центре города — на улицах Челюскинцев, Нарымской, 1905 года, Советской, Гоголя. Арбузы, которыми торгуют продавцы киосков, привезены преимущественно из Казахстана — один из торговцев назвал конкретный город Шымкент, дыни — узбекские. В продаже есть также иранские арбузы и дыни. Цены на арбузы здесь начинаются с 50 рублей за килограмм, а на дыни — с 40.

Продавцы, которые уже торгуют дынями и арбузами, завлекают потенциальных покупателей яркими зазывными вывесками

Продавцы, которые уже торгуют дынями и арбузами, завлекают потенциальных покупателей яркими зазывными вывесками

Продавцы отмечают, что ажиотажа нет. Некоторые горожане просто пока интересуются, насколько бахчевые спелые, стучат и трогают, но брать пока не решаются. Покупатели берут дыни и арбузы регулярно, но пока не слишком часто, возможно, опасаются слишком раннего урожая.

Палатки и киоски с арбузами и дынями можно найти в самых проходных местах, например, у пешеходных переходов, вблизи дворов жилых домов и других торговых точек

Палатки и киоски с арбузами и дынями можно найти в самых проходных местах, например, у пешеходных переходов, вблизи дворов жилых домов и других торговых точек

— Берут, с самого первого дня берут. Никто из покупателей не жаловался на товар, — отмечает торговец одной из палаток.

Дыни и арбузы есть в продаже и в сетевых магазинах. Так, например, их продают в гипермаркете «Лента» на проезде Энергетиков. Сейчас стоимость «колхозниц» здесь — 129 рублей, «торпед» — 79, а арбузов — 39 рублей за килограмм.

Откуда везут арбузы и дыни

Первые арбузы приехали из Ирана, потом из Узбекистана и Казахстана

Первые арбузы приехали из Ирана, потом из Узбекистана и Казахстана

По данным Россельхознадзора по Новосибирской области, в регион в начале июня ввезли первые партии арбузов и дынь из Ирана (36 и 17 тонн соответственно). Затем к концу первой декады месяца привезли партии дынь из Узбекистана (19,4 тонны) и арбузов из Казахстана (84 тонны).

В надзорном органе отметили, что случаев изъятия продукции несоответствующего качества в этом году не было:

— Арбузов в принципе не может быть санкционных, поскольку из Европейского союза и из США они к нам не идут. У нас были арбузы из Ирана, но они не запрещены. Так что изъятий быть не могло, — руководитель пресс-службы управления Россельхознадзора Снежана Сотникова.

Пока дынь и арбузов не так уж много, поэтому лежат они преимущественно внутри киосков, а не горами на прилавках, как мы привыкли видеть в разгар лета

Пока дынь и арбузов не так уж много, поэтому лежат они преимущественно внутри киосков, а не горами на прилавках, как мы привыкли видеть в разгар лета

Опасно ли есть ранние арбузы

Сибиряки пока с осторожностью относятся к ранним арбузам и дыням. Одни опасаются того, что в бахчевых могут быть химикаты, другие думают, что они просто ещё не дозрели. Однако эксперты говорят обратное:

— В этом году из-за теплых апреля и мая период вегетации у растений начался раньше, значит, фенологические фазы цветения и плодоношения прошли раньше. В любом случае нужен контроль наличия нитратов и пестицидов в партиях арбузов и дынь. Если в арбузах не превышена ПДК вредных веществ, то есть их можно. Главное, чтобы это было по правде, а не на бумаге. У нас на даче уже пошли малина и смородина, которые обычно спеют к августу. К тому же постоянно выводятся новые сорта, в том числе и скороспелые, — пояснила новосибирский агроном Дарья Вахрушева.

По данным новосибирского Россельхознадзора, все ввезенные в регион дыни и арбузы прошли необходимый контроль инспекторов ведомства, а также экспертизу подведомственной органу лаборатории. Они подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции. Кроме того, бахчевые сопровождались сертификатами качества, выданными уполномоченными органами стран-поставщиков.

Как выбрать хороший арбуз

Если вам очень хочется арбуз, но вы не знаете, как выбрать хороший и спелый, чтоб и денег было не жалко, и поесть было приятно, почитайте ещё одну нашу инструкцию — с ней вы точно выберете самый вкусный, сладкий и сочный.

А вы уже пробовали арбуз или дыню этим летом?

А вы уже пробовали арбуз или дыню этим летом?

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