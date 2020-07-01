Вот это «торпеда»: сколько стоят первые арбузы и дыни в Новосибирске и как правильно их выбирать

Новосибирские рынки и торговые точки по продаже овощей и фруктов начали предлагать покупателям арбузы и дыни, ставшие уже неотъемлемым атрибутом лета. Бахчевых в продаже пока не так уж много, но горожане уже проявляют интерес и пробуют первые из них. Кстати, в этом году арбузы и дыни появились в продаже раньше, чем обычно. Сами продавцы отмечают, что сроки созревания бахчевых не аномально ранние, однако из-за необычно теплой весны они действительно пошли раньше обычного. Самый пик сезона обычно приходится всё-таки на август, но в Новосибирске арбузы и дыни можно купить уже сейчас. Сколько они стоят, откуда привезены и где их можно найти — в нашем обзоре.
Сколько стоят арбузы и дыни на рынке
На Центральном рынке мы нашли несколько точек по продаже овощей и фруктов, в ассортименте которых есть дыни и арбузы. Стоимость арбузов начинается с 50 рублей, максимальные цены — 70–80 рублей, самые дорогие дыни — по 120 рублей за килограмм. Бахчевые привезли из Казахстана, также здесь есть иранские дыни и арбузы.
— Вообще мы продаем и астраханские арбузы, но пока их, конечно, нет, пока рано, — сообщил продавец рынка.
Арбузы продают не только целиком, но и половинами, четвертями. Части арбуза лежат рядом с цельными, обтянутые пищевой пленкой. В продаже есть дыни двух самых популярных сортов — «торпеда» и «колхозница».
Спрос есть, говорят продавцы, но пока небольшой. Ожидают, что ближе к середине июля покупатели станут больше интересоваться арбузами и дынями.
По каким ценам арбузы на улицах и в магазинах
Мы обошли несколько торговых точек в центре города — на улицах Челюскинцев, Нарымской, 1905 года, Советской, Гоголя. Арбузы, которыми торгуют продавцы киосков, привезены преимущественно из Казахстана — один из торговцев назвал конкретный город Шымкент, дыни — узбекские. В продаже есть также иранские арбузы и дыни. Цены на арбузы здесь начинаются с 50 рублей за килограмм, а на дыни — с 40.
Продавцы отмечают, что ажиотажа нет. Некоторые горожане просто пока интересуются, насколько бахчевые спелые, стучат и трогают, но брать пока не решаются. Покупатели берут дыни и арбузы регулярно, но пока не слишком часто, возможно, опасаются слишком раннего урожая.
— Берут, с самого первого дня берут. Никто из покупателей не жаловался на товар, — отмечает торговец одной из палаток.
Дыни и арбузы есть в продаже и в сетевых магазинах. Так, например, их продают в гипермаркете «Лента» на проезде Энергетиков. Сейчас стоимость «колхозниц» здесь — 129 рублей, «торпед» — 79, а арбузов — 39 рублей за килограмм.
Откуда везут арбузы и дыни
По данным Россельхознадзора по Новосибирской области, в регион в начале июня ввезли первые партии арбузов и дынь из Ирана (36 и 17 тонн соответственно). Затем к концу первой декады месяца привезли партии дынь из Узбекистана (19,4 тонны) и арбузов из Казахстана (84 тонны).
В надзорном органе отметили, что случаев изъятия продукции несоответствующего качества в этом году не было:
— Арбузов в принципе не может быть санкционных, поскольку из Европейского союза и из США они к нам не идут. У нас были арбузы из Ирана, но они не запрещены. Так что изъятий быть не могло, — руководитель пресс-службы управления Россельхознадзора Снежана Сотникова.
Опасно ли есть ранние арбузы
Сибиряки пока с осторожностью относятся к ранним арбузам и дыням. Одни опасаются того, что в бахчевых могут быть химикаты, другие думают, что они просто ещё не дозрели. Однако эксперты говорят обратное:
— В этом году из-за теплых апреля и мая период вегетации у растений начался раньше, значит, фенологические фазы цветения и плодоношения прошли раньше. В любом случае нужен контроль наличия нитратов и пестицидов в партиях арбузов и дынь. Если в арбузах не превышена ПДК вредных веществ, то есть их можно. Главное, чтобы это было по правде, а не на бумаге. У нас на даче уже пошли малина и смородина, которые обычно спеют к августу. К тому же постоянно выводятся новые сорта, в том числе и скороспелые, — пояснила новосибирский агроном Дарья Вахрушева.
По данным новосибирского Россельхознадзора, все ввезенные в регион дыни и арбузы прошли необходимый контроль инспекторов ведомства, а также экспертизу подведомственной органу лаборатории. Они подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции. Кроме того, бахчевые сопровождались сертификатами качества, выданными уполномоченными органами стран-поставщиков.
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