Попади в поправки: сложный тест на знание Конституции России

Первого июля — последний день голосования по поправкам в тексте Конституции РФ. Изменения вызвали большие споры в обществе. Однако, как показывает практика, большинство спорящих не взяли себе за труд изучить весь список изменений в основной закон даже в коротком пересказе, не говоря уже о том, чтобы изучать новый текст Конституции. Обозреватель НГС Стас Соколов составил для вас сложный тест из десяти вопросов, в котором вы можете попробовать определить, к какому (старому или новому) варианту относится приведенный отрывок. А чтобы усложнить задачу, автор вставил в тест несколько цитат, которых нет ни в одной из версий Конституции. А фотограф НГС Александр Ощепков снял яркие кадры с голосования в Новосибирске.