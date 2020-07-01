Вот это «торпеда»: сколько стоят первые арбузы и дыни в Новосибирске и как правильно их выбирать

На Центральном рынке мы нашли несколько точек по продаже овощей и фруктов, в ассортименте которых есть дыни и арбузы. Стоимость арбузов начинается с 50 рублей, максимальные цены — 70–80 рублей, самые дорогие дыни — по 120 рублей за килограмм. Бахчевые привезли из Казахстана, также здесь есть иранские дыни и арбузы.



— Вообще мы продаем и астраханские арбузы, но пока их, конечно, нет, пока рано, — сообщил продавец рынка.

Арбузы продают не только целиком, но и половинами, четвертями. Части арбуза лежат рядом с цельными, обтянутые пищевой пленкой. В продаже есть дыни двух самых популярных сортов — «торпеда» и «колхозница».