30 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 69.95
eur 78.68

Все новости

Все новости
Образование Тест

Попади в поправки: сложный тест на знание Конституции России

Проверьте, знаете ли вы, какие поправки вносят в Конституцию РФ

5 583
121 Обсудить

Поделиться

Прежде чем спорить о достоинствах и недостатках нового текста Конституции, её полезно прочитать&nbsp;

Прежде чем спорить о достоинствах и недостатках нового текста Конституции, её полезно прочитать 

Первого июля — последний день голосования по поправкам в тексте Конституции РФ. Изменения вызвали большие споры в обществе. Однако, как показывает практика, большинство спорящих не взяли себе за труд изучить весь список изменений в основной закон даже в коротком пересказе, не говоря уже о том, чтобы изучать новый текст Конституции. Обозреватель НГС Стас Соколов составил для вас сложный тест из десяти вопросов, в котором вы можете попробовать определить, к какому (старому или новому) варианту относится приведенный отрывок. А чтобы усложнить задачу, автор вставил в тест несколько цитат, которых нет ни в одной из версий Конституции. А фотограф НГС Александр Ощепков снял яркие кадры с голосования в Новосибирске.

«Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории Российской Федерации».

«Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории Российской Федерации».

    «Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих религиозных мнений, если это выражение не нарушает порядка, установленного законом».

    «Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих религиозных мнений, если это выражение не нарушает порядка, установленного законом».

      «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

      «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

        «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет».

        «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет».

          «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

          «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

            «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью».

            «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью».

              «В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы».

              «В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы».

                «Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации».

                «Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации».

                  «Брак и семья находятся под особой защитой государства. Уход за детьми и их воспитание являются естественным правом родителей и их первейшей обязанностью. Их осуществление находится под наблюдением государства».

                  «Брак и семья находятся под особой защитой государства. Уход за детьми и их воспитание являются естественным правом родителей и их первейшей обязанностью. Их осуществление находится под наблюдением государства».

                    «Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».

                    «Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».

                      По теме

                      Автор

                      оцените материал

                      • ЛАЙК2
                      • СМЕХ1
                      • УДИВЛЕНИЕ0
                      • ГНЕВ5
                      • ПЕЧАЛЬ0

                      Поделиться

                      Поделиться

                      тест на знание КонституциитестКонституция РФизменения в Конституции
                      Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

                      КОММЕНТАРИИ (121)

                      Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!